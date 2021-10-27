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Бавария - Боруссия онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 07 января 2022, 21:30 - Альянц Арена
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Бавария
Мюнхен
1 - 2
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64'
Боруссия
Мёнхенгладбах
Ход матча
18' Роберт Левандовски 27' Флориан Нойхаус 31' Лайнер, Стефан
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
50%
Ничья
25%
Боруссия
25%
П1: 1.69 Х: 3.21 П2: 6.97
П1: 1.50 Х: 3.10 П2: 5.50
П1: 1.69 Х: 3.21 П2: 6.97
П1: 1.69 Х: 3.21 П2: 6.97
П1: 1.60 Х: 3.55 П2: 6.10
Интересные факты
  • Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 61% матчей, Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает в 37% матчей.
  • Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Бундеслига" лучше, чем у команды Боруссия Мёнхенгладбах.
  • Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Мёнхенгладбах.
  • Год назад, Боруссия Мёнхенгладбах была на 7 месте в таблице с 28 очками. Сейчас они на 14 месте с 19 очками.
  • Бавария Мюнхен забивает 3.04 гола, играя дома, а Боруссия Мёнхенгладбах забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Когда Боруссия Мёнхенгладбах лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бавария Мюнхен и Боруссия Мёнхенгладбах - 2.6.
  • Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Мёнхенгладбах's.
  • Выездная статистика Боруссия Мёнхенгладбах в сезоне 1-2-6
  • Из последних 5 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 1, команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 3, 1 ничьи.
  • Thomas Muller отдал больше всего передач в Бавария Мюнхен с 14 передачами. Lars Stindl лучший распасовщик Боруссия Мёнхенгладбах (5 передач)
  • Бавария Мюнхен забивает 1.8 гола за матч против команды Боруссия Мёнхенгладбах, а Боруссия Мёнхенгладбах забивает 2.2 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).
  • Бавария Мюнхен выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Боруссия Мёнхенгладбах проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.
  • Боруссия Мёнхенгладбах без побед в последних 5 играх.
  • Наиболее популярный результат в играх между Бавария Мюнхен иБоруссия Мёнхенгладбах, когда Бавария Мюнхен играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 61% случаев, Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает в 37%.
  • Домашняя статистика Бавария Мюнхен в сезоне 8-0-1
  • Команда Боруссия Мёнхенгладбах проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бавария Мюнхен (во всех соревнованиях).
  • Robert Lewandowski лучший бомбардир Бавария Мюнхен с 19 голами. Jonas Hofmann забил 7 раз за Боруссия Мёнхенгладбах
  • В их последнюю встречу команда Боруссия Мёнхенгладбах победила в 5 гол(а).
  • Боруссия Мёнхенгладбах не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и Боруссия Мёнхенгладбах - 4.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Бавария Мюнхен выиграл последние 5 матчи в Бундеслига.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Боруссия Мёнхенгладбах пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • За последние 28 встреч когда команда Бавария Мюнхен играла дома, команда Бавария Мюнхен выиграла 18 раз, 5 сыграла в ничью и 5 победы команды Боруссия Мёнхенгладбах. Разница голов 59-29 в пользу команды Бавария Мюнхен.
  • Игры прошлого года: 6-0 (Бавария Мюнхен дома) и 3-2 (Боруссия Мёнхенгладбах дома).
  • Бавария Мюнхен не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Во время последних 62 встреч, команда Бавария Мюнхен выиграла 25 раз, 21 раз сыграла вничью, в то время как команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 106-80 в пользу команды Бавария Мюнхен
  • Боруссия Мёнхенгладбах не забивает в 3 из их 9 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Вы знали, что Боруссия Мёнхенгладбах забил 32% голов между минутами 31-45?
  • В Бундеслига, Бавария Мюнхен одержала 5 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Бавария Мюнхен забил 21% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Бавария
9
Побед
21
Игр
8
Побед
Боруссия
Кубок Германии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Боруссия 5 - 0 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2021/2022
13.08.2021 - 21:30 Боруссия 1 - 1 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Бавария 6 - 0 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2020/2021
08.01.2021 - 21:30 Боруссия 3 - 2 Завершен Бавария
Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021/2022
17.12.2021 - 21:30 Бавария 4 - 0 Завершен Вольфсбург В
Чемпионат Германии 2021/2022
14.12.2021 - 19:30 Штутгарт 0 - 5 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021/2022
11.12.2021 - 16:30 Бавария 2 - 1 Завершен Майнц В
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Бавария 3 - 0 Завершен Барселона В
Чемпионат Германии 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Боруссия 2 - 3 Завершен Бавария В
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Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2021/2022
18.12.2021 - 16:30 Хоффенхайм 1 - 1 Завершен Боруссия Н
Чемпионат Германии 2021/2022
15.12.2021 - 19:30 Боруссия 2 - 3 Завершен Айнтрахт П
Чемпионат Германии 2021/2022
11.12.2021 - 16:30 РБ Лейпциг 4 - 1 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2021/2022
05.12.2021 - 18:30 Боруссия 0 - 6 Завершен Фрайбург П
Чемпионат Германии 2021/2022
27.11.2021 - 16:30 Кёльн 4 - 1 Завершен Боруссия П
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Главные события
31'
Лайнер, Стефан ГООЛ!
27'
Флориан Нойхаус ГООЛ!
ГООЛ! Роберт Левандовски
18'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
50%
Ничья
25%
Боруссия
25%
П1: 1.69 Х: 3.21 П2: 6.97
П1: 1.50 Х: 3.10 П2: 5.50
П1: 1.69 Х: 3.21 П2: 6.97
П1: 1.69 Х: 3.21 П2: 6.97
П1: 1.60 Х: 3.55 П2: 6.10
Составы команд
26
Свен Ульрайх
18
Забитцер Марсель
15
Никлас Зюле
5
Бенжамен Павар
6
Киммих, Йосуа
42
Musiala, Jamal
22
Марк Рока
40
Tillman, Malik
25
Томас Мюллер
10
Гнабри, Серже
9
Роберт Левандовски
1
Ян Соммер
28
Маттиас Гинтер
30
Нико Эльведи
24
Тони Янчке
18
Лайнер, Стефан
6
Кристоф Крамер
17
Коне, Куадио
20
Netz, Luca
32
Флориан Нойхаус
13
Ларс Штиндль
36
Брель Эмболо
Стартовый состав
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
    18
  • 40
    Tillman, Malik
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 10
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
  • 22
    Марк Рока
    Полузащитник
  • 18
    Забитцер Марсель
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 36
    Брель Эмболо
  • 32
    Флориан Нойхаус
    27
  • 13
    Ларс Штиндль
    Полузащитник
  • 18
    Лайнер, Стефан
    Защитник
    31
  • 6
    Кристоф Крамер
    Полузащитник
  • 17
    Коне, Куадио
    Полузащитник
  • 20
    Netz, Luca
    Защитник
  • 28
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 30
    Нико Эльведи
    Защитник
  • 24
    Тони Янчке
    Полузащитник
  • 1
    Ян Соммер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 36
    Фрухтль, Кристиан
    Вратарь
  • 39
    Motika, Nemanja
    Нападающий
  • 34
    Copado Schrobenhauser, Lucas
    Нападающий
  • 46
    Тимо Керн
  • 19
    Ibrahimovic, Arijon
    Полузащитник
  • 29
    Wanner, Paul
    Полузащитник
  • 49
    Lawrence, Jamie
    Защитник
  • 29
    Arrey-Mbi Bright Akwo
  • 28
    Фельдхахн, Николас
    Защитник
  • 10
    Маркус Тюрам
  • 21
    Сиппел, Тобиас
    Вратарь
  • 14
    Алассан Плеа
    Нападающий
  • 34
    Noss, Conor
    Полузащитник
  • 26
    Мюсель, Торбен
    Полузащитник
  • 7
    Херманн, Патрик
    Нападающий
  • 15
    Джордан Байер, Луи
    Защитник
  • 22
    Ласло Бенеш
    Полузащитник
  • 11
    Ханнес Вольф
    Полузащитник
Тренеры
  • Юлиан Нагельсманн
  • Адольф Хуттер
Статистика матча
6
Штрафные
18
5
Офсайды
13
Фолы
6
6
Угловые
2
8
Удары в створ
3
3
Блокировано ударов
1
Сейвы
7
55%
Владение мячом
45%
2
Удары мимо
3
Live Zone
Трансляция
55'
Опасный момент
Зоммер зацепил рукой мяч после роскошного дальнего выстрела Мусиалы. Сейвище!
52'
Офсайд
Киммих неосторожно двинулся в сторону чужих ворот - офсайд.
50'
Гладбах резво и опасно атакует. Бавария большими силами отходит в оборону. Очень редко можно увидеть Мюнхен в низком блоке.
48'
Штиндль получает помощь медиков. Пауза в игре.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Занятный первый тайм! Бавария с первых минут старалась подавить гостей, но получалось с трудом. После гола Левандовски оборона мюнхенцев расслабилась, позабыв о ковидных проблемах. Гладбах всмотрелся во фланг Забитцера и быстро это использовал. 1:2. Бавария злая уходит на перерыв. Гладбах уже был бы рад закончить матч.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
43'
Опасный момент
Ульрайх тащит удар Эмболо в ближний, после прорыва последнего с правого фланга! Сейв!
42'
Фолит Киммих на Штиндле. Свободный для Гладбаха.
38'
Очередная подача Лайнера с правого фланга. Тут уже Павар подчистил за партнером и спас ситуацию.
35'
Увереннее себя чувствуют гости. Два забитых мяча, неплохая заявка.
33'
Нашел Гладбах место в обороне Баварии, слабое место, в которое будет продолжать бить. Левый фланг обороны - Забитцер.
31'
Гоооол!!!
Ого, это уже что-то! Подача Нетца с углового. В штрафной хозяев суматоха, Левандовски тоже прибежал на пожар. Лайнер выиграл борьбу в воздухе и вколотил мяч в сетку. 1:2!
27'
Гоооол!!!
Зюле результативно ошибся. Лайнер навесил с правого фланга, Эмболо продлил, далее уже Нойхаус решил вопрос 1:1!
25'
По ударам у нас - 5:0 в пользу мюнхенцев.
22'
Опасный момент
Забитцер решил пальнуть издали! Выше ворот мяч летит.
20'
Тилльман грубо сыграл против Гинтера. Без желтой карточки.
18'
Гоооол!!!
Леееваандооовски! Роберт выдернулся за линию защитников Гладбаха и гахнул в ближний после скидки из глубины - 1:0!
15'
Инфо
Владение мячом - 62%/38% в пользу Баварии.
13'
Опасный момент
Классно Левандовски обработал мяч, пробил со второго касания в Зоммера, который уже шел на поляка!
11'
Погода, конечно, на Альянц Арене просто сказочная. Снег засыпает стадион. Жаль, зрителей нет.
8'
Левандовски разбежался и пропустил к мячу Забитцера. Последний пробил посредственно - в стенку мяч попал.
6'
Опасный штрафной заработал Левандовски. Роберт и Забитцер у мяча.
4'
Не очень высокий темп матча. Гладбах контролирует мяч.
2'
Офсайд
Левандовски уже успел оказаться в офсайде.
1'
Свисток
Матч начался!
"Бавария", стартовый состав: Ульрайх — Павар, Киммих, Зюле — Тилльман, Мусиала, Рока, Гнабри — Мюллер, Забитцер — Левандовски. Запасные: Фрюхтль, Ваннер, Ибрагимович, Фельдхан, Аррей-Мби, Копадо, Мотика, Керн, Лоуренс.
Боруссия М., стартовый состав: Зоммер — Гинтер, Эльведи, Янчке — Лайнер, Крамер, Нойхаус, Коне, Нетц — Эмболо, Штиндль. Запасные: Зиппель, Херрманн, Тюрам, Вольф, Плеа, Бейер, Бенеш, Мюсель, Носс.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам матч 18-го тура Бундеслиги: Бавария - Боруссия М. Начало поединка - 21:30.
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Анонс матча "Бавария" - Боруссия 07.01.2022, Чемпионат Германии

Противостояние между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой Боруссия (Мёнхенгладбах) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021/2022, матч состоится на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 07.01.2022
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Бавария" (Мюнхен) и командой Боруссия (Мёнхенгладбах):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Боруссия, тогда как команда "Бавария" осталась с поражением. Столкновение Боруссия и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 27.10.2021 закончилось с такими результатами: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юлиан Нагельсманн и Адольф Хуттер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бавария" - Боруссия можно посмотреть 07.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча "Бавария" - Боруссия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Вольфсбург - 17.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)
Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ади Хюттер

Предыдущий поединок команды Боруссия был сыгран против Хоффенхайм - 18.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Бавария" - Боруссия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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