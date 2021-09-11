Ювентус - Наполи онлайн трансляция матча

Выездная статистика Наполи в сезоне 6-2-1

Ювентус забивает 2 гола, играя дома, а Наполи забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Ювентус и Наполи 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.

Ювентус выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Наполи выигрывает в 41%.

Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 3, команда Наполи выиграла 2, 0 ничьи.

Ювентус забивает 1.6 гола за матч против команды Наполи, а Наполи забивает 0.8 гола против команды Ювентус (в среднем).

Ювентус выиграл 3 домашних матчей подряд.

Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Ювентус выигрывает первый тайм в 47% матчей, Наполи выигрывает в 41% матчей.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Наполи.

В домашних матчах Ювентус не проигрывает Наполи в последних 3 встречах.

В их последнюю встречу команда Наполи победила в 1 гол(а).

Ювентус не проигрывает в последних 6 играх.

Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Наполи - 2.4.

Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.

Победителем прошлой встречи была команда Наполи.

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

За последние 25 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 18 раз, 5 сыграла в ничью и 2 победы команды Наполи. Разница голов 49-18 в пользу команды Ювентус.

Наполи не забивает в 1 из их 9 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Ювентус не забивает в 2 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 54 встреч, команда Ювентус выиграла 26 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Наполи выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 83-58 в пользу команды Ювентус

Вы знали, что Ювентус забил 4% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.

Вы знали, что Ювентус забил 30% голов между минутами 76-90?