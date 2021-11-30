Аталанта - Венеция онлайн трансляция матча

В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 4 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Венеция - 1.6.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Венеция выигрывает в 31%.

Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.

Аталанта забивает 2.3 гола, играя дома, а Венеция забивает 1.04 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Венеция лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Венеция% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Венеция - 0.6.

Аталанта выигрывает первый тайм в 44% матчей, Венеция выигрывает в 31% матчей.

Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 2, команда Венеция выиграла 2, 1 ничьи.

Аталанта забивает 1 гола за матч против команды Венеция, а Венеция забивает 0.6 гола против команды Аталанта (в среднем).

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

В домашних матчах Аталанта не проигрывает Венеция в последних 3 встречах.

Когда Венеция проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Венеция% своих матчей.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Венеция's.

Венеция забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Венеция пропускает в каждом из последних 8 матчах.