Ювентус - Удинезе онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ювентус" - Удинезе 15.01.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой "Ювентус" (Турин) и командой Удинезе (Удине) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 15.01.2022

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой Удинезе (Удине):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Удинезе и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 22.08.2021 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Габриеле Чиоффи разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против "Интер" - 12.01.2022, в рамках чемпионата Суперкубок Италии 2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: Удинезе (Удине)

Год основания Удинезе (Удине): 1896

Страна: Италия

Тренер: Лука Готти



Предыдущий матч команды Удинезе был сыгран против "Аталанта" - 09.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

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