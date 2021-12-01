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Милан - Дженоа онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 13 января 2022, 22:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Джанлука Орелиано
Рейтинг матча:
Милан
Милан
1 - 1
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82'
Дженоа
Генуя
Ход матча
17' Лео Скири Остигард 24' Фикайо Томори Вышел: Алессандро Флоренци 36' Милан Бадель 42' Сандро Тонали
48' Yeboah, Kelvin 53' Лео Скири Остигард 62' Раде Крунич Вышел: Бакайоко, Тиемуэ 62' Maldini, Daniel Вышел: Браим Диас 63' Анте Ребич Вышел: Рафаэл Леау 63' Фелипе Кайседо Вышел: Маттиа Дестро 64' Hefti, Silvan
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Милан
31%
Ничья
31%
Дженоа
38%
П1: 1.71 Х: 2.57 П2: 13.80
П1: 1.80 Х: 2.05 П2: 12.00
П1: 1.71 Х: 2.57 П2: 13.80
П1: 1.71 Х: 2.57 П2: 13.80
П1: 1.61 Х: 3.05 П2: 7.50
Интересные факты
  • Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Милан иДженоа, когда Милан играет дома, 1- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • Милан выигрывает первый тайм в 50% матчей, Дженоа выигрывает в 17% матчей.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Дженоа - 3.2.
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • Дженоа без побед в последних 4 играх.
  • Милан забивает 1.52 гола, играя дома, а Дженоа забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Милан имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Дженоа - 1.4.
  • Наиболее популярный счет между Милан и Дженоа 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Милан выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Дженоа выигрывает в 17%.
  • Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 3, команда Дженоа выиграла 1, 1 ничьи.
  • Милан забивает 2 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 1.2 гола против команды Милан (в среднем).
  • Дженоа не выиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Милан пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • За последние 16 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 11 раз, 3 сыграла в ничью и 2 победы команды Дженоа. Разница голов 23-12 в пользу команды Милан.
  • Во время последних 33 встреч, команда Милан выиграла 19 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 44-26 в пользу команды Милан
Личные встречи
Милан
12
Побед
20
Игр
5
Побед
Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 3 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 13:30 Милан 2 - 1 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2020/2021
16.12.2020 - 21:45 Дженоа 2 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
26.10.2019 - 21:30 Дженоа 3 - 1 Завершен Милан
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 13:30 Венеция 0 - 3 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 19:30 Милан 3 - 1 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Эмполи 2 - 4 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
19.12.2021 - 21:45 Милан 0 - 1 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2021/2022
11.12.2021 - 21:45 Удинезе 1 - 1 Завершен Милан Н
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Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 19:30 Дженоа 0 - 1 Завершен Специя П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 17:30 Сассуоло 1 - 1 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 0 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
17.12.2021 - 19:30 Лацио 3 - 1 Завершен Дженоа П
Кубок Италии 2021/2022
14.12.2021 - 22:00 Дженоа 1 - 0 Завершен Салернитана В
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Главные события
64'
Hefti, Silvan
Анте Ребич
Вышел: Рафаэл Леау
63'
63'
Фелипе Кайседо
Вышел: Маттиа Дестро
Раде Крунич
Вышел: Бакайоко, Тиемуэ
62'
Maldini, Daniel
Вышел: Браим Диас
62'
53'
Лео Скири Остигард
48'
Yeboah, Kelvin
Сандро Тонали
42'
36'
Милан Бадель
Фикайо Томори
Вышел: Алессандро Флоренци
24'
17'
Лео Скири Остигард ГООЛ!
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Милан
31%
Ничья
31%
Дженоа
38%
П1: 1.71 Х: 2.57 П2: 13.80
П1: 1.80 Х: 2.05 П2: 12.00
П1: 1.71 Х: 2.57 П2: 13.80
П1: 1.71 Х: 2.57 П2: 13.80
П1: 1.61 Х: 3.05 П2: 7.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 8
    Сандро Тонали
    42
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 12
    Анте Ребич
    Нападающий
    63
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
    62
  • 30
    Messias, Junior
    Нападающий
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
    62
  • 22
    Тео
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
    24
  • 46
    Маттео Габбия
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 1
    Адриан Шемпер
    Вратарь
  • 9
    Фелипе Кайседо
    Нападающий
    63
  • 45
    Yeboah, Kelvin
    Нападающий
    48
  • 20
    Калеб Экубан
    Нападающий
  • 10
    Филиппо Мелегони
    Полузащитник
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
    36
  • 90
    Маноло Портанова
    Полузащитник
  • 15
    Хоан Васкес
    Защитник
  • 5
    Зиньо Ванхёсден
    Защитник
  • 55
    Лео Скири Остигард
    53 17
  • 36
    Hefti, Silvan
    Защитник
    64
Запасные игроки
  • 93
    Roback, Emil
    Нападающий
  • 92
    Nava, Lapo
    Вратарь
  • 91
    Stanga, Luca
    Защитник
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 41
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 27
    Стефано Стураро
    Полузащитник
  • 44
    Buksa, Aleksander
    Нападающий
  • 57
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
  • 94
    Абдулайе Туре
    Полузащитник
  • 23
    Маттиа Дестро
    Нападающий
  • 22
    Маркетти Федерико
  • 19
    Горан Пандев
    Нападающий
  • 18
    Паоло Гильоне
    Нападающий
  • 13
    Бани, Маттиа
    Защитник
  • 8
    Франческо Кассата
    Полузащитник
  • 5
    Масиэлло, Андреа
    Защитник
  • 99
    Galdames, Pablo
    Полузащитник
Тренеры
  • Стефано Пиоли
  • Андрей Шевченко
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
6
Удары мимо
3
4
Блокировано ударов
1
6
Угловые
3
15
Штрафные
12
11
Фолы
15
2
Удары в створ
3
1
ЖК
4
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
74'
Гоооол!!!
Милан таки сравнивает счёт! Жиру демонстрирует своё мастерство, идеальным ударом головой отправляя мяч в угол ворот Шемпера. Голевая передача на счету Эрнандеса.
71'
Замена
Экубан уступил место на поле Кассате.
70'
Много потерь совершают футболисты Милана, но Дженоа никак не удается этим воспользоваться.
67'
Мяч после удара Мессиаса опустился на ворота сверху. Шемпер контролировал ситуацию.
66'
Авантюрное решение Леау пробить издали не оправдало себя. Шемпер уверенно фиксирует мяч в руках.
64'
Желтая карточка
Хефти толчком сбил Леау с ног.
63'
Замена
Дестро заменил Кайседо.
62'
Замена
Тройная замена от Пиоли. Бакайоко, Диас и Леау вышли на поле вместо Крунича, Мальдини и Ребича соответсвенно.
60'
Гефти и Васкес совместными усилиями нивелируют угрозу воротам Дженоа, исходившую от Ребича.
55'
Милан нагнетает обстановку у ворот соперника, гостям все сложнее сдерживать регулярные атаки.
53'
Желтая карточка
Эстигор не успевает сыграть в мяч и бьёт Жиру по ноге. Жёлтая по делу.
49'
Опасный момент
Шемпер в красивом прыжке парирует коварный удар Габбии!
48'
Желтая карточка
Ебоа предупреждён арбитром за отмашку.
47'
Портанова снова оказался на ударной позиции, но не сумел акцентированно пробить по воротам.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Похоже, качественное сопротивление подопечных Шевченко стало неожиданностью для футболистов Милана. Россонери не похожи на самих себя и уступают Дженоа по итогам первого тайма абсолютно заслуженно.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
41'
Опасный момент
Портанова подключился к атаке из глубины и во вратарской откликнулся на передачу Ебоа! Если бы игрок Дженоа пробил точнее, голкипер вряд-ли смог бы спасти ситуацию.
39'
Габбия, находясь в окружении нескольких соперников, всё-таки пробивает в сторону ворот, но опасным этот удар назвать сложно.
37'
Желтая карточка
Бадель выполнил запоздалый подкат против Крунича.
35'
Калюлю уверенно выигрывает борьбу один в один у Ебоа. Угрозы воротам Милана не будет.
29'
Тонали знатно приложился к мячу слёта. Точности не хватило его удару.
26'
Меньян ошибся при выходе из ворот и Ебоа достаточно было лишь попасть в створ ворот, но новичок Дженоа с этой задачей не справился.
23'
Замена
У Томори мышечное повреждение. Вместо него на поле выйдет Флоренци.
17'
Гоооол!!!
Образцовый угловой в исполнении Дженоа! Эстигор, перевисев в воздухе Эрнандеса, нанёс четкий удар в нижний угол. У Меньяна не было шансов среагировать.
16'
Ванхёйсден протащил мяч к воротам и попытался дальним ударом поразить нижний угол. Меньян выполнил сейв, переведя снаряд на угловой.
13'
Болельщики на Сан-Сиро тепло поприветствовали Андрея Шевченко.
12'
Мессиас принял непростую передачу от Ребича, но направить мяч в створ ворот бразильцу не удалось.
10'
Ни одна из команд пока не сумела захватить игровую инициативу. Много брака в действиях футболистов мы наблюдаем.
4'
Опасный момент
Крунич вбежал в штрафную и откликнулся на навесную передачу с угла поля. После его удара мяч угодил в перекладину!
3'
Мальдини выдал впечатляющий слаломный проход к воротам и нанёс удар по воротам. Защитник Дженоа в последний момент успел перевести мяч на угловой.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Милана: Меньян – Эрнандес (к), Томори, Габбия, Калюлю – Крунич, Тонали, Мальдини – Ребич, Жиру, Мессиас.
Инфо
Стартовый состав Дженоа: Шемпер – Васкес, Ванхёйсден, Эстигор – Ебоа, Мелегони, Бадель (к), Портанова, Хефти – Экубан, Кайседо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии Милан – Дженоа.
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Комментарии(2)
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avatar
Кююмалайнен (Київ)
13.01.2022 в 21:55
В принципе Шева мог бы уже заранее заказать на утро билет на Лондон - результат матча предопределен, вопрос разрыва контракта пустая формальность...
Ответить
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
13.01.2022 в 21:57
На вопрос, что дальше ждет Шеву, красноречиво отвечает фамилия последнего в списке стартового состава игрока Дженоа.
Ответить
0
0


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Анонс матча Милан - Дженоа 13.01.2022, Кубок Италии

Поединок между командой Милан (Милан) и командой Дженоа (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 13.01.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Милан (Милан) и командой Дженоа (Генуя):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение Дженоа и Милан в предыдущем футбольном матче 01.12.2021 закончилось со следующими результатом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Андрей Шевченко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - Дженоа можно посмотреть 13.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - Дженоа, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команды Милан был сыгран против "Венеция" - 09.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко

Прошедший матч команды Дженоа был сыгран против "Специя" - 09.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Специя".

Следите за результатами матча Милан - Дженоа онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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