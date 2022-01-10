Астон Вилла - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.

Манчестер Юнайтед не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Астон Вилла победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Астон Вилла и Манчестер Юнайтед - 2.

Когда Астон Вилла проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Астон Вилла.

Ollie Watkins лучший бомбардир Астон Вилла с 5 голами. Cristiano Ronaldo забил 8 раз за Манчестер Юнайтед

Из последних 5 встреч команда Астон Вилла выиграла 2, команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, 0 ничьи.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).

Астон Вилла забивает 1.45 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Астон Вилла и Манчестер Юнайтед 0-1. 12 игры закончились с этим результатом.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Астон Вилла выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 28%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Астон Вилла и Манчестер Юнайтед - 0.8.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.

Команда Астон Вилла выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Астон Вилла проиграл 3 матчей подряд.

Победителем прошлой встречи была команда Астон Вилла.

Астон Вилла забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 1.2 гола против команды Астон Вилла (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Астон Вилла иМанчестер Юнайтед, когда Астон Вилла играет дома, 0- 1. 6 игры закончились с этим результатом

Когда Астон Вилла лидирует 1-0 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Астон Вилла выигрывает первый тайм в 34% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 28% матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Астон Вилла (2-1 дома и 3-1 на выезде)

За последние 28 встреч когда команда Астон Вилла играла дома, команда Астон Вилла выиграла 2 раз, 7 сыграла в ничью и 19 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 46-17 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 57 встреч, команда Астон Вилла выиграла 4 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 42 раз. Разница забитых и пропущенных голов 105-34 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Астон Вилла не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Астон Вилла забил 28% голов между минутами 61-75?