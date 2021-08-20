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Пари Сен-Жермен - Брест онлайн трансляция матча

Чемпионат Франции - 15 января 2022, 22:00 - Парк-де-Пренс
Главный судья: Микаэль Лесаж
Рейтинг матча:
Пари Сен-Жермен
Париж
1 - 0
Обновить
46'
Брест
Брест
Ход матча
24' Андер Эррера 32' Килиан Мбаппе 34' Килиан Мбаппе 34' Хуго Магнетти 45' Люсьен Агуме
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
33%
Ничья
33%
Брест
33%
П1: 1.52 Х: 3.52 П2: 7.50
П1: 1.52 Х: 3.52 П2: 7.50
П1: 1.52 Х: 3.52 П2: 7.50
П1: 1.57 Х: 3.50 П2: 7.00
Интересные факты
  • Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Брест (во всех соревнованиях).
  • Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 9 играх.
  • В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 2 гол(а).
  • Наиболее популярный счет между Пари Сен-Жермен и Брест 3-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Брест - 3.4.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 55% случаев, Брест выигрывает в 20%.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Брест без побед над Пари Сен-Жермен в последних 10 играх.
  • Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Брест.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Выездная статистика Брест в сезоне 3-4-3
  • Команда Брест выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Пари Сен-Жермен.
  • Marco Verratti получил больше всего желтых карточек (7) в Пари Сен-Жермен. Ronael Pierre-Gabriel получил 5 в Брест.
  • Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.
  • Брест не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Пари Сен-Жермен забивает 2.27 гола, играя дома, а Брест забивает 1.18 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 55% матчей, Брест выигрывает в 20% матчей.
  • Когда Брест лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брест% своих матчей.
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Брест's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Брест - 1.6.
  • Домашняя статистика Пари Сен-Жермен в сезоне 8-1-0
  • Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Брест.
  • Kylian Mbappe лучший бомбардир Пари Сен-Жермен с 10 голами. Romain Faivre забил 7 раз за Брест
  • Из последних 5 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 5, команда Брест выиграла 0, 0 ничьи.
  • Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 18 домашних матчах.
  • Пари Сен-Жермен забивает 2.8 гола за матч против команды Брест, а Брест забивает 0.6 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига 1".
  • Когда Брест проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брест% своих матчей.
  • В домашних матчах Пари Сен-Жермен не проигрывает Брест в последних 4 встречах.
  • Недавнее выступление команды Брест в "Лига 1" лучше, чем у команды Пари Сен-Жермен.
  • Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • В прошлом сезоне Пари Сен-Жермен выиграл обе игры против Брест (3-0 дома и 2-0 на выезде)
  • Брест не забивает в 0 из их 10 выездных матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 3% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.
  • Пари Сен-Жермен не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • Во время последних 12 встреч, команда Пари Сен-Жермен выиграла 11 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Брест выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 32-9 в пользу команды Пари Сен-Жермен
  • Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 35% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Брест забил 31% голов между минутами 61-75?
Личные встречи
Пари Сен-Жермен
8
Побед
8
Игр
0
Побед
Брест
Чемпионат Франции 2021/2022
20.08.2021 - 22:00 Брест 2 - 4 Завершен Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
23.05.2021 - 22:00 Брест 0 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен
Кубок Франции 2020/2021
06.03.2021 - 22:10 Брест 0 - 3 Завершен Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
09.01.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 3 - 0 Завершен Брест
Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
09.01.2022 - 21:45 Лион 1 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Чемпионат Франции 2021/2022
22.12.2021 - 22:00 Лорьян 1 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Чемпионат Франции 2021/2022
12.12.2021 - 21:45 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Монако В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 19:45 Пари Сен-Жермен 4 - 1 Завершен Брюгге В
Чемпионат Франции 2021/2022
04.12.2021 - 22:00 Ланс 1 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен Н
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Последние матчи - Брест
Чемпионат Франции 2021/2022
09.01.2022 - 14:00 Брест 0 - 3 Завершен Ницца П
Кубок Франции 2021/2022
02.01.2022 - 14:45 Брест 3 - 0 Завершен Бордо В
Чемпионат Франции 2021/2022
22.12.2021 - 22:00 Труа 1 - 1 Завершен Брест Н
Чемпионат Франции 2021/2022
11.12.2021 - 18:00 Брест 0 - 4 Завершен Монпелье П
Чемпионат Франции 2021/2022
04.12.2021 - 18:00 Марсель 1 - 2 Завершен Брест В
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Главные события
45'
Люсьен Агуме
Килиан Мбаппе
34'
34'
Хуго Магнетти
ГООЛ! Килиан Мбаппе
32'
Андер Эррера
24'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
33%
Ничья
33%
Брест
33%
П1: 1.52 Х: 3.52 П2: 7.50
П1: 1.52 Х: 3.52 П2: 7.50
П1: 1.52 Х: 3.52 П2: 7.50
П1: 1.57 Х: 3.50 П2: 7.00
Составы команд
50
Джанлуиджи Доннарумма
25
Tavares Mendes, Nuno Alexandre
3
Кимпембе, Преснель
5
Маркиньос
24
Тило Керер
21
Андер Эррера
6
Марко Верратти
18
Вейналдум, Джорджиньо
10
Килиан Мбаппе
9
Мауро Икарди
11
Анхель Ди Мария
40
Марко Бизот
18
Ронаэль Пьер-Габриэль
5
Брендан Шардонне
23
Херелле, Кристоф
2
Duverne, Jean-Kevin
21
Ромен Февр
10
Люсьен Агуме
27
Хуго Магнетти
9
Хонорат, Франк
26
Le Douaron, Jeremy
14
Ирвин Кардона
Стартовый состав
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
    34 32
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
    24
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 18
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 25
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 26
    Le Douaron, Jeremy
    Защитник
  • 14
    Ирвин Кардона
    Нападающий
  • 21
    Ромен Февр
    Полузащитник
  • 10
    Люсьен Агуме
    45
  • 27
    Хуго Магнетти
    34
  • 9
    Хонорат, Франк
    Нападающий
  • 18
    Ронаэль Пьер-Габриэль
    Защитник
  • 5
    Брендан Шардонне
    Защитник
  • 23
    Херелле, Кристоф
    Защитник
  • 2
    Duverne, Jean-Kevin
    Защитник
  • 40
    Марко Бизот
    Вратарь
Запасные игроки
  • 16
    Серхио Рико Гонсалес
    Вратарь
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 17
    Колин Дагба
  • 8
    Леандро Паредес
  • 15
    Данилу
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 28
    Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
    Полузащитник
  • 34
    Simons, Xavi
    Полузащитник
  • 38
    Edouard Michut
  • 1
    Ларсонье, Гатье
    Вратарь
  • 3
    Лилиан Брассье
  • 20
    Йере Уронен
    Защитник
  • 22
    Фоссуриэр, Жульен
    Полузащитник
  • 8
    Бастьен Ласне, Пауль
    Полузащитник
  • 28
    Мбок, Хьянг`а
    Полузащитник
  • 15
    Стив Мунье
    Нападающий
  • 29
    Баджи, Юсуф
    Нападающий
Тренеры
  • Маурисио Почеттино
  • Мишель Тер-Закарян
Статистика матча
67%
Владение мячом
33%
4
Удары мимо
1
2
Блокировано ударов
5
Угловые
4
4
Удары в створ
3
3
Штрафные
6
3
Сейвы
3
3
Фолы
3
3
Офсайды
2
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
ПСЖ после первого тайма ведет в счете, контролирует игру, точно теряет Вейналдума из-за травмы перед перерывом, а соперники все равно остаются опасными в быстрых атаках. Коллектив Томаса Тухеля играет в расслабленном темпе, но Мбаппе уже завелся, хотя особых поводов к этому не наблюдалось.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+4'
Мендеш в атаке на левом фланге сыграл в опасную накладку против Шардонне.
45+2'
Вейналдум теперь не может встать на ноги.
45+1'
Желтая карточка
Агум потянул на газон Вейналдума, после потери мяча на чужой половине.
45'
Желтая карточка
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 1 мин.
44'
Пьер-Габриэль блокировал прострел Ди Марии с левого фланга.
42'
Верратти был сбит фолом Ле Дуарон в центре поля.
40'
Опасный момент
Икарди головой опередил на верховом мяче Бизота в центре чужой штрафной, но сфолил против соперника, оказавшись при этом в офсайде, после отскока от блокированного удара Вейналдума.
38'
Офсайд
Прострел Мендеша с левого фланга Икарди пропустил на дальнюю для Керера, но защитник не пустил соперника к завершению, а на Мауро дали офсайд.
36'
ПСЖ отнял мяч у соперников в данные минуты.
34'
Желтая карточка
По желтой дали Мбаппе и Маньетти.
33'
Мбаппе начал толкаться у центральной линии с Маньетти после столкновения с соперником.
32'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мбаппе завершил передачу Вейналдума на центральный выход в штрафную ударом с рикошетом от левой штанги из-под защитника!
31'
Мбаппе замыкал черпак Ди Марии к левому углу вратарской, но Бизот забрал мяч в руки, сократив дистанцию.
29'
Опасный момент
Вейналдум закрутил мяч над воротами с левого фланга штрафной в завершении безумной перепасовки игроков ПСЖ внутри чужих владений.
28'
Удар низом в ближний угол от Мбаппе завершал стенку с Верратти, но мяч пошел мимо цели.
27'
Подача с правого фланга от Маньетти пошла на голову сопернику.
26'
Уголовой
Подача с углового на правом фланге от Ди Марии пошла на голову Шардонне.
24'
Желтая карточка
Эррера получил карточку за подкат в центре поля против Ле Дуарона.
22'
Эррера с правого угла штрафной вешал в центр, но Эррель вынес мяч подальше от своих владений.
20'
Уголовой
Доннарумма во вратарской забрал подачу углового с правого фланга от Фавра.
19'
Онора нанес дальний удар с носка с левого фланга, но мяч пошел прямиком в руки Доннарумме.
17'
Онора смещался с левого фланга к чужой штрафной, но в завершении отдал невнятный пас внутрь чужих владений.
15'
Бизот заблокировал прострел от лицевой на левом фланге штрафной в исполнении Мбаппе.
14'
Офсайд
Офсайд у Ди Марии при передаче на правый фланг.
12'
Дюверн перевел мяч головой на угловой, после заброса ему за спину с левого фланга на Керера.
10'
Опасный момент
И вновь Кардона! Но на этот раз замыкал подачу углового с левого фланга на ближний угол вратарской, но Доннарумма смахнул над перекладиной!
9'
Опасный момент
Доннарумма остался один на один с Кардона, которому отдали заброс в центр штрафной, но все равно потащил удар в правый угол его ворот!
7'
К центру поля сместил игру Брест, пока нам крутят Неймара в VIP-ложе. Хоть приехал из Бразилии.
5'
Шардонне подставил голову под обводящий удар со входа на правый фланг штрафной от Ди Марии.
4'
Бизот на среднем выходе выступил на перехвате заброса в направлении Икарди из глубины.
3'
Опасный момент
Вейналдум замыкал подачу с левого фланга от Верратти, но головой пробил над ближней девяткой.
2'
Шардоне перехватил пас Ди Марии в центр штрафной на Икарди.
1'
ПСЖ старается зацепиться за мяч на первых минутах.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ларсонье, Брассье, Ласне, Мунье, Уронен, Фоссурье, Мбок, Баджи.
Брест: Бизот — Пьер-Габриэль, Шардонне, Эррель, Дюверн — Фавр, Агум, Маньетти, Онора — Ле Дуарон, Кардона.
Запасные: Рико, Рамос, Дагба, Паредес, Данилу, Дракслер, Эбимбе, Симонс, Мишу.
ПСЖ: Доннарумма — Керер, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш — Вийналдум, Верратти, Эррера — Ди Мария, Икарди, Мбаппе.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Микаэль Лесаж (Фалез, Франция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 21-го тура французской Лиги 1. На поле стадиона "Парк де Пренс" (Париж, Франция) сыграют ПСЖ и Брест.
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Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - Брест 15.01.2022, Чемпионат Франции

Противостояние между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Брест (Брест) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч состоится на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 15.01.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Брест (Брест):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Брест осталась с поражением. Столкновение Брест и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 20.08.2021 закончилось с такими результатами: 2:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Мишель Тер-Закарян разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Брест можно посмотреть 15.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Франции. Текстовую трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Брест, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Лион - 09.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Брест (Брест)
Год основания Брест (Брест): 1950
Страна: Франция
Тренер: Ландри Шовен

Предыдущий матч команды Брест был сыгран против Ницца - 09.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Ницца.

Следите за результатами матча "Пари Сен-Жермен" - Брест онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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