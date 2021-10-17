Рома - Ювентус онлайн трансляция матча

Рома выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Ювентус выигрывает в 47%.

Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Ювентус - 3.

Рома выигрывает первый тайм в 42% матчей, Ювентус выигрывает в 47% матчей.

Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Рома's.

Команда Рома выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.

Рома получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А

Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.

Рома не проигрывает в последних 4 играх.

Рома забивает 2.12 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Ювентус - 2.2.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.

Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 1, команда Ювентус выиграла 3, 1 ничьи.

Ювентус не проигрывает в последних 7 играх.

Рома забивает 1.2 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.8 гола против команды Рома (в среднем).

Наиболее популярный счет между Рома и Ювентус 0-1. 9 игры закончились с этим результатом.

Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Рома забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Игры прошлого года: 2-2 (Рома дома) и 2-0 (Ювентус дома).

Ювентус не забивает в 0 из их 10 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Рома не забивает в 2 из их 10 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 63 встреч, команда Рома выиграла 15 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 96-67 в пользу команды Ювентус

За последние 29 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 9 раз, 11 сыграла в ничью и 9 победы команды Ювентус. Разница голов 36-34 в пользу команды Рома.

Вы знали, что Рома забил 28% голов между минутами 31-45?