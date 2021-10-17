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Рома - Ювентус онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 09 января 2022, 19:30 - Олимпийский стадион
Главный судья: Давиде Масса
Рейтинг матча:
Рома
Рим
3 - 1
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57'
Ювентус
Турин
Ход матча
11' Тэмми Абрахам 18' Пауло Дибала 32' Федерико Кьеза Вышел: Деян Кулусевски 45' Хуан Куадрадо
48' Генрих Мхитарян 50' Жордан Верету 51' Рожер Ибаньес
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Рома
33%
Ничья
33%
Ювентус
33%
П1: 3.44 Х: 2.45 П2: 2.87
П1: 3.10 Х: 2.25 П2: 2.75
П1: 3.44 Х: 2.45 П2: 2.87
П1: 3.44 Х: 2.45 П2: 2.87
П1: 3.20 Х: 2.41 П2: 2.90
Интересные факты
  • Рома выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Ювентус выигрывает в 47%.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Ювентус - 3.
  • Рома выигрывает первый тайм в 42% матчей, Ювентус выигрывает в 47% матчей.
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Команда Рома выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Рома получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • Рома не проигрывает в последних 4 играх.
  • Рома забивает 2.12 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Ювентус - 2.2.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.
  • Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 1, команда Ювентус выиграла 3, 1 ничьи.
  • Ювентус не проигрывает в последних 7 играх.
  • Рома забивает 1.2 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.8 гола против команды Рома (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Рома и Ювентус 0-1. 9 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Рома забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Игры прошлого года: 2-2 (Рома дома) и 2-0 (Ювентус дома).
  • Ювентус не забивает в 0 из их 10 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Рома не забивает в 2 из их 10 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 63 встреч, команда Рома выиграла 15 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 96-67 в пользу команды Ювентус
  • За последние 29 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 9 раз, 11 сыграла в ничью и 9 победы команды Ювентус. Разница голов 36-34 в пользу команды Рома.
  • Вы знали, что Рома забил 28% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Ювентус забил 29% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Рома
6
Побед
24
Игр
13
Побед
Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
06.02.2021 - 19:00 Ювентус 2 - 0 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
27.09.2020 - 21:45 Рома 2 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
01.08.2020 - 21:30 Ювентус 1 - 3 Завершен Рома
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 19:30 Милан 3 - 1 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 19:30 Рома 1 - 1 Завершен Сампдория Н
Чемпионат Италии 2021/2022
18.12.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 4 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
13.12.2021 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершен Специя В
Лига конференций 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 ЦСКА 2 - 3 Завершен Рома В
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Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2021/2022
18.12.2021 - 19:00 Болонья 0 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
11.12.2021 - 19:00 Венеция 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 19:45 Ювентус 1 - 0 Завершен Мальме В
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Главные события
Рожер Ибаньес
51'
Жордан Верету
50'
ГООЛ! Генрих Мхитарян
48'
45'
Хуан Куадрадо
32'
Федерико Кьеза
Вышел: Деян Кулусевски
18'
Пауло Дибала ГООЛ!
ГООЛ! Тэмми Абрахам
11'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Рома
33%
Ничья
33%
Ювентус
33%
П1: 3.44 Х: 2.45 П2: 2.87
П1: 3.10 Х: 2.25 П2: 2.75
П1: 3.44 Х: 2.45 П2: 2.87
П1: 3.44 Х: 2.45 П2: 2.87
П1: 3.20 Х: 2.41 П2: 2.90
Составы команд
1
Руй Патрисиу
6
Крис Смоллинг
16
Кристанте, Брайан
3
Рожер Ибаньес
17
Vina, Matias
77
Генрих Мхитарян
17
Жордан Верету
7
Лоренцо Пеллегрини
15
Мэйтленд-Найлз, Энсли
17
Тэмми Абрахам
64
Феликс Афена-Гьян
1
Войцех Щенсны
11
Хуан Куадрадо
4
Маттейс де Лигт
24
Даниеле Ругани
2
Маттиа Де Шильо
14
Уэстон Маккенни
30
Родриго Бентанкур
27
Мануэль Локателли
21
Пауло Дибала
18
Мойзе Кин
22
Федерико Кьеза
Стартовый состав
  • 17
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
    11
  • 64
    Феликс Афена-Гьян
    Нападающий
  • 17
    Vina, Matias
    Защитник
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
    48
  • 17
    Жордан Верету
    50
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 15
    Мэйтленд-Найлз, Энсли
    Полузащитник
  • 6
    Крис Смоллинг
    Защитник
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 3
    Рожер Ибаньес
    Защитник
    51
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
  • 21
    Пауло Дибала
    Нападающий
    18
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
    32
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
    45
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 2
    Маттиа Де Шильо
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
  • 52
    Эдоардо Бове
    Полузащитник
  • 24
    Мараш Кумбула
    Защитник
  • 21
    Борха Майораль
    Нападающий
  • 19
    Браян Рейнолдс
    Защитник
  • 14
    Элдор Шомуродов
    Нападающий
  • 13
    Calafiori, Riccardo
    Защитник
  • 11
    Карлес Перес Сайол
  • 10
    Villar, Gonzalo
    Полузащитник
  • 67
    Mastrantonio, Davide
    Вратарь
  • 63
    Boer, Pietro
    Вратарь
  • 59
    Никола Залевский
    Полузащитник
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 21
    Kaio Jorge
    Нападающий
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 17
    Лука Пеллегрини
    Защитник
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 42
    Senko, Zsombor
    Вратарь
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 38
    Аке, Марли
    Полузащитник
Тренеры
  • Жозе Моуриньо
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матча
8
Штрафные
6
5
Фолы
8
5
Удары в створ
2
7
Угловые
1
1
Удары мимо
2
1
Блокировано ударов
3
1
Офсайды
2
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
53'
Гоооол!!!
Пеллегрини блестяще исполнил штрафной! Мяч угодил в девятку – без шансов для Щенсного.
52'
Желтая карточка
Де Лигт не по правилам остановил забег Гьяна к воротам.
51'
Желтая карточка
Следом ещё и Ибаньез зарабатывает предупреждение за фол против Дибалы.
50'
Желтая карточка
Рефери наказал Верету за срыв атаки.
48'
Гоооол!!!
Мхитарян возвращает Роме преимущество! Гол запишут на армянина, но решающую роль в этом эпизоде сыграл рикошет.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Рома сегодня выглядит более заряженной на победу, чем Ювентус. Лишь благодаря индивидуальному мастерству Пауло Дибалы гостям удалось свести первый тайм к ничейному результату.
45+5'
Свисток
Перерыв.
45+3'
Желтая карточка
Куадрадо пошёл в опасный подкат против Гьяна. Предупреждение по делу.
45'
Инфо
Добавлено 4 минуты.
43'
Винья совершил своевременный перехват, не позволив сопернику нанести удар по воротам.
42'
Кулусевски не сумел как следует замкнуть передачу Де Шильо с противоположного фланга.
39'
Щенсный перехватывает очередную передачу верхом в штрафную площадь.
36'
Кулусевски потерял контроль над мячом, оборвав тем самым перспективную атаку Ювентуса.
33'
Удар Маккенни заблокирован Смоллингом.
32'
Замена
Кьеза после очередного болезненного удара по ногам не сможет продолжить матч. Вместо него на поле выйдет Кулусевски.
30'
Мейтленд-Найлз выполнил неудачную подачу с фланга.
27'
Складывается впечатление, что пропущенный мяч сбил атакующий запал хозяев. Ювентус постепенно выровнял игру.
23'
Абрахам получил мышечное повреждение, но сможет продолжить игру.
21'
Пеллегрини мощно пробил издали. Щенсный на месте.
18'
Гоооол!!!
Ювентус сравнивает счёт! Дибала нанёс идеальный обводящий удар из-за пределов штрафной.
16'
Голкипер Ювентуса справился с дальним выстрелом Кристанте.
15'
Щенсный безупречно действует на выходе, не пуская к верховому мячу Смоллинга.
14'
Мяч попал в руку де Лигту. Пеллегрини требует назначить пенальти, но арбитр остался непреклонен.
11'
Гоооол!!!
Со второй попытки Абрахам забивает! Англичанин завис в воздухе и метким ударом головой поразил ворота соперника.
11'
Гьян заработал очередной угловой для своей команды.
7'
Опасный момент
Абрахам переправлял мяч в дальний угол ворот после скидки от Смоллинга! Если бы не Щенсный, угловой в исполнении римлян имел все шансы стать результативным!
6'
Рома больше владеет мячом на старте поединка. Ювентус избрал оборонительную тактику.
3'
Кристанте не лучшим образом пробил головой.
2'
Удар Дибалы с острого угла угрозы воротам Патрисиу не нёс.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Ромы: Патрисиу – Ибаньез, Кристанте, Смоллинг – Винья, Мхитарян, Верету, Пеллегрини (к), Мейтленд-Найлз – Гьян, Абрахам.
Инфо
Стартовый состав Ювентуса: Щенсный – Де Шильо, де Лигт, Ругани, Куадрадо – Бентанкур, Локателли, Маккенни – Кьеза, Кин, Дибала (к).
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Серии А Рома – Ювентус.
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Анонс матча Рома - "Ювентус" 09.01.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой Рома (Рим) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 09.01.2022
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Рома (Рим) и командой "Ювентус" (Турин):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Рома осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Рома в предыдущем футбольном матче 17.10.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рома - "Ювентус" можно посмотреть 09.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Рома - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший поединок команды Рома был сыгран против Милан - 06.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Наполи - 06.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Рома - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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