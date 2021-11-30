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Аталанта - Венеция онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 12 января 2022, 18:30 - Gewiss Stadium
Главный судья: Ивано Пеццуто
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
2 - 0
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90'+4
Венеция
Венеция
Ход матча
12' Луис Муриэль 28' Копмейнерс, Теун 41' Фиордилино, Антонио Лука
46' Okereke, David Вышел: Томас Хенри 46' Кристиан Молинаро Вышел: Schnegg, David 54' Schnegg, David 55' Црнигой, Домен Вышел: Маццокки, Паскуале 62' Кийин, Софьян Вышел: Heymans, Daan 66' Scalvini, Giorgio Вышел: Мартен де Роон 73' Джузеппе Пеццелла Вышел: Мехле, Йоаким 73' Луис Муриэль Вышел: Марио Пашалич 76' Ампаду, Итан 77' Фиордилино, Антонио Лука Вышел: Дор Перетц 88' Мехле, Йоаким
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
41%
Ничья
35%
Венеция
24%
П1: 6.43 Х: 1.20 П2: 17.10
П1: 4.33 Х: 1.30 П2: 10.00
П1: 6.43 Х: 1.20 П2: 17.10
П1: 6.43 Х: 1.20 П2: 17.10
П1: 1.51 Х: 3.45 П2: 7.90
Интересные факты
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 4 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Венеция - 1.6.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Венеция выигрывает в 31%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • Аталанта забивает 2.3 гола, играя дома, а Венеция забивает 1.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Венеция лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Венеция% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Венеция - 0.6.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 44% матчей, Венеция выигрывает в 31% матчей.
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 2, команда Венеция выиграла 2, 1 ничьи.
  • Аталанта забивает 1 гола за матч против команды Венеция, а Венеция забивает 0.6 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • В домашних матчах Аталанта не проигрывает Венеция в последних 3 встречах.
  • Когда Венеция проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Венеция% своих матчей.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Венеция's.
  • Венеция забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Венеция пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Во время последних 6 встреч, команда Аталанта выиграла 3 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Венеция выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 6-3 в пользу команды Аталанта
Личные встречи
Аталанта
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Венеция
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 19:30 Аталанта 4 - 0 Завершен Венеция
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 17:30 Удинезе 2 - 6 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 0 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
18.12.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 4 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 16:00 Эллас Верона 1 - 2 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2021/2022
09.12.2021 - 20:00 Аталанта 2 - 3 Завершен Вильярреал П
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Последние матчи - Венеция
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 13:30 Венеция 0 - 3 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 17:30 Венеция 1 - 3 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2021/2022
19.12.2021 - 19:00 Сампдория 1 - 1 Завершен Венеция Н
Кубок Италии 2021/2022
14.12.2021 - 16:00 Венеция 3 - 1 Завершен Тернана В
Чемпионат Италии 2021/2022
11.12.2021 - 19:00 Венеция 1 - 1 Завершен Ювентус Н
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Главные события
ГООЛ! Мехле, Йоаким
88'
77'
Фиордилино, Антонио Лука
Вышел: Дор Перетц
76'
Ампаду, Итан
Джузеппе Пеццелла
Вышел: Мехле, Йоаким
73'
Луис Муриэль
Вышел: Марио Пашалич
73'
Scalvini, Giorgio
Вышел: Мартен де Роон
66'
62'
Кийин, Софьян
Вышел: Heymans, Daan
55'
Црнигой, Домен
Вышел: Маццокки, Паскуале
54'
Schnegg, David
46'
Okereke, David
Вышел: Томас Хенри
46'
Кристиан Молинаро
Вышел: Schnegg, David
41'
Фиордилино, Антонио Лука
Копмейнерс, Теун
28'
ГООЛ! Луис Муриэль
12'
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
41%
Ничья
35%
Венеция
24%
П1: 6.43 Х: 1.20 П2: 17.10
П1: 4.33 Х: 1.30 П2: 10.00
П1: 6.43 Х: 1.20 П2: 17.10
П1: 6.43 Х: 1.20 П2: 17.10
П1: 1.51 Х: 3.45 П2: 7.90
Составы команд
Стартовый состав
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
    73 12
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
    73
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
    28
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
    66
  • 12
    Лука Леззерини
  • 77
    Okereke, David
    Нападающий
    46
  • 23
    Кийин, Софьян
    Полузащитник
    62
  • 18
    Деннис Йонсен
    Нападающий
  • 33
    Црнигой, Домен
    Полузащитник
    55
  • 16
    Фиордилино, Антонио Лука
    Полузащитник
    77 41
  • 8
    Tessmann, Tanner
    Полузащитник
  • 3
    Кристиан Молинаро
    Защитник
    46
  • 30
    Svoboda Michael
  • 44
    Ампаду, Итан
    Защитник
    76
  • 31
    Маттиа Кальдара
    Защитник
Запасные игроки
  • 46
    Cittadini, Giorgio
    Защитник
  • 45
    Zuccon, Federico
    Нападающий
  • 15
    Мартен де Роон
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 47
    Bertini, Tommaso
    Вратарь
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 42
    Дор Перетц
    Полузащитник
  • 21
    Кьюсен, Микаэль
    Полузащитник
  • 11
    Арнор Сигурдссон
  • 10
    Маттиа Араму
    Нападающий
  • 18
    Heymans, Daan
    Полузащитник
  • 27
    Бусио, Джанлука
    Полузащитник
  • 7
    Маццокки, Паскуале
    Защитник
  • 28
    Schnegg, David
    Полузащитник
    54
  • 55
    Хапс, Риджечиано
    Защитник
  • 32
    Пьетро Чеккарони
    Защитник
  • 1
    Мяенпя Ники
  • 14
    Томас Хенри
    Нападающий
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Паоло Занетти
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
24
Штрафные
14
12
Фолы
22
5
Удары мимо
4
6
Удары в створ
1
4
Блокировано ударов
1
1
Сейвы
4
1
ЖК
3
8
Угловые
6
2
Офсайды
2
Live Zone
Трансляция
83'
Отбивается Венеция на стандарте.
82'
Меле из удобной позиции закручивал мяч в дальнюю девятку. Рикошет и угловой для Аталанты.
78'
Замена
Фьордилино завершил выступление на сегодня. Вместо него на поле вышел Перец.
77'
Желтая карточка
Ампаду получает жёлтую карточку за фол в центре поля.
73'
Замена
С поля уходят Пеццелла и Муриэль. Меле и Пашалич вступят в игру.
65'
Маццокки завозился с мячом и стремительная контратака Венеции на этом подошла к концу.
71'
Муриэль проигнорировал партнёров и нанёс удар по воротам со средней дистанции. Очень неточно.
64'
Не стесняются гости останавливать атаки соперника при помощи фолов.
67'
Опасный момент
Пеццелла поставил Муссо в неудобное положение и вратарь ошибся при приёме мяча. Аргентинцу пришлось самоотверженно бросаться под мяч, чтобы спасти ворота.
62'
Замена
Ещё одна замена в составе Венеции.
66'
Де Рон появился на футбольном поле, Скальвини отправился отдыхать.
61'
Несколько навесов в штрафную площадь выполнили игроки Венеции, но создать опасный момент у ворот соперника им так и не удалось.
56'
Опасный момент
Пеццелла с паса Миранчука целил в дальний угол! Венецию от пропущенного мяча спасла штанга.
56'
Миранчук на дриблинге вошёл в штрафную и не глядя выполнил передачу в центр. Защитник вынес мяч на угловой.
55'
Замена
Чрнигой уступил место на правом фланге Маццокки.
54'
Желтая карточка
Шнегг в грубом подкате срубил Хатебура. Заслуженное предупреждение.
50'
Чрнигой забивает красивейший мяч ударом слёта из-за пределов штрафной, но арбитр отменяет гол в связи с пассивным офсайдом. Крайне сомнительное решение.
47'
Опасный момент
Хатебур вошёл в штрафную и мощным ударом едва не прошил вратаря! Леццерини повезло, что мяч прошёл над перекладиной.
Замена
Шнегг и Анри вышли на поле вместо Молинаро и Окереке.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Весьма скучный первый тайм в Бергамо, не изобилующий голевыми моментами. Складывается впечатление, что Аталанта экономит силы, а Венеция, несмотря на это, не может навязать сопернику свою игру.
45+1'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлена 1 минута.
44'
Опасный момент
Копмейнерс ударом головой сотрясает перекладину! Был близок нидерландский полузащитник к тому, чтобы удвоить преимущество хозяев.
43'
Офсайд
Копмейнерс со штрафного навесил в офсайд.
41'
Желтая карточка
Фьордилино бьёт по ногам Миранчука. Арбитр не оставил этот эпизод без внимания.
38'
Рослые защитники Аталанты с лёгкостью перехватывают навесную передачу Кьюина с левого фланга.
36'
Фройлер подключился к атаке из глубины и пробил по воротам. Удар швейцарца с острого угла оказался слишком лёгким для Леццерини.
34'
Стенка блокирует удар Муриэля со штрафного.
31'
Муриэль не сумел обработать передачу Копмейнерса из глубины, упустив возможность выйти на ударную позицию.
27'
Попытка Йонсена выполнить рывок к воротам обернулась неудачей.
24'
Здорово действует на выходе Леццерини, перехватывая передачу Пеццеллы.
19'
Леццерини выдал отличный сейв, потащив удар Пессины под переклаину.
17'
Навес Кьюина оказался недостаточно опасным. Муссо без труда фиксирует мяч в руках.
16'
Кьюин заработал для Венеции право на выполнение перспективного штрафного.
12'
Гоооол!!!
Аталанта открывает счёт уже в дебюте встречи! Муриэль одним движением разобрался с защитником и вратарём, после чего покатил мяч в открытый угол.
8'
Демирал опережает Окереке в борьбе за мяч и пасует вратарю, нивелируя угрозу воротам Аталанты.
7'
Защитник Венеции останавливает проход Хатебура по правому флангу.
2'
Ни одному из игроков Аталанты не удалось нанести удар по воротам после прострела с левого фланга в исполнении Муриэля.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Муссо – Скальвини, Демирал, Паломино, Хатебур – Копмейнерс, Фройлер (к), Пеццелла, Пессина, Миранчук – Муриэль.
Инфо
Стартовый состав Венеции: Леццерини – Кальдара, Ампаду, Свобода – Молинаро (к), Тессманн, Фьордилино, Чрнигой – Йонсен, Кьюин, Окереке.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии Аталанта – Венеция.
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Комментарии(1)
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
12.01.2022 в 19:21
Аталанта без Малиновского...
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Анонс матча "Аталанта" - "Венеция" 12.01.2022, Кубок Италии

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Венеция" (Венеция) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 12.01.2022
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Аталанта" (Бергамо) и командой "Венеция" (Венеция):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда "Венеция" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Венеция" в предыдущем футбольном матче 30.11.2021 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Паоло Занетти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - "Венеция" можно посмотреть 12.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - "Венеция", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Удинезе - 09.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: "Венеция" (Венеция)
Год основания "Венеция" (Венеция): 1907
Страна: Италия
Тренер: Паоло Дзанетти

Предыдущий матч команды "Венеция" был сыгран против Милан - 09.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Следите за результатами матча "Аталанта" - "Венеция" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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