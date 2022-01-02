Хетафе - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча Хетафе - Реал 02.01.2022, Чемпионат Испании

Матч между командой Хетафе (Хетафе) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Колисеум Альфонсо Перес.

Дата проведения матча: 02.01.2022

Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Хетафе (Хетафе) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Хетафе, тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Хетафе и Реал в предыдущем футбольном матче 02.01.2022 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Кике Флорес и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Хетафе (Хетафе)

Год основания Хетафе (Хетафе): 1983

Страна: Испания

Тренер: Кике Санчес Флорес



Предыдущий матч команды Хетафе был сыгран против Реал - 02.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Хетафе.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Хетафе - 02.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Хетафе.

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