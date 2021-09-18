Атлетико - Атлетик онлайн трансляция матча

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Атлетик Бильбао - 2.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Атлетик Бильбао 2-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Атлетик Бильбао выигрывает в 21%.

Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 2, команда Атлетик Бильбао выиграла 1, 2 ничьи.

Атлетико Мадрид забивает 1.54 гола, играя дома, а Атлетик Бильбао забивает 1.15 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Атлетик Бильбао лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Атлетик Бильбао - 1.2.

Наиболее популярный результат в играх между Атлетико Мадрид иАтлетик Бильбао, когда Атлетико Мадрид играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 26% матчей, Атлетик Бильбао выигрывает в 21% матчей.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).

Атлетико Мадрид забивает 1.2 гола за матч против команды Атлетик Бильбао, а Атлетик Бильбао забивает 0.8 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).

Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Атлетик Бильбао проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.

Атлетик Бильбао's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.

Атлетико Мадрид забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Последняя гостевая победа Атлетик Бильбао над Атлетико Мадрид была в 2011

За последние 28 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 19 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Атлетик Бильбао. Разница голов 53-24 в пользу команды Атлетико Мадрид.