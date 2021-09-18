Атлетико - Атлетик онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2022, матч начнется на стадионе King Fahd International Stadium.
Дата проведения матча: 13.01.2022
Время начала матча: 21:00
История противостояний между командами "Атлетико" (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Атлетико" и Атлетик в предыдущем футбольном матче 18.09.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Марселино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Прошедший матч команды "Атлетико" был сыгран против Вильярреал - 09.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль
Предыдущий поединок команды Атлетик был сыгран против "Алавес" - 09.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
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