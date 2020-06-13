Мальорка - Барселона онлайн трансляция матча

Поединок между командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Estadi de Son Moix.
Дата проведения матча: 02.01.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой "Барселона" (Барселона):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Мальорка осталась с поражением. Столкновение Мальорка и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 13.06.2020 закончилось со счетом: 0:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Луис Гарсия и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Страна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа
Прошедший поединок команды Мальорка был сыгран против Гранада - 19.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Гранада.
Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави
Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против "Севилья" - 21.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
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