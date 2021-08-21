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Боруссия - Фрайбург онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 14 января 2022, 21:30 - Сигнал Идуна Парк
Главный судья: Флориан Бадстубнер
Рейтинг матча:
Боруссия
Дортмунд
3 - 0
Обновить
перерыв
Фрайбург
Фрайбург-в-Брайсгау
Ход матча
14' Томас Менье 29' Томас Менье
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
40%
Ничья
30%
Фрайбург
30%
П1: 1.70 Х: 3.32 П2: 6.31
П1: 1.73 Х: 3.00 П2: 5.00
П1: 1.70 Х: 3.32 П2: 6.31
П1: 1.70 Х: 3.32 П2: 6.31
П1: 1.76 Х: 3.25 П2: 5.20
Интересные факты
  • В домашних матчах Боруссия Дортмунд не проигрывает Фрайбург в последних 13 встречах.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Бундеслига".
  • Домашняя статистика Боруссия Дортмунд в сезоне 8-0-1
  • Недавнее выступление команды Фрайбург в "Бундеслига" лучше, чем у команды Боруссия Дортмунд.
  • Jude Bellingham получил больше всего желтых карточек (5) в Боруссия Дортмунд. Ermedin Demirovic получил 3 в Фрайбург.
  • В их последнюю встречу команда Фрайбург победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Дортмунд и Фрайбург - 3.
  • Наиболее популярный результат в играх между Боруссия Дортмунд иФрайбург, когда Боруссия Дортмунд играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Фрайбург выигрывает в 34%.
  • Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than Фрайбург's.
  • Erling Haaland отдал больше всего передач в Боруссия Дортмунд с 6 передачами. Vincenzo Grifo лучший распасовщик Фрайбург (6 передач)
  • Победителем прошлой встречи была команда Фрайбург.
  • Год назад, Боруссия Дортмунд была на 7 месте в таблице с 29 очками. Сейчас они на 2 месте с 37 очками.
  • Боруссия Дортмунд забивает 2.42 гола, играя дома, а Фрайбург забивает 1.27 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Фрайбург лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фрайбург% своих матчей.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 46% матчей, Фрайбург выигрывает в 34% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Дортмунд и Фрайбург - 0.8.
  • Фрайбург's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Дортмунд's.
  • Из последних 5 встреч команда Боруссия Дортмунд выиграла 2, команда Фрайбург выиграла 2, 1 ничьи.
  • Год назад, Фрайбург была на 9 месте в таблице с 27 очками. Сейчас они на 4 месте с 30 очками.
  • Боруссия Дортмунд забивает 1.8 гола за матч против команды Фрайбург, а Фрайбург забивает 1.2 гола против команды Боруссия Дортмунд (в среднем).
  • Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда Фрайбург проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фрайбург% своих матчей.
  • Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Последняя гостевая победа Фрайбург над Боруссия Дортмунд была в 2001
  • Фрайбург не забивает в 3 из их 9 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • За последние 21 встреч когда команда Боруссия Дортмунд играла дома, команда Боруссия Дортмунд выиграла 17 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Фрайбург. Разница голов 50-15 в пользу команды Боруссия Дортмунд.
  • Игры прошлого года: 4-0 (Боруссия Дортмунд дома) и 2-1 (Фрайбург дома).
  • Боруссия Дортмунд не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Во время последних 45 встреч, команда Боруссия Дортмунд выиграла 27 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Фрайбург выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 94-47 в пользу команды Боруссия Дортмунд
  • Вы знали, что Фрайбург забил 27% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 27% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Фрайбург забил 29% голов между минутами 16-30?
Личные встречи
Боруссия
14
Побед
19
Игр
2
Побед
Фрайбург
Чемпионат Германии 2021/2022
21.08.2021 - 16:30 Фрайбург 2 - 1 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2020/2021
06.02.2021 - 16:30 Фрайбург 2 - 1 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
03.10.2020 - 17:45 Боруссия 4 - 0 Завершен Фрайбург
Чемпионат Германии 2019/2020
29.02.2020 - 17:45 Боруссия 1 - 0 Завершен Фрайбург
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Айнтрахт 2 - 3 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2021/2022
18.12.2021 - 19:30 Герта 3 - 2 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2021/2022
15.12.2021 - 21:30 Боруссия 3 - 0 Завершен Гройтер Фюрт В
Чемпионат Германии 2021/2022
11.12.2021 - 16:30 Бохум 1 - 1 Завершен Боруссия Н
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Боруссия 5 - 0 Завершен Бешикташ В
Показать больше
Последние матчи - Фрайбург
Чемпионат Германии 2021/2022
08.01.2022 - 16:30 Фрайбург 2 - 2 Завершен Арминия Н
Чемпионат Германии 2021/2022
19.12.2021 - 16:30 Фрайбург 2 - 1 Завершен Байер В
Чемпионат Германии 2021/2022
15.12.2021 - 21:30 Унион 0 - 0 Завершен Фрайбург Н
Чемпионат Германии 2021/2022
11.12.2021 - 16:30 Фрайбург 1 - 2 Завершен Хоффенхайм П
Чемпионат Германии 2021/2022
05.12.2021 - 18:30 Боруссия 0 - 6 Завершен Фрайбург В
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Томас Менье
29'
ГООЛ! Томас Менье
14'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
40%
Ничья
30%
Фрайбург
30%
П1: 1.70 Х: 3.32 П2: 6.31
П1: 1.73 Х: 3.00 П2: 5.00
П1: 1.70 Х: 3.32 П2: 6.31
П1: 1.70 Х: 3.32 П2: 6.31
П1: 1.76 Х: 3.25 П2: 5.20
Составы команд
21
Грегор Кобель
13
Рафаэл Геррейру
15
Матс Хуммельс
23
Эмре Джан
24
Томас Менье
22
Bellingham, Jude
8
Махмуд Дауд
23
Юлиан Брандт
11
Марко Ройс
23
Халанд, Эрлинг
21
Мален, Дониэлл
13
Апхофф, Бенжамин
17
Кублер, Лукас
15
Филипп Линхарт
47
Мануэль Гульде
30
Кристиан Гюнтер
48
Яник Хаберер
27
Николас Хефлер
22
Саллай, Роланд
29
Чун, Вуюн
32
Винченцо Грифо
9
Хоелер, Лукас
Стартовый состав
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
  • 23
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
  • 21
    Мален, Дониэлл
    Нападающий
  • 22
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 8
    Махмуд Дауд
  • 23
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 23
    Эмре Джан
    Полузащитник
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
    29 14
  • 21
    Грегор Кобель
    Вратарь
  • 9
    Хоелер, Лукас
    Нападающий
  • 22
    Саллай, Роланд
    Полузащитник
  • 29
    Чун, Вуюн
    Полузащитник
  • 32
    Винченцо Грифо
    Полузащитник
  • 48
    Яник Хаберер
    Полузащитник
  • 27
    Николас Хефлер
    Полузащитник
  • 17
    Кублер, Лукас
    Защитник
  • 15
    Филипп Линхарт
    Защитник
  • 47
    Мануэль Гульде
    Защитник
  • 30
    Кристиан Гюнтер
  • 13
    Апхофф, Бенжамин
    Вратарь
Запасные игроки
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
  • 14
    Нико Шульц
    Защитник
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 10
    Торган Азар
    Полузащитник
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 34
    Moukoko, Youssoufa
    Нападающий
  • 27
    Тиггес, Штеффен
    Нападающий
  • 34
    Марин Понграчич
    Защитник
  • 39
    Мариус Волф
  • 23
    Atubolu, Noah
    Вратарь
  • 22
    Жонатан Шмид
    Полузащитник
  • 8
    Максимилиан Эггештайн
    Полузащитник
  • 49
    Кейтель, Янник
    Полузащитник
  • 33
    Weisshaupt, Noah
    Полузащитник
  • 46
    Эрмедин Демирович
    Нападающий
  • 24
    Нильс Петерсен
    Нападающий
  • 32
    Schade, Kevin
    Нападающий
  • 13
    Siquet, Hugo
    Защитник
Тренеры
  • Марко Росе
  • Штрайх, Кристиан
Статистика матча
5
Штрафные
3
Офсайды
1
3
Фолы
4
71%
Владение мячом
29%
4
Удары мимо
4
Удары в створ
6
Угловые
1
Блокировано ударов
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
45+2'
Свисток
Лунає свисток про завершення першого тайму.
45+1'
Гоооол!!!
Холаааанд! Белінгем класно протягнув до штрафного майданчика та покотив на забігання Ерлінгу. Той обробляє і пробиває в дальній кут з 10 метрів.
45'
Одну хвилину компенсував до основного часу першого тайму арбітр.
43'
Гріфо з межі штрафного виконав закидання на партнера по команді, проте першим на м'ячі виявився голкіпер господарів поля.
40'
Нарешті круглий опинився у Фрайбурга! Команда намагалася вийти в контратаку лівим флангом, але Геррейро дуже вчасно блокує.
37'
Пресинг Фрайбурга стає все активнішим, але все ще не дає жодного результату. Команда постійно бігає полем без м'яча.
33'
Дортмундці перекочують м'яч на своїй половині поля. Здається, клуб вже не те, що не хоче активно атакувати, а й не має потреби.
29'
Гоооол!!!
Нічого собі! Майже ідентичний гол забиває Борусія! Брандт знову подає з кутового, а Меньє знову переправляє у ворота головою, тільки тепер вже у лівий кут.
26'
Неочікувані неприємності в складі клубу з Дортмунду. Емре Джан потягнув м'яз і отримує допомогу лікарів за межами поля, а Аканджі готується вийти на заміну.
22'
Мален розібрався на дриблінгу з двома захисниками поблизу лівого кута поля і прострілив на Холанда. Ерлінг не дістався до м'яча.
18'
Трошки зменшилися оберти нашої гри. Господарі поля, здається, вже виконали завдання мінімуму і хочуть трохи розслабитися.
14'
Гоооол!!!
Як же легко забиває Борусія! Брант навішує з кутового, а Меньє вистрибуж та переправляє по центру воріт головою. Воротар нічого не зміг зробити!
12'
Ройс з центру поля віддав класний проникаючий пас на Малена. Той зупиняє круглого біля межі поля, але не зміг загострити ситуацію.
9'
Підопічні Марко Розе продовжують володіти м'ячем, але суперник демонструє активний пресинг. Здається, скоро Фрайбург отримає ініціативу.
5'
Холанд класно набрав швидкість на правому фланзі та прострілив у штрафний. Там Ройс не зміг дотягнутися до м'яча.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочався!
Инфо
Стали відомі склади команд. Борусія: Кобель, Дауд, Холанд, Ройс, Геррейро, Хуммельс, Брандт, Мален, Беллінгем, Джан, Меньє. Фрайбург: Апхофф, Лінхарт, Гульд, Холер, Кублер, Хабелер, Саллаі, Хофлер, Джеонг, Гюнтер, Гріфо.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Бундесліги Борусія - Фрайбург.
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Анонс матча "Боруссия" - Фрайбург 14.01.2022, Чемпионат Германии

Противостояние между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Дата проведения матча: 14.01.2022
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Боруссия" (Дортмунд) и командой Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Фрайбург, тогда как команда "Боруссия" осталась с поражением. Столкновение Фрайбург и "Боруссия" в предыдущем футбольном матче 21.08.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марко Росе и Штрайх, Кристиан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Боруссия" - Фрайбург можно посмотреть 14.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча "Боруссия" - Фрайбург, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против Айнтрахт - 08.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Боруссия".

Команда гостей

Название: Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау)
Год основания Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау): 1904
Страна: Германия
Тренер: Кристиан Штрайх

Прошедший поединок команды Фрайбург был сыгран против Арминия - 08.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Боруссия" - Фрайбург онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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