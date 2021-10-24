Барселона - Реал онлайн трансляция матча

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Испании 2022, матч начнется на стадионе King Fahd International Stadium.
Дата проведения матча: 12.01.2022
Время начала матча: 21:00
История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Реал (Мадрид):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Реал в предыдущем футбольном матче 24.10.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Xavi и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави
Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Гранада - 08.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команды Реал был сыгран против "Валенсия" - 08.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
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