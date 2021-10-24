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Барселона - Реал онлайн трансляция матча

Суперкубок Испании - 12 января 2022, 21:00 - King Fahd International Stadium
Главный судья: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
1 - 1
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75'
Реал
Мадрид
Ход матча
23' Ферран Торрес 25' Винисиус Жуниор 41' Люк де Йонг
46' Ферран Торрес Вышел: Ezzalzouli, Abdessamad 46' Френки де Йонг Вышел: Gonzalez, Pedro 51' Даниэль Алвес 66' Люк де Йонг Вышел: Фати, Ансуман 68' Марко Асенсио Вышел: Родриго
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
21%
Ничья
21%
Реал
58%
П1: 3.66 Х: 2.77 П2: 2.42
П1: 3.00 Х: 2.63 П2: 2.50
П1: 3.66 Х: 2.77 П2: 2.42
П1: 3.66 Х: 2.77 П2: 2.42
П1: 3.55 Х: 2.75 П2: 2.45
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иРеал Мадрид, когда Барселона играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 39% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 43% матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Суперкубок" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • Барселона без побед над Реал Мадрид в последних 4 играх.
  • Барселона забивает 2 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Реал Мадрид - 1.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.
  • Барселона забивает 0.6 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.8 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Барселона не проигрывает в последних 5 играх.
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Реал Мадрид 1-1. 9 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 43%.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Барселона (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Реал Мадрид - 2.4.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Во время последних 74 встреч, команда Барселона выиграла 32 раз, 20 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 22 раз. Разница забитых и пропущенных голов 130-102 в пользу команды Барселона
  • За последние 36 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 16 раз, 12 сыграла в ничью и 8 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 67-41 в пользу команды Барселона.
Личные встречи
Барселона
13
Побед
34
Игр
13
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
24.10.2021 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
24.10.2020 - 17:00 Барселона 1 - 3 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
01.03.2020 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Гранада 1 - 1 Завершен Барселона Н
Кубок Испании 2021/2022
05.01.2022 - 20:30 Линарес Депортиво 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
21.12.2021 - 22:30 Севилья 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
18.12.2021 - 19:30 Барселона 3 - 2 Завершен Эльче В
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
08.01.2022 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершен Валенсия В
Кубок Испании 2021/2022
05.01.2022 - 22:30 Алькояно 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 15:00 Хетафе 1 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
22.12.2021 - 22:30 Атлетик 1 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
19.12.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Кадис Н
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Новости команд
Главные события
68'
Марко Асенсио
Вышел: Родриго
Люк де Йонг
Вышел: Фати, Ансуман
66'
Даниэль Алвес
51'
Ферран Торрес
Вышел: Ezzalzouli, Abdessamad
46'
Френки де Йонг
Вышел: Gonzalez, Pedro
46'
ГООЛ! Люк де Йонг
41'
25'
Винисиус Жуниор ГООЛ!
Ферран Торрес
23'
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
21%
Ничья
21%
Реал
58%
П1: 3.66 Х: 2.77 П2: 2.42
П1: 3.00 Х: 2.63 П2: 2.50
П1: 3.66 Х: 2.77 П2: 2.42
П1: 3.66 Х: 2.77 П2: 2.42
П1: 3.55 Х: 2.75 П2: 2.45
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
3
Пике, Жерар
19
Араухо, Рональд
8
Даниэль Алвес
30
Whyte Gavin
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
19
Ферран Торрес
17
Люк де Йонг
7
Усман Дембеле
1
Тибо Куртуа
20
Даниэль Карвахаль
14
Милитан, Эдер
6
Начо
23
Ферлан Менди
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
11
Марко Асенсио
19
Карим Бензема
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
    46 23
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
    41
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 30
    Whyte Gavin
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
    46
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 8
    Даниэль Алвес
    Защитник
    51
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
    25
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 29
    Jutgla Blanch, Ferran
    Полузащитник
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 25
    Фати, Ансуман
    Нападающий
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 33
    Ezzalzouli, Abdessamad
    Полузащитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 19
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 25
    Эдуардо Камавинга
Тренеры
  • Xavi
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
6
Штрафные
8
8
Фолы
5
44%
Владение мячом
56%
5
Удары мимо
3
3
Удары в створ
3
2
Блокировано ударов
1
2
Сейвы
2
2
Угловые
2
ЖК
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
69'
Опасный момент
Штанга спасает Барселону после удара Бензема!
68'
Замена
Анчелотти вместо Асенсио бросил в бой Родриго.
66'
Замена
Люк Де Йонг покидает поле – у Барсы в игре Фати.
63'
Реал в последние минуты отодвинул игру от своих ворот – теперь уже Барселона вынуждена отойти назад.
Инфо
5-0 статистика по ударам по воротам во втором тайме в пользу Барсы. Но Куртуа в игру еще не вступал.
54'
Дани Алвес получил желтую – ветеран в подкате снес Винисиуса Жуниора.
51'
Желтая карточка
Дани Алвес получил желтую – ветеран в подкате снес Винисиуса Жуниора.
50'
Педри классно развернулся и сразу же пробил по воротам Реала – мяч прошел в нескольких десятках сантиметров от штанги!
48'
Дембеле зарядил мяч выше ворот – француз бил метров с 17-ти.
46'
Замена
На второй тайм Хави вместо Торреса выпустил Эззалзули, а Педри вышел на поле вместо Де Йонга.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Реал атакует острее, а Барселона взяла свое за счет количества, а не качества, плюс не обошлось без фарта. Впрочем, единственное, что сейчас имеет значение, так это счет на табло – а там равенство. Ждем второй тайм.
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
42'
Гоооол!!!
1:1! Милитао при попытке выбить мяч из своей штрафной попал в Люка Де Йонга – и от преимущества Реала не осталось и следа.
39'
Асенсио неплохо пробил с дальней дистанции – тер Стеген только со второй попытки зафиксировал мяч в руках.
35'
Дембеле слегка сместился с левого фланга в центр и зарядил с дальней дистанции – мяч прошел намного выше ворот.
32'
Еще один удар Де Йонга со второго этапа – и снова у Куртуа не возникло особых проблем.
30'
Опасный момент
Дембеле идеально навесил на Люка Де Йонга, но голландец пробил прямо в руки Куртуа!
Инфо
У Винисиуса Жуниора теперь 15+9 в 27 матчах в сезоне 2021-2022. Топ-статистика.
25'
Гоооол!!!
Винисиус Жуниор! Бразилец после передачи Бензема вышел один на один и мощно выстрелил в верхний ближний угол!
23'
Желтая карточка
Ферран Торрес наказан желтой – новичок Барсы откровенно схватил за футболку Менди.
20'
Опасный момент
Реал усилиями Бензема и Жуниора шикарно разогнал контратаку, но Асенсио рабочей левой не попал в дальний угол!
17'
Милитао слишком сильно отдал на Бензема – тер Стеген вышел из ворот и забрал мяч в руки.
13'
Модрич вывел на ударную позицию Винисиуса Жуниора, но тот под давлением несильно пробил в руки вратарю Барсы.
11'
Каземиро заблокировал потенциально опасный удар Люка Де Йонга. Повтор показал, что бразилец рукой не сыграл.
8'
Асенсио метров с 20-ти в касание пробил выше ворот – позиция для удара была очень перспективной.
5'
Еще одна перспективная контратака Реала завершилась неудачным навесом Карвахаля.
3'
Бензема после передачи Асенсио метров с 19-ти крутил в дальний угол – очень неточно пробил француз в этом эпизоде.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Барселона: тер Стеген, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави, Дани Алвес, де Йонг, Дембеле, Ферран Торрес.
Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Бензема, Асенсио, Винисиус Жуниор.
Инфо
Победитель нашего поединка за титул сыграет с Атлетико или Атлетико. Этот матч пройдет 13 января.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию полуфинального матча Суперкубка Испании – в 21:00 стартует культовое Эль-Класико между Барселоной и Реалом. Оставайтесь с нами!
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Анонс матча "Барселона" - Реал 12.01.2022, Суперкубок Испании

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2022, матч начнется на стадионе King Fahd International Stadium.

Дата проведения матча: 12.01.2022
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Реал в предыдущем футбольном матче 24.10.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Xavi и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Реал можно посмотреть 12.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Суперкубок Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Гранада - 08.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против "Валенсия" - 08.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча "Барселона" - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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