Милан - Дженоа онлайн трансляция матча

Поединок между командой Милан (Милан) и командой Дженоа (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 13.01.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Милан (Милан) и командой Дженоа (Генуя):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение Дженоа и Милан в предыдущем футбольном матче 01.12.2021 закончилось со следующими результатом: 0:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Андрей Шевченко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Прошедший поединок команды Милан был сыгран против "Венеция" - 09.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.
Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко
Прошедший матч команды Дженоа был сыгран против "Специя" - 09.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Специя".
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