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Ноттингем Форест - Арсенал онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 09 января 2022, 19:10 - Сити Граунд
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Ноттингем Форест
Ноттингем
0 - 0
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81'
Арсенал
Лондон
Ход матча
35' Тавареш, Нуну Вышел: Киран Тирни 35' Zinckernagel, Philip
68' Кинан, Дэвис Вышел: Льюис Граббан 69' Patino, Charlie Вышел: Александр Лаказетт 74' Мартинелли, Габриэль 75' Zinckernagel, Philip Вышел: Кафу
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ноттингем Форест
40%
Ничья
30%
Арсенал
30%
П1: 8.86 Х: 2.83 П2: 1.64
П1: 8.00 Х: 2.75 П2: 1.62
П1: 8.86 Х: 2.83 П2: 1.64
П1: 8.86 Х: 2.83 П2: 1.64
П1: 5.50 Х: 2.80 П2: 1.85
Интересные факты
  • Ноттингем Форест забивает 1 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 2.8 гола против команды Ноттингем Форест (в среднем).
  • У команды Ноттингем Форест серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Наиболее популярный счет между Ноттингем Форест и Арсенал 0-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Ноттингем Форест проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.
  • Ноттингем Форест выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Арсенал выигрывает в 38%.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ноттингем Форест (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 5 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ноттингем Форест и Арсенал - 3.8.
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Ноттингем Форест выигрывает первый тайм в 30% матчей, Арсенал выигрывает в 38% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ноттингем Форест и Арсенал - 1.2.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Ноттингем Форест's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • Ноттингем Форест забивает 1 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Ноттингем Форест лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Из последних 5 встреч команда Ноттингем Форест выиграла 1, команда Арсенал выиграла 4, 0 ничьи.
  • Арсенал забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • За последние 6 встреч когда команда Ноттингем Форест играла дома, команда Ноттингем Форест выиграла 2 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Арсенал. Разница голов 11-8 в пользу команды Арсенал.
  • Во время последних 11 встреч, команда Ноттингем Форест выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 22-10 в пользу команды Арсенал
Прогноз на матч
Последние матчи - Ноттингем Форест
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
01.01.2022 - 14:30 Арсенал 1 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Норвич Сити 0 - 5 Завершен Арсенал В
Кубок английской лиги 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Арсенал 5 - 1 Завершен Сандерленд В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.12.2021 - 19:30 Лидс Юнайтед 1 - 4 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.12.2021 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
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Главные события
Zinckernagel, Philip
Вышел: Кафу
75'
74'
Мартинелли, Габриэль
69'
Patino, Charlie
Вышел: Александр Лаказетт
Кинан, Дэвис
Вышел: Льюис Граббан
68'
35'
Тавареш, Нуну
Вышел: Киран Тирни
Zinckernagel, Philip
35'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ноттингем Форест
40%
Ничья
30%
Арсенал
30%
П1: 8.86 Х: 2.83 П2: 1.64
П1: 8.00 Х: 2.75 П2: 1.62
П1: 8.86 Х: 2.83 П2: 1.64
П1: 8.86 Х: 2.83 П2: 1.64
П1: 5.50 Х: 2.80 П2: 1.85
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Самба, Брайс
    Вратарь
  • 37
    Джеймс Гарнер
  • 27
    Стив Кук
    Защитник
  • 26
    Мак-Кенна, Скотт
    Защитник
  • 22
    Йейтс, Райан
    Полузащитник
  • 22
    Джонсон, Бреннан
    Полузащитник
  • 11
    Zinckernagel, Philip
    Нападающий
    75 35
  • 9
    Кинан, Дэвис
    Нападающий
    68
  • 8
    Колбек, Джек
    Полузащитник
  • 4
    Джо Уорролл
    Защитник
  • 2
    Спенс, Джед
    Защитник
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 23
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
    74
  • 10
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 7
    Букайо Сака
  • 87
    Patino, Charlie
    Полузащитник
    69
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
    35
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 4
    Бен Уайт
Запасные игроки
  • 21
    Ojeda, Braian
    Полузащитник
  • 19
    Алешандре Афонсо да Силва
  • 18
    Кафу
    Нападающий
  • 13
    Гаэтан Бонг
    Защитник
  • 10
    Жоау Карвалью
    Полузащитник
  • 7
    Льюис Граббан
    Нападающий
  • 55
    Фигейредо Тобиас
  • 1
    Итан Хорват
    Вратарь
  • 33
    Тэйлор, Лиль
    Нападающий
  • 58
    Biereth, Mika
    Нападающий
  • 65
    Oulad M'Hand, Salah Eddine
    Полузащитник
  • 31
    Сеад Колашинац
    Полузащитник
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 22
    Пабло Мари
    Полузащитник
  • 21
    Калум Чэмберс
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
  • 82
    Hutchinson, Omari
    Полузащитник
Тренеры
  • Cooper, Steven
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
13
Штрафные
13
12
Фолы
11
Удары мимо
5
5
Угловые
5
37%
Владение мячом
63%
3
Блокировано ударов
6
1
ЖК
1
1
Офсайды
2
2
Удары в створ
Сейвы
2
Live Zone
Трансляция
76'
Выход Лаказетта пока не повлиял на игру в атаке "Арсенала".
75'
Замена
Вместо Зинкернагеля выходит португалец Кафу.
74'
Желтая карточка
Мартинелли сбивает Спенса и получает предупреждение.
74'
Соареш подавал со штрафного, но мяч полетел очень неточно. Непонятно, на что рассчитывал игрок "Арсенала".
71'
К сожалению, моментов у нас сегодня не так много. Радует, что во втором тайме команды добавили в конструктиве.
69'
Замена
Вместо Патино выходит Лаказетт.
68'
Опасный момент
Нкетиа с острого угла пробил выше ворот.
68'
Замена
Вместе Дэвиса вышел Граббан.
67'
Темп игры у нас сейчас снизился. Гости контролируют мяч, но без обострения.
64'
Если сравнивать с первым таймом, то игроки "Ноттингема" играют интереснее. Перерыв явно пошел на пользу хозяевам.
62'
Опасный момент
Джеймс Гарнер пробивал в верхний угол со штрафного, но снова блестяще сыграл Лено.
60'
Игроки "Арсенала" сейчас снова заиграли активнее, но очень мало по воротам бьют гости.
58'
Опасный момент
Сака подал, а Нкетиа с нескольких метров головой пробил мимо ворот. Защита "Ноттингема" провалилась.
57'
Мяч после удара Тирни полетел на угловой. Отлично сыграл Спенс.
55'
В последние минуты острее играют хозяева. Интересное начало второго тайма.
53'
Опасный момент
Джонсон прострелил, а удар Зинкернагеля парировал Лено. Первый удар в створ ворот. Блестяще сыграл вратарь "Арсенала".
53'
Подопечные Артеты сейчас взяли мяч под свой контроль, но атакам "Арсенала" не хватает скорости.
51'
В начале второго тайма мало что получается у "Арсенала" в атаке. Очень много ошибок в простых ситуациях совершают "канониры".
49'
Уорролл ошибся в центре поля, Нкетия ворвался в штрафную, но его удар заблокировал Стив Кук.
48'
После перерыва очень активно вошли в игру футболисты "Ноттингема".
47'
Второй тайм начался с атаки хозяев. Мяч после подачи Спенса пролетел выше ворот.
Свисток
Второй тайм начался!!!
Первая половина тайма прошла за равной игры, но потом футболисты "Арсенала" перехватили инициативу. Но, работы у Самбы не было. За первый тайм команды в створ ворот не пробивали.
Свисток
Первый тайм окончен!!! У нас пока без голов.
45'
Арбитр компенсировал одну минуту.
44'
Грубо против вратаря сыграл Нкетиа, но предупреждения не получил. Арбитр пожалел игрока "Арсенала".
42'
Подопечные Артеты под занавес тайма немного сбавили обороты.
40'
Низким блоком сейчас обороняются хозяева, но не можно сказать ,что свободных зон у игроков "Арсенала" нету. Просто они пока не могут ими воспользоваться.
38'
С каждой минутой игровое преимущество "Арсенала" становится всё более явным.
37'
После средины тайма мяч перестал держатся у игроков "Ноттингем Форест".
35'
Желтая карточка
За срыв атаки предупреждение получает Зинкернагель.
34'
Замена
Вместо Тавареша выходит Тирни. Нуну получил повреждение.
33'
Опасный момент
После удара Локонги мяч пролетел мимо ворот. Гости нагнетают.
32'
"Канониры" сейчас взяли игру под свой контроль.
30'
Опасный момент
Первый опасный момент в матче создали гости, но на удар Нкетии среагировали защитники и мяч полетел на угловой.
29'
Уголовой
Первый угловой разыграли хозяева, но на подачу Колбека никто не среагировал.
27'
Холдинг пробивал, но очень неудачно. Мяч после удара Роба вылетел в аут.
25'
Сейчас игроки "Арсенала" больше контролируют мяч, но опять таки без продвижения вперёд.
23'
Зинкернагель пробивал, но мяч даже не долетел до Лено. Патино заблокировал удар игрока "Ноттингема"
22'
Вся игра сейчас в основном проходит в центре поля. Голкиперы пока явно скучают.
20'
Мало что получается сейчас у подопечных Артеты. Они не могут связать несколько передач. Очень много брака в игре игроков "Арсенала".
19'
Опасно подавал Спенс, но защитник "Арсенала" выбил мяч.
17'
Уголовой
Первый угловой в матче разыграли гости, но на подачу Эдегора никто не откликнулся.
14'
Характер игры пока у нас не меняется. Хозяева больше с мячём, но пройти защиту "Арсенала" они не могут
10'
Игроки "Ноттингема" перехватили инициативу, но с конструктивом у хозяев проблемы.
8'
Первый удар по воротам нанёс Вайт, но мяч пролетел мимо ворот.
5'
Хозяева провели несколько атак, но пока работы у Лено нету.
3'
Равная у нас игра, никто не торопится раскрываться.
Свисток
Матч начался!!!
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Анонс матча Ноттингем Форест - Арсенал 09.01.2022, Кубок Англии

Поединок между командой Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Сити Граунд.

Дата проведения матча: 09.01.2022
Время начала матча: 19:10

Для одержания победы тренеры команд Cooper, Steven и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ноттингем Форест - Арсенал можно посмотреть 09.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча Ноттингем Форест - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ноттингем Форест (Ноттингем)
Страна: Англия

Предыдущий поединок команды Ноттингем Форест был сыгран против Хаддерсфилд Таун - 30.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионшип 2021/2022 и закончился победой команды Хаддерсфилд Таун.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против "Манчестер Сити" - 01.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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