Мальорка - Барселона онлайн трансляция матча

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мальорка и Барселона - 3.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Мальорка получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Ла Лига

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Мальорка.

Выездная статистика Барселона в сезоне 1-5-2

Из последних 5 встреч команда Мальорка выиграла 0, команда Барселона выиграла 5, 0 ничьи.

Мальорка забивает 0.8 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 4 гола против команды Мальорка (в среднем).

Когда Мальорка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Мальорка и Барселона 0-2. 5 игры закончились с этим результатом.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Мальорка выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Барселона выигрывает в 42%.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Мальорка.

Домашняя статистика Мальорка в сезоне 2-6-1

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Мальорка (во всех соревнованиях).

Мальорка не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 4 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Мальорка и Барселона - 4.8.

Когда Мальорка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.

Мальорка выигрывает первый тайм в 42% матчей, Барселона выигрывает в 42% матчей.

Мальорка без побед над Барселона в последних 7 играх.

Мальорка's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Команда Мальорка выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Dani Rodriguez лучший бомбардир Мальорка с 3 голами. Memphis Depay забил 8 раз за Барселона

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

Мальорка забивает 1.14 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.91 гола, играя на выезде (в среднем).

Вы знали, что Мальорка забил 35% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

Барселона пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Последняя домашняя победа Мальорка над Барселона была в 2009

Во время последних 36 встреч, команда Мальорка выиграла 7 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 80-32 в пользу команды Барселона

За последние 18 встреч когда команда Мальорка играла дома, команда Мальорка выиграла 4 раз, 2 сыграла в ничью и 12 победы команды Барселона. Разница голов 38-14 в пользу команды Барселона.

Барселона не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Мальорка не забивает в 3 из их 9 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне