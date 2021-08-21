Боруссия - Фрайбург онлайн трансляция матча

В домашних матчах Боруссия Дортмунд не проигрывает Фрайбург в последних 13 встречах.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Бундеслига".

Домашняя статистика Боруссия Дортмунд в сезоне 8-0-1

Недавнее выступление команды Фрайбург в "Бундеслига" лучше, чем у команды Боруссия Дортмунд.

Jude Bellingham получил больше всего желтых карточек (5) в Боруссия Дортмунд. Ermedin Demirovic получил 3 в Фрайбург.

В их последнюю встречу команда Фрайбург победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Дортмунд и Фрайбург - 3.

Наиболее популярный результат в играх между Боруссия Дортмунд иФрайбург, когда Боруссия Дортмунд играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Фрайбург выигрывает в 34%.

Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than Фрайбург's.

Erling Haaland отдал больше всего передач в Боруссия Дортмунд с 6 передачами. Vincenzo Grifo лучший распасовщик Фрайбург (6 передач)

Победителем прошлой встречи была команда Фрайбург.

Год назад, Боруссия Дортмунд была на 7 месте в таблице с 29 очками. Сейчас они на 2 месте с 37 очками.

Боруссия Дортмунд забивает 2.42 гола, играя дома, а Фрайбург забивает 1.27 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Фрайбург лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фрайбург% своих матчей.

Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 46% матчей, Фрайбург выигрывает в 34% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Дортмунд и Фрайбург - 0.8.

Фрайбург's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Дортмунд's.

Из последних 5 встреч команда Боруссия Дортмунд выиграла 2, команда Фрайбург выиграла 2, 1 ничьи.

Год назад, Фрайбург была на 9 месте в таблице с 27 очками. Сейчас они на 4 месте с 30 очками.

Боруссия Дортмунд забивает 1.8 гола за матч против команды Фрайбург, а Фрайбург забивает 1.2 гола против команды Боруссия Дортмунд (в среднем).

Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда Фрайбург проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фрайбург% своих матчей.

Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

Последняя гостевая победа Фрайбург над Боруссия Дортмунд была в 2001

Фрайбург не забивает в 3 из их 9 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне

За последние 21 встреч когда команда Боруссия Дортмунд играла дома, команда Боруссия Дортмунд выиграла 17 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Фрайбург. Разница голов 50-15 в пользу команды Боруссия Дортмунд.

Игры прошлого года: 4-0 (Боруссия Дортмунд дома) и 2-1 (Фрайбург дома).

Боруссия Дортмунд не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне

Во время последних 45 встреч, команда Боруссия Дортмунд выиграла 27 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Фрайбург выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 94-47 в пользу команды Боруссия Дортмунд

Вы знали, что Фрайбург забил 27% голов между минутами 0-15?

Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 27% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 27% голов между минутами 46-60?