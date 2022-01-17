Милан - Специя онлайн трансляция матча

Матч между командой Милан (Милан) и командой "Специя" (Специя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 17.01.2022
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Милан (Милан) и командой "Специя" (Специя):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Милан и "Специя" в предыдущем футбольном матче 17.01.2022 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Тьяго Мотта разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Предыдущий матч команды Милан был сыгран против "Специя" - 17.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: "Специя" (Специя)
Страна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта
Предыдущий матч команды "Специя" был сыгран против Милан - 17.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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