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Халл Сити - Эвертон онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 08 января 2022, 19:30 - Кей Си Стэдиум
Главный судья: Madley, Andy
Рейтинг матча:
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
2 - 2
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75'
Эвертон
Ливерпуль
Ход матча
1' Смит, Тайлер 21' Грэй, Демарай 31' Андре Гомиш 45' Виталий Миколенко
63' Ричард Смоллвууд Вышел: Том Хаддлстоун 63' Грег Дохерти Вышел: Джордж Монкур 63' Рэнделл Уильямс Вышел: Longman, Ryan 66' Энтони Гордон Вышел: Таунсенд, Андрос
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Халл Сити
20%
Ничья
40%
Эвертон
40%
П1: 5.16 Х: 1.89 П2: 2.84
П1: 4.50 Х: 2.00 П2: 2.63
П1: 5.16 Х: 1.89 П2: 2.84
П1: 5.16 Х: 1.89 П2: 2.84
П1: 4.90 Х: 2.60 П2: 2.04
Интересные факты
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Халл Сити (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Эвертон победила в 4 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Халл Сити и Эвертон - 2.8.
  • Когда Халл Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Халл Сити% своих матчей.
  • Халл Сити выигрывает первый тайм в 34% матчей, Эвертон выигрывает в 22% матчей.
  • Халл Сити's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Эвертон.
  • Халл Сити без побед в последних 4 играх.
  • Халл Сити забивает 1.36 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Халл Сити и Эвертон - 1.4.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Из последних 5 встреч команда Халл Сити выиграла 1, команда Эвертон выиграла 2, 2 ничьи.
  • Халл Сити забивает 1 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.8 гола против команды Халл Сити (в среднем).
  • Эвертон не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Когда Халл Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Халл Сити% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Халл Сити выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Эвертон выигрывает в 22%.
  • Эвертон пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Халл Сити пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Эвертон забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 6 встреч когда команда Халл Сити играла дома, команда Халл Сити выиграла 2 раз, 2 сыграла в ничью и 2 победы команды Эвертон. Разница голов 12-9 в пользу команды Эвертон.
  • Во время последних 11 встреч, команда Халл Сити выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 26-12 в пользу команды Эвертон
Прогноз на матч
Личные встречи
Халл Сити
1
Побед
6
Игр
3
Побед
Эвертон
Чемпионат Англии 2016/2017
18.03.2017 - 17:00 Эвертон 4 - 0 Завершен Халл Сити
Чемпионат Англии 2016/2017
30.12.2016 - 22:00 Халл Сити 2 - 2 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2014/2015
01.01.2015 - 17:00 Халл Сити 2 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2014/2015
03.12.2014 - 21:45 Эвертон 1 - 1 Завершен Халл Сити
Последние матчи - Халл Сити
Чемпионшип 2021/2022
01.01.2022 - 17:00 Блэкпул 1 - 0 Завершен Халл Сити П
Чемпионшип 2021/2022
18.12.2021 - 17:00 Ноттингем Форест 2 - 1 Завершен Халл Сити П
Чемпионшип 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Халл Сити 2 - 2 Завершен Бристоль Сити Н
Чемпионшип 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Рэдинг 1 - 1 Завершен Халл Сити Н
Чемпионшип 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Халл Сити 2 - 1 Завершен Миллуолл В
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Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 16:00 Эвертон 2 - 3 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Чемпионат Англии 2021/2022
16.12.2021 - 21:45 Челси 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
12.12.2021 - 18:30 Кристал Пэлас 3 - 1 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
06.12.2021 - 22:00 Эвертон 2 - 1 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 4 Завершен Ливерпуль П
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Новости команд
Главные события
66'
Энтони Гордон
Вышел: Таунсенд, Андрос
Ричард Смоллвууд
Вышел: Том Хаддлстоун
63'
Грег Дохерти
Вышел: Джордж Монкур
63'
Рэнделл Уильямс
Вышел: Longman, Ryan
63'
45'
Виталий Миколенко
31'
Андре Гомиш ГООЛ!
21'
Грэй, Демарай ГООЛ!
ГООЛ! Смит, Тайлер
1'
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Халл Сити
20%
Ничья
40%
Эвертон
40%
П1: 5.16 Х: 1.89 П2: 2.84
П1: 4.50 Х: 2.00 П2: 2.63
П1: 5.16 Х: 1.89 П2: 2.84
П1: 5.16 Х: 1.89 П2: 2.84
П1: 4.90 Х: 2.60 П2: 2.04
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Baxter, Nathan
    Вратарь
  • 19
    Рэнделл Уильямс
    63
  • 22
    Смит, Тайлер
    Нападающий
    1
  • 6
    Ричард Смоллвууд
    Полузащитник
    63
  • 17
    Маклафлин, Шон
    Защитник
  • 11
    Поттер, Кин Льюис
    Нападающий
  • 10
    Джордж Ханимен
  • 4
    Гривс, Джейкоб
    Защитник
  • 9
    Ивис, Том
    Нападающий
  • 8
    Грег Дохерти
    63
  • 24
    Bernard, Di'Shon
    Защитник
  • 15
    Асмир Бегович
    Вратарь
  • 33
    Хосе Саломон Рондон
    Нападающий
  • 11
    Грэй, Демарай
    Полузащитник
    21
  • 24
    Энтони Гордон
    66
  • 21
    Андре Гомиш
    31
  • 6
    Аллан
    Полузащитник
  • 19
    Виталий Миколенко
    Защитник
    45
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 2
    Джонджо Кенни
    Защитник
Запасные игроки
  • 18
    Джордж Монкур
    Полузащитник
  • 41
    Mils, Jevon
    Защитник
  • 16
    Longman, Ryan
  • 1
    Матт Инграм
    Вратарь
  • 23
    Том Хаддлстоун
    Полузащитник
  • 39
    Hinds, Josh
    Нападающий
  • 21
    Флеминг Брэндон
  • 14
    Энди Кэннон
    Полузащитник
  • 20
    Смит, Мэтью
    Полузащитник
  • 28
    Дженк Тосун
    Нападающий
  • 22
    Patterson, Nathan
    Защитник
  • 62
    Onyango, Tyler
    Полузащитник
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 25
    Жан-Филипп Гбамен
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 61
    Dobbin, Lewis Norman
    Нападающий
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 14
    Таунсенд, Андрос
    Полузащитник
Тренеры
  • Макканн, Грант
  • Рафаэль Бенитес
Статистика матча
6
Штрафные
11
11
Фолы
4
5
Удары в створ
5
3
Сейвы
4
3
Удары мимо
4
5
Угловые
7
47%
Владение мячом
53%
1
Блокировано ударов
3
ЖК
1
Офсайды
2
Трансляция
69'
Эвертон владеет мячом. Вперед ириски не спешат, а больше катают в центре поля.
66'
Замена
Таунсенд вместо Гордона вышел у Эвертона.
63'
Замена
И сразу тройная замена у Халла. Ушли Доэрти, Смалдерс и Уильямс, вышли – Хаддлстоун, Лонгман и Манкур.
62'
Опасный момент
А вот да! Миколенко подключился и вторым темпом после углового дал по воротам1 первый удар украинца – сильно, но неточно!
60'
А вот Халл пока что ничего интересного организовать не может в атаке.
58'
Инфо
9:9 по ударам, 5:4 в створ в пользу Халла. Такая статистика на данную минуту.
57'
Опасный момент
А вот хорош! Гордон с острого угла подключился и пробил, но Бакстер (кипер Халла) на месте!
55'
Уголовой
Миколенко сходил на подачу углового в чужую штрафную. Правда навес до него не дошел. Не только до него, а вообще до атакующих игроков.
53'
Неплохо с фланга Халл прошел – пошел прострел в штрафную, но до удара дело не дошло.
51'
Небольшая стычка в центре поля. Френд успокаивает оппонентов.
48'
Халл пробует что-то организовать. Но пока что только наскоки.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Выходят команды на второй тайм.
В целом, первый тай довольно интересный – Миколенко поучаствовал в голе в свои ворота уже на 1-й минуте, однако ближе к середине тайма Эвертон пришел в себя и не только сравнял, но и вышел вперед. 2:1. Виталий пока что мало заметен на своем фланге – явно побаивается брать инициативу на себя…
45+2'
Свисток
И все, свисток на перерыв!
45+1'
Желтая карточка
Миколенко фолит на фланге! Перовая желтая для украинца в Англии!
45'
Инфо
Минута компенсирована к первому тайму.
43'
Уголовой
Халл подал угловой – но ничего интересного, спокойно отбились ириски.
42'
Вкинул из-за боковой Миколенко – еще один точный пас)))
40'
Миколенко поучаствовал в атакующем стандарте – после навеса отдал на ближнего. Ничего интересного.
37'
Уголовой
Угловой для тигров – навес пошел, но все без удара обошлось.
35'
Теперь уже Эвертон не спешит. Катают ириски на своей половине.
33'
Опасный момент
Халл ответил! После вброса с аута неразбериаха в штрафной ирисок, удар, но Миколенко вовремя блокирует удар!
31'
Гоооол!!!
Гоол! После неавеса с фланга Гомеш ворвался в штрафную и вколотил головой в сетку! Бакстеру тут нечего ловить! 2:1, Эвертон уже впереди!
28'
Опасный момент
Кииин! Хорош! Ворвался с фланга в штрафную, дал под дальнюю штангу, но Бакстер тянет!
26'
Миколенко подал почти от углового флажка – подача прошла, но вот ло удара дело не дошло.
24'
Еще от Эвертона дальний удар – кажется, ириски воспряли после гола.
23'
Опасный момент
Ах! Еще момент для ирисок – Гордон сместился с фланга и дал в штангу! Хороший момент!
21'
Гоооол!!!
Гооол! Грей и Гордон у Эвертона на двоих раскатали по флангу, первый на второго, второй на первого, и тат дал под дальнюю штангу! 1:1!
19'
Халл поострее выглядит. Еще один удар – дальний, и неточный.
18'
Миколенко отдал вперед по своему флангу… Перехватили подачу.
17'
Опасный момент
А вот Халл снова забежал – на Дохерти пошел заброс, тот пробил в ближний угол, но Бегович н месте. Хороший момент для хозяев.
15'
Пытается Эвертон что-то выдумать, но пока что без вариантов.
13'
Халл больше держит мяч. Эвертон пока вынужден играть вторым номером.
10'
Ещё одна атака Халла по флангу Миколенко, пошла подача сразу во вратарскую Эвертона, Беговича едва с мячом не затолкали в рамку.
5'
Уголовой
Обменялись команды угловыми, но угрозы ни один из них не принёс.
1'
Гоооол!!!
Очень быстро хозяева забивают! Пошла подача с правого фланга в штрафную Эвертона, Миколенко головой махнул мимо мяча, а Смит за его спиной переправил снаряд в ворота!
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав Халла: Бакстер, Гривз, Смаллвуд, Доэрти, Ивз, Хонеман, Льюис-Поттер, МакЛохлин, Вильямс, Смит, Бернард
Инфо
Стартовый состав Эвертона: Бегович, Кенни, Коулмен, Кин, Годфрей, Миколенко, Аллан, Гомес, Гордон, Грей, Рондон
Инфо
Напомним, что поединок начнется в 19:30, судить игру будет Кевин Френд.
А все потому, что в старте ирисок выйдет украинский защитник Виталий Миколенко, который на днях перешел в Эвертон из Динамо. Это дебют украинца в новой команде!
Добрый вечер всем любителям английского и украинского футбола. В Англии в рамках третьего раунда Кубка Англии Халл Сити примет Эвертон. И именно этот матч мы предлагаем в качестве текстового онлайна.
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Комментарии(2)
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KadimXa (Харьков)
08.01.2022 в 19:41
С привозом...
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-1
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c99baf (Харьков)
08.01.2022 в 19:51
Хорошее начало...
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Анонс матча Халл Сити - Эвертон 08.01.2022, Кубок Англии

Матч между командой Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Кей Си Стэдиум.

Дата проведения матча: 08.01.2022
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Эвертон, тогда как команда Халл Сити осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Халл Сити в предыдущем футбольном матче 18.03.2017 закончилось с таким счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Макканн, Грант и Рафаэль Бенитес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Халл Сити - Эвертон можно посмотреть 08.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча Халл Сити - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
Страна: Англия

Прошедший поединок команды Халл Сити был сыгран против Блэкпул - 01.01.2022, в рамках турнира Чемпионшип 2021/2022 и закончился победой команды Блэкпул.

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Рафаэль Бенитес

Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 02.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Следите за результатами матча Халл Сити - Эвертон онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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