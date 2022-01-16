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Ливерпуль - Брентфорд онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 16 января 2022, 16:00 - Энфилд
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
0 - 0
Обновить
16'
Брентфорд
Брентфорд
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
36%
Ничья
36%
Брентфорд
27%
П1: 1.60 Х: 3.21 П2: 9.00
П1: 1.57 Х: 3.00 П2: 7.50
П1: 1.60 Х: 3.21 П2: 9.00
П1: 1.60 Х: 3.21 П2: 9.00
П1: 1.58 Х: 3.30 П2: 8.20
Интересные факты
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (3-3)
  • Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 16 голами. Ivan Toney забил 4 раз за Брентфорд
  • Когда Брентфорд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Ливерпуль выиграл 8 домашних матчей подряд.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Брентфорд выигрывает в 31%.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брентфорд.
  • Выездная статистика Брентфорд в сезоне 2-4-3
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 22 домашних матчах.
  • Когда Брентфорд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 40% матчей, Брентфорд выигрывает в 31% матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Брентфорд's.
  • Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 6-3-0
  • Ливерпуль забивает 1.69 гола, играя дома, а Брентфорд забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Trent Alexander-Arnold отдал больше всего передач в Ливерпуль с 9 передачами. Sergi Canos лучший распасовщик Брентфорд (3 передач)
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Брентфорд пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Ливерпуль пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Брентфорд не забивает в 3 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 21% голов между минутами 31-45?
  • В Премьер-лига, Ливерпуль одержала 4 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Брентфорд забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Брентфорд забил 25% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Брентфорд
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Брентфорд 3 - 3 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Кубок английской лиги 2021/2022
13.01.2022 - 21:45 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 16:00 Ливерпуль 4 - 1 Завершен Шрусбери Таун В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2021/2022
28.12.2021 - 22:00 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Ливерпуль П
Кубок английской лиги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Ливерпуль 3 - 3 Завершен Лестер Сити Н
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Последние матчи - Брентфорд
Чемпионат Англии 2021/2022
11.01.2022 - 21:45 Саутгемптон 4 - 1 Завершен Брентфорд П
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 17:00 Порт Вэйл 1 - 4 Завершен Брентфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 16:00 Брентфорд 2 - 1 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
29.12.2021 - 22:15 Брентфорд 0 - 1 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 2 - 0 Завершен Брентфорд П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
36%
Ничья
36%
Брентфорд
27%
П1: 1.60 Х: 3.21 П2: 9.00
П1: 1.57 Х: 3.00 П2: 7.50
П1: 1.60 Х: 3.21 П2: 9.00
П1: 1.60 Х: 3.21 П2: 9.00
П1: 1.58 Х: 3.30 П2: 8.20
Составы команд
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
4
Вирджил ван Дейк
32
Жоэль Матип
66
Александер-Арнолд, Трент
17
Кертис Джонс
15
Фабиньо
14
Джордан Хендерсон
21
Диого Жота
20
Роберто Фирмино
15
Алекс Окслейд-Чемберлен
40
Льоренте, Альваро Фернандес
20
Айер, Кристофер
18
Понтус Янссон
5
Пиннок, Этан
30
Мадс Роэрслев
27
Янельт, Витали
15
Норгаард, Кристиан
26
Баптист, Шендон
3
Генри, Рико
19
Брайан Мбеумо
17
Айван Тони
Стартовый состав
  • 21
    Диого Жота
  • 20
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 19
    Брайан Мбеумо
  • 17
    Айван Тони
    Нападающий
  • 30
    Мадс Роэрслев
  • 27
    Янельт, Витали
    Полузащитник
  • 15
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
  • 26
    Баптист, Шендон
    Полузащитник
  • 3
    Генри, Рико
    Защитник
  • 20
    Айер, Кристофер
    Полузащитник
  • 18
    Понтус Янссон
    Защитник
  • 5
    Пиннок, Этан
    Защитник
  • 40
    Льоренте, Альваро Фернандес
    Вратарь
Запасные игроки
  • 49
    Gordon, Kaide
    Нападающий
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 80
    Morton, Tyler
    Полузащитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 7
    Серджи Канос
    Нападающий
  • 14
    Саман Годдос
    Нападающий
  • 28
    Bidstrup, Mads
    Полузащитник
  • 29
    Бех, Мадс
    Защитник
  • 36
    Stevens, Fin
    Защитник
  • 8
    Йенсен, Матиас
    Полузащитник
  • 49
    Йонас Лоссль
    Вратарь
  • 11
    Йоан Висса
    Нападающий
  • 19
    Форсс, Маркус
    Нападающий
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Томас Франк
Статистика матча
4
Штрафные
1
Фолы
2
1
Офсайды
2
1
Удары мимо
3
Угловые
Трансляция
12'
Офсайд
А вот хороший навес на Жоту прошел, но нет, все-таки офсайд. Хоть и небольшой.
11'
Поддавливают хозяева, но пока что без дивидендов.
9'
Уголовой
Угловой заработал Ливерпуль – но после навеса до концентрированного удара дело не дошло. Тычок в сторону ворот получился.
7'
Катают мяч красные, но пока без серьезных обострений.
5'
Штрафной для Ливерпуля. Метров 35 до ворот, но навес получился не самым удачным.
4'
А у бокового какие-то проблемы с гарнитурой. Во время паузы приводили ее в порядок.
3'
Довольно спокойное начало у нас. Команды присматриваются друг к другу.
1'
Свисток
Матч начался, гости развели с центра поля.
Выходят команды на поле.
Инфо
Стартовый состав Брентфорда: Альваро Фернандес, Итан Пиннок, Понтус Янссон, Кристоффер Аер, Рико Генри, Мадс Расмуссен, Шандон Баптист, Кристиан Нёргор, Витали Янельт, Айван Тони, Брайан Мбемо
Инфо
Стартовый состав Ливерпуля: Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Кёртис Джонс, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Диогу Жота, Роберто Фирмино
Инфо
Поединок начнется в 16:00, судить игру будет Джонотан Мосс.
Добрый день всем любителям футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 22-го тура АПЛ, в котором Ливерпуль примет Брентфорд.
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Анонс матча "Ливерпуль" - Брентфорд 16.01.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Брентфорд (Брентфорд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 16.01.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Брентфорд (Брентфорд):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Брентфорд и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 25.09.2021 закончилось со счетом: 3:3 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Томас Франк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Брентфорд можно посмотреть 16.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Брентфорд, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Арсенал - 13.01.2022, в рамках турнира Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк

Предыдущий матч команды Брентфорд был сыгран против "Саутгемптон" - 11.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Саутгемптон".

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Брентфорд онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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