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Челси - Честерфилд онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 08 января 2022, 19:30 - Стэмфорд Бридж
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
5 - 0
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76'
Честерфилд
Ход матча
6' Тимо Вернер 18' Каллум Хадсон-Одой 20' Ромелу Лукаку 39' Андреас Кристенсен
55' Хаким Зиеш
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Челси
32%
Ничья
32%
Честерфилд
35%
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 41.00
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 41.00
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 41.00
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 41.00
П1: 1.16 Х: 6.10 П2: 20.00
Интересные факты
  • Челси не проигрывает в последних 12 домашних матчах.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 47% случаев, ФК Честерфилд выигрывает в 41%.
  • Челси забивает 1.82 гола, играя дома, а ФК Честерфилд забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Челси не проигрывает в последних 9 играх.
  • ФК Честерфилд имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Челси выигрывает первый тайм в 47% матчей, ФК Честерфилд выигрывает в 41% матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Кубок ФА" лучше, чем у команды ФК Честерфилд.
  • Когда ФК Честерфилд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Честерфилд% своих матчей.
  • ФК Честерфилд не проигрывает в последних 14 играх.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • ФК Честерфилд не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • ФК Честерфилд's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда ФК Честерфилд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Честерфилд% своих матчей.
  • ФК Честерфилд забивал хотя бы раз в последних 18 матчах.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Последние матчи - Челси
Кубок английской лиги 2021/2022
05.01.2022 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2021/2022
29.12.2021 - 21:30 Челси 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 19:30 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Челси В
Кубок английской лиги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Брентфорд 0 - 2 Завершен Челси В
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Последние матчи - Честерфилд
Кубок Англии 2021/2022
05.12.2021 - 19:15 Солфорд Сити 0 - 2 Завершен Честерфилд В
Кубок Англии 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Честерфилд 3 - 1 Завершен Саутенд Юнайтед В
Кубок Англии 2021
16.10.2021 - 17:00 Курзон Аштон 0 - 4 Завершен Честерфилд В
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Хаким Зиеш
55'
ГООЛ! Андреас Кристенсен
39'
ГООЛ! Ромелу Лукаку
20'
ГООЛ! Каллум Хадсон-Одой
18'
ГООЛ! Тимо Вернер
6'
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Челси
32%
Ничья
32%
Честерфилд
35%
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 41.00
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 41.00
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 41.00
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 41.00
П1: 1.16 Х: 6.10 П2: 20.00
Статистика матча
5
Удары мимо
2
6
Блокировано ударов
1
3
Угловые
1
1
ЖК
1
9
Удары в створ
9
Штрафные
3
3
Фолы
8
Сейвы
4
71%
Владение мячом
29%
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
71'
Ничего интересного на поле пока не происходит. Челси держит мяч, но, похоже, больше забивать сегодня не планирует.
68'
Баркли начинает для себя матч с неточного удара: левее центра стрелял в правую "девятку" и совсем немного в створ не попал.
66'
Замена
А у Челси на поле вышел Баркли вместо Хадсона-Одой.
65'
Замена
Ещё одна замена в составе гостей. Келлермана меняет Асанте.
63'
Хаверц из пределов штрафной хотел закрутить мяч под левую стойку, но попал в защитника.
60'
Замена
И ответ от наставника Честерфилда Джеймса Роу: центрального защитника Ганнинга меняет Граймс.
59'
Замена
Ещё несколько замен от Томаса Тухеля. Вместо Пулишича на поле вышел Вэйл, а вместо Кристенсена - Бэйкер.
56'
Мандэвилл метров с 30-ти попытался испугать Беттинелли, но удар вышел ужасным.
55'
Гоооол!!!
Хаким Зиеш уверенно реализовывает 11-метровый! Лоуч угадал направление удара, но не успел среагировать на выстрел в левый нижний от себя угол, чтобы парировать. 5:0!
54'
Опасный момент
Пенальти в ворота Честерфилда! Пулишич при входе в штрафную споткнулся о Миллера. Зиеш будет бить.
52'
Вернер по левому краю в штрафную всё же вошёл, нашёл возможность для передачи на Хаверца, но Каю пробить уже не дали.
49'
Зиеш стрелял метров с пятнадцати, Лоуч парировал! Хаверц добивал, но его удар заблокировали!
46'
Замена
Лукаку для себя матч завершил. Вместо него вышел Хаверц. Также вместо Ковачича вышел Лофтус-Чик. У гостей вместо Хана и Кинга вышли Мандэвилл и Миллер.
46'
Свисток
Второй тайм стартовал.
Честно говоря, не совсем понятно, зачем в таком матче Тухель наигрывает Лукаку или Пулишича сегодня. Челси справился бы с Честерфилдом даже при более серьёзной ротации. Поднимем большой палец вверх за старания Честерфилда, но также стараться должен и Челси в собственной обороне, чтобы гости сегодня забили.
45+2'
Свисток
Зиеш перед свистком упал недалеко от линии штрафной, но вместо стандарта арбитр встречи отправил команды в раздевалки.
45+1'
Инфо
Минута компенсирована.
45'
Хадсон-Одой посчитал, что вообще против детей играет сегодня. Каллум на левом краю штрафной получил мяч, пешком сместился немного к центру и щёчкой захотел пробить частокол ног двух соперников и вратаря.
43'
Ковачич откатил Зиешу мяч в полукруг штрафной, удар Хакима низом не стал проблемой для Лоуча. Марокканца, к слову, сегодня практически не видно.
39'
Гоооол!!!
Давненько у нас не было голов! Кристенсен исправляет это упущение! После розыгрыша углового с 20-ти метров бил Холл, Лоуч отбил перед собой, а Кристенсен головой отправил мяч в сетку! 4:0!
38'
Ковачич после стеночки бил практически с полукруга штрафной: после рикошета мяч ушёл на угловой.
37'
Вернер не догнал мяч у левой лицевой линии поля. Будет удар от ворот для гостей.
34'
Оелеке войдёт в историю, как первый игрок в составе Честерфилда, который пробивал по воротам Челси. Вышло практически без подготовки с линии штрафной достаточно коряво и мимо левой "шестёрки" ворот.
33'
Несколько подач в штрафную Челси от гостей привели только к контратаке самого Челси. Лукаку отдал передачу на Ковачича, тот с линии штрафной сразу же отдавал на линию вратарской, но Ромелу к этой передаче был не готов.
31'
Быстрая атака Челси, в завершении которой снова оказался Лукаку! Бельгиец замыкал передачу слева от Вернера, но опять пробил в молоко.
31'
Уголовой
Подача с углового в середину штрафной Честерфилда, Лукаку без проблем освободился от опеки, но в касание пробил мимо рамки.
29'
Желтая карточка
Кинг бессмысленно сзади врезал по ногам Хадсону-Одой. Справедливая жёлтая.
25'
Честерфилд пару минут мяч подержал, удалось только перейти середину поля, но не выйти хотя бы на расстояние дальнего удара.
23'
Челси продолжает спокойно держать мяч. Лукаку и компания больше усилий тратит на заваривание чая, чем на футбол сегодня.
20'
Гоооол!!!
И сразу же третий! Холл обокрал защитника перед чужой штрафной и с левого края выкатил мяч на Лукаку! 3:0!
18'
Гоооол!!!
А вот и второй! Хадсон-Одой здорово метров с двадцати левее центра положил под правую стойку! 2:0!
16'
Челси очень раскрепощённо себя чувствует, даже не включая вторую передачу. "Синие" уверены, что голы придут, поэтому с моментами пока не спешат.
13'
Честерфилд даже добрался до чужой штрафной, однако до удара дело не дошло.
11'
Мощный удар с правой боковой линии штрафной от Зиеша, Лоуч мяч отбил в сторону от ворот.
11'
Челси держит мяч под своим контролем, но унижать соперника парочкой мячей пока не спешит. Гости стараются держать компактность на своей половине насколько могут.
8'
Желтая карточка
Сауль за грубый подкат получил жёлтую.
6'
Гоооол!!!
Вернер открывает счёт! Немец вместе с Лукаку остался без присмотра в штрафной Честерфилда, получил короткую передачу и с двух метров пробил в пустую рамку!
2'
Хадсон-Одой откатил под удар Ковачичу, выстрел того заблокировали, но будет угловой.
1'
Свисток
Матч начался! Честерфилд разыграл с центра поля.
Инфо
Честерфилд (старт): Лоуч - Уиттл, Крофт, Ганнинг, Керр, Кинг - Оелеке, Хан, Уэстон - Тшиманга, Келлерман.
Инфо
Челси (старт): Беттинелли - Холл, Сарр, Кристенсен, Хадсон-Одой - Ньигес, Ковачич - Пулишич, Зиеш - Лукаку, Вернер.
Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию матча Кубка Англии! Один из лидеров АПЛ, Челси, в родных стенах встретится с командой пятого уровня английского футбола, Честерфилдом. Старт встречи в 19:30.
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Анонс матча Челси - Честерфилд 08.01.2022, Кубок Англии

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Честерфилд будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 08.01.2022
Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Честерфилд можно посмотреть 08.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Честерфилд, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против "Тоттенхэм" - 05.01.2022, в рамках чемпионата Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Честерфилд
Страна: Англия

Предыдущий поединок команды Честерфилд был сыгран против Солфорд Сити - 05.12.2021, в рамках турнира Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Честерфилд.

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