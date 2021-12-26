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Фенербахче - Адана Демирспор онлайн трансляция матча

Чемпионат Турции - 10 января 2022, 19:00 - Sukru Saracoglu Stadium
Главный судья: Meler, Halil Umut
Рейтинг матча:
Фенербахче
Стамбул
0 - 0
Обновить
13'
Адана Демирспор
Адана
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Фенербахче
40%
Ничья
30%
Адана Демирспор
30%
П1: 2.01 Х: 3.08 П2: 4.36
П1: 1.95 Х: 2.63 П2: 4.00
П1: 2.01 Х: 3.08 П2: 4.36
П1: 2.01 Х: 3.08 П2: 4.36
П1: 2.08 Х: 2.90 П2: 4.50
Интересные факты
  • Когда Фенербахче проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фенербахче% своих матчей.
  • ФК Адана Демирспор's performance of the last 5 matches is better than Фенербахче's.
  • Выездная статистика ФК Адана Демирспор в сезоне 3-4-3
  • Команда ФК Адана Демирспор выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Суперлига" против команды Фенербахче.
  • Фенербахче не проигрывает в последних 4 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Фенербахче.
  • Фенербахче забивает 1.63 гола, играя дома, а ФК Адана Демирспор забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда ФК Адана Демирспор лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Адана Демирспор% своих матчей.
  • Фенербахче выигрывает первую половину матча в 35% случаев, ФК Адана Демирспор выигрывает в 46%.
  • Домашняя статистика Фенербахче в сезоне 5-3-1
  • Команда Фенербахче проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Суперлига" против команды ФК Адана Демирспор.
  • Diego Rossi отдал больше всего передач в Фенербахче с 5 передачами. Matias Vargas лучший распасовщик ФК Адана Демирспор (8 передач)
  • Из последних 5 встреч команда Фенербахче выиграла 5, команда ФК Адана Демирспор выиграла 0, 0 ничьи.
  • Фенербахче не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Фенербахче забивает 3 гола за матч против команды ФК Адана Демирспор, а ФК Адана Демирспор забивает 0.2 гола против команды Фенербахче (в среднем).
  • Когда Фенербахче лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фенербахче% своих матчей.
  • Фенербахче выигрывает первый тайм в 35% матчей, ФК Адана Демирспор выигрывает в 46% матчей.
  • Когда ФК Адана Демирспор проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Адана Демирспор% своих матчей.
  • ФК Адана Демирспор без побед над Фенербахче в последних 5 играх.
  • Недавнее выступление команды ФК Адана Демирспор в "Суперлига" лучше, чем у команды Фенербахче.
  • Mesut Ozil лучший бомбардир Фенербахче с 7 голами. Mario Balotelli забил 7 раз за ФК Адана Демирспор
  • Команда Фенербахче проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды ФК Адана Демирспор (во всех соревнованиях).
  • ФК Адана Демирспор не проигрывает в последних 5 играх.
  • В их последнюю встречу команда Фенербахче победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Фенербахче и ФК Адана Демирспор - 3.2.
  • Фенербахче забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • ФК Адана Демирспор забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Во время последних 5 встреч, команда Фенербахче выиграла 5 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда ФК Адана Демирспор выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-1 в пользу команды Фенербахче
  • ФК Адана Демирспор не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Суперлига в этом сезоне
  • Фенербахче не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Суперлига в этом сезоне
  • Вы знали, что ФК Адана Демирспор забил 30% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Фенербахче забил 29% голов между минутами 76-90?
Последние матчи - Фенербахче
Чемпионат Турции 2021/2022
26.12.2021 - 18:00 Фенербахче 2 - 0 Завершен Йени Малатяспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
22.12.2021 - 19:00 Фатих Карагюмрюк 1 - 1 Завершен Фенербахче Н
Чемпионат Турции 2021/2022
19.12.2021 - 18:00 Фенербахче 2 - 2 Завершен Бешикташ Н
Чемпионат Турции 2021/2022
13.12.2021 - 19:30 Gaziantep FK 3 - 2 Завершен Фенербахче П
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Фенербахче 1 - 1 Завершен Айнтрахт Н
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Последние матчи - Адана Демирспор
Кубок Турции 2021/2022
29.12.2021 - 16:00 Адана Демирспор 3 - 2 Завершен Османлиспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
26.12.2021 - 15:00 Гезтепе 1 - 1 Завершен Адана Демирспор Н
Чемпионат Турции 2021/2022
21.12.2021 - 19:00 Адана Демирспор 2 - 0 Завершен Галатасарай В
Чемпионат Турции 2021/2022
18.12.2021 - 18:00 Аланияспор 1 - 3 Завершен Адана Демирспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
12.12.2021 - 12:30 Адана Демирспор 1 - 0 Завершен Гиресунспор В
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Фенербахче
40%
Ничья
30%
Адана Демирспор
30%
П1: 2.01 Х: 3.08 П2: 4.36
П1: 1.95 Х: 2.63 П2: 4.00
П1: 2.01 Х: 3.08 П2: 4.36
П1: 2.01 Х: 3.08 П2: 4.36
П1: 2.08 Х: 2.90 П2: 4.50
Составы команд
35
Берке Озер
37
Гецов, Марсел
41
Солои, Оттило
4
Kim, Min-jae
21
Осави-Самуэль, Брайт
26
Миха Зайк
5
Хосе Эрнесто Соса
8
Yandas, Mert Hakan
14
Пелекас, Деметрис
13
Эннер Валенсия
17
Кан Кахвеци, Ирфан
49
Мурич, Ариянет
22
Йонас Свенссон
5
Akaydin, Samet
2
Sanuc, Tayyib
6
Каан Канак
90
Бенжамен Стамбули
88
Инлер, Гохан
23
Акгун, Юнус
10
Юнес Беланда
77
Матиас Варгас
19
Бритт Ассомбалонга
Стартовый состав
  • 14
    Пелекас, Деметрис
    Полузащитник
  • 13
    Эннер Валенсия
    Нападающий
  • 17
    Кан Кахвеци, Ирфан
    Полузащитник
  • 26
    Миха Зайк
  • 5
    Хосе Эрнесто Соса
    Полузащитник
  • 8
    Yandas, Mert Hakan
    Полузащитник
  • 37
    Гецов, Марсел
    Защитник
  • 41
    Солои, Оттило
    Защитник
  • 4
    Kim, Min-jae
    Защитник
  • 21
    Осави-Самуэль, Брайт
    Полузащитник
  • 35
    Берке Озер
    Вратарь
  • 19
    Бритт Ассомбалонга
    Нападающий
  • 23
    Акгун, Юнус
    Нападающий
  • 10
    Юнес Беланда
    Полузащитник
  • 77
    Матиас Варгас
  • 90
    Бенжамен Стамбули
    Полузащитник
  • 88
    Инлер, Гохан
    Полузащитник
  • 22
    Йонас Свенссон
    Полузащитник
  • 5
    Akaydin, Samet
    Защитник
  • 2
    Sanuc, Tayyib
    Защитник
  • 6
    Каан Канак
    Защитник
  • 49
    Мурич, Ариянет
    Вратарь
Запасные игроки
  • 54
    Cetin, Osman Ertugrul
    Вратарь
  • 32
    Марсель Тиссеран
    Защитник
  • 23
    Гумуская, Мухаммед
    Полузащитник
  • 19
    Дуршун, Сердар
    Нападающий
  • 16
    Ферди Кадиоглу
  • 10
    Месут Озил
    Полузащитник
  • 9
    Росси, Диего
    Нападающий
  • 6
    Макс Майер
    Полузащитник
  • 16
    Сердар Азиз
    Защитник
  • 77
    Kapacak, Burak
    Защитник
  • 39
    Karakus, Vedat
    Вратарь
  • 4
    Guler, Semih
    Защитник
  • 8
    Синан Курт
  • 11
    Бабаджиде, Давид
    Полузащитник
  • 16
    Celik, Izzet
    Защитник
  • 17
    Mimaroglu, Metehan
    Нападающий
  • 19
    Лукас Кастро
    Полузащитник
  • 20
    Камдал, Тарик
    Защитник
  • 67
    Биркир Бьярнасон
Тренеры
  • Gole, Zeki Murat
  • Винченцо Монтелла
Статистика матча
3
Штрафные
2
2
Фолы
3
51%
Владение мячом
49%
Удары мимо
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
13'
Опасный момент
Вот-это да. Удар Кахведжи с дальней дистанции парировал Мурич. Первым на добивании оказался Валенсия, но снова блестяще сыграл вратарь гостей. По голевым моментам у нас 1 - 1.
12'
Большие проблемы с конструктивом в начале матча у Фенербахче. Хозяева играют пока очень пассивно. На таких скоростях пройти защиту соперника невозможно.
10'
Опасный момент
Бельханда отдал, но удар Варгаса с убойной позиции парировал Озер. Первый голевой момент в матче. Гости напомнили о себе.
10'
Заметно, что игроки Фенербахче будут пытаться играть первым номером. но не стоит забывать об контратаках гостей.
9'
Ассомбалонга пробивал с дальней дистанции, но мяч пролетел мимо ворот.
7'
Соса простреливал с правого фланга, но мяч оказался в руках Мурича.
6'
Хозяева перехватили инициативу, но пройти защиту Демиспора у них не получается. С доставкой мяча в атаку у игроков Фенербахче проблемы.
4'
Рванный темп игры у нас сейчас. До ударов по воротах дело пока не доходило.
2'
Гости в начале встречи больше контролируют мяч. Подопечные Монтеллы пытаются показать ,что они не боятся именитого соперника.
Свисток
Матч начался!!! Предлагаем последить за игрой в нашей текстовой трансляции.
Фенербахче: Озер - Шалай, Валенсия, Зайц, Кахведже, Ким Мин Чже, Новак, Осайи-Сэмюэль, Пелкас, Соса, Яндаш. Запасные: Карасак, Азиз, Гюмюшкая, Дурсун, Кадиолу, Майер, Озил, Росси, Тиссеран, Четин (В)
Адана Демирспор: Мурич - Акайдин, Санук, Акгюн, Ассомбалонга, Бельханда, Варгас, Инлер, Канак, Свенссон, Стамбули. Запасные: Селик, Каракус (в), Курт, Мимароглу, Акинтола, Бьярнасон, Гюлер, Кастро, Чамдал
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Анонс матча Фенербахче - Адана Демирспор 10.01.2022, Чемпионат Турции

Поединок между командой Фенербахче (Стамбул) и командой Адана Демирспор (Адана) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Турции 2021/2022, матч начнется на стадионе Sukru Saracoglu Stadium.

Дата проведения матча: 10.01.2022
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд Gole, Zeki Murat и Винченцо Монтелла разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Фенербахче - Адана Демирспор можно посмотреть 10.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Турции. Текстовую трансляцию матча Фенербахче - Адана Демирспор, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Фенербахче (Стамбул)
Год основания Фенербахче (Стамбул): 1907
Страна: Турция
Тренер: Витор Перейра

Предыдущий матч команды Фенербахче был сыгран против Йени Малатяспор - 26.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Турции 2021/2022 и закончился победой команды Фенербахче.

Команда гостей

Название: Адана Демирспор (Адана)
Страна: Турция

Предыдущий поединок команды Адана Демирспор был сыгран против Османлиспор - 29.12.2021, в рамках турнира Кубок Турции 2021/2022 и закончился победой команды Адана Демирспор.

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