Милан - Дженоа онлайн трансляция матча

Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Милан иДженоа, когда Милан играет дома, 1- 0. 6 игры закончились с этим результатом

Милан выигрывает первый тайм в 50% матчей, Дженоа выигрывает в 17% матчей.

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Милан победила в 3 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Дженоа - 3.2.

Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Милан's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.

Победителем прошлой встречи была команда Милан.

Дженоа без побед в последних 4 играх.

Милан забивает 1.52 гола, играя дома, а Дженоа забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).

Милан имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Дженоа - 1.4.

Наиболее популярный счет между Милан и Дженоа 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.

Милан выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Дженоа выигрывает в 17%.

Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 3, команда Дженоа выиграла 1, 1 ничьи.

Милан забивает 2 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 1.2 гола против команды Милан (в среднем).

Дженоа не выиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Милан пропускает в каждом из последних 5 матчах.

За последние 16 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 11 раз, 3 сыграла в ничью и 2 победы команды Дженоа. Разница голов 23-12 в пользу команды Милан.