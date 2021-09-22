Венеция - Милан онлайн трансляция матча

Анонс матча "Венеция" - Милан 09.01.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой "Венеция" (Венеция) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Stadio Pierluigi Penzo.

Дата проведения матча: 09.01.2022

Время начала матча: 13:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Венеция" (Венеция) и командой Милан (Милан):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Милан, тогда как команда "Венеция" осталась с поражением. Столкновение Милан и "Венеция" в предыдущем футбольном матче 22.09.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Паоло Занетти и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Венеция" (Венеция)

Год основания "Венеция" (Венеция): 1907

Страна: Италия

Тренер: Паоло Дзанетти



Предыдущий матч команды "Венеция" был сыгран против Лацио - 22.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)

Год основания Милан (Милан): 1899

Страна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Рома - 06.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

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