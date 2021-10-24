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Интер - Ювентус онлайн трансляция матча

Суперкубок Италии - 12 января 2022, 22:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Даниеле Довери
Рейтинг матча:
Интер
Милан
0 - 1
Обновить
30'
Ювентус
Турин
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Интер
29%
Ничья
36%
Ювентус
36%
П1: 1.71 Х: 3.17 П2: 6.87
П1: 1.73 Х: 3.00 П2: 6.00
П1: 1.71 Х: 3.17 П2: 6.87
П1: 1.71 Х: 3.17 П2: 6.87
П1: 1.77 Х: 3.00 П2: 6.50
Интересные факты
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 1, команда Ювентус выиграла 2, 2 ничьи.
  • Интер забивает 2.64 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ювентус не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Интер не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Ювентус - 1.6.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Интер's.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Интер (во всех соревнованиях).
  • Интер забивает 1.2 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.2 гола против команды Интер (в среднем).
  • Интер не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Интер имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Интер иЮвентус, когда Интер играет дома, 1- 2. 9 игры закончились с этим результатом
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Ювентус выигрывает в 47%.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Суперкубок" лучше, чем у команды Интер.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Ювентус не проигрывает в последних 8 играх.
  • Интер выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Ювентус - 2.4.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Интер выигрывает первый тайм в 50% матчей, Ювентус выигрывает в 47% матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • За последние 33 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 8 раз, 15 сыграла в ничью и 10 победы команды Ювентус. Разница голов 43-41 в пользу команды Интер.
  • Во время последних 67 встреч, команда Интер выиграла 12 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 87-65 в пользу команды Ювентус
Личные встречи
Интер
4
Побед
25
Игр
13
Побед
Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 21:45 Интер 1 - 1 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 19:00 Ювентус 3 - 2 Завершен Интер
Кубок Италии 2020/2021
09.02.2021 - 21:45 Ювентус 0 - 0 Завершен Интер
Кубок Италии 2020/2021
02.02.2021 - 21:45 Интер 1 - 2 Завершен Ювентус
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 21:45 Интер 2 - 1 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 19:30 Интер 1 - 0 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2021/2022
17.12.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 5 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 21:45 Интер 4 - 0 Завершен Кальяри В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Интер П
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Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 19:30 Рома 3 - 4 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2021/2022
18.12.2021 - 19:00 Болонья 0 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
11.12.2021 - 19:00 Венеция 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Показать больше
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Интер
29%
Ничья
36%
Ювентус
36%
П1: 1.71 Х: 3.17 П2: 6.87
П1: 1.73 Х: 3.00 П2: 6.00
П1: 1.71 Х: 3.17 П2: 6.87
П1: 1.71 Х: 3.17 П2: 6.87
П1: 1.77 Х: 3.00 П2: 6.50
Составы команд
1
Самир Ханданович
95
Алессандро Бастони
6
Де Ври, Стефан
37
Милан Шкриниар
14
Иван Перишич
20
Хакан Чалханоглу
77
Марцело Брозович
23
Николо Барелла
22
Дензел Думфрис
22
Лаутаро Мартинес
11
Эдин Джеко
36
Маттиа Перин
2
Маттиа Де Шильо
24
Даниеле Ругани
3
Джорджио Кьеллини
12
Алекс Сандро
20
Федерико Бернардески
27
Мануэль Локателли
25
Адриен Рабио
14
Уэстон Маккенни
44
Деян Кулусевски
9
Альваро Мората
Стартовый состав
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 2
    Маттиа Де Шильо
    Защитник
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
Запасные игроки
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 19
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 38
    Аке, Марли
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 21
    Kaio Jorge
    Нападающий
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 17
    Лука Пеллегрини
    Защитник
  • 21
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 6
    Данило
    Защитник
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 23
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 45
    de Winter, Koni
    Защитник
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матча
4
Удары мимо
53%
Владение мячом
47%
2
Блокировано ударов
4
Штрафные
1
1
Фолы
4
2
Угловые
Удары в створ
1
Live Zone
Трансляция
29'
Брозович в прошлой атаке забрал отскок перед чужой штрафной, после чего сыграл на левый фланг на Чалханоглу, а тот издали запустил мяч над воротами.
28'
Подачу Думфриса с правого фланга из штрафной вынес Ругани.
26'
Опасный момент
Ханданович справился с тяжелым подкрученным ударом Кулусевски с правого фланга из-за пределов штрафной!
25'
Гоооол!!!
ГОЛ! Маккенни с левого фланга подал прямиком на голову Маккенни во вратарскую!
24'
Ювентус кружится по чужой половине.
22'
Падение Бернардески на правом фланге штрафной в борьбе против Бастони было ужасно картинным.
20'
Прострел Бернардески с правого фланга штрафной Маккенни не смог завершить ударом из-под защитника.
19'
Передачей на правый фланг атаки верхом Брозович подарил мяч соперникам.
17'
Фол в атаке в центральной зоны от Мораты против Брозовича.
15'
В Кьеллини попал дальним ударом с правого фланга Думфрис, заработав угловой.
13'
Ювентус шокирован таким стартом от соперником, но пытается хоть как-то выгнать их со своей половины.
11'
Кьеллини толкался с Бареллой на левом фланге штрафной, соперник упал, что по пенальти?
10'
Прострел Чалханоглу с правого фланга у вратарской остановил Кьеллини.
8'
Опасный момент
Лаутаро запустил мяч мимо ворот от левого угла вратарской, завершив спонтанную передачу от лицевой в исполнении Бареллы!
6'
Опасный момент
Де Врей головой завершал подачу углового с правого фланга, но отправил мяч мимо правой штанги, а Лаутаро не успел подправить.
6'
Санчо с дальней штанги снял на угловой подачу с левого фланга от Перишича.
5'
Удар со штрафного от Чалханоглу пошел в корпус сопернику.
4'
Фол от Локателли против Лаутаро у левого угла своей штрафной.
2'
Интер более активен на старте поединка, а Ювентус начинает с заминкой.
1'
Опасный момент
Джеко головой запустил мяч над воротами, завершив подачу с левого фланга от Перишича.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Щесны, Пинсольо, Данило, Пеллегрини, Бонуччи, де Винтер, Артур, Бентанкур, Кин, Кайо, Аке.
Ювентус: Перин — Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро — Бернардески, Маккенни, Локателли, Рабио — Кулусевски, Мората.
Запасные: Раду, Гальярдини, Санчес, Весино, Коларов, Сенси, Раноккья, Корреа, Видаль, Димарко, Д'Амброзио, Дармиан.
Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич — Джеко, Мартинес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Даниэле Довери (Рим, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка финального поединка Суперкубка Италии. На поле стадиона "Джузеппе Меацца" (Милан, Италия) сыграют миланский Интер и туринский Ювентус.
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Анонс матча "Интер" - "Ювентус" 12.01.2022, Суперкубок Италии

Поединок между командой "Интер" (Милан) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Италии 2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 12.01.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Интер" (Милан) и командой "Ювентус" (Турин):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Интер" и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 24.10.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - "Ювентус" можно посмотреть 12.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Суперкубок Италии. Текстовую трансляцию матча "Интер" - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий матч команды "Интер" был сыгран против Лацио - 09.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Рома - 09.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Следите за результатами матча "Интер" - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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