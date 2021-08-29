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Вильярреал - Атлетико онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 09 января 2022, 22:00 - Эстадио де ла Серамика
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас
Рейтинг матча:
Вильярреал
Вильярреаль
1 - 1
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39'
Атлетико
Мадрид
Ход матча
10' Анхель Корреа 29' Пау Торрес
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
33%
Ничья
33%
Атлетико
33%
П1: 3.00 Х: 2.55 П2: 3.11
П1: 2.75 Х: 2.38 П2: 3.10
П1: 3.00 Х: 2.55 П2: 3.11
П1: 3.00 Х: 2.55 П2: 3.11
П1: 2.70 Х: 2.50 П2: 3.50
Интересные факты
  • Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Вильярреал's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Команда Вильярреал выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Вильярреал выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и Атлетико Мадрид - 2.
  • Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Вильярреал и Атлетико Мадрид 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Вильярреал выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 28%.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Вильярреал.
  • Gerard Moreno лучший бомбардир Вильярреал с 8 голами. Luis Suarez забил 7 раз за Атлетико Мадрид
  • Из последних 5 встреч команда Вильярреал выиграла 0, команда Атлетико Мадрид выиграла 2, 3 ничьи.
  • Вильярреал забивает 1.8 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вильярреал имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вильярреал и Атлетико Мадрид - 0.6.
  • Вильярреал выигрывает первый тайм в 44% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 28% матчей.
  • Недавнее выступление команды Вильярреал в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вильярреал (во всех соревнованиях).
  • Вильярреал забивает 0.6 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 1.4 гола против команды Вильярреал (в среднем).
  • Атлетико Мадрид проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Вильярреал забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Вильярреал выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.
  • Вильярреал не забивает в 1 из их 10 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 41 встреч, команда Вильярреал выиграла 14 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 55-52 в пользу команды Атлетико Мадрид
  • За последние 20 встреч когда команда Вильярреал играла дома, команда Вильярреал выиграла 10 раз, 6 сыграла в ничью и 4 победы команды Атлетико Мадрид. Разница голов 31-20 в пользу команды Вильярреал.
  • Атлетико Мадрид не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 0-2 (Вильярреал дома) и 0-0 (Атлетико Мадрид дома).
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 35% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Вильярреал забил 29% голов между минутами 76-90?
  • В Ла Лига, Атлетико Мадрид проиграла последние 3 выездных игр.
  • В Ла Лига, Вильярреал одержала 3 домашних побед подряд.
Личные встречи
Вильярреал
5
Побед
19
Игр
7
Побед
Атлетико
Чемпионат Испании 2021/2022
29.08.2021 - 23:00 Атлетико 2 - 2 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2020/2021
28.02.2021 - 22:00 Вильярреал 0 - 2 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
03.10.2020 - 18:15 Атлетико 0 - 0 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2019/2020
23.02.2020 - 22:30 Атлетико 3 - 1 Завершен Вильярреал
Последние матчи - Вильярреал
Кубок Испании 2021/2022
06.01.2022 - 19:00 Спортинг 2 - 1 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2021/2022
03.01.2022 - 20:00 Вильярреал 5 - 0 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2021/2022
21.12.2021 - 20:00 Вильярреал 5 - 2 Завершен Алавес В
Чемпионат Испании 2021/2022
18.12.2021 - 17:15 Реал Сосьедад 1 - 3 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2021/2022
12.12.2021 - 15:00 Вильярреал 2 - 0 Завершен Райо Вальекано В
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Последние матчи - Атлетико
Кубок Испании 2021/2022
06.01.2022 - 22:30 Райо Махадахонда 0 - 5 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 17:15 Атлетико 2 - 0 Завершен Райо Вальекано В
Чемпионат Испании 2021/2022
22.12.2021 - 20:00 Гранада 2 - 1 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2021/2022
18.12.2021 - 22:00 Севилья 2 - 1 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2021/2022
12.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Атлетико П
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Пау Торрес
29'
10'
Анхель Корреа ГООЛ!
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
33%
Ничья
33%
Атлетико
33%
П1: 3.00 Х: 2.55 П2: 3.11
П1: 2.75 Х: 2.38 П2: 3.10
П1: 3.00 Х: 2.55 П2: 3.11
П1: 3.00 Х: 2.55 П2: 3.11
П1: 2.70 Х: 2.50 П2: 3.50
Составы команд
13
Херонимо Рульи
6
Этьен Капу
4
Пау Торрес
3
Рауль Альбиоль
8
Хуан Маркос Фойт
5
Даниэль Парехо
12
Эступиньян, Первис
18
Альберто Морено
14
Мануэль Тригерос
23
Гомес, Мои
7
Жерар Морено
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
18
Фелипе
22
Марио Хермосо
16
Ренан Лоди дос Сантос
21
Янник Феррейра Карраско
7
Родриго де Пауль
4
Кондобиа, Джеффри
11
Лемар Томас
10
Анхель Корреа
21
Кнья, Матеус
Стартовый состав
  • 7
    Жерар Морено
  • 18
    Альберто Морено
    Защитник
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
  • 23
    Гомес, Мои
    Полузащитник
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 12
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 6
    Этьен Капу
    Полузащитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
    29
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 8
    Хуан Маркос Фойт
    Защитник
  • 13
    Херонимо Рульи
    Вратарь
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
    10
  • 21
    Кнья, Матеус
    Нападающий
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 7
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 11
    Лемар Томас
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 16
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Полузащитник
  • 35
    Jorgensen, Filip
    Вратарь
  • 21
    Santos, Yeremi
    Нападающий
  • 28
    Iosifov, Nikita
    Полузащитник
  • 2
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 1
    Серхио Асенхо
    Вратарь
  • 39
    Ruiz, Pacheco
    Полузащитник
  • 32
    Lanchi
  • 17
    Даниэль Раба
    Нападающий
  • 26
    Jackson, Nicolas
    Полузащитник
  • 10
    Висенте Иборра
    Полузащитник
  • 38
    Garcia, Carlo
    Полузащитник
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 27
    Simeone, Giuliano
    Нападающий
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 26
    Serrano Martinez, Javier
    Полузащитник
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 1
    Бенжамен Леком
    Вратарь
  • 44
    Rojas, Joan
    Защитник
Тренеры
  • Унаи Эмери
  • Диего Симеоне
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
3
Удары мимо
3
Штрафные
3
2
Угловые
1
3
Фолы
2
1
Удары в створ
2
1
Сейвы
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
31'
Эступиньян передачей нашёл набегающего Тригероса, а тот пробил по воротам в одно касание. Мяч прошёл над перекладиной.
29'
Гоооол!!!
Вильярреал всё-таки добивается своего при стандарте! Торрес, оказавшись первым на добивании, буквально заносит мяч в ворота.
26'
Парехо забил с добивания, но рефери отменил гол в связи с игрой рукой. Мягко говоря, спорное решение.
24'
Незабитый пенальти
Жерар Морено ужасно пробил с одиннадцатиметровой отметки!
23'
Опасный момент
Арбитр назначает пенальти в ворота Атлетико! Лемар сыграл рукой в своей штрафной.
20'
Офсайд
Гол Корреа был отменён из-за офсайда.
18'
Опасный момент
Кунья не реализовал выход один на один с голкипером! Рульи выигрывает дуэль у бразильского нападающего.
17'
Опасный момент
Альберто Морено откликнулся на навес в исполнении Фойта и пробил в штангу! Повезло сейчас Облаку.
15'
Мяч под контролем хозяев поля, но создание голевых моментов даётся им с большим трудом.
10'
Гоооол!!!
Корреа забивает фантастический мяч ударом с центра поля! Застал врасплох вратаря аргентинский нападающий.
7'
Льоренте успел заблокировать удар Альберто Морено.
4'
Прострел Жерара Морено выглядел опасным, но защитники Атлетико нивелировали угрозу у своих ворот.
3'
Вильярреал больше работает с мячом на первых минутах встречи.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Вильярреала: Рульи – Эступиньян, Торрес, Альбиоль (к), Фойт – Парехо, Капу, Тригерос – Альберто Морено, Жерар Морено, Мои.
Инфо
Стартовый состав Атлетико: Облак (к) – Лоди, Эрмосо, Фелипе, Льоренте – Лемар, Кондогбия, де Пауль, Карраско – Кунья, Корреа.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура Ла Лиги между Вильярреалом и Атлетико.
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Анонс матча Вильярреал - "Атлетико" 09.01.2022, Чемпионат Испании

Матч между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 09.01.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Атлетико" и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 29.08.2021 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вильярреал - "Атлетико" можно посмотреть 09.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Вильярреал - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий поединок команды Вильярреал был сыгран против Спортинг - 06.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Испании 2021/2022 и закончился победой команды Спортинг.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий матч команды "Атлетико" был сыгран против Райо Махадахонда - 06.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".

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