Челси - Честерфилд онлайн трансляция матча

Анонс матча Челси - Честерфилд 08.01.2022, Кубок Англии

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Честерфилд будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 08.01.2022

Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против "Тоттенхэм" - 05.01.2022, в рамках чемпионата Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Честерфилд

Страна: Англия



Предыдущий поединок команды Честерфилд был сыгран против Солфорд Сити - 05.12.2021, в рамках турнира Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Честерфилд.

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