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Милан - Специя онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 17 января 2022, 19:30 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Марко Серра
Рейтинг матча:
Милан
Милан
1 - 1
Матч завершен
Специя
Специя
Ход матча
19' Геяси, Эммануэль 22' Kalulu, Pierre 32' Кивёр, Якуб 44' Иван Проведель 45' Рафаэл Леау
57' Саелемакезерс, Алексис Вышел: Messias, Junior 58' Рей Манай Вышел: Agudelo Ardila Kevin Andres 62' Маттео Габбия 64' Agudelo Ardila Kevin Andres 65' Maggiore, Giulio 70' Браим Диас Вышел: Оливье Жиру 70' Алессандро Флоренци Вышел: Давиде Калабрия 77' Реца, Аркадиуш Вышел: Ferrer, Salva 80' Maggiore, Giulio Вышел: Виктор Коваленко 84' Рафаэл Леау Вышел: Анте Ребич 90' Bastoni, Simone
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Милан
40%
Ничья
27%
Специя
33%
П1: 47.00 Х: 5.00 П2: 1.17
П1: 41.00 Х: 4.33 П2: 1.29
П1: 47.00 Х: 5.00 П2: 1.17
П1: 47.00 Х: 5.00 П2: 1.17
П1: 1.62 Х: 3.25 П2: 6.90
Интересные факты
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Серия А" против команды Специя.
  • Из последних 4 встреч команда Милан выиграла 3, команда Специя выиграла 1, 0 ничьи.
  • Милан забивает 2 гола за матч против команды Специя, а Специя забивает 1 гола против команды Милан (в среднем).
  • Милан имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Милан выигрывает первый тайм в 49% матчей, Специя выигрывает в 17% матчей.
  • Когда Специя проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Специя.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Специя (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).
  • Sandro Tonali получил больше всего желтых карточек (5) в Милан. Emmanuel Gyasi получил 6 в Специя.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Специя - 3.
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Специя's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Специя выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • Theo Hernandez отдал больше всего передач в Милан с 5 передачами. Daniele Verde лучший распасовщик Специя (3 передач)
  • Милан забивает 1.57 гола, играя дома, а Специя забивает 1.21 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Специя лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.
  • Милан выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Специя выигрывает в 17%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Специя - 0.5.
  • Милан выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Игры прошлого года: 3-0 (Милан дома) и 2-0 (Специя дома).
  • Специя не забивает в 4 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Милан не забивает в 1 из их 10 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Специя забил 29% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Милан забил 24% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Милан
3
Побед
6
Игр
1
Побед
Специя
Чемпионат Италии 2021/2022
17.01.2022 - 19:30 Милан 1 - 1 Завершен Специя
Чемпионат Италии 2021/2022
25.09.2021 - 16:00 Специя 1 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
13.02.2021 - 21:45 Специя 2 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 19:00 Милан 0 - 0 Завершен Специя
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
17.01.2022 - 19:30 Милан 1 - 1 Завершен Специя Н
Кубок Италии 2021/2022
13.01.2022 - 22:00 Милан 3 - 1 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 13:30 Венеция 0 - 3 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 19:30 Милан 3 - 1 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Эмполи 2 - 4 Завершен Милан В
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Последние матчи - Специя
Чемпионат Италии 2021/2022
17.01.2022 - 19:30 Милан 1 - 1 Завершен Специя Н
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 19:30 Дженоа 0 - 1 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 15:30 Специя 1 - 2 Завершен Эллас Верона П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Наполи 0 - 1 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Специя 1 - 1 Завершен Эмполи Н
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Новости команд
Главные события
90'
Bastoni, Simone
Рафаэл Леау
Вышел: Анте Ребич
84'
80'
Maggiore, Giulio
Вышел: Виктор Коваленко
77'
Реца, Аркадиуш
Вышел: Ferrer, Salva
Браим Диас
Вышел: Оливье Жиру
70'
Алессандро Флоренци
Вышел: Давиде Калабрия
70'
65'
Maggiore, Giulio
64'
Agudelo Ardila Kevin Andres ГООЛ!
Маттео Габбия
62'
58'
Рей Манай
Вышел: Agudelo Ardila Kevin Andres
Саелемакезерс, Алексис
Вышел: Messias, Junior
57'
ГООЛ! Рафаэл Леау
45'
44'
Иван Проведель
32'
Кивёр, Якуб
Kalulu, Pierre
22'
19'
Геяси, Эммануэль
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Милан
40%
Ничья
27%
Специя
33%
П1: 47.00 Х: 5.00 П2: 1.17
П1: 41.00 Х: 4.33 П2: 1.29
П1: 47.00 Х: 5.00 П2: 1.17
П1: 47.00 Х: 5.00 П2: 1.17
П1: 1.62 Х: 3.25 П2: 6.90
Составы команд
16
Майгнан, Мике
22
Тео
46
Маттео Габбия
20
Kalulu, Pierre
25
Алессандро Флоренци
41
Бакайоко, Тиемуэ
33
Раде Крунич
17
Рафаэл Леау
10
Браим Диас
56
Саелемакезерс, Алексис
11
Златан Ибрагимович
94
Иван Проведель
27
Кельвен Амьен-Аду
28
Мартин Эрлич
43
Николау, Димитрис
13
Реца, Аркадиуш
25
Maggiore, Giulio
14
Кивёр, Якуб
20
Bastoni, Simone
11
Геяси, Эммануэль
9
Рей Манай
10
Даниэле Верде
Стартовый состав
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
    84 45
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
    70
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
    57
  • 41
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 22
    Тео
  • 46
    Маттео Габбия
    62
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
    22
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
    70
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 11
    Геяси, Эммануэль
    Нападающий
    19
  • 9
    Рей Манай
    58
  • 10
    Даниэле Верде
    Нападающий
  • 25
    Maggiore, Giulio
    Полузащитник
    80 65
  • 14
    Кивёр, Якуб
    Защитник
    32
  • 20
    Bastoni, Simone
    Полузащитник
  • 27
    Кельвен Амьен-Аду
    Защитник
  • 28
    Мартин Эрлич
    Защитник
  • 43
    Николау, Димитрис
    Защитник
  • 13
    Реца, Аркадиуш
    Полузащитник
    77
  • 94
    Иван Проведель
    Вратарь
    44
Запасные игроки
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 62
    Di Gesu, Enrico
    Полузащитник
  • 30
    Messias, Junior
    Нападающий
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 12
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 7
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 91
    Stanga, Luca
    Защитник
  • 44
    Давид Стрелец
  • 33
    Agudelo Ardila Kevin Andres
    64
  • 31
    Sher, Aimar
    Полузащитник
  • 22
    Antiste, Janis
    Нападающий
  • 21
    Ferrer, Salva
    Защитник
  • 18
    М'Бала Нзола
  • 15
    Петко Христов
    Защитник
  • 8
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 7
    Джакопо Сала
    Полузащитник
  • 40
    Zovko, Petar
    Вратарь
  • 1
    Йерун Зут
  • 77
    Bertola, Nicolo
    Защитник
Тренеры
  • Стефано Пиоли
  • Тьяго Мотта
Статистика матча
60%
Владение мячом
40%
11
Удары мимо
3
19
Штрафные
13
12
Фолы
15
5
Блокировано ударов
1
9
Угловые
1
2
ЖК
5
1
Офсайды
4
6
Удары в створ
5
4
Сейвы
3
Трансляция
90+3'
Опасный момент
Златан пробивав за штрафного точно по центру воріт. Голкіпер переводить на кутовий.
90+3'
Желтая карточка
Ніколау отримує гірчичник.
90+2'
Опасный момент
Який же момент! Мессіас з пасу Ребіча пробиває в дальній кут та забиває, але суддя свистить про порушення правил в атаці.
90'
П'ять хвилин додано до другого тайму.
88'
Опасный момент
Класний момент мав Ібрагімовіч! Златан приймає м'яч на межі штрафного, обробляє та пробиває з розвороту в правий кут. Воротар парирував!
84'
Замена
Остання заміна від Стефано Піолі. Ребіч на полі, а Леау на лаві запасних.
81'
Опасный момент
Класний момент мав Коваленко! Він з 20 метрів намагався пробити на силу, але Меньян без проблем парирує.
79'
Замена
А ось і він! Віктор Коваленко з'являється на полі! Відпочивати іде Маджоре.
77'
Замена
Заміна від Тьяго Мотти. Ферер виходить замість Реци.
75'
Спеція в повному складі сідає в оборону. Клуб, здається, повністю задоволений нічиєю та хоче втримати цей рахунок.
71'
Замена
Подвійна заміна від Стефано Піолі. Калабрія та Жиру з'являються замість Габбіа та Діаса.
69'
Мілан одразу після пропущеного м'яча активно йде вперед всіма силами. Поки що нічого небезпечного.
66'
Желтая карточка
Відразу ж гірчичник для Маджоре за грубий фол.
64'
Гоооол!!!
Зрівнює рахунок Спеція! Верде розганяється на лівому фланзі та потужно прострілює. На м'ячі опиняється Агудело, який без проблем переправляє круглого у лівий кут воріт.
62'
Желтая карточка
На гірчичнику опиняється Габбіа. Захисник намагався затримати час.
59'
Замена
Від Тьяго Мотти також заміна. Манай іде з поля, Агудело замість нього.
58'
Замена
Перша заміна від Стефано Піолі. Жуніор Мессіас з'являється на полі замість Алексіса Салемакерса.
56'
Опасный момент
Який же удар! Салемакерс з 20 метрів пробиває прямо в кут! Воротарю довелося дуже постаратися, аби відбити на кутовий.
53'
Река своїм пасом класно запустив по флангу Бастоні. Той проходить на половину поля суперника, але Калулу вчасно і чисто грає у відборі.
49'
Г'яссі грубо фолить проти Ібрагімовіча на правому фланзі. Жовтої суддя не показує, але Златан таке не забуває.
46'
Свисток
Свисток судді сповіщує про початок другого тайму нашого матчу.
В першій половині зустрічі все було досить спокійно до 40-ї хвилини. Саме тоді Мілан створив одразу три небезпечні моменти, і в одному з них зміг забити. Побачимо, що команда Піолі буде робити в другому таймі.
45+3'
Свисток
Свисток судді сповіщує про завершення першого тайму нашого матчу.
45+1'
Гоооол!!!
Що ж творить Спеція... Ніколау зрізає м'яч після діагоналі Круніча, і м'яч опиняється прямо в ногах Леау. Нападник без проблем перекидає голкіпера і відкриває рахунок.
45'
Одну хвилину додав до першого тайму суддя.
45'
Незабитый пенальти
Тео Ернандес не реалізував удар з точки! Як ще пощастило зараз Спеції! Захисник пробив на кілька сантиметрів правіше від стійки.
44'
Опасный момент
Буде пенальті. Гірчичник для Проведеля.
42'
Опасный момент
Що ж зараз наварив воротар гостей... Він обрізався в боротьбі з Леау та вдарив того по ногах. Здається, зараз буде пенальті. Йде перевірка ВАР.
40'
Опасный момент
Як же зараз рятує Спецію Проведель! Салемакерс змістився в центр з правого флангу та закрутив м'яч у дальній кут, але голкіпер дотягується руками та переводить на кутовий.
36'
Важко дається міланцям просування вперед. Суперник змущений грати досить жорстко, аби відбирати м'яч, проте все ж у межах правил.
32'
Желтая карточка
Тепер вже Ківіор отримує жовту картку. Півзахисник Спеції намагався затримати час.
29'
Опасный момент
Манай виривається на оперативний простір, обходить Калулу та пробиває по воротах з десяти метрів. Меньян парирував.
26'
Господарі поля взяли невелику паузу в атаках та відійшли на свою половину поля. Меньян розпасовує Ернандеса та Калулу.
22'
Желтая карточка
Для Калулу також жовта за грубий фол.
21'
Желтая карточка
Г'яссі отримує гірчичник. Він грубо намагався зупинити Бакайоко.
20'
Опасный момент
Що робить Салемакерс! Алексіс обводить на замаху зразу двох гравців Спеції в штрафному майданчику, але акцентовано пробити не виходить.
16'
Опасный момент
Який же момент у Мілану! Златан віддав на фланг Леау, а той хитнув захисника та закрутив у дальній кут. Воротар встигає згрупуватися та перевести ногою на кутовий.
12'
Перший напівмомент від підопічних Піолі. Після подачі кутового Габбіа вистрибнув найвище та спрямував круглого в бік воріт. Невлучно.
9'
Команда Мотти намагалася втримувати м'яч під контролем певний час, проте пресинг міланців не залишає команді шансів.
5'
Мілан намагається виходити в атаку через короткий пас, але поки що це виходить досить важко. Спеція намагається закривати всі вільні зони.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Розпочинається наш матч!
Инфо
Вже відомі склади команд. Мілан: Меньян, Флоренці, Калулу, Габбія, Ернандес, Круніч, Бакайоко, Салемакерс, Діас, Леау, Ібрагімовіч. Спеція: Проведель, Аміан, Ерліч, Ріколау, Реца, Ківіор, Бастоні, Г'ясі, Маджіоре, Верде, Манай.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Серії А Мілан - Спеція.
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Анонс матча Милан - "Специя" 17.01.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой Милан (Милан) и командой "Специя" (Специя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 17.01.2022
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Милан (Милан) и командой "Специя" (Специя):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Милан и "Специя" в предыдущем футбольном матче 17.01.2022 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Тьяго Мотта разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - "Специя" можно посмотреть 17.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - "Специя", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против "Специя" - 17.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Специя" (Специя)
Страна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта

Предыдущий матч команды "Специя" был сыгран против Милан - 17.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Милан - "Специя" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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