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Хетафе - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 02 января 2022, 15:00 - Колисеум Альфонсо Перес
Главный судья: Марио Мелеро Лопес
Рейтинг матча:
Хетафе
Хетафе
1 - 0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Ход матча
9' Энес Юнал 21' Родриго
46' Марко Асенсио Вышел: Эден Азар 46' Ферлан Менди Вышел: Марсело 56' Дамиан Суарес 64' Сандро Рамирес Вышел: Мата Хайме 67' Родриго Вышел: Диаз, Мариано 74' Аленья, Карлес Вышел: Луиш, Флорентину 82' Мауро Арамбарри 83' Энес Юнал Вышел: Якуб Янкто 83' Эрик Кабако Вышел: Ньём, Аллан 85' Лукас Васкес Вышел: Peter Federico Gonzalez Carmona 85' Тони Кроос Вышел: Иско 87' Карлос Каземиро
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Хетафе
28%
Ничья
34%
Реал
38%
П1: 18.50 Х: 1.22 П2: 5.77
П1: 15.00 Х: 1.17 П2: 6.00
П1: 18.50 Х: 1.22 П2: 5.77
П1: 18.50 Х: 1.22 П2: 5.77
П1: 5.60 Х: 2.75 П2: 1.89
Интересные факты
  • Enes Unal лучший бомбардир Хетафе с 5 голами. Karim Benzema забил 15 раз за Реал Мадрид
  • Из последних 5 встреч команда Хетафе выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 15 играх.
  • Хетафе забивает 0.95 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.93 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Хетафе выигрывает первый тайм в 20% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 42% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Хетафе и Реал Мадрид - 1.4.
  • Хетафе получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Ла Лига
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Хетафе.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Хетафе (во всех соревнованиях).
  • Damian Suarez получил больше всего желтых карточек (6) в Хетафе. Casemiro получил 5 в Реал Мадрид.
  • Хетафе забивает 0 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2.4 гола против команды Хетафе (в среднем).
  • Когда Хетафе лидирует 1-0 дома, они побеждают в Хетафе% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Хетафе's.
  • Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 8-1-1
  • Команда Хетафе выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Damian Suarez отдал больше всего передач в Хетафе с 3 передачами. Karim Benzema лучший распасовщик Реал Мадрид (7 передач)
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 7 матчей на выезде
  • Среднее количество голов во встречах между командами Хетафе и Реал Мадрид - 2.4.
  • Наиболее популярный результат в играх между Хетафе иРеал Мадрид, когда Хетафе играет дома, 0- 3. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Хетафе проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Хетафе% своих матчей.
  • Хетафе выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 42%.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Хетафе.
  • Вы знали, что Хетафе забил 33% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Последняя домашняя победа Хетафе над Реал Мадрид была в 2012
  • Реал Мадрид не забивает в 0 из их 10 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 0-0 (Хетафе дома) и 2-0 (Реал Мадрид дома).
  • Хетафе не забивает в 4 из их 9 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 33 встреч, команда Хетафе выиграла 5 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-27 в пользу команды Реал Мадрид
  • За последние 16 встреч когда команда Хетафе играла дома, команда Хетафе выиграла 4 раз, 3 сыграла в ничью и 9 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 29-15 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 24% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Хетафе
2
Побед
19
Игр
14
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 15:00 Хетафе 1 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
09.02.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Хетафе
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.09.2020 - 13:00 Реал 6 - 0 Завершен Хетафе
Последние матчи - Хетафе
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 15:00 Хетафе 1 - 0 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
19.12.2021 - 19:30 Хетафе 1 - 0 Завершен Осасуна В
Чемпионат Испании 2021/2022
11.12.2021 - 17:15 Алавес 1 - 1 Завершен Хетафе Н
Чемпионат Испании 2021/2022
06.12.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2021/2022
27.11.2021 - 19:30 Мальорка 0 - 0 Завершен Хетафе Н
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 15:00 Хетафе 1 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
22.12.2021 - 22:30 Атлетик 1 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
19.12.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Кадис Н
Чемпионат Испании 2021/2022
12.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Атлетико В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Интер В
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Главные события
87'
Карлос Каземиро
85'
Лукас Васкес
Вышел: Peter Federico Gonzalez Carmona
85'
Тони Кроос
Вышел: Иско
Энес Юнал
Вышел: Якуб Янкто
83'
Эрик Кабако
Вышел: Ньём, Аллан
83'
Мауро Арамбарри
82'
Аленья, Карлес
Вышел: Луиш, Флорентину
74'
67'
Родриго
Вышел: Диаз, Мариано
Сандро Рамирес
Вышел: Мата Хайме
64'
Дамиан Суарес
56'
46'
Марко Асенсио
Вышел: Эден Азар
46'
Ферлан Менди
Вышел: Марсело
21'
Родриго
ГООЛ! Энес Юнал
9'
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Хетафе
28%
Ничья
34%
Реал
38%
П1: 18.50 Х: 1.22 П2: 5.77
П1: 15.00 Х: 1.17 П2: 6.00
П1: 18.50 Х: 1.22 П2: 5.77
П1: 18.50 Х: 1.22 П2: 5.77
П1: 5.60 Х: 2.75 П2: 1.89
Составы команд
13
Давид Сориа
17
Матиас Оливера
15
Куэнка Хорхе
23
Стефан Митрович
3
Эрик Кабако
22
Дамиан Суарес
18
Мауро Арамбарри
20
Максимович Неманья
11
Аленья, Карлес
12
Сандро Рамирес
16
Энес Юнал
1
Тибо Куртуа
17
Лукас Васкес
14
Милитан, Эдер
8
Давид Алаба
23
Ферлан Менди
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
21
Родриго
19
Карим Бензема
11
Марко Асенсио
Стартовый состав
  • 12
    Сандро Рамирес
    Нападающий
    64
  • 16
    Энес Юнал
    83 9
  • 18
    Мауро Арамбарри
    Полузащитник
    82
  • 20
    Максимович Неманья
  • 11
    Аленья, Карлес
    Полузащитник
    74
  • 17
    Матиас Оливера
    Защитник
  • 15
    Куэнка Хорхе
  • 23
    Стефан Митрович
    Защитник
  • 3
    Эрик Кабако
    Защитник
    83
  • 22
    Дамиан Суарес
    Защитник
    56
  • 13
    Давид Сориа
  • 21
    Родриго
    Нападающий
    67 21
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
    46
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
    87
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
    85
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
    85
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
    46
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 7
    Мата Хайме
  • 21
    Янес Рубен
  • 21
    Iglesias Sanchez, Juan Antonio
    Защитник
  • 14
    Джонатан Сильва
  • 4
    Ньём, Аллан
    Защитник
  • 6
    Луиш, Флорентину
    Полузащитник
  • 16
    Якуб Янкто
    Полузащитник
  • 24
    Дэвид Тимор
  • 27
    Conde, Diego
    Вратарь
  • 44
    Peter Federico Gonzalez Carmona
  • 19
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 40
    Fuidias Ribera, Toni
    Вратарь
  • 41
    Marin, Rafa
    Защитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
Тренеры
  • Кике Флорес
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
25%
Владение мячом
75%
17
Штрафные
18
18
Фолы
12
3
Удары в створ
4
4
Сейвы
2
1
Удары мимо
7
2
Угловые
9
2
ЖК
2
Офсайды
5
Блокировано ударов
2
Трансляция
Во второй половине матча Реал провел большую часть игрового времени в атаке, однако Сория отстоял свои ворота в немногочисленных опасных ситуациях, а под финальный свисток Хетафе и вовсе вышвырнул соперников с своей половины поля удачным прессингом. В итоге, команда Анчелотти была бессильна что-либо изменить.
Инфо
Давид Сория — лучший игрок матча.
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 1:0. Кто-то сильно буйно праздновал.
90+6'
Поразительным образом Реал забуксовал в центре поля.
90+3'
Хетафе поднял линию прессинга, а Реал вынужден задерживаться в центре поля.
90'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 7 мин.
90'
Опасный момент
Навес с правого фланга в центр штрафной пошел на голову Иско, но Сория затем парировал мяч на линии собственных ворот!
87'
Желтая карточка
Фол на желтую от Каземиро против Янкто перед глазами Анчелотти.
85'
Замена
Вместо Крооса вышел Иско.
85'
Замена
Васкеса сменил Петер.
83'
Замена
Ньом вышел вместо Кабако.
83'
Замена
Янкто вышел вместо Унала.
81'
Желтая карточка
Заплел ноги Азара подкатом Арамбарри на левом фланге обороны.
80'
Диас замкнул подачу Милитао с правого фланга ударом головой над дальней девяткой.
78'
Митрович получил повреждение головы в борьбе против защитника у своей штрафной.
76'
Опасный момент
Сория в прыжке потащил из левой девятки своих ворот удар от Каземиро из полукруга у штрафной.
76'
Навес с правого фланга летел замыкать перед вратарской Диас, но Митрович удачно перевел на угловой.
74'
Замена
Аленья замене на Флорентино.
73'
В сторону от правой штанги пробил Алаба с дальнего штрафного чуть правее от центра ворот.
71'
Суарес придержал за футболку Марсело на правом фланге штрафной, но на пенальти этот эпизод не тянул.
69'
Суареса неудачно попытались разогнать на правом фланге сильной верховой передачей.
68'
Опасный момент
Прямиком в голову Куэнке отправил мяч Бензема, завершая передачу с левого фланга штрафной от Марсело в оттяжке!
67'
Замена
Вместо Родриго игру будет завершать Диас.
64'
Замена
Сандро заменен не Мату.
64'
Фол от Арамбарри против Азара перед своей штрафной.
62'
В итоге, Хетафе потерял мяч, после чего Куэнка сбил Бензема в центре поля.
61'
Контроль мяча от хозяев поля у чужой штрафной.
59'
Сандро упал под натиском Крооса на правом фланге атаки, но арбитр фола не дал.
57'
От полукруга у штрафной Модрич закрутил точно в руки Сории по центру ворот.
56'
Желтая карточка
Суарес удержал Бензема на правом фланге обороны.
55'
Куртуа спокойно забрал в руки дальний удар Сандро с правого фланга.
53'
Азар толчком в спину на левом фланге чужой штрафной отправил на газон Суареса.
51'
От стыка с Куэнкой Родриго полетел на газон, ударившись плечом. Не спешит вставать теперь.
49'
Родриго ускорялся на правом фланге атаки, но был сбит соперником.
47'
Унал сбил Азара на левом фланге обороны.
46'
Замена
Вместо Асенсио вышел Азар.
46'
Замена
Менди заменен на Марсело.
Свисток
Второй тайм начался!
Счет после первой половины матча, конечно, поражает своей непредсказуемостью. Классический Реал, который создал достаточно моментов для уверенной победы еще до перерыва, но пропустил глупый гол в самом начале матча, который затем не смог отыграть. Хетафе огрызается, но при этом загнан на свою половину поля, а оборона хозяев вызывает большие вопросы. Реал играет в давление, но атакующая группа футболистов разбалансирована напрочь. Анчелотти может что-то поменять уже в перерыве.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Опасный момент
Пошел прострел с правого фланга в центр штрафной, после чего Аленья завершал его в касание, но Милитао бросился под мяч!
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 2 мин.
43'
Арамбарри дальним ударом с правого фланга отправил мяч в руки Куртуа.
41'
Желтая карточка
Анчелотти что-то не понравилось в действиях арбитра, что в итоге привело к предупреждению.
40'
Офсайд
Бензема на левом фланге явно стоял в офсайде, но Асенсио все равно дал на него пас. Зачем?
38'
Сория забрал подачу Васкеса с правого фланга из глубины.
36'
Менди налетел на Суареса на левом фланге штрафной, после быстрой передачи на ход от Бензема.
35'
Диагональный перевод от Арамбарри на правый фланг атаки для его партнера по команде был слишком сильным.
33'
Удар Бензема из центральной зоны перед штрафной пришелся в защитника.
31'
Модрич полез в дриблинг на левом фланге против Унала, но просто потерял мяч.
29'
Никто из партнеров не открылся в центре штрафной под прострел Аленья с левого ее фланга.
27'
Оливера сбил Модрича на входе в левый фланг штрафной своей команды.
25'
Офсайд
Офсайд! Сория не пропустил через линию отскок мяча от Максимовича, после прострела с правого фланга штрафной от Бензема, но Карим до этого влез в офсайд при передаче Асенсио.
24'
Выше ворот отправил мяч Бензема ударом внешней стороной стопы от левого угла вратарской.
22'
Прострел с левого фланга от Сандро пошел в руки Куртуа в штрафной.
21'
Желтая карточка
Суарес вырывался от своей штрафной в центр поля, но Родриго заплел ему ноги.
19'
Опасный момент
Кроос слету замыкал подачу Васкеса с правого фланга в центр штрафной, но в правую девятку вколотить мяч не сумел!
17'
Опасный момент
Перекладина! Бензема пропустил мимо себя пас Родриго с левого фланга штрафной в оттяжку на Модрича, после чего Лука сходу засадил в перекладину у левого верхнего угла ворот!
15'
Опасный момент
Сория в прыжке перевел мяч в сторону от дальней штанги, после выстрела Модрича с дальней дистанции на левом фланге!
14'
Опасный момент
Максимович перехватил неуверенный вынос из штрафной от Куртуа, которого прессинговал Унал, но издали решил просто катить мяч по газону, вместо адекватного удара по полупустым воротам!
13'
Васкес с правого фланга смещался к центру чужой штрафной, но просто подарил мяч соперникам.
11'
Качественным корпусом у технической зоны Сандро заработал штрафной.
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Милитао докрутился в центре своей штрафной до потери мяча, а атаковавший его Унал затем отыграл Куртуа ударом в левый угол!
7'
Модрич не пустил Аленья к мячу на правом фланге своей штрафной.
6'
Возня с мячом на половине хозяев поля в данные минуты.
5'
Арамбарри был атакован у своей штрафной фолом Бензема.
4'
Кроос запускал из центра поля диагональ на левый фланг штрафной, но там Родриго не сумел остановить мяч.
2'
Подкат от Оливеры у центральной линии на левом фланге защиты пришелся в ноги Васкесу.
1'
Аленья у центральной линии сбил с ног Модрича.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Азар, Марсело, Вальверде, Себальос, Иско, Мариано, Марин, Петер.
Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Родриго.
Запасные: Рубен, Конде, Ньом, Флорентино, Мата, Силва, Янкто, Иглесиас, Тимор.
Хетафе: Сория — Суарес, Кабако, Митрович, Куэнка, Оливера — Аленья, Максимович, Арамбарри — Унал, Рамирес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Марио Мелеро Лопес (Андалусия, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 19-го тура испанской Примеры. На поле стадиона "Колозеум Альфонсо Перес" (Хетафе, Испания) сыграют Хетафе и мадридский Реал.
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Анонс матча Хетафе - Реал 02.01.2022, Чемпионат Испании

Матч между командой Хетафе (Хетафе) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Колисеум Альфонсо Перес.

Дата проведения матча: 02.01.2022
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Хетафе (Хетафе) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Хетафе, тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Хетафе и Реал в предыдущем футбольном матче 02.01.2022 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Кике Флорес и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Хетафе - Реал можно посмотреть 02.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Хетафе - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Хетафе (Хетафе)
Год основания Хетафе (Хетафе): 1983
Страна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

Предыдущий матч команды Хетафе был сыгран против Реал - 02.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Хетафе.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Хетафе - 02.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Хетафе.

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