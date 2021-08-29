Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон онлайн трансляция матча

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 27% матчей, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 16% матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Вулверхэмптон Уондерерс's.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Cristiano Ronaldo лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 8 голами. Hwang Hee-chan забил 4 раз за Вулверхэмптон Уондерерс

Команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 8 играх.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед забивает 2.09 гола, играя дома, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.96 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.

В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Вулверхэмптон Уондерерс в последних 10 встречах.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон Уондерерс - 0.6.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вулверхэмптон Уондерерс.

Bruno Fernandes получил больше всего желтых карточек (5) в Манчестер Юнайтед. Ruben Neves получил 6 в Вулверхэмптон Уондерерс.

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 0, 1 ничьи.

Манчестер Юнайтед забивает 1 гола за матч против команды Вулверхэмптон Уондерерс, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.2 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон Уондерерс 1-0. 6 игры закончились с этим результатом.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Вулверхэмптон Уондерерс без побед над Манчестер Юнайтед в последних 3 играх.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 16%.

Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон Уондерерс.

Paul Pogba отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 7 передачами. Raul Jimenez лучший распасовщик Вулверхэмптон Уондерерс (2 передач)

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вулверхэмптон Уондерерс (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иВулверхэмптон Уондерерс, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон Уондерерс - 1.2.

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 23% голов между минутами 46-60? Это лучший процент в лиге.

В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Вулверхэмптон Уондерерс (1-0 дома и 2-1 на выезде)

Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Манчестер Юнайтед выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 3% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.

Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в 4 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 21 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 13 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 33-14 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед не забивает в 3 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 10 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 8 раз, 2 сыграла в ничью и 0 победы команды Вулверхэмптон Уондерерс. Разница голов 17-5 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

В Премьер-лига, Манчестер Юнайтед одержала 3 домашних побед подряд.

Вы знали, что Вулверхэмптон Уондерерс забил 31% голов между минутами 76-90?