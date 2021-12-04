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Суиндон Таун - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 07 января 2022, 22:00 - Канти Граунд
Главный судья: Даррен Ингланд
Рейтинг матча:
Суиндон Таун
0 - 2
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перерыв
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
14' Силва, Бернардо 28' Жезус, Габриэль
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Суиндон Таун
33%
Ничья
22%
Манчестер Сити
44%
П1: 25.00 Х: 6.55 П2: 1.14
П1: 21.00 Х: 6.50 П2: 1.11
П1: 25.00 Х: 6.55 П2: 1.14
П1: 25.00 Х: 6.55 П2: 1.14
П1: 21.00 Х: 7.20 П2: 1.15
Интересные факты
  • Из последних 5 встреч команда Суиндон Таун выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 5, 0 ничьи.
  • Суиндон Таун забивает 0.2 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 3.4 гола против команды Суиндон Таун (в среднем).
  • У команды Суиндон Таун серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Суиндон Таун проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Суиндон Таун% своих матчей.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Суиндон Таун выигрывает первый тайм в 19% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 53% матчей.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Суиндон Таун (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Суиндон Таун и Манчестер Сити - 3.6.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Суиндон Таун's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • Суиндон Таун забивает 1.19 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.12 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Суиндон Таун лидирует 1-0 дома, они побеждают в Суиндон Таун% своих матчей.
  • Суиндон Таун без побед над Манчестер Сити в последних 5 играх.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Суиндон Таун выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 53%.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Во время последних 8 встреч, команда Суиндон Таун выиграла 1 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 22-5 в пользу команды Манчестер Сити
Последние матчи - Суиндон Таун
Кубок Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Уолсол 1 - 2 Завершен Суиндон Таун В
Кубок Англии 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Кру Александра 0 - 3 Завершен Суиндон Таун В
Кубок английской лиги 2021/2022
10.08.2021 - 21:45 Кэмбридж Юнайтед 0 - 0 Завершен Суиндон Таун Н
Первая Лига Англии 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 Уиган 3 - 4 Завершен Суиндон Таун В
Первая Лига Англии 2020/2021
01.05.2021 - 17:00 Суиндон Таун 1 - 2 Завершен Ипсвич Таун П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
01.01.2022 - 14:30 Арсенал 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
29.12.2021 - 22:15 Брентфорд 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Манчестер Сити 6 - 3 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Ньюкасл 0 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
14.12.2021 - 22:00 Манчестер Сити 7 - 0 Завершен Лидс Юнайтед В
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Главные события
28'
Жезус, Габриэль ГООЛ!
14'
Силва, Бернардо ГООЛ!
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Суиндон Таун
33%
Ничья
22%
Манчестер Сити
44%
П1: 25.00 Х: 6.55 П2: 1.14
П1: 21.00 Х: 6.50 П2: 1.11
П1: 25.00 Х: 6.55 П2: 1.14
П1: 25.00 Х: 6.55 П2: 1.14
П1: 21.00 Х: 7.20 П2: 1.15
Составы команд
12
Уорд Льюис
24
Хант, Роберт Дональд
4
Конрой, Дион
2
Odimayo, Akinwale Joseph
25
Луис Рид
3
Яндоло, Эллис
8
Джордан Лайден
7
Гладвин, Бен
22
Kesler, Kaine
11
Гарри МакКирди
9
Simpson, Tyreece
13
Закари Стеффен
15
Кайл Уокер
4
Рубен Диаш
6
Натан Аке
27
Жоао Кансело
17
Де Брeйне, Кевин
16
Родри
21
Илкай Гюндоган
20
Силва, Бернардо
9
Жезус, Габриэль
80
Palmer, Cole
Стартовый состав
  • 11
    Гарри МакКирди
  • 9
    Simpson, Tyreece
    Нападающий
  • 3
    Яндоло, Эллис
    Полузащитник
  • 8
    Джордан Лайден
    Защитник
  • 7
    Гладвин, Бен
    Полузащитник
  • 22
    Kesler, Kaine
    Защитник
  • 25
    Луис Рид
    Полузащитник
  • 24
    Хант, Роберт Дональд
    Защитник
  • 4
    Конрой, Дион
    Защитник
  • 2
    Odimayo, Akinwale Joseph
    Защитник
  • 12
    Уорд Льюис
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
    14
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
    28
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 15
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
Запасные игроки
  • 27
    Crichlow-Noble, Romoney
    Защитник
  • 16
    O'Brien, Jake
    Защитник
  • 20
    Джонатан Уильямс
    Полузащитник
  • 26
    Брайан Кристанте
    Полузащитник
  • 29
    Parsons, Harry
    Нападающий
  • 30
    Dabre, Mohammad
    Полузащитник
  • 32
    Cowmeadow, George
    Нападающий
  • 42
    Энтони Грант
    Защитник
  • 13
    Mildenhall, Steve
    Вратарь
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 84
    Slicker, Cieran
    Вратарь
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 56
    Riley, Conrad Egan
    Защитник
  • 79
    Mbete-Tatu, Luke
    Защитник
  • 87
    Mcatee, James John
    Полузащитник
  • 90
    Lavia, Romeo
    Полузащитник
  • 37
    Da Silva Chagas, Kayky
    Нападающий
  • 52
    Bobb, Oscar
    Полузащитник
Тренеры
  • Garner, Ben
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
Блокировано ударов
3
1
Угловые
5
Удары мимо
4
4
Штрафные
1
1
Фолы
3
1
Удары в створ
3
24%
Владение мячом
76%
1
Сейвы
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
Безсумнівна перевага гостей. На 99,99% вони у четвертому раунді, хіба що диво може їм завадити. Свіндон нещільно грає в захисті, в той же час боїться іти в атаку. І, більше того, якщо господарі ідуть в наступ, то виходять дуже обмеженою кількістю. На класі від підопічних Гвардіоли без Гвардіоли.
Свисток
Свисток на перерву!
45'
Инфо
Арбітр до першого тайму додав одну хвилину.
45'
Опасный момент
Канселу! Лівий бек гостей приянв м'яч за межами штрафного майданчика в потужно пробив зовсім поруч із крестовиною. Дуже хорошим вийшов удар, проте не вистачило кількох сантиметрів.
44'
Гостро навісив Де Брюйне зі стандарту, але "містяни" змогли витиснути лише кутовий.
43'
Маккерді (Свіндон) вибігав в контратаку один проти п'ятьох опонентів і зрештою втратив м'яч.
40'
Уголовой
Перший кутовий від Свіндона завершився виносом в аут.
39'
Небезпеку створили і господарі. Лайден з правого флангу прострілив на дальню стійку на Сімпсона, але Вокер вибив на кутовий.
35'
Офсайд
Ще один момент для Бернардо Сілви - цього разу офсайд.
34'
Уголовой
Де Брюйне і Гюндоган (Ман Сіті) розіграли кутовий, але все завершилося тільки аутом.
31'
Палмер (Ман Сіті) ефектно прокинув опонента, увійшов у штрафний майданчик і пробив у Конроя.
28'
Гоооол!!!
ГОООЛ! 0:2! Привезли самі собі господарі. Невдалий прийом від захисника після виносу голкіпера Ворда - за ним перехоплення від Жезуса. Габріель віддав на Де Брюйне, той в розріз повернув на бразильця, котрий розібрався із голкіпером.
26'
Инфо
Володіння м'ячем 24% на 76%.
26'
Навіс Ріда (Свіндон) зі стандарту з правого флангу був винесений.
25'
"Сіті" пресингує господарів на їхній половині поля. Свіндон з гідністю вийшов із під натиску, і атака завершилася фолом від Канселу на фланзі.
22'
Де Брюйне (Ман Сіті) в дотик пробив з меж штрафного майданчика після прострілу Бернардо Сілви в руки воротарю.
21'
Перша активність в атаці від Волкера (Ман Сіті). Вийшло невдлало: правий захисник намагався прострілити, але м'яч вийшов за лицьову лінію.
18'
Опасный момент
Берндардо Сілва (Ман Сіті) не скористався подарунком від захисників Свіндона, котрі вивели його на ледь не побачення з голкіпером: португалець в дотик пробив вище воріт.
17'
Без особливо ентузіазму господарі ідуть в атаку. Бояться швидко переходити в контрнаступи, а позиційні атаки не даються.
14'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Манчестер Сіті відкриває рахунок! Палмер на правій частині штрафного майданчика накрутив двох опонентів і прострілив уздовж лінії воріт - Бернардо Сілва замкнув цю передачу.
13'
Господарі відбилися від атаки "Сіті" і вибили м'яч у напрямку Маккерді, але нападник не зміг зупинити круглий снаряд.
11'
Сілва (Ман Сіті) навісив з правого флангу на дальню стійку, але перестарався із силою - м'яч вийшов за лицьову лінію.
7'
Яндоло (Свіндон) неточно навісив з флангу.
5'
Опасный момент
Марез (Ман Сіті) прорвався лівим флангом і прострілив на Бернардо Сілву, який з меж штрафного майданчика в дотик пробив прямо над поперечкою.
2'
Уголовой
Кутовий від Де Брюйне (Ман Сіті) був вибитий.
1'
Відразу удар від гостей: Палмер пробив у захисника з меж штрафного майданчика - влучив у захисника.
Свисток
Матч розпочався!
Манчестер Сіті: Стеффен, Волкер, Діаш, Аке, Канселу, Родрі, Гюндоган, Де Брюйне, Палмер, Бернардо, Жезус.
Свіндон: Ворд, Кеслер, Одімайо, Хант, Яндоло, Лайден, Рід, Сімпсон, Маккерді, Конрой, Гледвін,
Инфо
Стали відомі стартвоі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе текстову онлайн трансляцію матчу третього раунду Кубка Англії між Свіндоном і Манчестер Сіті.
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Анонс матча Суиндон Таун - "Манчестер Сити" 07.01.2022, Кубок Англии

Противостояние между командой Суиндон Таун и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Канти Граунд.

Дата проведения матча: 07.01.2022
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Garner, Ben и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Суиндон Таун - "Манчестер Сити" можно посмотреть 07.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча Суиндон Таун - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Суиндон Таун

Предыдущий поединок команды Суиндон Таун был сыгран против Уолсол - 04.12.2021, в рамках турнира Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Суиндон Таун.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Арсенал - 01.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Суиндон Таун - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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