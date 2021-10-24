Интер - Ювентус онлайн трансляция матча

Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 1, команда Ювентус выиграла 2, 2 ничьи.

Интер забивает 2.64 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).

Ювентус не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Интер не пропускает в 3 матчах подряд.

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Ювентус - 1.6.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Интер's.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Интер (во всех соревнованиях).

Интер забивает 1.2 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.2 гола против команды Интер (в среднем).

Интер не проигрывает в последних 11 домашних матчах.

Интер имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Интер иЮвентус, когда Интер играет дома, 1- 2. 9 игры закончились с этим результатом

Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Интер выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Ювентус выигрывает в 47%.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Суперкубок" лучше, чем у команды Интер.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Ювентус не проигрывает в последних 8 играх.

Интер выиграл 7 домашних матчей подряд.

Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Ювентус - 2.4.

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Интер выигрывает первый тайм в 50% матчей, Ювентус выигрывает в 47% матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Интер's performance of the last 5 matches is better than Ювентус's.

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

За последние 33 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 8 раз, 15 сыграла в ничью и 10 победы команды Ювентус. Разница голов 43-41 в пользу команды Интер.