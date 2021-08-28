Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион онлайн трансляция матча

Анонс матча Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион 02.01.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 02.01.2022

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эвертон (Ливерпуль) и командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Эвертон, тогда как команда Брайтон энд Хоув Альбион осталась с поражением. Столкновение Брайтон энд Хоув Альбион и Эвертон в предыдущем футбольном матче 28.08.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Рафаэль Бенитес и Поттер, Грэм разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)

Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878

Страна: Англия

Тренер: Рафаэль Бенитес



Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против Челси - 16.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув)

Год основания Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901

Страна: Англия

Тренер: Грэм Поттер



Прошедший поединок команды Брайтон энд Хоув Альбион был сыгран против Челси - 29.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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