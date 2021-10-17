Рома - Ювентус онлайн трансляция матча

Поединок между командой Рома (Рим) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 09.01.2022
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Рома (Рим) и командой "Ювентус" (Турин):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Рома осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Рома в предыдущем футбольном матче 17.10.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Прошедший поединок команды Рома был сыгран против Милан - 06.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.
Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Наполи - 06.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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