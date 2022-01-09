Ноттингем Форест - Арсенал онлайн трансляция матча

Анонс матча Ноттингем Форест - Арсенал 09.01.2022, Кубок Англии

Поединок между командой Ноттингем Форест (Ноттингем) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Сити Граунд.

Дата проведения матча: 09.01.2022

Время начала матча: 19:10

Для одержания победы тренеры команд Cooper, Steven и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ноттингем Форест (Ноттингем)

Страна: Англия



Предыдущий поединок команды Ноттингем Форест был сыгран против Хаддерсфилд Таун - 30.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионшип 2021/2022 и закончился победой команды Хаддерсфилд Таун.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против "Манчестер Сити" - 01.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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