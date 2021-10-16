Интер - Лацио онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Интер" (Милан) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 09.01.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между "Интер" (Милан) и командой Лацио (Рим):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Лацио, тогда как команда "Интер" осталась с поражением. Столкновение Лацио и "Интер" в предыдущем футбольном матче 16.10.2021 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Маурицио Сарри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший поединок команды "Интер" был сыгран против Торино - 22.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".
Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Прошедший поединок команды Лацио был сыгран против Эмполи - 06.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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