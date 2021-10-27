Рома - Кальяри онлайн трансляция матча

Матч между командой Рома (Рим) и командой Кальяри (Кальяри) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 16.01.2022
Время начала матча: 19:00
История противостояний между командами Рома (Рим) и командой Кальяри (Кальяри):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Рома, тогда как команда Кальяри осталась с поражением. Столкновение Кальяри и Рома в предыдущем футбольном матче 27.10.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Прошедший матч команды Рома был сыгран против "Ювентус" - 09.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".
Название: Кальяри (Кальяри)
Год основания Кальяри (Кальяри): 1920
Страна: Италия
Тренер: Вальтер Маццарри
Предыдущий матч команды Кальяри был сыгран против Болонья - 11.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Кальяри.
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