Халл Сити - Эвертон онлайн трансляция матча

Анонс матча Халл Сити - Эвертон 08.01.2022, Кубок Англии

Матч между командой Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Кей Си Стэдиум.

Дата проведения матча: 08.01.2022

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Эвертон, тогда как команда Халл Сити осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Халл Сити в предыдущем футбольном матче 18.03.2017 закончилось с таким счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Макканн, Грант и Рафаэль Бенитес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)

Страна: Англия



Прошедший поединок команды Халл Сити был сыгран против Блэкпул - 01.01.2022, в рамках турнира Чемпионшип 2021/2022 и закончился победой команды Блэкпул.

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)

Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878

Страна: Англия

Тренер: Рафаэль Бенитес



Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 02.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брайтон энд Хоув Альбион.

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