Бавария - Боруссия онлайн трансляция матча

Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 61% матчей, Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает в 37% матчей.

Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Бундеслига" лучше, чем у команды Боруссия Мёнхенгладбах.

Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Мёнхенгладбах.

Год назад, Боруссия Мёнхенгладбах была на 7 месте в таблице с 28 очками. Сейчас они на 14 месте с 19 очками.

Бавария Мюнхен забивает 3.04 гола, играя дома, а Боруссия Мёнхенгладбах забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).

Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 7 матчей.

Когда Боруссия Мёнхенгладбах лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бавария Мюнхен и Боруссия Мёнхенгладбах - 2.6.

Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Мёнхенгладбах's.

Выездная статистика Боруссия Мёнхенгладбах в сезоне 1-2-6

Из последних 5 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 1, команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 3, 1 ничьи.

Thomas Muller отдал больше всего передач в Бавария Мюнхен с 14 передачами. Lars Stindl лучший распасовщик Боруссия Мёнхенгладбах (5 передач)

Бавария Мюнхен забивает 1.8 гола за матч против команды Боруссия Мёнхенгладбах, а Боруссия Мёнхенгладбах забивает 2.2 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).

Бавария Мюнхен выиграл 7 домашних матчей подряд.

Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда Боруссия Мёнхенгладбах проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.

Боруссия Мёнхенгладбах без побед в последних 5 играх.

Наиболее популярный результат в играх между Бавария Мюнхен иБоруссия Мёнхенгладбах, когда Бавария Мюнхен играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 61% случаев, Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает в 37%.

Домашняя статистика Бавария Мюнхен в сезоне 8-0-1

Команда Боруссия Мёнхенгладбах проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бавария Мюнхен (во всех соревнованиях).

Robert Lewandowski лучший бомбардир Бавария Мюнхен с 19 голами. Jonas Hofmann забил 7 раз за Боруссия Мёнхенгладбах

В их последнюю встречу команда Боруссия Мёнхенгладбах победила в 5 гол(а).

Боруссия Мёнхенгладбах не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и Боруссия Мёнхенгладбах - 4.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Бавария Мюнхен выиграл последние 5 матчи в Бундеслига.

Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Боруссия Мёнхенгладбах пропускает в каждом из последних 5 матчах.

За последние 28 встреч когда команда Бавария Мюнхен играла дома, команда Бавария Мюнхен выиграла 18 раз, 5 сыграла в ничью и 5 победы команды Боруссия Мёнхенгладбах. Разница голов 59-29 в пользу команды Бавария Мюнхен.

Игры прошлого года: 6-0 (Бавария Мюнхен дома) и 3-2 (Боруссия Мёнхенгладбах дома).

Бавария Мюнхен не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне

Во время последних 62 встреч, команда Бавария Мюнхен выиграла 25 раз, 21 раз сыграла вничью, в то время как команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 106-80 в пользу команды Бавария Мюнхен

Боруссия Мёнхенгладбах не забивает в 3 из их 9 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне

Вы знали, что Боруссия Мёнхенгладбах забил 32% голов между минутами 31-45?

В Бундеслига, Бавария Мюнхен одержала 5 домашних побед подряд.