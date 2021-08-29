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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 03 января 2022, 19:30 - Олд Траффорд
Главный судья: Майк Дин
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Обновить
перерыв
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
57%
Ничья
21%
Вулверхэмптон
21%
П1: 2.18 Х: 2.58 П2: 5.00
П1: 2.10 Х: 2.40 П2: 4.50
П1: 2.18 Х: 2.58 П2: 5.00
П1: 2.18 Х: 2.58 П2: 5.00
П1: 2.20 Х: 2.60 П2: 4.70
Интересные факты
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 27% матчей, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 16% матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Вулверхэмптон Уондерерс's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Cristiano Ronaldo лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 8 голами. Hwang Hee-chan забил 4 раз за Вулверхэмптон Уондерерс
  • Команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 8 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.09 гола, играя дома, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.96 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Вулверхэмптон Уондерерс в последних 10 встречах.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон Уондерерс - 0.6.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Bruno Fernandes получил больше всего желтых карточек (5) в Манчестер Юнайтед. Ruben Neves получил 6 в Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 0, 1 ничьи.
  • Манчестер Юнайтед забивает 1 гола за матч против команды Вулверхэмптон Уондерерс, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.2 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон Уондерерс 1-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Вулверхэмптон Уондерерс без побед над Манчестер Юнайтед в последних 3 играх.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 16%.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Paul Pogba отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 7 передачами. Raul Jimenez лучший распасовщик Вулверхэмптон Уондерерс (2 передач)
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вулверхэмптон Уондерерс (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иВулверхэмптон Уондерерс, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон Уондерерс - 1.2.
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 23% голов между минутами 46-60? Это лучший процент в лиге.
  • В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Вулверхэмптон Уондерерс (1-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Манчестер Юнайтед выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 3% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в 4 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 21 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 13 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 33-14 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 3 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 10 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 8 раз, 2 сыграла в ничью и 0 победы команды Вулверхэмптон Уондерерс. Разница голов 17-5 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • В Премьер-лига, Манчестер Юнайтед одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Вулверхэмптон Уондерерс забил 31% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 23% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
5
Побед
11
Игр
2
Побед
Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2021/2022
29.08.2021 - 18:30 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
29.12.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 19:45 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Вулверхэмптон
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
30.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2021/2022
27.12.2021 - 22:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 19:30 Норвич Сити 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Янг Бойз Н
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
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Последние матчи - Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Вулверхэмптон 0 - 0 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2021/2022
15.12.2021 - 21:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 1 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 21:30 Вулверхэмптон 0 - 0 Завершен Бернли Н
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Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
57%
Ничья
21%
Вулверхэмптон
21%
П1: 2.18 Х: 2.58 П2: 5.00
П1: 2.10 Х: 2.40 П2: 4.50
П1: 2.18 Х: 2.58 П2: 5.00
П1: 2.18 Х: 2.58 П2: 5.00
П1: 2.20 Х: 2.60 П2: 4.70
Составы команд
1
Де Хеа, Дэвид
23
Люк Шоу
4
Фил Джонс
19
Рафаэль Варан
29
Уан-Биссака, Аарон
31
Неманья Матич
39
Мактоминей, Скотт
25
Джейдон Санчо
11
Гринвуд, Мейсон
7
Криштиану Роналду
21
Эдинсон Кавани
12
Хосе Рамон Сандовал
23
Макс Килман
16
Коади, Конор
27
Саисс, Ромэйн
22
Нельсон Семедо
17
Тринкао
18
Рубен Невеш
28
Жоау Моутинью
5
Маркал Ф.
9
Рауль Хименес
10
Даниэль Поденсе
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 4
    Фил Джонс
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 9
    Рауль Хименес
    Нападающий
  • 10
    Даниэль Поденсе
    Нападающий
  • 22
    Нельсон Семедо
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
  • 28
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 5
    Маркал Ф.
  • 23
    Макс Килман
  • 16
    Коади, Конор
    Защитник
  • 27
    Саисс, Ромэйн
    Полузащитник
  • 12
    Хосе Рамон Сандовал
Запасные игроки
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 36
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 2
    Хувер, Ки-Яна
    Защитник
  • 12
    Айт Нури, Райан
    Защитник
  • 6
    Жордан Лотье
    Защитник
  • 20
    Фабио Силва
  • 21
    Джон Радди
    Вратарь
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
  • 37
    Смит, Адама
    Нападающий
  • 39
    Cundle, Luke
    Полузащитник
  • 64
    Bueno, Hugo
    Защитник
Тренеры
  • Ральф Рангник
  • Лаже, Бруну
Статистика матча
1
Блокировано ударов
3
49%
Владение мячом
51%
4
Штрафные
4
Угловые
6
3
Фолы
2
1
Удары в створ
4
4
Сейвы
1
1
Удары мимо
4
1
Офсайды
2
Live Zone
Трансляция
Однозначно в атаці переважає Вулвергемптон. Це підтверджу і кількість ударів (4:14), і якість проведених атак. "Манкуніанці" час від час вибігали у наступи, проте вони не створювали так часто небезпеку, як це робили "вовки". Поки ніхто на гол не награв - теж є і заслугою захисників, котрі непогано грають на перехопленнях.
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Инфо
Дві хвилини компенсував арбітр.
45'
Затяжний наступ "вулвз" біля воріт де Хеа завершився прострілом Семеду, який виніс Джонс.
42'
Шоу (Манчестер Юнайтед) віддав у центр на Кавані, але той з-за меж штрафного майданчика пробив надто вище воріт. А міг віддати праворуч на вільного Грінвуда.
42'
Коуді (Вулвергемптон) занадто стльно перевів ліворуч на Марсаля - м'яч вийшов в аут.
40'
Шоу (Манчестер Юнайтед) корпусом відтіснив Семеду з правого флангу.
39'
Трінкау (Вулвергемптон) невдало навісив, хоче мав можливість і пробити.
Инфо
Також відзначимо, що Кріштіану Роналду вперше у цьому сезоні вийшов із капітанською пов'язкою.
Инфо
Філ Джонс грає в АПЛ вперше за 712 днів. Востаннє він виходив на поле у чемпіонаті ще у січні 2020-го.
34'
Кавані (Манчестер Юнайтед) в дотик віддавав на Роналду у штрафний майданчик, але Кріштіану не прочитав задум угругвайця.
28'
Знову Ван-Біссака (Манчестер Юнайтед) навісив вище голови Роналду. Кріштіану вже нервує.
27'
Хіменес (Вулвергемптон) змістився з правого флангу і пробив по горобцях.
26'
Роналду несильно пробив лівою з метрів 20-ти - м'яч покотився до Жозе Са.
25'
Поденсе (Вулвергемптон) пробив з меж штрафного майданчика у ближній лівий кут з-під захисників, але де Хеа намертво зловив цей удар.
24'
Грінвуд (Манчестер Юнайтед) непогано обіграв Саїса на правому фланзі, але прострілив на суперника.
22'
Шоу (Манчестер Юнайтед) змістився з лівого флангу в центр, але неточно навісив.
20'
Ван-Біссака (Манчестер Юнайтед) навісив з правого флангу - м'яч перелетів Роналду. Круглий снаряд підхопив Санчо і пробив, влучивши в захисника.
18'
Семеду (Вулвергемптон) пробив з гострого кута з-під Шоу - влучив точно в де Хеа.
17'
Инфо
42%-58% у володінні м'ячем, 1:5 за ударами на дану хвилину.
15'
Семеду (Вулвергемптон) прострілив на дальню стійку з правого флангу, але там нікого з його партнерів не було.
13'
Марсаль (Вулвергемптон) теж спробував пробти, як Невеш, але дуже невдало - далеко на трибуни.
12'
Опасный момент
Ще один сейв від іспанського кіпера гостей! Рубен Невеш прийняв м'яч на підбиранні і з лету пробив у площину воріт - де Хеа потягнув!
12'
Після втрати господарями м'яча "вулвз" провели швидку контратаку, яка завершилася ударом Поденсе у лівий кут - де Хеа потягнув!
10'
Знову Джонс на перехопленні! Семеду (Вулвергемптон) віддавав на хід Поденсе, але центральний захисник у підкаті вибив м'яч.
8'
Роналду і Санчо створили момент для самого ж Джейдона (Манчестер Юнайтед), але той пробив з меж штарфного майданчика в захисника.
8'
Старт матчу однозначно за "вовками".
7'
Уголовой
Невдало розіграли гості кутовий.
2'
Моутінью (Вулвергемптон) пробив в один дотик з-за меж штарфного майданчика, але влучив у Мактомінея.
1'
Джонс головою перехопив простріл Трінкау (Вулвергемптон).
Свисток
Матч розпочався!
Запасні гостей: Радді - Айт Нурі, Буену, Дендонкер, Жордан, Кандл, Фабіо Сілва, Траоре, Хувер.
Вулвергемптон: Са - Кілман, Коуді, Саїс - Семеду, Трінкау, Невеш, Моутінью, Марсаль - Хіменес, Поденсе.
Запасні господарів: Хендерсон, Еланга, ван де Бек, Далот, Лінгард, Рашфорд, Теллес, Фернандеш, Фред.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван-Біссака, Варан, Джонс, Шоу - Мактоміней, Матич - Грінвуд, Санчо - Кавані, Роналду.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 21-го туру АПЛ, в якому Манчестер Юнайтед прийме Вулвергемптон.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Вулверхэмптон 03.01.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 03.01.2022
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Вулверхэмптон осталась с поражением. Столкновение Вулверхэмптон и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 29.08.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Ральф Рангник и Лаже, Бруну разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Вулверхэмптон можно посмотреть 03.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Вулверхэмптон , ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Бернли" - 30.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Год основания Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Бруну Лаже

Предыдущий поединок команды Вулверхэмптон был сыгран против Челси - 19.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - Вулверхэмптон онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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