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Челси - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 02 января 2022, 18:30 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
2 - 2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
1' Садио Мане 9' Садио Мане 17' Кристиан Пулишич 26' Мохамед Салах 42' Матео Ковачич 45' Кристиан Пулишич
69' Диого Жота Вышел: Алекс Окслейд-Чемберлен 69' Джеймс Милнер Вышел: Наби Кейта 70' Трево Чалоба Вышел: Жоржиньо 79' Хавертц, Кай Вышел: Каллум Хадсон-Одой 83' Ибраима Конате 89' Садио Мане Вышел: Кертис Джонс
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Челси
34%
Ничья
38%
Ливерпуль
28%
П1: 2.72 Х: 2.88 П2: 3.01
П1: 2.60 Х: 2.75 П2: 2.88
П1: 2.72 Х: 2.88 П2: 3.01
П1: 2.72 Х: 2.88 П2: 3.01
П1: 2.85 Х: 2.60 П2: 3.05
Интересные факты
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 6-2-1
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Год назад, Челси была на 8 месте в таблице с 30 очками. Сейчас они на 2 месте с 42 очками.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.
  • Челси не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Ливерпуль выиграла 2, 1 ничьи.
  • Челси забивает 1.78 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Челси и Ливерпуль 1-1. 14 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Ливерпуль - 1.6.
  • Домашняя статистика Челси в сезоне 5-4-1
  • Челси выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Ливерпуль выигрывает в 40%.
  • Mason Mount лучший бомбардир Челси с 7 голами. Mohamed Salah забил 15 раз за Ливерпуль
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 10 играх.
  • Команда Челси выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Челси забивает 1.4 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.6 гола против команды Челси (в среднем).
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Челси иЛиверпуль, когда Челси играет дома, 1- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Челси выигрывает первый тайм в 47% матчей, Ливерпуль выигрывает в 40% матчей.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Челси не проигрывает в последних 7 играх.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Ливерпуль - 3.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 38 матчах.
  • Во время последних 79 встреч, команда Челси выиграла 28 раз, 24 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 94-92 в пользу команды Челси
  • Челси не забивает в 1 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 37 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 17 раз, 11 сыграла в ничью и 9 победы команды Ливерпуль. Разница голов 47-30 в пользу команды Челси.
  • Игры прошлого года: 0-2 (Челси дома) и 0-1 (Ливерпуль дома).
  • Ливерпуль не забивает в 1 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 22% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Челси забил 23% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
8
Побед
28
Игр
8
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
04.03.2021 - 22:15 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
20.09.2020 - 18:30 Челси 0 - 2 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2021/2022
29.12.2021 - 21:30 Челси 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 19:30 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Челси В
Кубок английской лиги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Брентфорд 0 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Вулверхэмптон 0 - 0 Завершен Челси Н
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2021/2022
28.12.2021 - 22:00 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Ливерпуль П
Кубок английской лиги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Ливерпуль 3 - 3 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 18:30 Тоттенхэм 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2021/2022
16.12.2021 - 22:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Ньюкасл В
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Главные события
89'
Садио Мане
Вышел: Кертис Джонс
83'
Ибраима Конате
Хавертц, Кай
Вышел: Каллум Хадсон-Одой
79'
Трево Чалоба
Вышел: Жоржиньо
70'
69'
Диого Жота
Вышел: Алекс Окслейд-Чемберлен
69'
Джеймс Милнер
Вышел: Наби Кейта
ГООЛ! Кристиан Пулишич
45'
ГООЛ! Матео Ковачич
42'
26'
Мохамед Салах ГООЛ!
Кристиан Пулишич
17'
9'
Садио Мане ГООЛ!
1'
Садио Мане
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Челси
34%
Ничья
38%
Ливерпуль
28%
П1: 2.72 Х: 2.88 П2: 3.01
П1: 2.60 Х: 2.75 П2: 2.88
П1: 2.72 Х: 2.88 П2: 3.01
П1: 2.72 Х: 2.88 П2: 3.01
П1: 2.85 Х: 2.60 П2: 3.05
Составы команд
16
Эдуар Менди
2
Антонио Рюдигер
6
Тьяго Силва
14
Трево Чалоба
3
Маркос Алонсо
8
Матео Ковачич
13
Н'Голо Канте
28
Сезар Аспиликуета
29
Хавертц, Кай
19
Мэйсон Маунт
10
Кристиан Пулишич
62
Келлехер, Каоимхин
66
Александер-Арнолд, Трент
4
Вирджил ван Дейк
6
Ибраима Конате
21
Константинос Цимикас
14
Джордан Хендерсон
15
Фабиньо
7
Джеймс Милнер
11
Мохамед Салах
21
Диого Жота
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
    45 17
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
    79
  • 19
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
    42
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 28
    Сезар Аспиликуета
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 14
    Трево Чалоба
    70
  • 16
    Эдуар Менди
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
    26
  • 21
    Диого Жота
    69
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
    89 9 1
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
    69
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
    83
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
Запасные игроки
  • 68
    Vale, Harvey James
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 22
    Хаким Зиеш
  • 20
    Каллум Хадсон-Одой
  • 18
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 75
    Hall, Lewis
    Полузащитник
  • 80
    Morton, Tyler
    Полузащитник
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 63
    Beck, Owen
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 97
    Pitaluga, Marcelo
    Вратарь
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Lijnders, Pepijn
Статистика матча
1
ЖК
2
16
Штрафные
8
5
Фолы
13
5
Удары в створ
5
6
Угловые
7
3
Сейвы
3
58%
Владение мячом
42%
5
Удары мимо
2
1
Блокировано ударов
2
3
Офсайды
3
Трансляция
Насколько голевым у нас выдался первый тайм, настолько пресным вторым. После четырех голов до перерыва команды во второй сорокапятиминутке вроде и играли в тот самый футбол, но без особого огонька в атаке и ошибок и обрезок в обороне. В итоге, все так и закончилось со счетом 2:2. Хороший счет. Хороший счет для Манчестер Сити, чемпионство которого создает все меньше вопросов.
90+5'
Свисток
Ну и все, финальный свисток, 2:2 у нас. С таким счётом разошлись Челси и Ливерпуль.
90+3'
Тухель всех гонит в атаку, минуту еще играть.
90+2'
Уголовой
Угловой для Ливерпуля – нот вот Цимикас подал не лучшим образом – не перебил первого же защитника.
90+1'
Инфо
4 минуты компенсировано ко второму тайму.
90'
Замена
Джонс вместо Мане вышел у гостей.
88'
Опасный момент
Опасный, очень хороший навес с углового от синих, но тут из вратарской выносят защитники Ливерпуля, не дают завершить!
86'
Опасный момент
Ох, такой себе неплохой удар головой у Рюдигера прошел головой после навеса с углового, но мимо рамы!
85'
Последние минуты уже Челси активничает на чужой половине, впрочем, красные довольно уверенно пока что сдерживают эти порывы.
83'
Желтая карточка
Конате фолит на фланге – отработал на желтую…
81'
Опасный момент
Потенциально опасный штрафно для Челси. Метров 25 до ворот, но Маунт дал в стенку с оного. Ну а добивание уже накрыл кипер красных.
79'
Замена
Хадсон-Одои, вместо Хавертца, которого снимет от греха подальше Тухель.
78'
Хавертс в борьбе зацепил локтем по лицу Конате. Но фола нет, говорит судья. Хотя защитнику красных оказывают медицинскую помощь.
74'
Цимикас с фланга прострелил, потом с другого фланга пошла подача. Такое впечатление, что Ливерпуль больше заинтересован в надежде вырвать три очка.
72'
Мане все-таки после заброса завладел мячом на фланге, но продавить Аспиликуэту не смог.
69'
Замена
И вместо Чалобы Жржиньо вышел у Челси.
68'
Замена
Двойная замена у красных – вместо Жоты и Мелнера вышли Кейта и Окслейд-Чемберлен.
65'
Уголовой
Угловой для Ливерпуля. После навеса Цимикас вторым темпом пробил с линии штрафной, но неточно.
61'
Долго пытался организовать атаку Челси, в итоге, Маунт с фланга навесил прямо в руки вратарю.
59'
Опасный момент
Мане! Ворвался в штрафную, дал мертво с 16-ти, но и тут Мане тянет! Снова хороший момент для красных!
57'
Опасный момент
А вот Салах в контре протянул, и дал хоть и издалека, но довольно опасно – Менди тянет из ближней девятки мяч!
56'
Уголовой
Угловой для Челси – навес пошел, но красные разрядили.
54'
Канте хорош в отборе. Опередил Салаха в попытке египтянина убежать в контру.
52'
Офсайд
Ох! И Снова идентично вывели Жоту с фланга на удар, тот пробил под дальнюю штангу, но снова был там офсайд.
50'
Красные более активно начали тайм, но пока что без особых обострений.
47'
Офсайд
Ох хорош, Мане с фланга ворвался, но с острого угла пробил не лучшим образом… Хотя нет, офсайд там был у Садио.
46'
Свисток
Начался второй тайм.
Выходят команды на второй тайм.
Очень активный и интересный первый тайм у нас получился. Челси довольно активно начал, но к середине тайма Ливерпуль выровнял, и при этом дважды забил после огрехов обороны синих. Тем не мене, в концовке тайма сними как-то прижали, и смогли забить также дважды! 2:2, активный тайм, активная ничья! Ждем продолжения!
45+5'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв. 2:2 у нас после первого тайма!
45+2'
Инфо
4 минуты компенсировано к первому тайму.
45+1'
Гоооол!!!
Гооол! 2:2! Пулишич! Канте после заброса со своей половины дал в разрез на Пулишича, и тот выскочив, пробил вратаря красных! Вот так концовка тайма у нас!
41'
Гоооол!!!
Гооол! Голище, Голасо! После штрафного и выноса Ковачич с лета метров с 20-ти дал навесиком, под штангу! Красотище! 2:1!
39'
В целом, довольно спокойное нас течение игры сейчас. Такое впечатление, что обе команды ждут перерыва.
36'
Опасный момент
Ох, чуть снова не убежал Салах один на один, в последний моемнт Чалаба спасет в подкате!
35'
А Тимо Вернер и Риис Джейсмс что-тол активно обговаривают на трибунах
32'
Но все нормально, продолжается игра.
31'
Маунт с Цимикасом пересеклись, стык, судья проверяет эпизод на ВАР.
29'
Офсайд
А Челси в офсайде, Аспиликуэта залез.
26'
Гоооол!!!
Гооол! Салах! Красавчик! Получил пас в разрез, резанул угол в штрафной, и с острого угла дал в ближний угол, что стало неожиданностью для всех, и для Менди в том числе! 2:0!
25'
Уголовой
Пара угловых для красных. Напряжение при подачах есть, но вот опасности как таковой – не особо.
22'
Опасный момент
Ох как! Салах вывалился один на один, но во-первых, не забил, во вторых – был там офсайд.
19'
А вот вроде неплохой заброс прошел на угол штрафной на Маркоса Алонса, но то с лета пробил не лучшим образом. В время было принять, обработать…
17'
Желтая карточка
Пулишич сбил Жоту. Тому больно. Ну и желтая для Кристиана.
15'
И вроде как больше играют на атаку синие, но пока что все без особых интересных обострений.
13'
Фабиньо сфолил, метров 30 до ворот, но ничего интересного Челси не придумал.
9'
Гоооол!!!
Гооол! А Мане спокойно реализовал ошибку соперника! Чалаба неудачно скидывал головой вратарю, но вышло так неудачно, что Садио пас перехватил, дернул кипера и спокойно пробил! 1:0 для Ливерпуля!
8'
Опасный момент
Ой ой! После неудачного выноса Трента и Рикошале мяч прискакал к Пулишичу, который был фактически 1 на 1, но Каллхер выигрывает дуэль!
5'
Ливерпуль пытается прессинговать в последней трети, но как-то все отрывками.
3'
Уголовой
Челси пробует создать давление. Заработали угловой синие, нор ничего из него не придумали.
1'
Желтая карточка
А Мане в прыжке сразу же выставил локти. 17-я секунда, претендент на самую быструю желтую карточку в сезоне.
1'
Свисток
Старт, начали команды игру!
Выходят команды на поле.
Инфо
Стартовый состав Ливерпуля: Келлехер, Цимикас, Конате, ван Дейк, Александер-Арнольд, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Жота, Салах
Инфо
Стартовый состав Челси: Менди, Рюдигер, Силва, Алонсо, Аспиликуэта, Чалоба, Ковачич, Канте, Хаверц, Маунт, Пулишич
Также отметим, что перед данным матчем Челси с 42 очками находятся на втором месте в таблице, а Ливерпуль – на третьем, и у красных на пункт меньше.
Инфо
Поединок начнется в 18:30, судить игру будет Энтони Тейлор.
Добрый вечер, добрый вечер всем любителям футбола. Пока все празднуют Новый год, Англия продолжает играть в футбол. Так, сегодня в 21-м туре АПЛ сразятся Челси и Ливерпуль, и именно этот поединок UA-Футбол предлагает вашему вниманию в качестве текстового онлайна.
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Анонс матча Челси - "Ливерпуль" 02.01.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой Челси (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 02.01.2022
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Ливерпуль" и Челси в предыдущем футбольном матче 28.08.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Lijnders, Pepijn разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - "Ливерпуль" можно посмотреть 02.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 29.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Лестер Сити - 28.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Лестер Сити.

Следите за результатами матча Челси - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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