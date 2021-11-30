Аталанта - Венеция онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Венеция" (Венеция) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 12.01.2022
Время начала матча: 18:30
История противостояний между клубами "Аталанта" (Бергамо) и командой "Венеция" (Венеция):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда "Венеция" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Венеция" в предыдущем футбольном матче 30.11.2021 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Паоло Занетти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Удинезе - 09.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".
Название: "Венеция" (Венеция)
Год основания "Венеция" (Венеция): 1907
Страна: Италия
Тренер: Паоло Дзанетти
Предыдущий матч команды "Венеция" был сыгран против Милан - 09.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.
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