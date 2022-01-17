Милан - Специя онлайн трансляция матча

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Серия А" против команды Специя.

Из последних 4 встреч команда Милан выиграла 3, команда Специя выиграла 1, 0 ничьи.

Милан забивает 2 гола за матч против команды Специя, а Специя забивает 1 гола против команды Милан (в среднем).

Милан имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Милан выигрывает первый тайм в 49% матчей, Специя выигрывает в 17% матчей.

Когда Специя проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.

Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Специя.

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Специя (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).

Sandro Tonali получил больше всего желтых карточек (5) в Милан. Emmanuel Gyasi получил 6 в Специя.

Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Специя - 3.

Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Милан's performance of the last 5 matches is better than Специя's.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Команда Специя выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Серия А" против команды Милан.

Победителем прошлой встречи была команда Милан.

Theo Hernandez отдал больше всего передач в Милан с 5 передачами. Daniele Verde лучший распасовщик Специя (3 передач)

Милан забивает 1.57 гола, играя дома, а Специя забивает 1.21 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Специя лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.

Милан выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Специя выигрывает в 17%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Специя - 0.5.

Милан выиграл последние 3 матчи в Серия А.

Игры прошлого года: 3-0 (Милан дома) и 2-0 (Специя дома).

Специя не забивает в 4 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Милан не забивает в 1 из их 10 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Специя забил 29% голов между минутами 46-60?