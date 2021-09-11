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Ювентус - Наполи онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 06 января 2022, 21:45 - Альянц Стадиум
Главный судья: Sozza, Simone
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
До начала
00 : 00 : 00
Наполи
Неаполь
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
36%
Ничья
32%
Наполи
32%
П1: 2.30 Х: 2.64 П2: 4.28
П1: 2.10 Х: 2.50 П2: 4.33
П1: 2.30 Х: 2.64 П2: 4.28
П1: 2.30 Х: 2.64 П2: 4.28
П1: 2.12 Х: 2.60 П2: 4.60
Интересные факты
  • Выездная статистика Наполи в сезоне 6-2-1
  • Ювентус забивает 2 гола, играя дома, а Наполи забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Ювентус и Наполи 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Наполи выигрывает в 41%.
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 3, команда Наполи выиграла 2, 0 ничьи.
  • Ювентус забивает 1.6 гола за матч против команды Наполи, а Наполи забивает 0.8 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Ювентус выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 47% матчей, Наполи выигрывает в 41% матчей.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Наполи.
  • В домашних матчах Ювентус не проигрывает Наполи в последних 3 встречах.
  • В их последнюю встречу команда Наполи победила в 1 гол(а).
  • Ювентус не проигрывает в последних 6 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Наполи - 2.4.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Наполи.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • За последние 25 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 18 раз, 5 сыграла в ничью и 2 победы команды Наполи. Разница голов 49-18 в пользу команды Ювентус.
  • Наполи не забивает в 1 из их 9 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Ювентус не забивает в 2 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 54 встреч, команда Ювентус выиграла 26 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Наполи выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 83-58 в пользу команды Ювентус
  • Вы знали, что Ювентус забил 4% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Ювентус забил 30% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Наполи забил 26% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Ювентус
15
Побед
29
Игр
8
Побед
Наполи
Чемпионат Италии 2021/2022
11.09.2021 - 19:00 Наполи 2 - 1 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
07.04.2021 - 19:45 Ювентус 2 - 1 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
13.02.2021 - 19:00 Наполи 1 - 0 Завершен Ювентус
Суперкубок Италии 2020
20.01.2021 - 22:00 Ювентус 2 - 0 Завершен Наполи
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2021/2022
18.12.2021 - 19:00 Болонья 0 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
11.12.2021 - 19:00 Венеция 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 19:45 Ювентус 1 - 0 Завершен Мальме В
Чемпионат Италии 2021/2022
05.12.2021 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Дженоа В
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Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Наполи 0 - 1 Завершен Специя П
Чемпионат Италии 2021/2022
19.12.2021 - 21:45 Милан 0 - 1 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 19:00 Наполи 0 - 1 Завершен Эмполи П
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Наполи 3 - 2 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 21:45 Наполи 2 - 3 Завершен Аталанта П
Показать больше
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
36%
Ничья
32%
Наполи
32%
П1: 2.30 Х: 2.64 П2: 4.28
П1: 2.10 Х: 2.50 П2: 4.33
П1: 2.30 Х: 2.64 П2: 4.28
П1: 2.30 Х: 2.64 П2: 4.28
П1: 2.12 Х: 2.60 П2: 4.60
Составы команд
1
Войцех Щенсны
12
Алекс Сандро
4
Маттейс де Лигт
24
Даниеле Ругани
11
Хуан Куадрадо
25
Адриен Рабио
14
Уэстон Маккенни
27
Мануэль Локателли
22
Федерико Кьеза
9
Альваро Мората
20
Федерико Бернардески
25
Давид Оспина
22
Джованни Ди Лоренцо
13
Амир Ррахмани
5
Жезус, Хуан
31
Фаузи Гулям
68
Станислав Лоботка
4
Диего Демме
21
Маттео Политано
20
Пётр Зелиньский
24
Лоренцо Инсинье
14
Дрис Мертенс
Стартовый состав
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 13
    Амир Ррахмани
    Защитник
  • 5
    Жезус, Хуан
    Защитник
  • 31
    Фаузи Гулям
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
Запасные игроки
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 2
    Маттиа Де Шильо
    Защитник
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 21
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 42
    Senko, Zsombor
    Вратарь
  • 12
    Марфелья, Давиде
    Вратарь
  • 16
    Idaslak, Hubert
    Вратарь
  • 59
    Zanoli, Alessandro
    Защитник
  • 74
    Costanzo, Davide
    Защитник
  • 22
    Элмас, Элиф
    Полузащитник
  • 82
    Vergara, Antonio
    Полузащитник
  • 37
    Андреа Петагна
  • 70
    Spedalieri, Jonathan
    Защитник
Тренеры
  • Массимилиано Аллегри
Трансляция
Инфо
Вже відомі склади команд. Ювентус: Щенсни, Де Лігт, Куадрадо, Сандро, Ругані, Маккенні, Рабйо, Локателлі, Мората, Бернардескі, К'єза. Наполі: Оспіна, Ді Лоренцо, Рахмані, Жезус, Гулам, Лоботка, Демме, Політано, Інсіньє, Зелінскі, Мертенс.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Серії А Ювентус - Наполі.
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Анонс матча "Ювентус" - Наполи 06.01.2022, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Ювентус" (Турин) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 06.01.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ювентус" (Турин) и командой Наполи (Неаполь):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Наполи, тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение Наполи и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 11.09.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Наполи можно посмотреть 06.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Кальяри - 21.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Предыдущий матч команды Наполи был сыгран против "Специя" - 22.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Специя".

Следите за результатами матча "Ювентус" - Наполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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