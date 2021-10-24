Интер - Ювентус онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Интер" (Милан) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Италии 2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 12.01.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Интер" (Милан) и командой "Ювентус" (Турин):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Интер" и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 24.10.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Предыдущий матч команды "Интер" был сыгран против Лацио - 09.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".
Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Рома - 09.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".
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