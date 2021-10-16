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Интер - Лацио онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 09 января 2022, 21:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Лука Дж. Пайретто
Рейтинг матча:
Интер
Милан
1 - 1
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перерыв
Лацио
Рим
Ход матча
30' Алессандро Бастони 35' Чиро Иммобиле 40' Луис Фелипе
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Интер
33%
Ничья
33%
Лацио
33%
П1: 1.62 Х: 3.31 П2: 8.03
П1: 1.53 Х: 3.10 П2: 7.00
П1: 1.62 Х: 3.31 П2: 8.03
П1: 1.62 Х: 3.31 П2: 8.03
П1: 1.67 Х: 3.20 П2: 6.40
Интересные факты
  • Lautaro Martinez лучший бомбардир Интер с 11 голами. Ciro Immobile забил 14 раз за Лацио
  • Интер забивает 1.4 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 1.4 гола против команды Интер (в среднем).
  • Интер имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Интер выигрывает первый тайм в 50% матчей, Лацио выигрывает в 35% матчей.
  • Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.
  • В их последнюю встречу команда Лацио победила в 2 гол(а).
  • Интер выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Лацио - 2.8.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.
  • Домашняя статистика Интер в сезоне 7-2-0
  • Победителем прошлой встречи была команда Лацио.
  • Интер не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Интер забивает 2.67 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.26 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Интер не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Интер и Лацио 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Лацио - 1.2.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Лацио выигрывает в 35%.
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 2, команда Лацио выиграла 2, 1 ничьи.
  • Интер выиграл последние 7 матчи в Серия А.
  • Лацио не забивает в 3 из их 10 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 3-1 (Интер дома) и 1-1 (Лацио дома).
  • Интер не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 64 встреч, команда Интер выиграла 21 раз, 22 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 85-81 в пользу команды Интер
  • За последние 32 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 12 раз, 13 сыграла в ничью и 7 победы команды Лацио. Разница голов 44-33 в пользу команды Интер.
  • В Серия А, Интер одержала 5 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Лацио забил 21% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Интер забил 18% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Интер
9
Побед
25
Игр
10
Побед
Лацио
Чемпионат Италии 2021/2022
16.10.2021 - 19:00 Лацио 3 - 1 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
14.02.2021 - 21:45 Интер 3 - 1 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 17:15 Лацио 1 - 1 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 16:00 Лацио 0 - 0 Завершен Интер
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 19:30 Интер 1 - 0 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2021/2022
17.12.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 5 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 21:45 Интер 4 - 0 Завершен Кальяри В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 19:00 Рома 0 - 3 Завершен Интер В
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Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 15:30 Лацио 3 - 3 Завершен Эмполи Н
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 17:30 Венеция 1 - 3 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
17.12.2021 - 19:30 Лацио 3 - 1 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 19:00 Сассуоло 2 - 1 Завершен Лацио П
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 22:00 Лацио 0 - 0 Завершен Галатасарай Н
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Главные события
40'
Луис Фелипе
35'
Чиро Иммобиле ГООЛ!
ГООЛ! Алессандро Бастони
30'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Интер
33%
Ничья
33%
Лацио
33%
П1: 1.62 Х: 3.31 П2: 8.03
П1: 1.53 Х: 3.10 П2: 7.00
П1: 1.62 Х: 3.31 П2: 8.03
П1: 1.62 Х: 3.31 П2: 8.03
П1: 1.67 Х: 3.20 П2: 6.40
Составы команд
1
Самир Ханданович
95
Алессандро Бастони
6
Де Ври, Стефан
37
Милан Шкриниар
14
Иван Перишич
5
Гаглиардини, Роберто
77
Марцело Брозович
23
Николо Барелла
22
Дензел Думфрис
22
Лаутаро Мартинес
7
Алексис Санчес
23
Томас Стракоша
77
Адам Марушич
3
Луис Фелипе
26
Стефан Раду
23
Эльсеид Хюсай
21
Сергей Милинкович-Савич
32
Данило Катальди
88
Тома Башич
9
Педро Родригес
17
Чиро Иммобиле
7
Фелипе Андерсон
Стартовый состав
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
    30
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 9
    Педро Родригес
    Полузащитник
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
    35
  • 7
    Фелипе Андерсон
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 88
    Тома Башич
    Полузащитник
  • 77
    Адам Марушич
    Полузащитник
  • 3
    Луис Фелипе
    Вратарь
    40
  • 26
    Стефан Раду
    Защитник
  • 23
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
  • 23
    Томас Стракоша
    Вратарь
Запасные игроки
  • 41
    Curatolo, Dennis
    Нападающий
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 19
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 40
    Rovida, William
    Вратарь
  • 94
    Ведат Мурики
    Нападающий
  • 29
    Лаззари, Мануэль
    Полузащитник
  • 27
    Moro, Raul
    Нападающий
  • 20
    Маттиа Дзакканьи
    Полузащитник
  • 19
    Денис Вавро
    Защитник
  • 18
    Romero, Luka
    Полузащитник
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 4
    Патрисио Габаррон
    Защитник
  • 31
    Мариус Адамонис
  • 25
    Пепе Рейна
    Вратарь
  • 28
    Андерсон, Андре
    Полузащитник
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Маурицио Сарри
Статистика матча
3
Блокировано ударов
7
Штрафные
10
8
Фолы
7
2
Угловые
1
2
Офсайды
2
Удары мимо
66%
Владение мячом
34%
2
Удары в створ
2
1
Сейвы
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
В целом, в первом тайме Интер выглядел получше, поактивнее, поинтереснее – хозяева забили первыми (+ один не засчитанный гол из офсайда), однако Лацио после ошибки Хандановича сравнял с первого же удара в створ. 1:1 после первого тайма. Напряженная игра, все еще впереди!
45+2'
Свисток
И все, свисток на перерыв. Судья даже не дал Интеру подать угловой. Команды идут отдыхать.
45'
Инфо
Минуту компенсировал реф к первому тайму.
45'
265 на 122 – количество передач к данному времени. В пользу Интера, конечно.
44'
Борьба в центре поля, не рискуют команды. Оно и понятно, пару минут до перерыва.
40'
Желтая карточка
Луис Фелипе подкатился под соперника в центре поля. Грубо подкатился. Желтая.
39'
Опасный момент
И снова Лацио – Педро с угла пытался подкрутить в дальний угол, но тут Ханданович на высоте – тянет удар падении!
35'
Гоооол!!!
Гооол! Иммобиле! Пошел заброс на проход из центра поля, Ханданович на выходе махнул руками мимо, и Чиро расстрелял пустые ворота! 1:1!
34'
Барелла на газоне – неудачно приземлился после верховой борьбы.
33'
Но Лацио, все-таки, еще рано списывать. Римляне пытаются что-то организовать у ворот соперника.
30'
Гоооол!!!
Гооол! Интер все-таки дожимает! После навеса с углового мяч вынесли, но Бастони подобрал и метров с 25-ти с подкруткой дал в уголок! Шикарный гол! 1:0!
28'
Опасный момент
Фантастика! После прострела Дюфриса Лаутаро пробивал, кажется, наверняка, но Стракоша успел выкинуть руку! Суперсейв вратаря Лацио!
26'
Опасный момент
Ай яй! Хороший момент! Де Врей навесил с углового, мяч прилетел к Дюмфрису, тот пробил рядом со штангой!
24'
Интер заработал штрафной – Перишич навесил, но защитники Лацио первые подсуетились на выносе.
21'
Немного возни в центре поля. Переваривают команды отмененный гол.
19'
Нет! Нет гола! Судья посмотрел ВАР и увидел офсайд – взятие ворот отменено!
17'
Гоооол!!!
Гооол! Интер! Шикарный пас Алексиса, который вывел Лаутаро один на один, а дальше – дело техники – удар под штангу! Но пас шикарный, отрезал всю оборону Лацио!
15'
Опасный момент
А вот это первый момент! После навеса на дальнюю штангу Перишич пробил головой – выше ворот!
13'
Санчес исполнил навес с фланга в штрафную – разрядили ситуацию защитники Лацио.
11'
Без ворот пока что игра, ни одного удара.
10'
Уголовой
Угловой для Лацио – долго готовились римляне, но в итоге подача пошла прямо на Брозовича.
6'
Но в целом, спокойное начало. Можно сказать, традиционное.
3'
Интер пробует что-то организовать в атаке, но без скорости не очень получается.
1'
Свисток
Матч начался
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Анонс матча "Интер" - Лацио 09.01.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Интер" (Милан) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 09.01.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Интер" (Милан) и командой Лацио (Рим):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Лацио, тогда как команда "Интер" осталась с поражением. Столкновение Лацио и "Интер" в предыдущем футбольном матче 16.10.2021 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Маурицио Сарри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - Лацио можно посмотреть 09.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Интер" - Лацио, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команды "Интер" был сыгран против Торино - 22.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший поединок команды Лацио был сыгран против Эмполи - 06.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Интер" - Лацио онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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