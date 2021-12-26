Фенербахче - Адана Демирспор онлайн трансляция матча

Когда Фенербахче проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фенербахче% своих матчей.

ФК Адана Демирспор's performance of the last 5 matches is better than Фенербахче's.

Выездная статистика ФК Адана Демирспор в сезоне 3-4-3

Команда ФК Адана Демирспор выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Суперлига" против команды Фенербахче.

Фенербахче не проигрывает в последних 4 играх.

Победителем прошлой встречи была команда Фенербахче.

Фенербахче забивает 1.63 гола, играя дома, а ФК Адана Демирспор забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда ФК Адана Демирспор лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Адана Демирспор% своих матчей.

Фенербахче выигрывает первую половину матча в 35% случаев, ФК Адана Демирспор выигрывает в 46%.

Домашняя статистика Фенербахче в сезоне 5-3-1

Команда Фенербахче проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Суперлига" против команды ФК Адана Демирспор.

Diego Rossi отдал больше всего передач в Фенербахче с 5 передачами. Matias Vargas лучший распасовщик ФК Адана Демирспор (8 передач)

Из последних 5 встреч команда Фенербахче выиграла 5, команда ФК Адана Демирспор выиграла 0, 0 ничьи.

Фенербахче не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Фенербахче забивает 3 гола за матч против команды ФК Адана Демирспор, а ФК Адана Демирспор забивает 0.2 гола против команды Фенербахче (в среднем).

Когда Фенербахче лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фенербахче% своих матчей.

Фенербахче выигрывает первый тайм в 35% матчей, ФК Адана Демирспор выигрывает в 46% матчей.

Когда ФК Адана Демирспор проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Адана Демирспор% своих матчей.

ФК Адана Демирспор без побед над Фенербахче в последних 5 играх.

Недавнее выступление команды ФК Адана Демирспор в "Суперлига" лучше, чем у команды Фенербахче.

Mesut Ozil лучший бомбардир Фенербахче с 7 голами. Mario Balotelli забил 7 раз за ФК Адана Демирспор

Команда Фенербахче проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды ФК Адана Демирспор (во всех соревнованиях).

ФК Адана Демирспор не проигрывает в последних 5 играх.

В их последнюю встречу команда Фенербахче победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Фенербахче и ФК Адана Демирспор - 3.2.

Фенербахче забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

ФК Адана Демирспор забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Во время последних 5 встреч, команда Фенербахче выиграла 5 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда ФК Адана Демирспор выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-1 в пользу команды Фенербахче

ФК Адана Демирспор не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Суперлига в этом сезоне

Фенербахче не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Суперлига в этом сезоне

Вы знали, что ФК Адана Демирспор забил 30% голов между минутами 46-60?