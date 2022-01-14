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Манчестер Сити - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 15 января 2022, 14:30 - Этихад
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
0 - 0
Обновить
48'
Челси
Лондон
Ход матча
7' Маркос Алонсо 32' Матео Ковачич
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
31%
Ничья
46%
Челси
23%
П1: 1.80 Х: 2.97 П2: 6.48
П1: 1.67 Х: 2.75 П2: 6.00
П1: 1.80 Х: 2.97 П2: 6.48
П1: 1.80 Х: 2.97 П2: 6.48
П1: 1.98 Х: 2.90 П2: 4.60
Интересные факты
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Домашняя статистика Манчестер Сити в сезоне 8-1-1
  • Год назад, Челси была на 8 месте в таблице с 33 очками. Сейчас они на 2 месте с 43 очками.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Манчестер Сити выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Манчестер Сити забивает 2.85 гола, играя дома, а Челси забивает 1.53 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Челси 0-1. 9 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Челси - 1.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 52% случаев, Челси выигрывает в 48%.
  • Челси не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 2, команда Челси выиграла 3, 0 ничьи.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Манчестер Сити забивает 1 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити иЧелси, когда Манчестер Сити играет дома, 0- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Выездная статистика Челси в сезоне 7-2-1
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 52% матчей, Челси выигрывает в 48% матчей.
  • Челси не проигрывает в последних 11 играх.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.
  • Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Челси - 2.
  • Манчестер Сити выиграл последние 11 матчи в Премьер-лига.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • Челси не забивает в 1 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 57 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 20 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 84-66 в пользу команды Челси
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 24 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 10 раз, 2 сыграла в ничью и 12 победы команды Челси. Разница голов 30-28 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Игры прошлого года: 1-2 (Манчестер Сити дома) и 1-3 (Челси дома).
  • Вы знали, что Челси забил 22% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 23% голов между минутами 0-15?
  • В Премьер-лига, Манчестер Сити одержала 5 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
13
Побед
29
Игр
11
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Челси 0 - 1 Завершен Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2020/2021
29.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 0 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Челси
Кубок Англии 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Челси 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Кубок Англии 2021/2022
07.01.2022 - 22:00 Суиндон Таун 1 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.01.2022 - 14:30 Арсенал 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
29.12.2021 - 22:15 Брентфорд 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Манчестер Сити 6 - 3 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Ньюкасл 0 - 4 Завершен Манчестер Сити В
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Последние матчи - Челси
Кубок английской лиги 2021/2022
12.01.2022 - 21:45 Тоттенхэм 0 - 1 Завершен Челси В
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Челси 5 - 1 Завершен Честерфилд В
Кубок английской лиги 2021/2022
05.01.2022 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2021/2022
29.12.2021 - 21:30 Челси 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
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Новости команд
Главные события
32'
Матео Ковачич
7'
Маркос Алонсо
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
31%
Ничья
46%
Челси
23%
П1: 1.80 Х: 2.97 П2: 6.48
П1: 1.67 Х: 2.75 П2: 6.00
П1: 1.80 Х: 2.97 П2: 6.48
П1: 1.80 Х: 2.97 П2: 6.48
П1: 1.98 Х: 2.90 П2: 4.60
Составы команд
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
15
Ляпорт, Эмерик
16
Джон Стоунз
15
Кайл Уокер
20
Силва, Бернардо
16
Родри
17
Де Брeйне, Кевин
47
Филип Фоден
14
Джек Грилиш
10
Рахим Стерлинг
1
Кепа Аррисабалага
2
Антонио Рюдигер
6
Тьяго Силва
31
Маланг Сарр
28
Сезар Аспиликуета
13
Н'Голо Канте
8
Матео Ковачич
3
Маркос Алонсо
22
Хаким Зиеш
10
Кристиан Пулишич
9
Ромелу Лукаку
Стартовый состав
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 14
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 16
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 15
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 22
    Хаким Зиеш
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 28
    Сезар Аспиликуета
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
    32
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
    7
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
Запасные игроки
  • 87
    Mcatee, James John
    Полузащитник
  • 90
    Lavia, Romeo
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 97
    Wilson Esbrand, Josh
    Защитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 79
    Mbete-Tatu, Luke
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 13
    Маркус Беттинелли
    Вратарь
  • 19
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одой
  • 18
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
Тренеры
  • Томас Тухель
Статистика матча
6
Штрафные
9
6
Угловые
2
Офсайды
3
ЖК
2
7
Фолы
3
68%
Владение мячом
32%
3
Удары в створ
Сейвы
3
1
Удары мимо
Трансляция
46'
Свисток
Начался второй тайм!
На поле команды.
После первого тайма счет полностью отображает происходящее на поле Сити владеет территориальным преимуществом, но без дивидендов. 1,5 момента у Сити (с привозом Челси) и 1 у лондонцев ((с привозом Манчестера). Пока что это все по первому тайму.
45+1'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв. 0:0 у нас после первого тайма.
45'
Инфо
1 минута компенсирована к первому тайму.
43'
Опасный момент
Де Брюйне принял мяч в штрафной, развернулся, пробил на силу – но выше ворот.
42'
А Тухель очень недоволен на бровке. Не особо нравится ему игра своей команды.
40'
Опасный момент
Ой ой, после прессинга Сити ошибаются челсюки, Грилиш выскочил на убойную ударную позицию, но Кепа все-таки кончиками переводит мяч! Пока что самый опасный момент
38'
Офсайд
А вот хорош! Де Брюйне дали на прорыв, тот прошелся и отдал в центр под удар… Но нет, снова офсайд.
34'
Прострел с фланга от Сити – первые на мяче лондонцы. Снова неопасно.
32'
Но вот де Брюйне со штрафного навесил не лучшим образом – ушло за лицевую.
31'
Желтая карточка
Ковачич срубил соперника. Заработал желтую и опасный штрафной на углу штрафной.
28'
Офсайд
Разогнал Челси после обрезки в центре поля контратаку, но Пулишич залез на последний пас в офсайд.
24'
А Челси все закидывает дальние на Лукаку. Но все без соосных вариантов.
22'
А вот прошел неплохой пас в разрез в штрафную на Стерлинга, но чуть не успел Рахим на него среагировать.
19'
И снова все спокойно. Сити катает в центре, Челси не против. Никто не рискует.
16'
Инфо
58 на 42 владение на данный момент в пользу Сити.
14'
Уголовой
А вот стандарт – угловой для Сити – навес пошел на Стоунза, тот пробил, но по центру ворот. Вроде и намек на момент, но не он.
12'
Теперь Сити больше владеет мячом. Но тоже в центре поля…
10'
Офсайд
Спокойно все. Пару минут гоняли мяч челсюки. В итоге, после заброса, залезли в офсайд.
8'
Желтая карточка
Маркос Алонсо в центре поля руками прихватил соперника – первая желтая в матче.
7'
Сити больше владеет инициативой, но пока что особых опасностей горожане сопернику не везут.
5'
Опасный момент
Ох Кепа чуть не привез – на выходе выносил так, что пробил в Сесара, от которого круглый чуть не заскочил в ворота. Сами себе привезли момент лондонцы.
3'
Более–менее спокойное начало у нас. Попытки прорыв сразу же нейтрализованы.
1'
Свисток
Матч начался!
Выходят команды на поле.
Инфо
Стартовый состав Челси: Кепа Аррисабалага, Маланг Сарр, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Матео Ковачич, Н'Голо Канте, Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш, Ромелу Лукаку
Инфо
Стартовый состав Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Джон Стоунз, Кайл Уолкер, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Фил Фоден, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг
Украинец Александр Зинченко пропустит игру из-за положительного теста на коронавирус.
Напомним, что Сити находится на первом месте в таблице, Челси – на втором. Разница между командами – 10 очков.
Начнется поединок а 14:30, судить игру будет Крейг Поусон.
Добрый день всем любителям качественного английского футбола. В АПЛ на выходных проходят матчи 22-го тура, и UA-Футбол представляет вашему вниманию тестовый онлайн главного матча тура, в котором Манчестер Сити примет Челси.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Челси 15.01.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 15.01.2022
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 25.09.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Челси можно посмотреть 15.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Суиндон Таун - 07.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против "Тоттенхэм" - 12.01.2022, в рамках чемпионата Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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