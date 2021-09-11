Ювентус - Наполи онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Ювентус" (Турин) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Альянц Стадиум.
Дата проведения матча: 06.01.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами "Ювентус" (Турин) и командой Наполи (Неаполь):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Наполи, тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение Наполи и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 11.09.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Кальяри - 21.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".
Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти
Предыдущий матч команды Наполи был сыгран против "Специя" - 22.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Специя".
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