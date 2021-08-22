Ювентус - Удинезе онлайн трансляция матча

Матч между командой "Ювентус" (Турин) и командой Удинезе (Удине) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Альянц Стадиум.
Дата проведения матча: 15.01.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой Удинезе (Удине):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Удинезе и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 22.08.2021 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Габриеле Чиоффи разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против "Интер" - 12.01.2022, в рамках чемпионата Суперкубок Италии 2022 и закончился победой команды "Интер".
Название: Удинезе (Удине)
Год основания Удинезе (Удине): 1896
Страна: Италия
Тренер: Лука Готти
Предыдущий матч команды Удинезе был сыгран против "Аталанта" - 09.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".
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