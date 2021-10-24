Барселона - Реал онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Барселона иРеал Мадрид, когда Барселона играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Барселона выигрывает первый тайм в 39% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 43% матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Суперкубок" лучше, чем у команды Реал Мадрид.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

Барселона без побед над Реал Мадрид в последних 4 играх.

Барселона забивает 2 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Реал Мадрид - 1.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.

Барселона забивает 0.6 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.8 гола против команды Барселона (в среднем).

Барселона не проигрывает в последних 5 играх.

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Барселона и Реал Мадрид 1-1. 9 игры закончились с этим результатом.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 43%.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Барселона (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Реал Мадрид - 2.4.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Во время последних 74 встреч, команда Барселона выиграла 32 раз, 20 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 22 раз. Разница забитых и пропущенных голов 130-102 в пользу команды Барселона