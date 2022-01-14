Манчестер Сити - Челси онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Сити" - Челси 15.01.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 15.01.2022

Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 25.09.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Суиндон Таун - 07.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий матч команды Челси был сыгран против "Тоттенхэм" - 12.01.2022, в рамках чемпионата Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

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