Рома - Кальяри онлайн трансляция матча

Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Рома и Кальяри 2-2. 6 игры закончились с этим результатом.

Когда Кальяри проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кальяри% своих матчей.

Рома выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Кальяри выигрывает в 18%.

Выездная статистика Кальяри в сезоне 1-3-6

Недавнее выступление команды Рома в "Серия А" лучше, чем у команды Кальяри.

Lorenzo Pellegrini отдал больше всего передач в Рома с 6 передачами. Razvan Marin лучший распасовщик Кальяри (4 передач)

Команда Рома проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Кальяри (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Рома победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Кальяри - 4.8.

Наиболее популярный результат в играх между Рома иКальяри, когда Рома играет дома, 2- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

В домашних матчах Рома не проигрывает Кальяри в последних 7 встречах.

Рома выигрывает первый тайм в 41% матчей, Кальяри выигрывает в 18% матчей.

Кальяри's performance of the last 5 matches is better than Рома's.

Tammy Abraham лучший бомбардир Рома с 8 голами. Joao Pedro забил 9 раз за Кальяри

Команда Кальяри выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.

Победителем прошлой встречи была команда Рома.

Рома забивает 2.15 гола, играя дома, а Кальяри забивает 0.91 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Кальяри лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кальяри% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Кальяри - 1.6.

Рома получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А

Рома's performance of the last 5 matches is better than Кальяри's.

Команда Рома проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Кальяри.

Nicolo Zaniolo получил больше всего желтых карточек (7) в Рома. Dalbert получил 5 в Кальяри.

Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 3, команда Кальяри выиграла 1, 1 ничьи.

Рома забивает 2.6 гола за матч против команды Кальяри, а Кальяри забивает 2.2 гола против команды Рома (в среднем).

Рома забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Кальяри пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Вы знали, что Рома забил 28% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.

За последние 21 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 14 раз, 5 сыграла в ничью и 2 победы команды Кальяри. Разница голов 43-19 в пользу команды Рома.

Последняя гостевая победа Кальяри над Рома была в 2013

Кальяри не забивает в 6 из их 10 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 46 встреч, команда Рома выиграла 23 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Кальяри выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 88-65 в пользу команды Рома

Игры прошлого года: 3-2 (Рома дома) и 3-2 (Кальяри дома).

Рома не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Кальяри забил 33% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Кальяри забил 32% голов между минутами 46-60?