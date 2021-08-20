Пари Сен-Жермен - Брест онлайн трансляция матча

Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - Брест 15.01.2022, Чемпионат Франции

Противостояние между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Брест (Брест) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч состоится на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 15.01.2022

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Брест (Брест):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Брест осталась с поражением. Столкновение Брест и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 20.08.2021 закончилось с такими результатами: 2:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Мишель Тер-Закарян разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)

Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970

Страна: Франция

Тренер: Маурисио Почеттино



Предыдущий матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Лион - 09.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Брест (Брест)

Год основания Брест (Брест): 1950

Страна: Франция

Тренер: Ландри Шовен



Предыдущий матч команды Брест был сыгран против Ницца - 09.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Ницца.

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