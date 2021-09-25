Аталанта - Интер онлайн трансляция матча

Аталанта выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Интер выигрывает в 49%.

Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 0, команда Интер выиграла 2, 3 ничьи.

Аталанта забивает 2.27 гола, играя дома, а Интер забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иИнтер, когда Аталанта играет дома, 1- 1. 9 игры закончились с этим результатом

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Интер - 1.2.

Аталанта выигрывает первый тайм в 44% матчей, Интер выигрывает в 49% матчей.

Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.

Выездная статистика Интер в сезоне 7-2-1

Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Аталанта (во всех соревнованиях).

Интер имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Аталанта забивает 0.8 гола за матч против команды Интер, а Интер забивает 1.4 гола против команды Аталанта (в среднем).

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.

Интер's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.

Команда Аталанта выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.

Duvan Zapata лучший бомбардир Аталанта с 9 голами. Lautaro Martinez забил 11 раз за Интер

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Интер - 2.2.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Аталанта и Интер 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Интер выиграл последние 8 матчи в Серия А.

Интер забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Игры прошлого года: 1-1 (Аталанта дома) и 1-0 (Интер дома).

Интер не забивает в 0 из их 10 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 47 встреч, команда Аталанта выиграла 9 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Интер выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 82-49 в пользу команды Интер

За последние 23 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 5 раз, 10 сыграла в ничью и 8 победы команды Интер. Разница голов 34-29 в пользу команды Интер.

Аталанта не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Интер забил 20% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Интер забил 18% голов между минутами 46-60?