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Рома - Кальяри онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 16 января 2022, 19:00 - Олимпийский стадион
Главный судья: Maggioni, Lorenzo
Рейтинг матча:
Рома
Рим
До начала
00 : 00 : 00
Кальяри
Кальяри
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Рома
44%
Ничья
33%
Кальяри
22%
П1: 1.63 Х: 3.18 П2: 6.75
П1: 1.63 Х: 3.18 П2: 6.75
П1: 1.63 Х: 3.18 П2: 6.75
П1: 1.71 Х: 3.10 П2: 6.20
Интересные факты
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Рома и Кальяри 2-2. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Кальяри проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кальяри% своих матчей.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Кальяри выигрывает в 18%.
  • Выездная статистика Кальяри в сезоне 1-3-6
  • Недавнее выступление команды Рома в "Серия А" лучше, чем у команды Кальяри.
  • Lorenzo Pellegrini отдал больше всего передач в Рома с 6 передачами. Razvan Marin лучший распасовщик Кальяри (4 передач)
  • Команда Рома проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Кальяри (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Рома победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Кальяри - 4.8.
  • Наиболее популярный результат в играх между Рома иКальяри, когда Рома играет дома, 2- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • В домашних матчах Рома не проигрывает Кальяри в последних 7 встречах.
  • Рома выигрывает первый тайм в 41% матчей, Кальяри выигрывает в 18% матчей.
  • Кальяри's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Tammy Abraham лучший бомбардир Рома с 8 голами. Joao Pedro забил 9 раз за Кальяри
  • Команда Кальяри выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.
  • Победителем прошлой встречи была команда Рома.
  • Рома забивает 2.15 гола, играя дома, а Кальяри забивает 0.91 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Кальяри лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кальяри% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Кальяри - 1.6.
  • Рома получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Рома's performance of the last 5 matches is better than Кальяри's.
  • Команда Рома проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Кальяри.
  • Nicolo Zaniolo получил больше всего желтых карточек (7) в Рома. Dalbert получил 5 в Кальяри.
  • Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 3, команда Кальяри выиграла 1, 1 ничьи.
  • Рома забивает 2.6 гола за матч против команды Кальяри, а Кальяри забивает 2.2 гола против команды Рома (в среднем).
  • Рома забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Кальяри пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Вы знали, что Рома забил 28% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • За последние 21 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 14 раз, 5 сыграла в ничью и 2 победы команды Кальяри. Разница голов 43-19 в пользу команды Рома.
  • Последняя гостевая победа Кальяри над Рома была в 2013
  • Кальяри не забивает в 6 из их 10 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 46 встреч, команда Рома выиграла 23 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Кальяри выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 88-65 в пользу команды Рома
  • Игры прошлого года: 3-2 (Рома дома) и 3-2 (Кальяри дома).
  • Рома не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Кальяри забил 33% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Кальяри забил 32% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Рома забил 26% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Рома
10
Побед
17
Игр
3
Побед
Кальяри
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Кальяри 1 - 2 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
25.04.2021 - 19:00 Кальяри 3 - 2 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
23.12.2020 - 21:45 Рома 3 - 2 Завершен Кальяри
Чемпионат Италии 2019/2020
01.03.2020 - 19:45 Кальяри 3 - 4 Завершен Рома
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 19:30 Рома 3 - 4 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 19:30 Милан 3 - 1 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 19:30 Рома 1 - 1 Завершен Сампдория Н
Чемпионат Италии 2021/2022
18.12.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 4 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
13.12.2021 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершен Специя В
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Последние матчи - Кальяри
Чемпионат Италии 2021/2022
11.01.2022 - 21:45 Кальяри 2 - 1 Завершен Болонья В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 13:30 Сампдория 1 - 2 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Кальяри П
Чемпионат Италии 2021/2022
18.12.2021 - 21:45 Кальяри 0 - 4 Завершен Удинезе П
Кубок Италии 2021/2022
15.12.2021 - 19:00 Кальяри 3 - 1 Завершен Читтаделла В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Рома
44%
Ничья
33%
Кальяри
22%
П1: 1.63 Х: 3.18 П2: 6.75
П1: 1.63 Х: 3.18 П2: 6.75
П1: 1.63 Х: 3.18 П2: 6.75
П1: 1.71 Х: 3.10 П2: 6.20
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Кальяри: Крагно, Заппа, Альтаре, Голданига, Карбони, Марин, Деиола, Далберт, Перейро, Жоао Педро, Паволетти
Инфо
Стартовый состав Ромы: Руй Патрисиу, Мейтленд-Найлз, Манчини, Кумбулла, Вина, Серджио, Мхитарян, Заньоло, Пеллегрини, Феликс, Абрахам
Инфо
На данный момент Рома расположилась на 8-й строчке в турнирной таблице, Кальяри – на 18-й.
Инфо
Начнется поединок в 19:00, судить игру будет Лоренцо Маджони.
Добрый вечер всем любителям футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 22-го тура итальянской Серии А, в котором Рома примет Кальяри.
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Анонс матча Рома - Кальяри 16.01.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой Рома (Рим) и командой Кальяри (Кальяри) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 16.01.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рома (Рим) и командой Кальяри (Кальяри):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Рома, тогда как команда Кальяри осталась с поражением. Столкновение Кальяри и Рома в предыдущем футбольном матче 27.10.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рома - Кальяри можно посмотреть 16.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Рома - Кальяри, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший матч команды Рома был сыгран против "Ювентус" - 09.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Кальяри (Кальяри)
Год основания Кальяри (Кальяри): 1920
Страна: Италия
Тренер: Вальтер Маццарри

Предыдущий матч команды Кальяри был сыгран против Болонья - 11.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Кальяри.

Следите за результатами матча Рома - Кальяри онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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