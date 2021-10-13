Жилстрой-1 (женщины) - Пари Сен-Жермен (женщины) онлайн трансляция матча

Матч между командой Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) и командой Пари Сен-Жермен (женщины) (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига чемпионов. Женщины 2021/2022.
Дата проведения матча: 08.12.2021
Время начала матча: 19:45
История противостояний между командами Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) и командой Пари Сен-Жермен (женщины) (Париж):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Пари Сен-Жермен (женщины), тогда как команда Жилстрой-1 (женщины) осталась с поражением. Столкновение Пари Сен-Жермен (женщины) и Жилстрой-1 (женщины) в предыдущем футбольном матче 13.10.2021 закончилось с таким счетом: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Жилстрой-1 (женщины) (Харьков)
Год основания Жилстрой-1 (женщины) (Харьков): 2002
Страна: Украина
Прошедший матч команды Жилстрой-1 (женщины) был сыгран против Брейдаблик (женщины) - 18.11.2021, в рамках чемпионата Лига чемпионов. Женщины 2021/2022 и закончился победой команды Жилстрой-1 (женщины).
Название: Пари Сен-Жермен (женщины) (Париж)
Страна: Франция
Предыдущий поединок команды Пари Сен-Жермен (женщины) был сыгран против Жилстрой-1 (женщины) - 13.10.2021, в рамках турнира Лига чемпионов. Женщины 2021/2022 и закончился победой команды Пари Сен-Жермен (женщины).
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