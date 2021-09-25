Аталанта - Интер онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 16.01.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами "Аталанта" (Бергамо) и командой "Интер" (Милан):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Интер" и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 25.09.2021 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против "Венеция" - 12.01.2022, в рамках турнира Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".
Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против "Ювентус" - 12.01.2022, в рамках чемпионата Суперкубок Италии 2022 и закончился победой команды "Интер".
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