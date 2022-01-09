Ливерпуль - Шрусбери Таун онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Шрусбери Таун (Шрусбери) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Энфилд.
Дата проведения матча: 09.01.2022
Время начала матча: 16:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Челси - 02.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Шрусбери Таун (Шрусбери)
Страна: Англия
Прошедший матч команды Шрусбери Таун был сыгран против Шеффилд Уэнсдей - 02.01.2022, в рамках чемпионата Первая Лига Англии 2021/2022 и закончился победой команды Шрусбери Таун.
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