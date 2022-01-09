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Дженоа - Специя онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 09 января 2022, 19:30 - Луиджи Феррарис
Главный судья: Марко Гвида
Рейтинг матча:
Дженоа
Генуя
0 - 1
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61'
Специя
Специя
Ход матча
4' Калеб Экубан 14' Bastoni, Simone 16' Маттиа Дестро
46' Бани, Маттиа Вышел: Hefti, Silvan 46' Филиппо Мелегони Вышел: Николо Ровелла 46' Андреа Камбиассо Вышел: Горан Пандев
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
50%
Ничья
25%
Специя
25%
П1: 2.53 Х: 2.39 П2: 4.28
П1: 2.50 Х: 2.40 П2: 3.40
П1: 2.53 Х: 2.39 П2: 4.28
П1: 2.53 Х: 2.39 П2: 4.28
П1: 2.75 Х: 2.41 П2: 3.45
Интересные факты
  • Домашняя статистика Дженоа в сезоне 0-4-5
  • Из последних 5 встреч команда Дженоа выиграла 3, команда Специя выиграла 1, 1 ничьи.
  • Год назад, Дженоа была на 11 месте в таблице с 21 очками. Сейчас они на 19 месте с 12 очками.
  • Дженоа забивает 1.33 гола, играя дома, а Специя забивает 1.17 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Специя лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дженоа и Специя - 1.
  • Недавнее выступление команды Специя в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.
  • Команда Дженоа проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Специя (во всех соревнованиях).
  • Stefano Sturaro получил больше всего желтых карточек (5) в Дженоа. Emmanuel Gyasi получил 6 в Специя.
  • Дженоа забивает 1.8 гола за матч против команды Специя, а Специя забивает 1 гола против команды Дженоа (в среднем).
  • Когда Дженоа лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Дженоа выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Специя выигрывает в 15%.
  • Когда Специя проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.
  • Специя's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.
  • Команда Специя выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Дженоа и Специя - 2.8.
  • Дженоа выигрывает первый тайм в 17% матчей, Специя выигрывает в 15% матчей.
  • Когда Дженоа проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Дженоа's performance of the last 5 matches is better than Специя's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Дженоа проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Серия А" против команды Специя.
  • Вы знали, что Дженоа забил 60% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • В прошлом сезоне Дженоа выиграл обе игры против Специя (2-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Во время последних 9 встреч, команда Дженоа выиграла 5 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Специя выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-11 в пользу команды Дженоа
  • Специя не забивает в 4 из их 10 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Дженоа не забивает в 4 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Специя забил 30% голов между минутами 46-60?
Прогноз на матч
Личные встречи
Дженоа
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Специя
Чемпионат Италии 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Специя 0 - 0 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2020/2021
24.04.2021 - 16:00 Дженоа 2 - 0 Завершен Специя
Чемпионат Италии 2020/2021
23.12.2020 - 21:45 Специя 1 - 2 Завершен Дженоа
Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 17:30 Сассуоло 1 - 1 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 0 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
17.12.2021 - 19:30 Лацио 3 - 1 Завершен Дженоа П
Кубок Италии 2021/2022
14.12.2021 - 22:00 Дженоа 1 - 0 Завершен Салернитана В
Чемпионат Италии 2021/2022
10.12.2021 - 21:45 Дженоа 1 - 3 Завершен Сампдория П
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Последние матчи - Специя
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 15:30 Специя 1 - 2 Завершен Эллас Верона П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Наполи 0 - 1 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Специя 1 - 1 Завершен Эмполи Н
Кубок Италии 2021/2022
16.12.2021 - 19:00 Специя 0 - 2 Завершен Лечче П
Чемпионат Италии 2021/2022
13.12.2021 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершен Специя П
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Главные события
Бани, Маттиа
Вышел: Hefti, Silvan
46'
Филиппо Мелегони
Вышел: Николо Ровелла
46'
Андреа Камбиассо
Вышел: Горан Пандев
46'
Маттиа Дестро
16'
14'
Bastoni, Simone ГООЛ!
Калеб Экубан
4'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
50%
Ничья
25%
Специя
25%
П1: 2.53 Х: 2.39 П2: 4.28
П1: 2.50 Х: 2.40 П2: 3.40
П1: 2.53 Х: 2.39 П2: 4.28
П1: 2.53 Х: 2.39 П2: 4.28
П1: 2.75 Х: 2.41 П2: 3.45
Составы команд
57
Сальваторе Сиригу
15
Хоан Васкес
13
Бани, Маттиа
55
Лео Скири Остигард
50
Андреа Камбиассо
93
Мохамед Фарес
47
Милан Бадель
27
Стефано Стураро
10
Филиппо Мелегони
23
Маттиа Дестро
20
Калеб Экубан
94
Иван Проведель
27
Кельвен Амьен-Аду
28
Мартин Эрлич
43
Николау, Димитрис
11
Геяси, Эммануэль
25
Maggiore, Giulio
14
Кивёр, Якуб
20
Bastoni, Simone
13
Реца, Аркадиуш
10
Рей Манай
10
Даниэле Верде
Стартовый состав
  • 23
    Маттиа Дестро
    Нападающий
    16
  • 20
    Калеб Экубан
    Нападающий
    4
  • 50
    Андреа Камбиассо
    Полузащитник
    46
  • 93
    Мохамед Фарес
    Нападающий
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 27
    Стефано Стураро
    Полузащитник
  • 10
    Филиппо Мелегони
    Полузащитник
    46
  • 15
    Хоан Васкес
    Защитник
  • 13
    Бани, Маттиа
    Защитник
    46
  • 55
    Лео Скири Остигард
  • 57
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
  • 10
    Рей Манай
  • 10
    Даниэле Верде
    Нападающий
  • 11
    Геяси, Эммануэль
    Нападающий
  • 25
    Maggiore, Giulio
    Полузащитник
  • 14
    Кивёр, Якуб
    Защитник
  • 20
    Bastoni, Simone
    Полузащитник
    14
  • 13
    Реца, Аркадиуш
    Полузащитник
  • 27
    Кельвен Амьен-Аду
    Защитник
  • 28
    Мартин Эрлич
    Защитник
  • 43
    Николау, Димитрис
    Защитник
  • 94
    Иван Проведель
    Вратарь
Запасные игроки
  • 65
    Николо Ровелла
  • 36
    Hefti, Silvan
    Защитник
  • 33
    Эрнани
    Нападающий
  • 19
    Горан Пандев
    Нападающий
  • 18
    Паоло Гильоне
    Нападающий
  • 9
    Фелипе Кайседо
    Нападающий
  • 8
    Франческо Кассата
    Полузащитник
  • 5
    Масиэлло, Андреа
    Защитник
  • 5
    Зиньо Ванхёсден
    Защитник
  • 35
    Андреначчи, Лоренцо
    Вратарь
  • 1
    Адриан Шемпер
    Вратарь
  • 90
    Маноло Портанова
    Полузащитник
  • 44
    Давид Стрелец
  • 31
    Sher, Aimar
    Полузащитник
  • 22
    Antiste, Janis
    Нападающий
  • 21
    Ferrer, Salva
    Защитник
  • 18
    М'Бала Нзола
  • 15
    Петко Христов
    Защитник
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 7
    Джакопо Сала
    Полузащитник
  • 6
    Бурабия Мехди
  • 40
    Zovko, Petar
    Вратарь
  • 1
    Йерун Зут
  • 77
    Bertola, Nicolo
    Защитник
Тренеры
  • Андрей Шевченко
  • Тьяго Мотта
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
7
Штрафные
11
11
Фолы
6
3
ЖК
1
6
Угловые
2
1
Удары в створ
6
5
Сейвы
1
Офсайды
1
1
Блокировано ударов
1
1
Удары мимо
2
Live Zone
Трансляция
57'
Опасный момент
Дестро прекрасно в касание принял передачу на левый фланг штрафной, пробросив мимо всех соперников, но пробил в итоге с острого угла прямиком в голкипера.
56'
Разбили нос Манаю в итоге, о чем он сейчас говорит каждому, кто попадается на пути.
55'
Желтая карточка
Васкес и Манай в итоге получили по желтой.
54'
Васкес и Манай пошли толкаться, после эпизода борьбы на левом фланге обороны Дженоа.
52'
Опасный момент
Дестро на дальней штанге завершал подачу с углового на правом фланге, но втопил мячом в газон, после чего защитник вынес мяч на угловой.
50'
Дестро зацепился за подачу Ровеллы с правого фланга, после чего заработал на себе фол уже за пределами штрафной.
49'
Уголовой
Ровелла корнер исполнил отвратительным образом.
48'
Николау блокировал прострел от Хефти от лицевой на правом фланге штрафной.
46'
Специя продолжает контролировать мяч на старте второй половины.
46'
Замена
Вместо Камбиасо игру продолжит Пандев.
46'
Замена
Ровелла заменил Мелегони.
46'
Замена
Бани заменен на Хефти.
Свисток
Второй тайм начался!
Дженоа в первой половине матча была типичной Дженоа этого сезона — боязнь и неспособность удерживать мяч под своим контролем на чужой половине, отсутствие идей для атаки и баснословное количество ошибок в обороне. Специя не наказала соперников большим числом мячей лишь чудом. Возможно, и хорошо, что Шевченко не находится вместе с командой сейчас непосредственно на поле.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Манай сам полез завершать выпад через центральную зону, но в завершении дальним ударом просто отправил мяч в руки Сиригу.
42'
Ключевая проблема Дженоа сейчас — потери мяч на своей половине. Счет тоже отсюда выплывает.
40'
Верде в контратаке вывели на левый фланг штрафной, но удар с длительной подготовкой все равно пошел низом мимо дальней штанги.
38'
Высокая подача от Камбиасо с правого фланга пролетела над всеми партнерами, улетев за лицевую.
36'
Гьяси в борьбе на правом фланге сумел заработать лишь угловой.
34'
Дженоа не может настроить переход через центральную линию.
32'
Опасный момент
Манай остановил передачу с правого фланга в чужой штрафной, развернулся, и в падении пробил в дальний. Не попал лишь малость!
30'
Контролирует Специя мяч на чужой половине.
28'
Подачу с левого фланга от Камбиасо вынес на угловой с ближней штанги Эрлич.
26'
Повреждение поясницы у Фареса.
24'
Сиригу орет на партнеров. Орал бы и Андрей Николаевич, но, увы!
23'
Опасный момент
Сиригу не позволил себя перебросить Манаю, который получил на левый фланг штрафной заброс от Верде, после чего с отскока поливал ворота Маджоре, но вновь голкипер сыграл успешно со своим сейвом, однако мяч пошел под ним в сторону рамки ворот, где у линии его остановил Фарес!
20'
Дестро отыграл на вход на левый фланг штрафной на Экубана, который пробил затем в соперника.
18'
Дженоа держит мяч под контролем, но атаковать из глубины не так уж и просто.
16'
Желтая карточка
Дестро отмахнулся от Эрлинга в верховой борьбе у центральной линии.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Защита Дженоа сидела внутри штрафной, но передачу низом в центр с левого фланга от Верде на голову Бастони благополучно пропустила!
13'
Манай с левого фланга штрафной успел пробить из-под защитника в дальний угол, но Сиригу забрал намертво.
12'
Реца неудачно исполнил пас на ход Верде на левый фланг.
10'
Дженоа вновь решила играть от мяча, хотя соперник — фактически сосед по турнирной таблице.
8'
Дестро улетел на газон под натиском Аду на левом фланге атаки, но мяч остался у Дженоа, поэтому фол никто не дал.
6'
Прострел от лицевой на левом фаланге от Рецы перевел на угловой Камбиасо.
5'
Желтая карточка
Экубан старался успеть на мяч раньше Николау перед чужой штрафной, но совершил накладку.
4'
Навес с левого фланга от Рецы пошел в руки Сиригу.
3'
Экубана не пропустили в штрафную при забросе с правого фланга в центральную зону.
2'
Специя выдержала стартовый натиск, и теперь старается построить позиционный футбол.
1'
Дженоа в прессинге на чужой половине старается поджимать.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Зут, Зовко, Бурабья, Сала, КОВАЛЕНКО, Христов, Нзоля, Феррер, Антисте, Шер, Стрелец, Бертола.
Специя: Проведель — Аду, Эрлич, Николау — Гьяси, Маджоре, Кивьор, Бастони, Реца — Манай, Верде.
Запасные: Семпер, Андреначчи, Ванхеусден, Мазьелло, Кассата, Кайседо, Гильоне, Пандев, Эрнани, Хефти, Ровелла, Портанова.
Дженоа: Сиригу — Эстегор, Бани, Васкес — Мелегони, Стураро, Бадель, Фарес, Камбиасо — Экубан, Дестро.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 21-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Луиджи Феррарис" (Генуя, Италия) сыграют генуэзская Дженоа и Специя.
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Анонс матча Дженоа - "Специя" 09.01.2022, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Дженоа (Генуя) и командой "Специя" (Специя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 09.01.2022
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Дженоа (Генуя) и командой "Специя" (Специя):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Специя" и Дженоа в предыдущем футбольном матче 26.10.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Андрей Шевченко и Тьяго Мотта разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Дженоа - "Специя" можно посмотреть 09.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Дженоа - "Специя", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко

Прошедший поединок команды Дженоа был сыгран против Сассуоло - 06.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Специя" (Специя)
Страна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта

Прошедший поединок команды "Специя" был сыгран против Эллас Верона - 06.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Эллас Верона.

Следите за результатами матча Дженоа - "Специя" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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