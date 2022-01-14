Норвич Сити - Эвертон онлайн трансляция матча

Анонс матча Норвич Сити - Эвертон 15.01.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Норвич Сити (Норвич) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Кэрроу Роад.

Дата проведения матча: 15.01.2022

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Норвич Сити (Норвич) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Эвертон, тогда как команда Норвич Сити осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Норвич Сити в предыдущем футбольном матче 25.09.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Дин Смит и Рафаэль Бенитес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Норвич Сити (Норвич)

Год основания Норвич Сити (Норвич): 1902

Страна: Англия

Тренер: Дин Смит



Прошедший поединок команды Норвич Сити был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 12.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)

Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878

Страна: Англия

Тренер: Рафаэль Бенитес



Предыдущий матч команды Эвертон был сыгран против Халл Сити - 08.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

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