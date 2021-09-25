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Аталанта - Интер онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 16 января 2022, 21:45 - Gewiss Stadium
Главный судья: Давиде Масса
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
0 - 0
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86'
Интер
Милан
Ход матча
37' Мартен де Роон 42' Марцело Брозович
62' Хакан Чалханоглу 67' Хакан Чалханоглу Вышел: Артуро Видаль 67' Маттео Дармиан Вышел: Дензел Думфрис 67' Алексис Санчес Вышел: Хоакин Корреа 78' Маттео Пессина Вышел: Алексей Миранчук
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
36%
Ничья
36%
Интер
27%
П1: 3.92 Х: 2.19 П2: 2.94
П1: 3.40 Х: 2.60 П2: 2.30
П1: 3.92 Х: 2.19 П2: 2.94
П1: 3.92 Х: 2.19 П2: 2.94
П1: 3.20 Х: 2.70 П2: 2.60
Интересные факты
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Интер выигрывает в 49%.
  • Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 0, команда Интер выиграла 2, 3 ничьи.
  • Аталанта забивает 2.27 гола, играя дома, а Интер забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иИнтер, когда Аталанта играет дома, 1- 1. 9 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Интер - 1.2.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 44% матчей, Интер выигрывает в 49% матчей.
  • Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Выездная статистика Интер в сезоне 7-2-1
  • Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Аталанта (во всех соревнованиях).
  • Интер имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Аталанта забивает 0.8 гола за матч против команды Интер, а Интер забивает 1.4 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Команда Аталанта выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.
  • Duvan Zapata лучший бомбардир Аталанта с 9 голами. Lautaro Martinez забил 11 раз за Интер
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Интер - 2.2.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Аталанта и Интер 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Интер выиграл последние 8 матчи в Серия А.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Игры прошлого года: 1-1 (Аталанта дома) и 1-0 (Интер дома).
  • Интер не забивает в 0 из их 10 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 47 встреч, команда Аталанта выиграла 9 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Интер выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 82-49 в пользу команды Интер
  • За последние 23 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 5 раз, 10 сыграла в ничью и 8 победы команды Интер. Разница голов 34-29 в пользу команды Интер.
  • Аталанта не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Интер забил 20% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Интер забил 18% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Аталанта забил 25% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Аталанта
5
Побед
21
Игр
7
Побед
Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
25.09.2021 - 19:00 Интер 2 - 2 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
08.03.2021 - 21:45 Интер 1 - 0 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
08.11.2020 - 16:00 Аталанта 0 - 0 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
08.11.2020 - 15:45 Аталанта 1 - 1 Завершен Интер
Последние матчи - Аталанта
Кубок Италии 2021/2022
12.01.2022 - 18:30 Аталанта 2 - 0 Завершен Венеция В
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 17:30 Удинезе 2 - 6 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 0 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
18.12.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 4 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 16:00 Эллас Верона 1 - 2 Завершен Аталанта В
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Последние матчи - Интер
Суперкубок Италии 2022
12.01.2022 - 22:00 Интер 2 - 1 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 21:45 Интер 2 - 1 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 19:30 Интер 1 - 0 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2021/2022
17.12.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 5 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 21:45 Интер 4 - 0 Завершен Кальяри В
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Главные события
Маттео Пессина
Вышел: Алексей Миранчук
78'
67'
Хакан Чалханоглу
Вышел: Артуро Видаль
67'
Маттео Дармиан
Вышел: Дензел Думфрис
67'
Алексис Санчес
Вышел: Хоакин Корреа
62'
Хакан Чалханоглу
42'
Марцело Брозович
Мартен де Роон
37'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
36%
Ничья
36%
Интер
27%
П1: 3.92 Х: 2.19 П2: 2.94
П1: 3.40 Х: 2.60 П2: 2.30
П1: 3.92 Х: 2.19 П2: 2.94
П1: 3.92 Х: 2.19 П2: 2.94
П1: 3.20 Х: 2.70 П2: 2.60
Составы команд
12
Муссо, Хуан
19
Джимшити, Берат
6
Хосе Луис Паломино
28
Демираль, Мерих
13
Джузеппе Пеццелла
20
Копмейнерс, Теун
15
Мартен де Роон
11
Фреулер, Ремо
88
Марио Пашалич
32
Маттео Пессина
9
Луис Муриэль
1
Самир Ханданович
33
Д`Амбросио, Данило
37
Милан Шкриниар
95
Алессандро Бастони
36
Маттео Дармиан
23
Николо Барелла
77
Марцело Брозович
20
Хакан Чалханоглу
14
Иван Перишич
11
Эдин Джеко
7
Алексис Санчес
Стартовый состав
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
    78
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
    37
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
    67
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
    67
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
    42
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
    67 62
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
Запасные игроки
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 45
    Zuccon, Federico
    Нападающий
  • 46
    Cittadini, Giorgio
    Защитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 99
    Роберто Пикколи
  • 48
    Panada, Simone
    Полузащитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 19
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Симоне Индзаги
Статистика матча
36%
Владение мячом
64%
10
Штрафные
10
10
Фолы
8
4
Блокировано ударов
6
Угловые
4
1
Удары мимо
5
4
Удары в створ
3
Офсайды
2
3
Сейвы
4
1
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
82'
Замена
Мартинес и де Врей вступили в игру. Джеко и Бастони отправились отдыхать.
81'
Опасный момент
Потрясающий сейв от Хандановича! Муриэль обокрал Бастони и вышел на свидание с голкипером Интера, но вот забить не удалось.
79'
Пашалич переиграл в воздухе Думфриса, но удар хорвата неточен.
77'
Замена
Пессина уступил место на поле Миранчуку.
76'
Видаль дальним ударом заставляет Муссо попотеть.
74'
Корреа не понял замысел Джеко и не открылся под передачу над ход.
71'
Опасный момент
Джеко снова бьёт мимо из пределов вратарской! Сам на себя сегодня не похож Эдин.
66'
Замена
Тройная замена в составе Интера. Видаль, Думфрис и Корреа вышли на поле, Чалханоглу, Дармиан и Санчес его покинули.
66'
Опасный момент
Пеццелла ценой повреждения спасает Аталанту от пропущенного мяча! Защитник не позволил Дармиану забить в пустые ворота, после чего столкнулся со штангой.
63'
Желтая карточка
Чалханоглу в подкате бросился в ноги Копмейнерсу. Абсолютно заслуженное предупреждение.
60'
Офсайд
Санчес оказался в положении вне игры.
59'
Джеко хотел поразить ворота ударом с острого угла, но Муссо контролировал ситуацию.
55'
Копмейнерс набирал ход с мячом, но Шкриньяр в паре с Бастони остановили нидерландца.
51'
Джеко пробил головой, мяч прошёл над перекладиной.
48'
Опасный момент
Пессина выскочил один на один с Хандановичем и целил в дальний нижний угол! Капитан Интера безупречно действовал на выходе и сохранил ворота в неприкосновенности.
47'
Фройлер нанёс удар со средней дистанции, Ханданович справился.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Интер показал, что нацелен на победу, создав несколько хороших возможностей для гола. Аталанте будет ещё тяжелее во втором тайме, ведь опций для усиления игры у Гасперини совсем немного.
45'
Свисток
Перерыв.
42'
Желтая карточка
Брозович ударил Копмейнерса по ногам.
40'
Пашалич после единоборства с Перишичем оказался на газоне. Игроки Аталанты требовали пенальти, но Масса не видит предпосылок для назначении одиннадцатиметрового удара.
39'
Пеццелла навесил, Пессина пробил головой. Первый удар в створ в исполнении бергамасков.
37'
Желтая карточка
Де Рон срубил оппонента в центре поля.
35'
Аталанте всё тяжелее работать в прессинге. Интер вплотную подобрался к воротам соперника.
32'
Джеко взял игру на себя, но дивидендов Интеру это не принесло. Отправил мяч на трибуны боснийский форвард.
26'
Опасный момент
Муссо совершает великолепный сейв! Санчес мощно пробивал в верхний угол, но голкипер Аталанты занял правильную позицию в воротах и парировал удар чилийца.
24'
Демирал рисковал, выполняя подкат в своей штрафной, но отбор получился идеальным.
20'
Муриэль на высокой скорости мчался к воротам, но был остановлен одним из защитников.
16'
Опасный момент
Джеко мажет из убийственной позиции! Обычно босниец уверенно реализует подобные моменты, но в этот раз его удар головой оказался неточным.
14'
Удар де Рона издали заблокирован Бастони.
11'
Пессина не исполнил передачу в коридор между защитниками. Муриэль не скрывает разочарования упущенной возможностью.
8'
Шкриньяр здорово играет на втором этаже, не пуская к мячу Демирала. Если бы турку удалось нанести удар по воротам, Хандановичу пришлось бы нелегко.
7'
Вышел Санчес на оперативное пространство, но решил поделиться мячом с Джеко. Передача на боснийца не прошла.
4'
Сумбурное начало поединка. Мяч не задерживается надолго ни у одной из команд.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Муссо – Джимсити, Демирал, Паломино – Пеццелла, де Рон, Фройлер (к), Пессина, Копмейнерс – Пашалич, Муриэль.
Инфо
Стартовый состав Интера: Ханданович (к) – Бастони, Шкриньяр, Д’Амброзио – Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дармиан – Санчес, Джеко.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура Серии А между Аталантой и Интером.
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Анонс матча "Аталанта" - "Интер" 16.01.2022, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 16.01.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Аталанта" (Бергамо) и командой "Интер" (Милан):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Интер" и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 25.09.2021 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - "Интер" можно посмотреть 16.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - "Интер", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против "Венеция" - 12.01.2022, в рамках турнира Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против "Ювентус" - 12.01.2022, в рамках чемпионата Суперкубок Италии 2022 и закончился победой команды "Интер".

Следите за результатами матча "Аталанта" - "Интер" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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