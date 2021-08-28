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Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 02 января 2022, 16:00 - Гудисон Парк
Главный судья: Джон Брукс
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
2 - 3
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87'
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ход матча
3' Макаллистер, Алексис 9' Джонджо Кенни 21' Дэниел Бёрн
53' Энтони Гордон 61' Вельтман, Йоэль Вышел: Шейн Даффи 62' Адам Лаллана Вышел: Lamptey, Tariq 63' Уэбстер, Адам 71' Макаллистер, Алексис 76' Энтони Гордон 77' Джонджо Кенни Вышел: Хосе Саломон Рондон
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
43%
Ничья
29%
Брайтон энд Хоув Альбион
29%
П1: 1.14 Х: 5.50 П2: 41.00
П1: 1.18 Х: 4.50 П2: 29.00
П1: 1.14 Х: 5.50 П2: 41.00
П1: 1.14 Х: 5.50 П2: 41.00
П1: 3.15 Х: 2.37 П2: 3.00
Интересные факты
  • Брайтон энд Хоув Альбион не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Эвертон.
  • Эвертон забивает 1.36 гола, играя дома, а Брайтон энд Хоув Альбион забивает 0.84 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает в 29%.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Брайтон энд Хоув Альбион без побед в последних 12 играх.
  • Брайтон энд Хоув Альбион's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Брайтон энд Хоув Альбион - 1.4.
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Richarlison получил больше всего желтых карточек (5) в Эвертон. Yves Bissouma получил 6 в Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 3, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1, 1 ничьи.
  • Эвертон забивает 1.8 гола за матч против команды Брайтон энд Хоув Альбион, а Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 22% матчей, Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает в 29% матчей.
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Брайтон энд Хоув Альбион's.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Выездная статистика Брайтон энд Хоув Альбион в сезоне 2-6-1
  • Недавнее выступление команды Брайтон энд Хоув Альбион в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Abdoulaye Doucoure отдал больше всего передач в Эвертон с 4 передачами. Jakub Moder лучший распасовщик Брайтон энд Хоув Альбион (3 передач)
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Брайтон энд Хоув Альбион (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Эвертон победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Брайтон энд Хоув Альбион - 2.8.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • В домашних матчах Эвертон не проигрывает Брайтон энд Хоув Альбион в последних 4 встречах.
  • Недавнее выступление команды Эвертон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Demarai Gray лучший бомбардир Эвертон с 5 голами. Neal Maupay забил 7 раз за Брайтон энд Хоув Альбион
  • Команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Вы знали, что Эвертон забил 33% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.
  • Эвертон пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Брайтон энд Хоув Альбион не забивает в 2 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 4-2 (Эвертон дома) и 0-0 (Брайтон энд Хоув Альбион дома).
  • Эвертон не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 9 встреч, команда Эвертон выиграла 5 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-8 в пользу команды Эвертон
  • Вы знали, что Брайтон энд Хоув Альбион забил 41% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Эвертон
5
Побед
9
Игр
2
Побед
Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 2 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
12.04.2021 - 22:15 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
03.10.2020 - 17:45 Эвертон 4 - 2 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 17:45 Эвертон 1 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
16.12.2021 - 21:45 Челси 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
12.12.2021 - 18:30 Кристал Пэлас 3 - 1 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
06.12.2021 - 22:00 Эвертон 2 - 1 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 4 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Брентфорд 1 - 0 Завершен Эвертон П
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Последние матчи - Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2021/2022
29.12.2021 - 21:30 Челси 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 2 - 0 Завершен Брентфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.12.2021 - 21:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 1 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 21:30 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
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Новости команд
Главные события
Джонджо Кенни
Вышел: Хосе Саломон Рондон
77'
ГООЛ! Энтони Гордон
76'
71'
Макаллистер, Алексис ГООЛ!
63'
Уэбстер, Адам
62'
Адам Лаллана
Вышел: Lamptey, Tariq
61'
Вельтман, Йоэль
Вышел: Шейн Даффи
ГООЛ! Энтони Гордон
53'
21'
Дэниел Бёрн ГООЛ!
Джонджо Кенни
9'
3'
Макаллистер, Алексис ГООЛ!
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
43%
Ничья
29%
Брайтон энд Хоув Альбион
29%
П1: 1.14 Х: 5.50 П2: 41.00
П1: 1.18 Х: 4.50 П2: 29.00
П1: 1.14 Х: 5.50 П2: 41.00
П1: 1.14 Х: 5.50 П2: 41.00
П1: 3.15 Х: 2.37 П2: 3.00
Составы команд
22
Джордан Пикфорд
2
Джонджо Кенни
22
Бен Годфри
5
Майкл Кин
4
Мейсон Холгейт
23
Коулмен, Шимус
11
Грэй, Демарай
6
Аллан
16
Абдулайе Дукуре
24
Энтони Гордон
9
Калверт-Левин, Доминик
13
Санчес, Роберт
34
Вельтман, Йоэль
4
Уэбстер, Адам
33
Дэниел Бёрн
11
Кукурелья, Марк
12
Энок Мвепу
8
Ив Биссума
14
Адам Лаллана
10
Макаллистер, Алексис
9
Нил Маупай
11
Леандро Троссард
Стартовый состав
  • 9
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
  • 11
    Грэй, Демарай
    Полузащитник
  • 6
    Аллан
    Полузащитник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 24
    Энтони Гордон
    76 53
  • 2
    Джонджо Кенни
    Защитник
    77 9
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 9
    Нил Маупай
  • 11
    Леандро Троссард
    Нападающий
  • 10
    Макаллистер, Алексис
    Полузащитник
    71 3
  • 12
    Энок Мвепу
    Полузащитник
  • 8
    Ив Биссума
    Нападающий
  • 14
    Адам Лаллана
    Полузащитник
    62
  • 34
    Вельтман, Йоэль
    Защитник
    61
  • 4
    Уэбстер, Адам
    Защитник
    63
  • 33
    Дэниел Бёрн
    Защитник
    21
  • 11
    Кукурелья, Марк
    Защитник
  • 13
    Санчес, Роберт
    Вратарь
Запасные игроки
  • 15
    Асмир Бегович
    Вратарь
  • 18
    Люка Динь
    Защитник
  • 61
    Dobbin, Lewis Norman
    Нападающий
  • 25
    Жан-Филипп Гбамен
  • 17
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 62
    Onyango, Tyler
    Полузащитник
  • 33
    Хосе Саломон Рондон
    Нападающий
  • 50
    Simms, Ellis Reco
    Нападающий
  • 21
    Андре Гомиш
  • 23
    Джейсон Стиил
    Вратарь
  • 30
    Ричардс, Тейлор
  • 16
    Moder, Jakub
    Полузащитник
  • 20
    Марч, Солли
    Полузащитник
  • 2
    Lamptey, Tariq
    Защитник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Полузащитник
  • 24
    Шейн Даффи
    Защитник
  • 46
    Альзате, Стивен
    Полузащитник
  • 18
    Дэнни Уэлбек
Тренеры
  • Рафаэль Бенитес
  • Поттер, Грэм
Статистика матча
40%
Владение мячом
60%
5
Удары в створ
5
1
ЖК
1
10
Штрафные
4
3
Фолы
9
1
Офсайды
1
3
Блокировано ударов
2
7
Угловые
5
2
Удары мимо
2
2
Сейвы
3
Live Zone
Трансляция
81'
Замена
Поттер укрепляет оборону. Модер вышел на поле вместо Троссара.
80'
Эвертон продолжает штурм ворот Брайтона. Нелегко приходится хозяевам.
76'
Замена
Рондон вышел на поле вместо Кенни. Бенитес демонстрирует желание спасти этот матч.
76'
Гоооол!!!
Эвертон в игре! Гордон замкнул прострел Кенни с правого фланга.
74'
Санчес безупречно играет на выходе, перехватывая навесную передачу Гордона.
70'
Гоооол!!!
Макалистер великолепным ударом завершает контратаку своей команды – 1:3!
68'
Опасный момент
Аллан здорово приложился к мячу с дальней дистанции! Санчес совершил красивый сейв.
63'
Желтая карточка
Вебстер не по правилам остановил проход Грея по флангу.
61'
Замена
Двойная замена в составе Брайтона. Велтман и Лаллана покинули поле, Даффи и Лэмпти вступили в игру.
57'
Эвертон завёлся после забитого мяча. Почувствовали хозяева, что им под силу совершить камбэк.
53'
Гоооол!!!
Эвертон отквитал один мяч! Гордон не без помощи рикошета поражает ворота Санчеса.
50'
Дукуре не сумел переправить мяч в ворота после подачи Грея с левого фланга.
49'
Вебстер в подкате блокирует удар Кальверта-Льюина.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Брайтон двумя точными ударами на старте поединка шокировал соперника. У Эвертона было несколько возможностей сократить отставание, но хозяева поля ими не воспользовались.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлено 3 минуты.
44'
Мопе обыграл нескольких защитников, но ударом с линии штрафной не сумел попасть в створ ворот.
40'
Санчес совершает уверенный сейв после удара Гордона.
38'
Опасный момент
Пикфорд вынимает мяч из угла после удара Лалланы!
34'
Опасный момент
Кальверт-Льюин не сумел нанести акцентированный удар из убойной позиции!
32'
Накрывают передачу Гордона в центр штрафной площади.
30'
Опасный момент
Санчес парирует непростой удар Кальверта-Льюина!
25'
Незабитый пенальти
Кальверт-Льюин не реализовал одиннадцатиметровый удар.
24'
Опасный момент
Брукс назначает пенальти в ворота Брайтона! Мвепу толкнул своего соперника в спину.
23'
Опасный момент
В самоотверженном прыжке защитник Брайтона блокирует удар Грея с близкой дистанции!
21'
Гоооол!!!
Бёрн забивает второй мяч Брайтона! Угловой стал результативным.
19'
Гордон крайне неудачно исполнил штрафной.
15'
Биссума остановил проход Аллана к воротам.
14'
Бёрн перехватывает прострел Грея в штрафную площадь.
11'
Брайтон продолжает атаковать ворота соперника в надежде увеличить преимущество в счёте.
9'
Желтая карточка
Кенни получает предупреждение за грубый подкат против Макалистера.
7'
Дальний удар Мвепу блокирует один из защитников Эвертона.
3'
Гоооол!!!
Макалистер открывает счёт в дебюте встречи! Аргентинец воспользовался скидкой партнёра и одним касанием отправил мяч в сетку.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Эвертона: Пикфорд – Кенни, Годфри, Кин, Холгейт, Коулмен (к) – Грей, Аллан, Дукуре, Гордон – Кальверт-Льюин.
Инфо
Стартовый состав Брайтона: Санчес – Кукурелья, Бёрн, Вебстер, Велтман – Биссума, Лаллана (к), Мвепу – Троссар, Мопе, Макалистер.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура АПЛ между Эвертоном и Брайтоном.
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Анонс матча Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион 02.01.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 02.01.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эвертон (Ливерпуль) и командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Эвертон, тогда как команда Брайтон энд Хоув Альбион осталась с поражением. Столкновение Брайтон энд Хоув Альбион и Эвертон в предыдущем футбольном матче 28.08.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Рафаэль Бенитес и Поттер, Грэм разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион можно посмотреть 02.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Рафаэль Бенитес

Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против Челси - 16.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув)
Год основания Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Страна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший поединок команды Брайтон энд Хоув Альбион был сыгран против Челси - 29.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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