Ливерпуль - Брентфорд онлайн трансляция матча

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Последняя встреча завершилась в ничью. (3-3)

Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 16 голами. Ivan Toney забил 4 раз за Брентфорд

Когда Брентфорд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.

Ливерпуль выиграл 8 домашних матчей подряд.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Брентфорд выигрывает в 31%.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брентфорд.

Выездная статистика Брентфорд в сезоне 2-4-3

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Ливерпуль не проигрывает в последних 22 домашних матчах.

Когда Брентфорд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 40% матчей, Брентфорд выигрывает в 31% матчей.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Брентфорд's.

Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 6-3-0

Ливерпуль забивает 1.69 гола, играя дома, а Брентфорд забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).

Trent Alexander-Arnold отдал больше всего передач в Ливерпуль с 9 передачами. Sergi Canos лучший распасовщик Брентфорд (3 передач)

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Брентфорд пропускает в каждом из последних 9 матчах.

Ливерпуль пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Ливерпуль не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Брентфорд не забивает в 3 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Ливерпуль забил 21% голов между минутами 31-45?

В Премьер-лига, Ливерпуль одержала 4 домашних побед подряд.

Вы знали, что Брентфорд забил 26% голов между минутами 76-90?