Боруссия - Фрайбург онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сигнал Идуна Парк.
Дата проведения матча: 14.01.2022
Время начала матча: 21:30
История противостояний между клубами "Боруссия" (Дортмунд) и командой Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Фрайбург, тогда как команда "Боруссия" осталась с поражением. Столкновение Фрайбург и "Боруссия" в предыдущем футбольном матче 21.08.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Марко Росе и Штрайх, Кристиан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе
Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против Айнтрахт - 08.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Боруссия".
Название: Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау)
Год основания Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау): 1904
Страна: Германия
Тренер: Кристиан Штрайх
Прошедший поединок команды Фрайбург был сыгран против Арминия - 08.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился ничьей.
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