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Ювентус - Удинезе онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 15 января 2022, 21:45 - Альянц Стадиум
Главный судья: Антонио Джуя
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
1 - 0
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59'
Удинезе
Удине
Ход матча
19' Пауло Дибала 23' Артур 34' Soppy, Brandon
46' Артур Вышел: Мануэль Локателли 46' Деян Кулусевски Вышел: Федерико Бернардески 57' Лука Пеллегрини Вышел: Маттиа Де Шильо
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
30%
Ничья
30%
Удинезе
40%
П1: 2.03 Х: 2.52 П2: 6.37
П1: 1.83 Х: 2.50 П2: 6.50
П1: 2.03 Х: 2.52 П2: 6.37
П1: 2.03 Х: 2.52 П2: 6.37
П1: 1.82 Х: 2.90 П2: 5.80
Интересные факты
  • Ювентус забивает 1.9 гола, играя дома, а Удинезе забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Удинезе лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Удинезе% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Удинезе - 1.4.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Удинезе.
  • Ювентус не проигрывает в последних 8 играх.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Удинезе (во всех соревнованиях).
  • Ювентус забивает 2.6 гола за матч против команды Удинезе, а Удинезе забивает 1.2 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Ювентус и Удинезе 1-0. 9 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • В домашних матчах Ювентус не проигрывает Удинезе в последних 6 встречах.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Удинезе выигрывает в 31%.
  • Когда Удинезе проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Удинезе% своих матчей.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Удинезе's.
  • Juan Cuadrado получил больше всего желтых карточек (5) в Ювентус. Rodrigo Becao получил 5 в Удинезе.
  • Команда Удинезе выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Наиболее популярный результат в играх между Ювентус иУдинезе, когда Ювентус играет дома, 1- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Удинезе - 3.8.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 45% матчей, Удинезе выигрывает в 31% матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Удинезе получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Paulo Dybala лучший бомбардир Ювентус с 6 голами. Beto забил 8 раз за Удинезе
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Удинезе.
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 3, команда Удинезе выиграла 1, 1 ничьи.
  • В прошлом сезоне Ювентус выиграл обе игры против Удинезе (4-1 дома и 2-1 на выезде)
  • Удинезе забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Удинезе не забивает в 2 из их 9 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 54 встреч, команда Ювентус выиграла 37 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Удинезе выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 105-41 в пользу команды Ювентус
  • За последние 27 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 22 раз, 0 сыграла в ничью и 5 победы команды Удинезе. Разница голов 56-20 в пользу команды Ювентус.
  • Ювентус не забивает в 2 из их 10 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Последняя гостевая победа Удинезе над Ювентус была в 2015
  • Вы знали, что Ювентус забил 6% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Удинезе забил 32% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ювентус забил 28% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Ювентус
16
Побед
22
Игр
2
Побед
Удинезе
Чемпионат Италии 2021/2022
22.08.2021 - 19:30 Удинезе 2 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
02.05.2021 - 19:00 Удинезе 1 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
03.01.2021 - 21:45 Ювентус 4 - 1 Завершен Удинезе
Чемпионат Италии 2019/2020
23.07.2020 - 20:15 Удинезе 2 - 1 Завершен Ювентус
Последние матчи - Ювентус
Суперкубок Италии 2022
12.01.2022 - 22:00 Интер 2 - 1 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 19:30 Рома 3 - 4 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2021/2022
18.12.2021 - 19:00 Болонья 0 - 2 Завершен Ювентус В
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Последние матчи - Удинезе
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 17:30 Удинезе 2 - 6 Завершен Аталанта П
Чемпионат Италии 2021/2022
18.12.2021 - 21:45 Кальяри 0 - 4 Завершен Удинезе В
Кубок Италии 2021/2022
14.12.2021 - 19:00 Удинезе 4 - 0 Завершен Кротоне В
Чемпионат Италии 2021/2022
11.12.2021 - 21:45 Удинезе 1 - 1 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2021/2022
06.12.2021 - 19:30 Эмполи 3 - 1 Завершен Удинезе П
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Новости команд
Главные события
Лука Пеллегрини
Вышел: Маттиа Де Шильо
57'
Артур
Вышел: Мануэль Локателли
46'
Деян Кулусевски
Вышел: Федерико Бернардески
46'
34'
Soppy, Brandon
Артур
23'
ГООЛ! Пауло Дибала
19'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
30%
Ничья
30%
Удинезе
40%
П1: 2.03 Х: 2.52 П2: 6.37
П1: 1.83 Х: 2.50 П2: 6.50
П1: 2.03 Х: 2.52 П2: 6.37
П1: 2.03 Х: 2.52 П2: 6.37
П1: 1.82 Х: 2.90 П2: 5.80
Составы команд
1
Войцех Щенсны
17
Лука Пеллегрини
24
Даниеле Ругани
4
Маттейс де Лигт
11
Хуан Куадрадо
44
Деян Кулусевски
30
Родриго Бентанкур
5
Артур
14
Уэстон Маккенни
18
Мойзе Кин
21
Пауло Дибала
20
Паделли, Даниэль
2
Патрисио Перес
17
Никтинк, Брам
15
Udogie, Iyenoma Destiny
93
Soppy, Brandon
5
Толгай Али Арслан
11
Уоллас
6
Жан-Виктор Макенго
4
Марвин Зеегелаар
9
Dosmagambetov Timur
10
Делофе, Жерар
Стартовый состав
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 21
    Пауло Дибала
    Нападающий
    19
  • 44
    Деян Кулусевски
    46
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 5
    Артур
    Вратарь
    46 23
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 17
    Лука Пеллегрини
    Защитник
    57
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 9
    Dosmagambetov Timur
  • 10
    Делофе, Жерар
    Нападающий
  • 93
    Soppy, Brandon
    Защитник
    34
  • 5
    Толгай Али Арслан
  • 11
    Уоллас
  • 6
    Жан-Виктор Макенго
    Полузащитник
  • 4
    Марвин Зеегелаар
  • 2
    Патрисио Перес
    Полузащитник
  • 17
    Никтинк, Брам
    Защитник
  • 15
    Udogie, Iyenoma Destiny
    Защитник
  • 20
    Паделли, Даниэль
    Вратарь
Запасные игроки
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 23
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 21
    Kaio Jorge
    Нападающий
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 2
    Маттиа Де Шильо
    Защитник
  • 45
    de Winter, Koni
    Защитник
  • 72
    Cocetta, Nicolo
    Защитник
  • 71
    Damiani, Mattia
    Полузащитник
  • 70
    Castagnaviz, Riccardo
    Полузащитник
  • 69
    Ianesi, Simone
    Нападающий
  • 66
    Piana, Edoardo
    Вратарь
  • 30
    Илия Несторовски
    Нападающий
  • 24
    Samardzic, Lazar
    Полузащитник
  • 23
    Пуссетто, Игнасио
    Нападающий
  • 8
    Йайало, Мато
    Полузащитник
  • 7
    Исаак Саксесс
    Полузащитник
  • 29
    Антонио Сантурро
    Вратарь
  • 75
    Pinzi, Riccardo
    Полузащитник
Тренеры
  • Массимилиано Аллегри
  • Габриеле Чиоффи
Статистика матча
72%
Владение мячом
28%
3
Удары мимо
2
4
Угловые
2
1
Удары в створ
2
6
Штрафные
8
2
Сейвы
8
Фолы
6
1
ЖК
1
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
53'
Несмотря на преимущество в счёте, футболисты Ювентуса нервничают. Удинезе активно начал вторую половину встречи.
52'
Уоллес здорово укрыл мяч корпусом и вынудил Бентанкура сфолить. На удивление, арбитр ограничился устным предупреждением.
49'
Деулофеу выполнил неплохую подачу с угла поля, но до удара дело так и не дошло.
Замена
В перерыве Локателли и Бернардески заменили Артура и Кулусевски.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Ювентус усилиями Дибалы быстро вышел вперёд, но отнюдь не был убедителен в игровом плане. Удинезе все ещё имеет шансы зацепиться за очки в Турине.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Бету выиграл верховую борьбу в штрафной, но с ударом у португальца не сложилось.
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
41'
На этот раз попытка Дибалы забить не увенчалась успехом. Аргентинец пробил сильно выше ворот.
36'
Бету здорово приложился к мячу с дальней дистанции. Щенсный занимал правильную позицию в воротах и с лёгкостью отбил этот удар.
34'
Желтая карточка
Соппи грубо сыграл против Артура.
30'
Ювентус продолжает атаковать с целью укрепить преимущество, но до серьёзных моментов у ворот соперника дело пока не доходит.
26'
Уоллес блокирует удар Кулусевски с линии штрафной.
24'
Деулофеу выполнил некачественную подачу со штрафного.
23'
Желтая карточка
Артур не успел за соперником и был вынужден сбивать того в подкате.
21'
Ругани дважды в одной атаке пробивал по воротам, но безуспешно.
19'
Гоооол!!!
Ювентус открывает счёт! Дибала вышел один на один с вратарём и уверенно переиграл своего визави.
17'
Куадрадо здорово накрутил соперника на фланге, но вот прострел колумбийца своего адресата не отыскал.
14'
Стоит отметить, что Удинезе выглядит в позиционной игре не хуже, чем их именитый соперник.
10'
Щенсный кулаком выбивает мяч за пределы штрафной площади после подачи с правого фланга.
9'
Заброс Бентанкура на Дибалу не проходит. Не поняли друг друга игроки Ювентуса.
6'
Нёйтинк выполнил неудачный вынос, но Маккенни этой ошибкой соперника не воспользовался. Мяч после его удара прошёл над воротами.
4'
Ювентус ожидаемо играет первым номером.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Ювентуса: Щенсный – Пеллегрини, Ругани, де Лигт, Куадрадо – Кулусевски, Бентанкур, Артур, Маккенни – Кин, Дибала (к).
Инфо
Стартовый состав Удинезе: Паделли – Перез, Нёйтинк (к), Зегелар – Соппи, Арслан, Уоллес, Макенго, Удоги – Бету, Деулофеу.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Серии А Ювентус – Удинезе.
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Анонс матча "Ювентус" - Удинезе 15.01.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой "Ювентус" (Турин) и командой Удинезе (Удине) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 15.01.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой Удинезе (Удине):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Удинезе и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 22.08.2021 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Габриеле Чиоффи разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Удинезе можно посмотреть 15.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Удинезе, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против "Интер" - 12.01.2022, в рамках чемпионата Суперкубок Италии 2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: Удинезе (Удине)
Год основания Удинезе (Удине): 1896
Страна: Италия
Тренер: Лука Готти

Предыдущий матч команды Удинезе был сыгран против "Аталанта" - 09.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

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