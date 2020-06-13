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Мальорка - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 02 января 2022, 22:00 - Estadi de Son Moix
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0 - 1
Обновить
51'
Барселона
Барселона
Ход матча
44' Люк де Йонг
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Мальорка
32%
Ничья
36%
Барселона
32%
П1: 5.22 Х: 2.39 П2: 2.29
П1: 4.33 Х: 2.25 П2: 2.30
П1: 5.22 Х: 2.39 П2: 2.29
П1: 5.22 Х: 2.39 П2: 2.29
П1: 3.75 Х: 2.37 П2: 2.65
Интересные факты
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мальорка и Барселона - 3.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Мальорка получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Ла Лига
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Мальорка.
  • Выездная статистика Барселона в сезоне 1-5-2
  • Из последних 5 встреч команда Мальорка выиграла 0, команда Барселона выиграла 5, 0 ничьи.
  • Мальорка забивает 0.8 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 4 гола против команды Мальорка (в среднем).
  • Когда Мальорка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Мальорка и Барселона 0-2. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Мальорка выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Барселона выигрывает в 42%.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Мальорка.
  • Домашняя статистика Мальорка в сезоне 2-6-1
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Мальорка (во всех соревнованиях).
  • Мальорка не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 4 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Мальорка и Барселона - 4.8.
  • Когда Мальорка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мальорка% своих матчей.
  • Мальорка выигрывает первый тайм в 42% матчей, Барселона выигрывает в 42% матчей.
  • Мальорка без побед над Барселона в последних 7 играх.
  • Мальорка's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Команда Мальорка выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Dani Rodriguez лучший бомбардир Мальорка с 3 голами. Memphis Depay забил 8 раз за Барселона
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • Мальорка забивает 1.14 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.91 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что Мальорка забил 35% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Барселона пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Последняя домашняя победа Мальорка над Барселона была в 2009
  • Во время последних 36 встреч, команда Мальорка выиграла 7 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 80-32 в пользу команды Барселона
  • За последние 18 встреч когда команда Мальорка играла дома, команда Мальорка выиграла 4 раз, 2 сыграла в ничью и 12 победы команды Барселона. Разница голов 38-14 в пользу команды Барселона.
  • Барселона не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Мальорка не забивает в 3 из их 9 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Барселона забил 28% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Мальорка
0
Побед
5
Игр
5
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2021
13.06.2020 - 23:00 Мальорка 0 - 4 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
07.12.2019 - 21:45 Барселона 5 - 2 Завершен Мальорка
Чемпионат Испании 2012/2013
06.04.2013 - 23:00 Барселона 5 - 0 Завершен Мальорка
Чемпионат Испании 2012/2013
11.11.2012 - 18:50 Мальорка 2 - 4 Завершен Барселона
Последние матчи - Мальорка
Чемпионат Испании 2021/2022
19.12.2021 - 15:00 Гранада 4 - 1 Завершен Мальорка П
Чемпионат Испании 2021/2022
10.12.2021 - 22:00 Мальорка 0 - 0 Завершен Сельта Н
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Атлетико 1 - 2 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2021/2022
27.11.2021 - 19:30 Мальорка 0 - 0 Завершен Хетафе Н
Чемпионат Испании 2021/2022
22.11.2021 - 22:00 Райо Вальекано 3 - 1 Завершен Мальорка П
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
21.12.2021 - 22:30 Севилья 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
18.12.2021 - 19:30 Барселона 3 - 2 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2021/2022
12.12.2021 - 17:15 Осасуна 2 - 2 Завершен Барселона Н
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Бавария 3 - 0 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 17:15 Барселона 0 - 1 Завершен Бетис П
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Новости команд
Главные события
44'
Люк де Йонг ГООЛ!
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Мальорка
32%
Ничья
36%
Барселона
32%
П1: 5.22 Х: 2.39 П2: 2.29
П1: 4.33 Х: 2.25 П2: 2.30
П1: 5.22 Х: 2.39 П2: 2.29
П1: 5.22 Х: 2.39 П2: 2.29
П1: 3.75 Х: 2.37 П2: 2.65
Составы команд
1
Рейна, Маноло
18
Коста Хауме
24
Мартин Вальент
5
Руссо, Франко
15
Пабло Маффео
16
Батталиа, Родриго
21
Иддрису Баба Мохаммед
19
Кангин, Ли
14
Хосе Даниэль Октавио Герреро Родригес
10
Санчес, Антониу
22
Родригез, Анхель
22
тер Стеген, Марк-Андре
19
Араухо, Рональд
3
Пике, Жерар
24
Эрик Гарсия
28
Óscar Mingueza
28
Gonzalez Nicolas
21
Френки де Йонг
6
Puig, Riqui
37
Akhomach, Ilias
17
Люк де Йонг
29
Jutgla Blanch, Ferran
Стартовый состав
  • 22
    Родригез, Анхель
    Нападающий
  • 19
    Кангин, Ли
    Полузащитник
  • 14
    Хосе Даниэль Октавио Герреро Родригес
  • 10
    Санчес, Антониу
    Полузащитник
  • 16
    Батталиа, Родриго
    Полузащитник
  • 21
    Иддрису Баба Мохаммед
  • 18
    Коста Хауме
    Защитник
  • 24
    Мартин Вальент
    Защитник
  • 5
    Руссо, Франко
    Защитник
  • 15
    Пабло Маффео
    Защитник
  • 1
    Рейна, Маноло
    Вратарь
  • 37
    Akhomach, Ilias
    Нападающий
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
    44
  • 29
    Jutgla Blanch, Ferran
    Полузащитник
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 20
    Александар Седлар
  • 2
    Састре, Хоан
    Защитник
  • 4
    Иньиго Руис де Галаррета
  • 31
    Roman Riquelme, Leonardo
    Вратарь
  • 26
    Фернандо Ниньо Родригез
  • 9
    Абдон
    Нападающий
  • 3
    Olivan, Brian
    Защитник
  • 7
    Жорди Эмбоула
  • 30
    Lorente, Ferran Quetglas
  • 34
    Llabres, Javier
    Нападающий
  • 29
    Gaya, Josep
    Защитник
  • 8
    Севилла, Сальва
    Полузащитник
  • 38
    Хайме, Гильем
    Защитник
  • 41
    Medina, Mika
    Защитник
  • 39
    Pedrola, Estanis
    Нападающий
  • 35
    Comas, Arnau
    Защитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 34
    Sanz, Alvaro
    Полузащитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 40
    De Vega, Lucas
    Полузащитник
Тренеры
  • Луис Гарсия
  • Xavi
Статистика матча
11
Штрафные
12
11
Фолы
11
Удары мимо
3
2
Удары в створ
4
2
Угловые
2
3
Сейвы
2
1
Офсайды
35%
Владение мячом
65%
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
Активность Люка де Йонга в штрафной площади соперника позволила Барселоне добыть минимальное преимущество по итогам первой половины встречи.
45+1'
Свисток
Перерыв.
44'
Гоооол!!!
Люк де Йонг точным ударом головой открывает счёт под занавес первого тайма!
42'
Тер Штеген справился с ударом Ли.
41'
Мингеса с нарушением останавливает стремительную контратаку Мальорки.
38'
Угловой в исполнении Ли Кан Ина к возникновению опасного момента у ворот гостей не приводит.
29'
Опасный момент
Спустя минуту Люк де Йонг снова попадает в каркас ворот! Это мог быть великолепный гол ударом через себя.
28'
Опасный момент
Люк де Йонг имел отличный шанс забить! Мяч после удара нидерландского нападающего угодил в штангу.
23'
Игра под контролем Барселоны, но создают моменты каталонцы с трудом.
17'
Пуч долго принимал решение и позволил сопернику предотвратить удар по воротам.
13'
Рейна уверенно действует на выходе, опережая Пуча в борьбе за мяч.
10'
Рейна парирует выстрел Ахомаша из-за пределов штрафной.
8'
Попытка Пике забить со штрафного не увенчалась успехом.
5'
Удар Люка де Йонга оказался очень неточным.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Мальорка: Рейна (к) – Хауме, Вальент, Руссо, Маффео – Батталья, Мохаммед, Родригес – Ли, Анхель, Санчес.
Инфо
Стартовый состав Барселоны: тер Штеген – Араухо, Гарсия, Пике (к), Мингеса – Пуч, Френки де Йонг, Нико – Хутгла, Люк де Йонг, Ахомаш.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Ла Лиги Мальорка – Барселона.
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Анонс матча Мальорка - "Барселона" 02.01.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Estadi de Son Moix.

Дата проведения матча: 02.01.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Мальорка (Пальма-де-Мальорка) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Мальорка осталась с поражением. Столкновение Мальорка и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 13.06.2020 закончилось со счетом: 0:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Луис Гарсия и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Мальорка - "Барселона" можно посмотреть 02.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Мальорка - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Год основания Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Страна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа

Прошедший поединок команды Мальорка был сыгран против Гранада - 19.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Гранада.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против "Севилья" - 21.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Мальорка - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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