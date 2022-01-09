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Ливерпуль - Шрусбери Таун онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 09 января 2022, 16:00 - Энфилд
Главный судья: Дэвид Кут
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
1 - 1
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38'
Шрусбери Таун
Шрусбери
Ход матча
13' Пеннингтон, Мэттью 27' Удох, Даниэль
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
34%
Ничья
31%
Шрусбери Таун
34%
П1: 1.39 Х: 3.93 П2: 13.70
П1: 1.30 Х: 3.60 П2: 13.00
П1: 1.39 Х: 3.93 П2: 13.70
П1: 1.39 Х: 3.93 П2: 13.70
П1: 1.35 Х: 4.05 П2: 16.00
Интересные факты
  • Шрусбери Таун's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Когда Шрусбери Таун лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шрусбери Таун% своих матчей.
  • Шрусбери Таун не проигрывает в последних 4 играх.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Шрусбери Таун не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Шрусбери Таун выигрывает в 13%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Шрусбери Таун проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шрусбери Таун% своих матчей.
  • Ливерпуль выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 40% матчей, Шрусбери Таун выигрывает в 13% матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Шрусбери Таун's.
  • Ливерпуль забивает 1.67 гола, играя дома, а Шрусбери Таун забивает 1.07 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 20 домашних матчах.
  • Ливерпуль пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2021/2022
28.12.2021 - 22:00 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Ливерпуль П
Кубок английской лиги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Ливерпуль 3 - 3 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 18:30 Тоттенхэм 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2021/2022
16.12.2021 - 22:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Ньюкасл В
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Последние матчи - Шрусбери Таун
Первая Лига Англии 2021/2022
02.01.2022 - 17:00 Шрусбери Таун 1 - 0 Завершен Шеффилд Уэнсдей В
Первая Лига Англии 2021/2022
29.12.2021 - 21:45 Шрусбери Таун 0 - 0 Завершен Аккрингтон Стэнли Н
Первая Лига Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Флитвуд Таун 0 - 3 Завершен Шрусбери Таун В
Первая Лига Англии 2021/2022
18.12.2021 - 17:00 Шрусбери Таун 3 - 1 Завершен Челтенхэм В
Первая Лига Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Донкастер Роверс 1 - 0 Завершен Шрусбери Таун П
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Новости команд
Главные события
27'
Удох, Даниэль ГООЛ!
13'
Пеннингтон, Мэттью
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
34%
Ничья
31%
Шрусбери Таун
34%
П1: 1.39 Х: 3.93 П2: 13.70
П1: 1.30 Х: 3.60 П2: 13.00
П1: 1.39 Х: 3.93 П2: 13.70
П1: 1.39 Х: 3.93 П2: 13.70
П1: 1.35 Х: 4.05 П2: 16.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 84
    Bradley, Conor
    Полузащитник
  • 82
    Woltman, Max
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 80
    Morton, Tyler
    Полузащитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 17
    Кертис Джонс
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 49
    Gordon, Kaide
    Нападающий
  • 45
    Dixon-Bonner, Elijah
    Полузащитник
  • 17
    Эллиотт Беннетт
    Полузащитник
  • 10
    Джошуа Вела
    Полузащитник
  • 11
    Удох, Даниэль
    Нападающий
    27
  • 5
    Пеннингтон, Мэттью
    Защитник
    13
  • 14
    Ogbeta, Nathanael
    Защитник
  • 23
    Нёрс, Джордж
    Защитник
  • 1
    Мароши, Марко
    Вратарь
  • 3
    Лихи, Люк
    Защитник
  • 4
    Эбанкс-Ланделл, Этан
    Защитник
  • 16
    Дэвис, Давид
    Полузащитник
  • 12
    Боуман, Райан
    Нападающий
Запасные игроки
  • 94
    Frauendorf, Melkamu
    Нападающий
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 77
    Norris, James
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 20
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 85
    Balagizi, James
    Полузащитник
  • 52
    Mabaya, Isaac
    Полузащитник
  • 6
    Пьерр, Аарон
    Защитник
  • 28
    Джаннех, Сайку
    Нападающий
  • 22
    Daniels, Josh
    Полузащитник
  • 27
    Craig, Kade
    Полузащитник
  • 9
    Сэм Косгроув
  • 19
    Caton, Charlie
  • 13
    Бургойн, Харри
    Вратарь
  • 18
    Bloxham, Tom
    Полузащитник
  • 15
    Pyke, Rekeil
    Нападающий
Тренеры
  • Cotterill, Steve
Статистика матча
3
Угловые
1
83%
Владение мячом
17%
9
Штрафные
2
2
Фолы
5
ЖК
1
3
Удары мимо
1
Блокировано ударов
2
Удары в створ
1
Офсайды
4
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
Инфо
Гордон став другим наймолодшим автором голу в історії Ліверпуля у віці 17 років, трьох місяців і чотирьох днів. Рекордсмен - Бен Вудберн (17 років, 1 місяць і 14 днів).
36'
Офсайд
Боуман (Шрусбері) замкнув передачу ударом головою повз Келлехера, але арбітри зафіксували ще один офсайд.
34'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Ліверпуль відновлює паритет! Бредлі з правого флангу віддав м'яч на Гордона у штрафний майданчик, той прийняв передачу, обробив м'ячі і пробив повз голкіпера.
34'
Инфо
84%-16% у володінні м'ячем.
30'
Уголовой
Намаглися хитро гості розіграти кутовий, але арбітр зафіксував офсайд.
27'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Шрусбері відкриває рахунок! Огбета прострілив з лівого флангу, а Юдо з-за спини Конате перевів м'яч у сітку воріт.
26'
Огбета (Шрусбері) подав до штрафного майданчика, але ніхто з партнерів не дістався до цієї передачі.
23'
Ван Дейк (Ліверпуль) головою замкнув навіс Робертсона зі стандарту з лівого флангу, але спрямував м'яч вище воріт.
22'
Инфо
Всього вісім точних передач зробили гості на дану хвилину.
20'
Опасный момент
Гордон (Ліверпуль) з метрів 18-ти пробив у правий кут низом, але Мароші парирував цей удар.
19'
Кілька аутів вкинули на правій бровці "мерсісайдці", але поки молодим підопічним Юргена Клоппа важко створити моменти.
15'
17-річний Гордон (Ліверпуль) впав у штрафному майданчику гостей і вимагав пенальті, але арбітр не зафіксував фол. Таке в Англії не ставлять.
13'
Желтая карточка
Жовта для Пеннінгтона (Шрусбері).
12'
Конате (Ліверпуль) пробив головою вище воріт після навісу Робертсона зі стандарту. Впевнено виграв боротьбу, але запалив свічку - не вдалося завдати акцентованого удару.
12'
Спроба Мортона (Ліверпуль) пробити з далекої відстані - теж влучив у суперника.
8'
Огбета (Шрусбері) намагався пробити з метрів 37-ми, але влучив в першого ж опонента.
6'
Вела у підкаті зупинив прохід Робертсона (Ліверпуль) у штрафний майданчи гостей.
5'
Мортон (Ліверпуль) неточно закинув у штрафний майданчик.
4'
На старті поєдинку з м'ячем посітйно господарі. Шрусбері його поки тільки бачить очима.
Свисток
Матч розпочався!
Шрусбері Таун: Мароші - Пеннігтон, Ібенкс-Ленделл, Нерс - Беннетт, Вела, Девіс, Лехі, Огбета - Боуман, Юдо.
Ліверпуль: Келлехер - Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон - Фабінью, Мортон, Діксон-Боннер - Гордон, Джонм, Волтман.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу третього раунду Кубка Англії, в якому Ліверпуль прийме Шрусбері Таун на "Енфілді"
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Анонс матча "Ливерпуль" - Шрусбери Таун 09.01.2022, Кубок Англии

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Шрусбери Таун (Шрусбери) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 09.01.2022
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Шрусбери Таун можно посмотреть 09.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Шрусбери Таун, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Челси - 02.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шрусбери Таун (Шрусбери)
Страна: Англия

Прошедший матч команды Шрусбери Таун был сыгран против Шеффилд Уэнсдей - 02.01.2022, в рамках чемпионата Первая Лига Англии 2021/2022 и закончился победой команды Шрусбери Таун.

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