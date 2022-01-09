Ливерпуль - Шрусбери Таун онлайн трансляция матча

Шрусбери Таун's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).

Когда Шрусбери Таун лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шрусбери Таун% своих матчей.

Шрусбери Таун не проигрывает в последних 4 играх.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Шрусбери Таун не пропускает в 3 матчах подряд.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Шрусбери Таун выигрывает в 13%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Шрусбери Таун проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шрусбери Таун% своих матчей.

Ливерпуль выиграл 7 домашних матчей подряд.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 40% матчей, Шрусбери Таун выигрывает в 13% матчей.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Шрусбери Таун's.

Ливерпуль забивает 1.67 гола, играя дома, а Шрусбери Таун забивает 1.07 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Ливерпуль не проигрывает в последних 20 домашних матчах.