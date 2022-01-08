Челси - Честерфилд онлайн трансляция матча

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Честерфилд будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 08.01.2022
Время начала матча: 19:30
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против "Тоттенхэм" - 05.01.2022, в рамках чемпионата Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
Название: Честерфилд
Страна: Англия
Предыдущий поединок команды Честерфилд был сыгран против Солфорд Сити - 05.12.2021, в рамках турнира Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Честерфилд.
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