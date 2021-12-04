Суиндон Таун - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Из последних 5 встреч команда Суиндон Таун выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 5, 0 ничьи.

Суиндон Таун забивает 0.2 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 3.4 гола против команды Суиндон Таун (в среднем).

У команды Суиндон Таун серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Суиндон Таун проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Суиндон Таун% своих матчей.

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Суиндон Таун выигрывает первый тайм в 19% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 53% матчей.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Суиндон Таун (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Суиндон Таун и Манчестер Сити - 3.6.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Суиндон Таун's.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

Суиндон Таун забивает 1.19 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.12 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Суиндон Таун лидирует 1-0 дома, они побеждают в Суиндон Таун% своих матчей.

Суиндон Таун без побед над Манчестер Сити в последних 5 играх.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Суиндон Таун выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 53%.

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.