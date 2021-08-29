Вильярреал - Атлетико онлайн трансляция матча

Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Вильярреал's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.

Команда Вильярреал выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.

Вильярреал выиграл 3 домашних матчей подряд.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и Атлетико Мадрид - 2.

Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Вильярреал и Атлетико Мадрид 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Вильярреал выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 28%.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Вильярреал.

Gerard Moreno лучший бомбардир Вильярреал с 8 голами. Luis Suarez забил 7 раз за Атлетико Мадрид

Из последних 5 встреч команда Вильярреал выиграла 0, команда Атлетико Мадрид выиграла 2, 3 ничьи.

Вильярреал забивает 1.8 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).

Вильярреал имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вильярреал и Атлетико Мадрид - 0.6.

Вильярреал выигрывает первый тайм в 44% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 28% матчей.

Недавнее выступление команды Вильярреал в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вильярреал (во всех соревнованиях).

Вильярреал забивает 0.6 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 1.4 гола против команды Вильярреал (в среднем).

Атлетико Мадрид проиграл 3 выездных матчей подряд.

Вильярреал забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Вильярреал выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.

Вильярреал не забивает в 1 из их 10 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 41 встреч, команда Вильярреал выиграла 14 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 55-52 в пользу команды Атлетико Мадрид

За последние 20 встреч когда команда Вильярреал играла дома, команда Вильярреал выиграла 10 раз, 6 сыграла в ничью и 4 победы команды Атлетико Мадрид. Разница голов 31-20 в пользу команды Вильярреал.

Атлетико Мадрид не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 0-2 (Вильярреал дома) и 0-0 (Атлетико Мадрид дома).

Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 35% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Вильярреал забил 29% голов между минутами 76-90?

В Ла Лига, Атлетико Мадрид проиграла последние 3 выездных игр.