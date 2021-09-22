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Венеция - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 09 января 2022, 13:30 - Stadio Pierluigi Penzo
Главный судья: Массимилиано Иррати
Рейтинг матча:
Венеция
Венеция
0 - 1
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перерыв
Милан
Милан
Ход матча
2' Златан Ибрагимович 5' Саелемакезерс, Алексис 37' Маттео Габбия
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Венеция
27%
Ничья
27%
Милан
45%
П1: 4.24 Х: 2.76 П2: 2.23
П1: 4.33 Х: 2.63 П2: 2.00
П1: 4.24 Х: 2.76 П2: 2.23
П1: 4.24 Х: 2.76 П2: 2.23
П1: 4.80 Х: 2.75 П2: 2.08
Интересные факты
  • Выездная статистика Милан в сезоне 7-2-1
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Венеция (во всех соревнованиях).
  • Милан не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Венеция и Милан - 2.6.
  • Когда Венеция проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Венеция% своих матчей.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Венеция's.
  • Команда Венеция выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Ethan Ampadu получил больше всего желтых карточек (7) в Венеция. Sandro Tonali получил 4 в Милан.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • Венеция забивает 1.58 гола, играя дома, а Милан забивает 1.93 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Венеция выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Милан выигрывает в 49%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Венеция и Милан - 0.8.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Венеция.
  • Mattia Aramu лучший бомбардир Венеция с 5 голами. Zlatan Ibrahimovic забил 7 раз за Милан
  • Из последних 5 встреч команда Венеция выиграла 1, команда Милан выиграла 3, 1 ничьи.
  • Венеция забивает 0.6 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 2 гола против команды Венеция (в среднем).
  • Когда Венеция лидирует 1-0 дома, они побеждают в Венеция% своих матчей.
  • Венеция выигрывает первый тайм в 32% матчей, Милан выигрывает в 49% матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Венеция.
  • Венеция забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Венеция пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Милан пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Во время последних 7 встреч, команда Венеция выиграла 1 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-4 в пользу команды Милан
  • Милан не забивает в 0 из их 10 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Венеция не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Венеция забил 22% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Милан забил 26% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Венеция
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Милан 2 - 0 Завершен Венеция
Последние матчи - Венеция
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 17:30 Венеция 1 - 3 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2021/2022
19.12.2021 - 19:00 Сампдория 1 - 1 Завершен Венеция Н
Кубок Италии 2021/2022
14.12.2021 - 16:00 Венеция 3 - 1 Завершен Тернана В
Чемпионат Италии 2021/2022
11.12.2021 - 19:00 Венеция 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Венеция 3 - 4 Завершен Эллас Верона П
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 19:30 Милан 3 - 1 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Эмполи 2 - 4 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
19.12.2021 - 21:45 Милан 0 - 1 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2021/2022
11.12.2021 - 21:45 Удинезе 1 - 1 Завершен Милан Н
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Милан 1 - 2 Завершен Ливерпуль П
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Главные события
37'
Маттео Габбия
5'
Саелемакезерс, Алексис
2'
Златан Ибрагимович ГООЛ!
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Венеция
27%
Ничья
27%
Милан
45%
П1: 4.24 Х: 2.76 П2: 2.23
П1: 4.33 Х: 2.63 П2: 2.00
П1: 4.24 Х: 2.76 П2: 2.23
П1: 4.24 Х: 2.76 П2: 2.23
П1: 4.80 Х: 2.75 П2: 2.08
Составы команд
88
Серхио Герреро Ромеро
55
Хапс, Риджечиано
32
Пьетро Чеккарони
30
Svoboda Michael
7
Маццокки, Паскуале
27
Бусио, Джанлука
44
Ампаду, Итан
21
Кьюсен, Микаэль
10
Маттиа Араму
77
Okereke, David
14
Томас Хенри
16
Майгнан, Мике
25
Алессандро Флоренци
20
Kalulu, Pierre
46
Маттео Габбия
22
Тео
8
Сандро Тонали
41
Бакайоко, Тиемуэ
56
Саелемакезерс, Алексис
10
Браим Диас
17
Рафаэл Леау
11
Златан Ибрагимович
Стартовый состав
  • 77
    Okereke, David
    Нападающий
  • 14
    Томас Хенри
    Нападающий
  • 10
    Маттиа Араму
    Нападающий
  • 27
    Бусио, Джанлука
    Полузащитник
  • 44
    Ампаду, Итан
    Защитник
  • 21
    Кьюсен, Микаэль
    Полузащитник
  • 55
    Хапс, Риджечиано
    Защитник
  • 32
    Пьетро Чеккарони
    Защитник
  • 30
    Svoboda Michael
  • 7
    Маццокки, Паскуале
    Защитник
  • 88
    Серхио Герреро Ромеро
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
    2
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
    5
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 8
    Сандро Тонали
  • 41
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 46
    Маттео Габбия
    37
  • 22
    Тео
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
Запасные игроки
  • 33
    Црнигой, Домен
    Полузащитник
  • 28
    Schnegg, David
    Полузащитник
  • 23
    Кийин, Софьян
    Полузащитник
  • 19
    Bjarkason, Bjarki Steinn
    Нападающий
  • 18
    Деннис Йонсен
    Нападающий
  • 16
    Фиордилино, Антонио Лука
    Полузащитник
  • 11
    Арнор Сигурдссон
  • 13
    Модоло, Мичеле
    Защитник
  • 9
    Франческо Форте
    Нападающий
  • 3
    Кристиан Молинаро
    Защитник
  • 12
    Лука Леззерини
  • 42
    Дор Перетц
    Полузащитник
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 92
    Nava, Lapo
    Вратарь
  • 12
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 14
    Андреа Конти
    Защитник
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 30
    Messias, Junior
    Нападающий
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 91
    Stanga, Luca
    Защитник
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
Тренеры
  • Паоло Занетти
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
5
Штрафные
7
6
Фолы
5
ЖК
2
1
Удары в створ
5
47%
Владение мячом
53%
3
Удары мимо
2
Угловые
6
4
Сейвы
1
1
Офсайды
Блокировано ударов
1
Трансляция
Милан забил уже на 2-й минуте тайма (Ибра замкнул прострел Леао), после чего особо не напрягался и больше фактически ничего интересного не создал. Венеция также не особо добавляет остроты в атаке, поэтому тайм выдался не таким уж и захватывающим. Ждем, что после перерыва команды добавят.
45+1'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв, 1:0 пока что для Милана.
45'
1 минута компенсирована к перовому тайму.
42'
Леао, сейчас, пожалуй, самый активный игрок Милана – старается обострить на фланге хоть как-то на фоне пассивных игроков своей команды.
41'
Леао метрах в 22-х от ворот получил мяч, пробил, вот только очень уж несильным получился удар – Ромеро спокойно забирает.
38'
После навеса прошел хоть и очень несильный, но удар головой от Венеции. Первый удар в створ от хозяев.
37'
Желтая карточка
Габбиа сорвал опасную атаку, проиграв в скорости. Заработал желтую.
34'
Атака от Венеции – вот только или то удар, или навес с фланга ушел в никуда. Нет последнего паса от хозяев.
31'
Довольно уверенно Милан ведет игру. Не особо напрягаясь россо-нери идут по игре.
28'
Опасный момент
И снова Ромеро в игре – переводит на угловой после мощного удара Флоренци!
27'
Опасный момент
А вот хорош! Милан заработал штрафной метров в 25 от ворот – Эрнандес дал под перекладину, но кипер Венеции на месте!
25'
Венеция попробовала пару раз доставить мяч в штрафную соперника навесами, но оборонцы Милана не спят.
23'
Катает Милан мяч в центре поля. Никто никуда не спешит…
20'
А вот Венеция организовала атаку. И вроде неплохо, но вот удар получился не ахти – намного выше ворот.
17'
Ибра сфолил в атаке. Бывает и такое.
16'
Хотя, сейчас Милан особо не активничает, в прессинг не идет, ждет активности от соперника.
14'
Вроде и неплохо Венеция держит оборону по центру, но вот на флангах у хозяев проблемы.
10'
Все относительно спокойно на данный момент, больше в центре поля игра.
8'
Уголовой
Пару угловых подал Милан, но ничего интересного из них не выжал.
6'
Леао решил пробить с острого угла – Ромеро на месте.
5'
Желтая карточка
Салемакерс въехал в соперника в центре поля – первая желтая в матче.
3'
Гоооол!!!
Гооол! Милан! Златан! Просто замкнул прострел с фланга от Леау! 3-я минута, уже 1:0 для Милана!
2'
Сразу сходил в атаку Милан, но все закончилось фолом в атаке.
1'
Свисток
Стартовый свисток! Милан начал с центра поля!
Выходят команды на поле.
Отметим, что Милан идет на втором месте в турнирной таблице, Венеция – на 16-м.
Инфо
Стартовый состав Милана: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Маттео Габбиа, Пьер Калюлю, Алессандро Флоренци, Тьемуэ Бакайоко, Сандро Тонали, Алексис Салемакерс, Рафаэл Леау, Браим Диас, Златан Ибрагимович
Инфо
Стартовый состав Венеции: Серхио Ромеро, Ридгесиано Хапс, Пьетро Чеккарони, Михаэль Свобода, Паскуале Маццокки, Джанлука Бузио, Итан Ампаду, Микаэль Кюизанс, Маттиа Араму, Давид Окереке, Тома Анри
Поединок начнется в 13:30, мудить игру будет Массимилиано Иррати.
Добрый день всем любителям итальянского футбола. В Италии на выходных проходят матчи 21-го тура Серии А, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн поединка, в котором Венеция примет Милан.
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Анонс матча "Венеция" - Милан 09.01.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой "Венеция" (Венеция) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Stadio Pierluigi Penzo.

Дата проведения матча: 09.01.2022
Время начала матча: 13:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Венеция" (Венеция) и командой Милан (Милан):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Милан, тогда как команда "Венеция" осталась с поражением. Столкновение Милан и "Венеция" в предыдущем футбольном матче 22.09.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Паоло Занетти и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Венеция" - Милан можно посмотреть 09.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Венеция" - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Венеция" (Венеция)
Год основания "Венеция" (Венеция): 1907
Страна: Италия
Тренер: Паоло Дзанетти

Предыдущий матч команды "Венеция" был сыгран против Лацио - 22.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Рома - 06.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Следите за результатами матча "Венеция" - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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