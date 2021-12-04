Суиндон Таун - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Суиндон Таун и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Канти Граунд.
Дата проведения матча: 07.01.2022
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Garner, Ben и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Суиндон Таун
Предыдущий поединок команды Суиндон Таун был сыгран против Уолсол - 04.12.2021, в рамках турнира Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Суиндон Таун.
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Арсенал - 01.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
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