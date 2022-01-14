  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Норвич Сити - Эвертон Смотреть онлайн
В тренде

Норвич Сити - Эвертон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 15 января 2022, 17:00 - Кэрроу Роад
Главный судья: Энди Медли
Рейтинг матча:
Норвич Сити
Норвич
2 - 0
Обновить
35'
Эвертон
Ливерпуль
Ход матча
16' Майкл Кин 18' Адам Уче Идах
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Норвич Сити
38%
Ничья
38%
Эвертон
23%
П1: 4.62 Х: 2.77 П2: 2.13
П1: 4.00 Х: 2.60 П2: 2.10
П1: 4.62 Х: 2.77 П2: 2.13
П1: 4.62 Х: 2.77 П2: 2.13
П1: 3.50 Х: 2.55 П2: 2.55
Интересные факты
  • В их последнюю встречу команда Эвертон победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Норвич Сити и Эвертон - 2.
  • Норвич Сити выигрывает первый тайм в 34% матчей, Эвертон выигрывает в 22% матчей.
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Teemu Pukki лучший бомбардир Норвич Сити с 5 голами. Demarai Gray забил 5 раз за Эвертон
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Норвич Сити и Эвертон - 0.8.
  • Норвич Сити имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Норвич Сити.
  • Победителем прошлой встречи была команда Эвертон.
  • Норвич Сити забивает 1.65 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.09 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Норвич Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.
  • Выездная статистика Эвертон в сезоне 1-3-5
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Эвертон не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Недавнее выступление команды Эвертон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Норвич Сити.
  • Норвич Сити не забивает в последних 5 матчах.
  • Из последних 5 встреч команда Норвич Сити выиграла 2, команда Эвертон выиграла 3, 0 ничьи.
  • Норвич Сити забивает 0.8 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.2 гола против команды Норвич Сити (в среднем).
  • Норвич Сити без побед в последних 7 играх.
  • Наиболее популярный счет между Норвич Сити и Эвертон 1-1. 4 игры закончились с этим результатом.
  • У команды Норвич Сити серия из 5 матчей с 0 забитых мячей.
  • Домашняя статистика Норвич Сити в сезоне 1-2-7
  • Норвич Сити выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Эвертон выигрывает в 22%.
  • Когда Норвич Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.
  • Норвич Сити сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Норвич Сити's.
  • Норвич Сити проиграл 5 матчей подряд.
  • Команда Норвич Сити выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Норвич Сити пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Последняя домашняя победа Норвич Сити над Эвертон была в 2013
  • Эвертон пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Эвертон забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Эвертон не забивает в 3 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Норвич Сити проиграл последние 6 матчи в Премьер-лига.
  • Норвич Сити не забивает в 6 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Эвертон забил 30% голов между минутами 61-75?
  • За последние 9 встреч когда Норвич Сити команда играла дома, команда Норвич Сити выиграла 2 раз, 4 сыграли вничью и 3 победы команды Эвертон.
  • Во время последних 21 встреч, Норвич Сити выиграла 5 раз. также было 7 ничей, и Эвертон выиграла 9 раза.
Прогноз на матч
Личные встречи
Норвич Сити
2
Побед
12
Игр
4
Побед
Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Эвертон 2 - 0 Завершен Норвич Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
24.06.2020 - 20:00 Норвич Сити 0 - 1 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
23.11.2019 - 17:45 Эвертон 0 - 2 Завершен Норвич Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
23.11.2019 - 17:00 Эвертон 0 - 0 Завершен Норвич Сити
Последние матчи - Норвич Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
12.01.2022 - 21:45 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Норвич Сити П
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 16:00 Чарльтон Атлетик 0 - 1 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.12.2021 - 17:00 Кристал Пэлас 3 - 0 Завершен Норвич Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Норвич Сити 0 - 5 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
14.12.2021 - 21:45 Норвич Сити 0 - 2 Завершен Астон Вилла П
Показать больше
Последние матчи - Эвертон
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Халл Сити 2 - 3 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 16:00 Эвертон 2 - 3 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Чемпионат Англии 2021/2022
16.12.2021 - 21:45 Челси 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
12.12.2021 - 18:30 Кристал Пэлас 3 - 1 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
06.12.2021 - 22:00 Эвертон 2 - 1 Завершен Арсенал В
Показать больше
Новости команд
Главные события
ГООЛ! Адам Уче Идах
18'
ГООЛ! Майкл Кин
16'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Норвич Сити
38%
Ничья
38%
Эвертон
23%
П1: 4.62 Х: 2.77 П2: 2.13
П1: 4.00 Х: 2.60 П2: 2.10
П1: 4.62 Х: 2.77 П2: 2.13
П1: 4.62 Х: 2.77 П2: 2.13
П1: 3.50 Х: 2.55 П2: 2.55
Составы команд
23
Тим Крул
21
Williams, Brandon
4
Бен Гибсон
5
Ханли, Грант
2
Ааронс, Макс
19
Sorensen, Jakob Lungi
20
Пьер Ле-Мелу
17
Милот Рашица
35
Адам Уче Идах
24
Джошуа Сарджент
22
Теему Пукки
22
Джордан Пикфорд
23
Коулмен, Шимус
5
Майкл Кин
22
Бен Годфри
19
Виталий Миколенко
16
Абдулайе Дукуре
21
Андре Гомиш
24
Энтони Гордон
9
Калверт-Левин, Доминик
33
Хосе Саломон Рондон
11
Грэй, Демарай
Стартовый состав
  • 22
    Теему Пукки
    Нападающий
  • 17
    Милот Рашица
    Полузащитник
  • 35
    Адам Уче Идах
    18
  • 24
    Джошуа Сарджент
  • 19
    Sorensen, Jakob Lungi
    Полузащитник
  • 20
    Пьер Ле-Мелу
  • 21
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 4
    Бен Гибсон
    Защитник
  • 5
    Ханли, Грант
    Защитник
  • 2
    Ааронс, Макс
    Защитник
  • 23
    Тим Крул
    Вратарь
  • 9
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
  • 33
    Хосе Саломон Рондон
    Нападающий
  • 11
    Грэй, Демарай
    Полузащитник
  • 19
    Виталий Миколенко
    Защитник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 21
    Андре Гомиш
  • 24
    Энтони Гордон
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
    16
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
Запасные игроки
  • 46
    Rowe, Jonathan
    Нападающий
  • 11
    Плачета, Прземислав
    Полузащитник
  • 15
    Озан Кабак
  • 28
    Гунн, Ангус
    Вратарь
  • 30
    Гианнулис, Димитриос
    Защитник
  • 10
    Дауэлл, Киран
    Полузащитник
  • 14
    Кантуэлл, Тодд
    Полузащитник
  • 3
    Байрам, Сэм
    Защитник
  • 18
    Tzolis, Christos
    Нападающий
  • 22
    Patterson, Nathan
    Защитник
  • 13
    Йерри Мина
    Защитник
  • 2
    Джонджо Кенни
    Защитник
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 25
    Жан-Филипп Гбамен
  • 34
    Анвар Эль-Гази
    Нападающий
  • 7
    Ришарлисон
  • 15
    Асмир Бегович
    Вратарь
  • 14
    Таунсенд, Андрос
    Полузащитник
Тренеры
  • Дин Смит
  • Рафаэль Бенитес
Статистика матча
1
Удары в створ
1
1
Штрафные
3
2
Угловые
2
2
Фолы
1
Удары мимо
1
1
Офсайды
1
Сейвы
56%
Владение мячом
44%
Live Zone
Трансляция
33'
Рондон откликнулся на пас Коулмена с фланга, но нанести акцентированный удар по воротам не сумел.
31'
Несколько угловых выполнил Норвич, но безуспешно.
24'
Пикфорд удачно действует на выходе, опережая Пукки в борьбе за мяч. На грани ошибки сыграл голкипер.
22'
Эвертон активизировался в атаке, но пока без конкретики у ворот Норвича.
18'
Гоооол!!!
И сразу же второй мяч забивает Норвич! Айда завершил молниеносную контратаку своей команды, послав мяч мимо Пикфорда. Игроки Эвертона шокированы такой прытью соперника.
16'
Гоооол!!!
Норвич открывает счёт! Кин переправил мяч в собственные ворота после прострела с правого фланга в исполнении Сарджента. Курьёзный гол.
15'
Грей проявляет активность на своём фланге. Защитникам Норвича с трудом удаётся сдерживать настырного вингера.
13'
Пикфорд фиксирует мяч в руках после удара Ле Мелу из-за пределов штрафной.
12'
Сам же Грей и выполнил удар со штрафного. Неудачно, мяч угодил в стенку.
11'
Грей оказывается на газоне после контакта с Ле Мелу, тем самым зарабатывает штрафной из перспективной позиции.
10'
Айда нанёс удар с дальней дистанции, который заблокировал Кин.
7'
Норвич смело действует на первых минутах, забирая мяч под свой контроль.
4'
Годфри совершил опасный фол против Айда. Арбитр пожалел защитника Эвертона, оставив того без предупреждения.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Норвич Сити: Крул – Уильямс, Гибсон, Хенли (к), Ааронс – Рашица, Ле Мелу, Соренсен, Сарджент – Айда, Пукки.
Инфо
Стартовый состав Эвертона: Пикфорд – Миколенко, Кин, Годфри, Коулмен (к) – Грей, Гомеш, Дукуре, Гордон – Рондон, Кальверт-Льюин.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура АПЛ между Норвич Сити и Эвертоном.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 15:00 - Сегодня Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2 Ризеспор Ризеспор 0 Завершен 15:00 - Сегодня Сивасспор Сивасспор 1 Трабзонспор Трабзонспор 1 Завершен 14:30 - Сегодня Кардифф Сити Кардифф Сити 0 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс 1 Завершен 14:30 - Сегодня Лутон Лутон 2 Борнмут Борнмут 2 Завершен 14:30 - Сегодня Манчестер Сити Манчестер Сити 1 Челси Челси 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Норвич Сити - Эвертон 15.01.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Норвич Сити (Норвич) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Кэрроу Роад.

Дата проведения матча: 15.01.2022
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Норвич Сити (Норвич) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Эвертон, тогда как команда Норвич Сити осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Норвич Сити в предыдущем футбольном матче 25.09.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Дин Смит и Рафаэль Бенитес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Норвич Сити - Эвертон можно посмотреть 15.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Норвич Сити - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Норвич Сити (Норвич)
Год основания Норвич Сити (Норвич): 1902
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит

Прошедший поединок команды Норвич Сити был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 12.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Рафаэль Бенитес

Предыдущий матч команды Эвертон был сыгран против Халл Сити - 08.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

Следите за результатами матча Норвич Сити - Эвертон онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен