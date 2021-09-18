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Атлетико - Атлетик онлайн трансляция матча

Суперкубок Испании - 13 января 2022, 21:00 - King Fahd International Stadium
Главный судья: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
0 - 0
Обновить
перерыв
Атлетик
Бильбао
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
33%
Ничья
42%
Атлетик
25%
П1: 2.53 Х: 2.25 П2: 4.70
П1: 2.40 Х: 2.20 П2: 4.00
П1: 2.53 Х: 2.25 П2: 4.70
П1: 2.53 Х: 2.25 П2: 4.70
П1: 2.48 Х: 2.37 П2: 4.10
Интересные факты
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Атлетик Бильбао - 2.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Атлетик Бильбао 2-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Атлетик Бильбао выигрывает в 21%.
  • Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 2, команда Атлетик Бильбао выиграла 1, 2 ничьи.
  • Атлетико Мадрид забивает 1.54 гола, играя дома, а Атлетик Бильбао забивает 1.15 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Атлетик Бильбао лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Атлетик Бильбао - 1.2.
  • Наиболее популярный результат в играх между Атлетико Мадрид иАтлетик Бильбао, когда Атлетико Мадрид играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 26% матчей, Атлетик Бильбао выигрывает в 21% матчей.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).
  • Атлетико Мадрид забивает 1.2 гола за матч против команды Атлетик Бильбао, а Атлетик Бильбао забивает 0.8 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Атлетик Бильбао's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Атлетико Мадрид забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Последняя гостевая победа Атлетик Бильбао над Атлетико Мадрид была в 2011
  • За последние 28 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 19 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Атлетик Бильбао. Разница голов 53-24 в пользу команды Атлетико Мадрид.
  • Во время последних 56 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 32 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетик Бильбао выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 98-64 в пользу команды Атлетико Мадрид
Личные встречи
Атлетико
16
Побед
23
Игр
3
Побед
Атлетик
Чемпионат Испании 2021/2022
18.09.2021 - 17:15 Атлетико 0 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 1 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
10.03.2021 - 20:00 Атлетико 2 - 1 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2021
14.06.2020 - 15:00 Атлетик 1 - 1 Завершен Атлетико
Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2021/2022
09.01.2022 - 22:00 Вильярреал 2 - 2 Завершен Атлетико Н
Кубок Испании 2021/2022
06.01.2022 - 22:30 Райо Махадахонда 0 - 5 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 17:15 Атлетико 2 - 0 Завершен Райо Вальекано В
Чемпионат Испании 2021/2022
22.12.2021 - 20:00 Гранада 2 - 1 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2021/2022
18.12.2021 - 22:00 Севилья 2 - 1 Завершен Атлетико П
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Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2021/2022
09.01.2022 - 19:30 Алавес 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Кубок Испании 2021/2022
06.01.2022 - 21:00 Атлетико Манча Реал 0 - 2 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2021/2022
03.01.2022 - 22:00 Осасуна 1 - 3 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2021/2022
22.12.2021 - 22:30 Атлетик 1 - 2 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
19.12.2021 - 17:15 Атлетик 3 - 2 Завершен Бетис В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
33%
Ничья
42%
Атлетик
25%
П1: 2.53 Х: 2.25 П2: 4.70
П1: 2.40 Х: 2.20 П2: 4.00
П1: 2.53 Х: 2.25 П2: 4.70
П1: 2.53 Х: 2.25 П2: 4.70
П1: 2.48 Х: 2.37 П2: 4.10
Составы команд
13
Ян Облак
22
Марио Хермосо
2
Хосе Мария Хименес
24
Шиме Врсалько
4
Кондобиа, Джеффри
21
Янник Феррейра Карраско
11
Лемар Томас
8
Коке
14
Маркос Льоренте
23
Феликс, Жоао
10
Анхель Корреа
23
Унай Симон
18
Оскар де Маркос
5
Йерай Альварес
4
Мартинез, Иньиго
24
Микель Баленсьяга
7
Алехандро Беренгер
14
Дани Гарсия
19
Zarraga, Oier
10
Икер Муньяин
9
Иньяки Уильямс
8
Сансет Тирапу, Ойян
Стартовый состав
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 11
    Лемар Томас
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
  • 8
    Сансет Тирапу, Ойян
    Полузащитник
  • 7
    Алехандро Беренгер
    Полузащитник
  • 14
    Дани Гарсия
    Полузащитник
  • 19
    Zarraga, Oier
    Полузащитник
  • 10
    Икер Муньяин
    Нападающий
  • 18
    Оскар де Маркос
    Нападающий
  • 5
    Йерай Альварес
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 24
    Микель Баленсьяга
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 36
    Juan Carlos Martin
  • 1
    Бенжамен Леком
    Вратарь
  • 26
    Serrano Martinez, Javier
    Полузащитник
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 7
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
  • 16
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 27
    Simeone, Giuliano
    Нападающий
  • 21
    Кнья, Матеус
    Нападающий
  • 28
    Rebanal, Alberto Moreno
    Полузащитник
  • 23
    Ноласкоаин Перу
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 2
    Petxa, Alex
    Защитник
  • 22
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 33
    Serrano, Nicolas
    Полузащитник
  • 21
    Андер Капа
    Полузащитник
  • 17
    Берчише, Юри
    Защитник
  • 12
    Даниель Вивиан Морено
  • 30
    Williams, Nicholas
    Нападающий
  • 26
    Agirrezabala, Julen
    Вратарь
Тренеры
  • Диего Симеоне
  • Марселино
Статистика матча
6
Штрафные
7
2
Офсайды
1
Удары мимо
1
3
Угловые
1
2
Удары в створ
1
1
Сейвы
2
5
Фолы
6
60%
Владение мячом
40%
Live Zone
Трансляция
Арбитр выгнал команды в подтрибунные помещения подальше от поля — вот и все, что надо знать об этом первом тайме. Напряженная обстановка, но моментов практически нет. Атлетико был более интересным в атаке, но к забитому мячу прийти так и не сумел.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
43'
Подача углового с левого фланга от Карраско не была перехвачена Симоном на дальней штанге, но Феликс так и не изловчился пробить.
40'
Подача с левого фланга от Уильямса была вынесена из штрафной Эрмосо.
38'
У Сансета на правом фланге забрали мяч в коробочке Эрмосо и Карраско.
36'
Иньяки кинул между Хименесу на левом фланге атаки, но Врсалько тут же подстраховал партнера.
35'
Симеоне носится по технической зоне, а вот его команда сейчас не так уж динамична.
33'
Муниаин обошел Врсалько на левом фланге атаки, но заем защитник все равно заблокировал прострел.
32'
Басков больше на мяче, но Атлетико показывал момент по-интереснее.
30'
Облак на дальнем выходе за пределы штрафной перехватил перевод верхом на Иньяки.
28'
Выкатили мяч для Дани Гарсии в полукруг у штрафной передачей с правого фанга, но полузащитник пробил намного выше ворот.
26'
Офсайд
Феликс в офсайде догнал перевод мяча из глубины левого фланга.
24'
Феликс был без шансов в верховой борьбе на подаче с левого фланга в центр штрафной.
22'
Атлетик контролирует мяч в данные минуты, стараясь успокоить темп.
21'
Дальний удар от Карраско с левого фланга отправился в руки голкиперу.
20'
Передача с правого фланга от Коке была неудачной перехвачена Йераем, который отправил мяч на угловой.
18'
Уголовой
Навес от Муниаина был вынесен из штрафной.
17'
Угловой на правом фланге заработал прострелом Беренгер.
15'
Кондогбия сфолил в центре поля против Сансета.
13'
Коке не справился с вбрасыванием из-за боковой. Симеоне посмеялся.
11'
Сансет упал сверху мяч в центре чужой штрафной, после контакта с Кондогбия, и арбитр дал фол за удержание.
10'
Опасный момент
Уильямс проверил реакцию Облака ударом со средней дистанции на правом фланге. Голкипер не спал.
8'
Заброс на левый фланг на ход Сансету был слишком сильным.
7'
Атлетик постепенно забрал мяч под свой контроль.
5'
Передача с правого фланга от Льоренте на Корреа в штрафную завершилась ударом в ближний, а защитник подправил мяч в сетку с внешней стороны.
3'
Корреа с правого фланга штрафной сбросил под удар Феликсу, но тот пальнул на трибуны.
2'
Живо начали команды. Мяч летает около центральной линии.
1'
Офсайд
Офсайд! И уже менее чем за 10 секунд Феликс отправил мяч в сетку, но заброс из глубины левого фланга пришелся для него в офсайд!
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Агирресабала, Петксарроман, Весга, Вивьян, Лекуэ, Берчиче, Капа, Р. Гарсия, Ноласкоаин, Н. Уильямс, Серрано.
Атлетик: Симон — Де Маркос, Йерай, Мартинес, Баленсиага — Беренгер, Д. Гарсия, Саррага, Муниан — Сансет, И. Уильямс.
Запасные: Лекомт, Лоди, Фелипе, де Пауль, Эррера, Серрано, Морено, Карлос, Суарес, Кунья, Джульяно.
Атлетико: Облак — Льоренте, Врсалько, Хименес, Эрмосо, Карраско — Коке, Кондогбия, Лемар — Корреа, Феликс.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Гильермо Куадра Фернандес (Балеарские о-ва, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию полуфинального поединка Суперкубка Испании. На поле стадиона "Международный стадион Короля Фахда" (Рияд, Саудовская Аравия) сыграют мадридский Атлетико и баскский Атлетик.
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Анонс матча "Атлетико" - Атлетик 13.01.2022, Суперкубок Испании

Противостояние между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2022, матч начнется на стадионе King Fahd International Stadium.

Дата проведения матча: 13.01.2022
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Атлетико" (Мадрид) и командой Атлетик (Бильбао):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Атлетико" и Атлетик в предыдущем футбольном матче 18.09.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Марселино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - Атлетик можно посмотреть 13.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Суперкубок Испании. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - Атлетик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший матч команды "Атлетико" был сыгран против Вильярреал - 09.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

Предыдущий поединок команды Атлетик был сыгран против "Алавес" - 09.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Атлетико" - Атлетик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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