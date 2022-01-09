Дженоа - Специя онлайн трансляция матча

Анонс матча Дженоа - "Специя" 09.01.2022, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Дженоа (Генуя) и командой "Специя" (Специя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 09.01.2022

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Дженоа (Генуя) и командой "Специя" (Специя):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Специя" и Дженоа в предыдущем футбольном матче 26.10.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Андрей Шевченко и Тьяго Мотта разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дженоа (Генуя)

Год основания Дженоа (Генуя): 1893

Страна: Италия

Тренер: Андрей Шевченко



Прошедший поединок команды Дженоа был сыгран против Сассуоло - 06.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Специя" (Специя)

Страна: Италия

Тренер: Тьяго Мотта



Прошедший поединок команды "Специя" был сыгран против Эллас Верона - 06.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Эллас Верона.

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