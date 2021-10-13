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Жилстрой-1 (женщины) - Пари Сен-Жермен (женщины) онлайн трансляция матча

Лига чемпионов. Женщины - 08 декабря 2021, 19:45
Рейтинг матча:
Жилстрой-1 (женщины)
Харьков
0 - 0
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31'
Пари Сен-Жермен (женщины)
Париж
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Жилстрой-1 (женщины)
33%
Ничья
33%
Пари Сен-Жермен (женщины)
33%
Личные встречи
Жилстрой-1 (женщины)
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Пари Сен-Жермен (женщины)
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
13.10.2021 - 19:45 Пари Сен-Жермен (женщины) 4 - 0 Завершен Жилстрой-1 (женщины)
Последние матчи - Жилстрой-1 (женщины)
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
18.11.2021 - 19:45 Брейдаблик (женщины) 0 - 2 Завершен Жилстрой-1 (женщины) В
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
09.11.2021 - 19:45 Жилстрой-1 (женщины) 0 - 0 Завершен Брейдаблик (женщины) Н
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
13.10.2021 - 19:45 Пари Сен-Жермен (женщины) 4 - 0 Завершен Жилстрой-1 (женщины) П
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
06.10.2021 - 19:45 Жилстрой-1 (женщины) 0 - 1 Завершен Реал (женщины) П
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Последние матчи - Пари Сен-Жермен (женщины)
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Жилстрой-1 (женщины)
33%
Ничья
33%
Пари Сен-Жермен (женщины)
33%
Трансляция
29'
Анна Петрик (Житлобуд-1) отримала ушкодження у боротьбі у центрі поля. Українці потрібна була меддопомога, після якої вона повернулася на поле.
26'
Опасный момент
Ле Гійлі (ПСЖ) скористалася провалом українок в обороні, пробігла пів поля, але перед самісінькими воротами не пробила, а неточно віддала на дальню стійку.
25'
Апанащенко (Житлобуд-1) закидала ліворуч на Шевчук, але занадто сильно - м'яч вийшов в аут.
22'
Перший удар "Житлобуда-1" завдала Овдійчук: намагалася пробити з метрів 25-ти, але впала і лише направила м'яч у сторону плошини воріт.
21'
Гоооол!!!
Українки втратили м'яч на своїй частині поля, а потім ще й провалили офсайдну пастку. Гості вийшли на воротаря, і Бахманн потрібно було лише перевести паралельну передачу Хайтеми в порожні ворота.
19'
Балтімор (ПСЖ) відддала в розріз на Бахманн, але вінгерка була в офсайді.
15'
Гоооол!!!
Пропускають українки. Суперактивна Балтімор опинилася на лівому фланзі, навісила на Хайтему, яка головою перевела м'яч у правий кут воріт. Яман навіть не стрибала.
12'
Петрик (Житлобуд-1) намагалася зі своєї половини поля закинути праворуч на Шевчук, але Лоуренс перехопила цей пас.
10'
Уголовой
Кутовий від гостей завершився кількома дотиками до м'яча, який, зрештою, вийшов за лицьову лінію.
7'
Знову активна на правому фланзі Балтімор (ПСЖ). Француженка намагалася один в один обійти Басанську, але зрештою несильно пробила - в руки Яман.
5'
Передбачуваний стартовий натиск парижанок продовжується. Балітмор з правого флангу навісила в штрафний майданчик, а Бахманн, ледь зачепивши м'яч, пробила в голкіперку.
3'
Ле Гійі (ПСЖ) навісила з лівого флангу - м'яч вибито зі штрафного майданчика українок.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
На даний момент український клуб іде третім в групі B з чотирма очками в активі, а французький - лідирує з максимумом (12) залікових пунктів, маючи в активі 13 забитих і жодного пропущеного.
"ПСЖ": Фоль - Ле Гійі, Дудек, Ілестедт, Лоуренс - Фазер, Фолкет, Балтіморе - Башманн, Хайтема, Ільдхусей.
"Житлобуд-1": Яман - Алексанян, Апанащенко, Вороніна, Шматко, Басанська - Шевчук, Біргюль, Петрик, Вороніна - Овдійчук.
Инфо
Стали відомі склади команд.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу п'ятого туру групового етапу жіночої Ліги чемпіонів, у якому український "Житлобуд-1" у Харкові прийме французький "Парі Сен-Жермен".
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Анонс матча Жилстрой-1 (женщины) - Пари Сен-Жермен (женщины) 08.12.2021, Лига чемпионов. Женщины

Матч между командой Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) и командой Пари Сен-Жермен (женщины) (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига чемпионов. Женщины 2021/2022.

Дата проведения матча: 08.12.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) и командой Пари Сен-Жермен (женщины) (Париж):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Пари Сен-Жермен (женщины), тогда как команда Жилстрой-1 (женщины) осталась с поражением. Столкновение Пари Сен-Жермен (женщины) и Жилстрой-1 (женщины) в предыдущем футбольном матче 13.10.2021 закончилось с таким счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Жилстрой-1 (женщины) - Пари Сен-Жермен (женщины) можно посмотреть 08.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига чемпионов. Женщины. Текстовую трансляцию матча Жилстрой-1 (женщины) - Пари Сен-Жермен (женщины), ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Жилстрой-1 (женщины) (Харьков)
Год основания Жилстрой-1 (женщины) (Харьков): 2002
Страна: Украина

Прошедший матч команды Жилстрой-1 (женщины) был сыгран против Брейдаблик (женщины) - 18.11.2021, в рамках чемпионата Лига чемпионов. Женщины 2021/2022 и закончился победой команды Жилстрой-1 (женщины).

Команда гостей

Название: Пари Сен-Жермен (женщины) (Париж)
Страна: Франция

Предыдущий поединок команды Пари Сен-Жермен (женщины) был сыгран против Жилстрой-1 (женщины) - 13.10.2021, в рамках турнира Лига чемпионов. Женщины 2021/2022 и закончился победой команды Пари Сен-Жермен (женщины).

Следите за результатами матча Жилстрой-1 (женщины) - Пари Сен-Жермен (женщины) онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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