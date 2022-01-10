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Астон Вилла - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 15 января 2022, 19:30 - Вилла Парк
Главный судья: Дэвид Кут
Рейтинг матча:
Астон Вилла
Бирмингем
До начала
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Астон Вилла
37%
Ничья
27%
Манчестер Юнайтед
37%
П1: 2.98 Х: 2.55 П2: 2.88
П1: 2.98 Х: 2.55 П2: 2.88
П1: 2.98 Х: 2.55 П2: 2.88
П1: 2.85 Х: 2.55 П2: 3.00
Интересные факты
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.
  • Манчестер Юнайтед не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Астон Вилла победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Астон Вилла и Манчестер Юнайтед - 2.
  • Когда Астон Вилла проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Астон Вилла.
  • Ollie Watkins лучший бомбардир Астон Вилла с 5 голами. Cristiano Ronaldo забил 8 раз за Манчестер Юнайтед
  • Из последних 5 встреч команда Астон Вилла выиграла 2, команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, 0 ничьи.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Астон Вилла забивает 1.45 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Астон Вилла и Манчестер Юнайтед 0-1. 12 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Астон Вилла выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 28%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Астон Вилла и Манчестер Юнайтед - 0.8.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.
  • Команда Астон Вилла выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Астон Вилла проиграл 3 матчей подряд.
  • Победителем прошлой встречи была команда Астон Вилла.
  • Астон Вилла забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 1.2 гола против команды Астон Вилла (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Астон Вилла иМанчестер Юнайтед, когда Астон Вилла играет дома, 0- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Когда Астон Вилла лидирует 1-0 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Астон Вилла выигрывает первый тайм в 34% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 28% матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Астон Вилла (2-1 дома и 3-1 на выезде)
  • За последние 28 встреч когда команда Астон Вилла играла дома, команда Астон Вилла выиграла 2 раз, 7 сыграла в ничью и 19 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 46-17 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 57 встреч, команда Астон Вилла выиграла 4 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 42 раз. Разница забитых и пропущенных голов 105-34 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Астон Вилла не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Астон Вилла забил 28% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 23% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Астон Вилла
1
Побед
16
Игр
13
Побед
Манчестер Юнайтед
Кубок Англии 2021/2022
10.01.2022 - 21:55 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2020/2021
09.05.2021 - 16:05 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
01.01.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен Астон Вилла
Последние матчи - Астон Вилла
Кубок Англии 2021/2022
10.01.2022 - 21:55 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 16:00 Брентфорд 2 - 1 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 19:30 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021/2022
14.12.2021 - 21:45 Норвич Сити 0 - 2 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Астон Вилла П
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Кубок Англии 2021/2022
10.01.2022 - 21:55 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.01.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
30.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2021/2022
27.12.2021 - 22:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 19:30 Норвич Сити 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Астон Вилла
37%
Ничья
27%
Манчестер Юнайтед
37%
П1: 2.98 Х: 2.55 П2: 2.88
П1: 2.98 Х: 2.55 П2: 2.88
П1: 2.98 Х: 2.55 П2: 2.88
П1: 2.85 Х: 2.55 П2: 3.00
Составы команд
23
Эмилиано Мартинес
27
Люка Динь
6
Тайрон Мингс
4
Эзри Конса
2
Кэш, Мэтти
41
Рэмси, Джейкоб
6
Луиз, Дуглас
8
Морган Сансон
10
Буэндиа, Эмилиано
20
Ингз, Дэнни
11
Олли Уоткинс
1
Де Хеа, Дэвид
20
Диогу Далот
3
Виктор Нильссон-Линделёф
19
Рафаэль Варан
27
Теллеш, Алекс
17
Фред
31
Неманья Матич
11
Гринвуд, Мейсон
18
Бруно Фернандес
36
Elanga, Anthony
21
Эдинсон Кавани
Стартовый состав
  • 10
    Буэндиа, Эмилиано
    Нападающий
  • 20
    Ингз, Дэнни
    Нападающий
  • 11
    Олли Уоткинс
  • 41
    Рэмси, Джейкоб
    Полузащитник
  • 6
    Луиз, Дуглас
    Полузащитник
  • 8
    Морган Сансон
    Полузащитник
  • 27
    Люка Динь
    Защитник
  • 6
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 4
    Эзри Конса
  • 2
    Кэш, Мэтти
    Полузащитник
  • 23
    Эмилиано Мартинес
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 36
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 18
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 3
    Мэтт Таргетт
    Защитник
  • 12
    Джед Стир
    Вратарь
  • 47
    Iroegbunam, Tim
    Полузащитник
  • 30
    Хаусе, Кортни
    Защитник
  • 23
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 33
    Chukwuemeka, Carney
    Полузащитник
  • 35
    Archer, Cameron
    Нападающий
  • 29
    Hayden, Kaine
    Полузащитник
  • 22
    Том Хитон
    Вратарь
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 4
    Фил Джонс
    Защитник
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
Тренеры
  • Джеррард, Стивен
  • Ральф Рангник
Live Zone
Трансляция
Запасные: Хитон, Хендерсон, Джонс, Магуайр, Мата, Лингард, ван де Беек, Санчо.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Линделеф, Варан, Алекс Теллес — Фред, Матич — Гринвуд, Фернандеш, Эланга — Кавани.
Запасные: Стир, Таргетт, Янг, Хаус, Хейден, Коутиньо, Айроэгбунам, Чуквуемека, Арчер.
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Динь — Сансон, Дуглас Луис, Рэмси — Уоткинс, Ингз, Буэндия.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дэвид Кут (Ноттингем, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 22-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Вилла Парк" (Бирмингем, Англия) сыграют бирмингемская Астон Вилла и Манчестер Юнайтед.
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Анонс матча Астон Вилла - "Манчестер Юнайтед" 15.01.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой Астон Вилла (Бирмингем) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Вилла Парк.

Дата проведения матча: 15.01.2022
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Астон Вилла (Бирмингем) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Астон Вилла осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Астон Вилла в предыдущем футбольном матче 10.01.2022 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Астон Вилла - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 15.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Астон Вилла - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Стивен Джеррард

Предыдущий поединок команды Астон Вилла был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 10.01.2022, в рамках турнира Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Астон Вилла - 10.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Следите за результатами матча Астон Вилла - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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