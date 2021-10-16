Интер - Лацио онлайн трансляция матча

Lautaro Martinez лучший бомбардир Интер с 11 голами. Ciro Immobile забил 14 раз за Лацио

Интер забивает 1.4 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 1.4 гола против команды Интер (в среднем).

Интер имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Интер выигрывает первый тайм в 50% матчей, Лацио выигрывает в 35% матчей.

Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.

В их последнюю встречу команда Лацио победила в 2 гол(а).

Интер выиграл 6 домашних матчей подряд.

Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Лацио - 2.8.

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Интер's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.

Домашняя статистика Интер в сезоне 7-2-0

Победителем прошлой встречи была команда Лацио.

Интер не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

Интер забивает 2.67 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.26 гола, играя на выезде (в среднем).

Интер не пропускает в 3 матчах подряд.

Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Интер и Лацио 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Лацио - 1.2.

Интер выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Лацио выигрывает в 35%.

Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 2, команда Лацио выиграла 2, 1 ничьи.

Интер выиграл последние 7 матчи в Серия А.

Лацио не забивает в 3 из их 10 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Игры прошлого года: 3-1 (Интер дома) и 1-1 (Лацио дома).

Интер не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 64 встреч, команда Интер выиграла 21 раз, 22 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 85-81 в пользу команды Интер

За последние 32 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 12 раз, 13 сыграла в ничью и 7 победы команды Лацио. Разница голов 44-33 в пользу команды Интер.

В Серия А, Интер одержала 5 домашних побед подряд.

Вы знали, что Лацио забил 21% голов между минутами 31-45?