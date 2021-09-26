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Ювентус - Сампдория онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 18 января 2022, 22:00 - Альянц Стадиум
Главный судья: Форне, Франческо
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
1 - 0
Обновить
49'
Сампдория
Генуя
Ход матча
25' Хуан Куадрадо
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
31%
Ничья
31%
Сампдория
38%
П1: 1.59 Х: 3.22 П2: 9.33
П1: 1.53 Х: 3.10 П2: 9.00
П1: 1.59 Х: 3.22 П2: 9.33
П1: 1.59 Х: 3.22 П2: 9.33
П1: 1.72 Х: 2.95 П2: 6.20
Интересные факты
  • Сампдория без побед над Ювентус в последних 5 играх.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сампдория (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 1 гол(а).
  • Сампдория проиграл 3 матчей подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Сампдория - 3.
  • Наиболее популярный результат в играх между Ювентус иСампдория, когда Ювентус играет дома, 2- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 47% матчей, Сампдория выигрывает в 28% матчей.
  • Сампдория без побед в последних 5 играх.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Сампдория's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • Ювентус не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Ювентус забивает 1.9 гола, играя дома, а Сампдория забивает 1.1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Сампдория лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сампдория% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Сампдория - 1.8.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • В домашних матчах Ювентус не проигрывает Сампдория в последних 9 встречах.
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 5, команда Сампдория выиграла 0, 0 ничьи.
  • Ювентус не проигрывает в последних 8 играх.
  • Ювентус забивает 2.4 гола за матч против команды Сампдория, а Сампдория забивает 0.6 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Ювентус и Сампдория 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Сампдория проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сампдория% своих матчей.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Сампдория выигрывает в 28%.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Сампдория пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Последняя гостевая победа Сампдория над Ювентус была в 2013
  • За последние 23 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 15 раз, 5 сыграла в ничью и 3 победы команды Сампдория. Разница голов 50-19 в пользу команды Ювентус.
  • Во время последних 45 встреч, команда Ювентус выиграла 27 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Сампдория выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 78-39 в пользу команды Ювентус
Личные встречи
Ювентус
14
Побед
20
Игр
4
Побед
Сампдория
Чемпионат Италии 2021/2022
26.09.2021 - 13:30 Ювентус 3 - 2 Завершен Сампдория
Чемпионат Италии 2020/2021
30.01.2021 - 19:00 Сампдория 0 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
20.09.2020 - 21:45 Ювентус 0 - 0 Завершен Сампдория
Чемпионат Италии 2019/2020
20.09.2020 - 21:30 Ювентус 3 - 0 Завершен Сампдория
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
15.01.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Удинезе В
Суперкубок Италии 2022
12.01.2022 - 22:00 Интер 2 - 1 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 19:30 Рома 3 - 4 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Кальяри В
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Последние матчи - Сампдория
Чемпионат Италии 2021/2022
15.01.2022 - 16:00 Сампдория 1 - 2 Завершен Торино П
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 17:30 Наполи 1 - 0 Завершен Сампдория П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 13:30 Сампдория 1 - 2 Завершен Кальяри П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 19:30 Рома 1 - 1 Завершен Сампдория Н
Чемпионат Италии 2021/2022
19.12.2021 - 19:00 Сампдория 1 - 1 Завершен Венеция Н
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Главные события
ГООЛ! Хуан Куадрадо
25'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
31%
Ничья
31%
Сампдория
38%
П1: 1.59 Х: 3.22 П2: 9.33
П1: 1.53 Х: 3.10 П2: 9.00
П1: 1.59 Х: 3.22 П2: 9.33
П1: 1.59 Х: 3.22 П2: 9.33
П1: 1.72 Х: 2.95 П2: 6.20
Составы команд
Стартовый состав
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
    25
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 2
    Маттиа Де Шильо
    Защитник
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 6
    Данило
    Защитник
  • 33
    Владимиро Фальконе
    Вратарь
  • 29
    Никола Мурру
    Защитник
  • 10
    Франческо Капуто
  • 9
    Торрегросса, Эрнесто
    Нападающий
  • 88
    Томас Ринкон
    Полузащитник
  • 2
    Мортен Торсби
    Полузащитник
  • 26
    Джанджакомо Маньяни
  • 13
    Андреа Конти
    Защитник
  • 19
    Askildsen, Kristoffer
    Полузащитник
  • 3
    Ауджелло, Томмазо
    Защитник
  • 24
    Бартош Берешиньски
    Защитник
Запасные игроки
  • 21
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 46
    Soule, Matias
    Полузащитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 47
    Miretti, Fabio
    Полузащитник
  • 17
    Лука Пеллегрини
    Защитник
  • 21
    Kaio Jorge
    Нападающий
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 23
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 45
    de Winter, Koni
    Защитник
  • 38
    Аке, Марли
    Полузащитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 23
    Габбиадини, Маноло
    Нападающий
  • 32
    Saio, Ivan
    Вратарь
  • 28
    Yepes, Gerard
    Полузащитник
  • 30
    Раваглиа, Никола
    Вратарь
  • 70
    Симоне Тримболи
  • 11
    Ciervo, Riccardo
    Нападающий
  • 14
    Виейра, Роналдо
    Полузащитник
  • 25
    Алекс Феррари
    Защитник
  • 87
    Антонио Кандрева
    Полузащитник
  • 19
    Dragusin, Radu Matei
    Защитник
  • 34
    Aquino, Luigi
    Защитник
Тренеры
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матча
67%
Владение мячом
33%
3
Штрафные
10
10
Фолы
3
2
Удары мимо
2
6
Удары в створ
3
Блокировано ударов
9
Угловые
Сейвы
5
Live Zone
Трансляция
46'
Агрессивно начинают второй тайм хозяева. Мората был готов замыкать прострел Артура, но Фальконе в последний момент перехватил мяч.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Игровое преимущество Ювентуса не вызывает сомнений, но счёт по-прежнему скользкий. Туринцам не стоит сбавлять обороты во втором тайме, если они не хотят допустить нервной концовки.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
41'
У Артура было время на подготовку дальнего удара, но поразить цель бразильцу не удалось.
38'
Опасный момент
Ругани расстреливал ворота с близкой дистанции, но угодил прямо во вратаря! Фортуна на стороне гостей.
36'
Кулусевски дальним ударом проверил бдительность Фальконе. Голкипер достойно отреагировал.
32'
Инфо
Футболисты Сампдории вынуждены действовать без мяча. Процент владения у Ювентуса составляет 69%, у их оппонента – всего 31%.
27'
Спустя две минуты Мората удвоил преимущество Ювентуса, но гол был справедливо отменён в связи с фолом Рабьо.
25'
Гоооол!!!
Ювентус открывает счёт! Куадрадо ударом низом прошивает стенку и голкипера. Оригинальное решение колумбийца дало свои плоды.
24'
Мората получает удар по ногам и зарабатывает перспективный штрафной для своей команды.
21'
Мощный выстрел Де Шильо издали парирует Фальконе.
18'
Не очень изобретательны в атаке хозяева, слишком часто используют подачи.
14'
Куадрадо нанёс неожиданный удар в ближний угол ворот Сампдории. Фальконе среагировал.
13'
Ювентус выполнил серию угловых, Сампдория отбилась.
10'
Куадрадо с фланга послал мяч в руки голкиперу. Неудачный навес.
9'
Кулусевски откатывал мяч под удар Локателли, но защитник прочитал замысел шведа и перехватил передачу.
7'
Рабьо запустил Морату по флангу, но испанец под давлением Берешинского вынужден отпасовать назад.
5'
Ювентус контролирует мяч на половине поля соперника.
2'
Торсбю выигрывает верховую борьбу на стандарте, но наносит неточный удар.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Ювентуса: Перин – Сандро, Ругани, Данило, Де Шильо – Рабьо, Артур, Локателли, Куадрадо (к) – Мората, Кулусевски.
Инфо
Стартовый состав Сампдории: Фальконе – Ауджелло, Маньяни, Берешинский (к) – Мурру, Ринкон, Аскилдсен, Торсбю, Конти – Капуто, Торрегросса.
Ювентус, как и другие ведущие клубы страны, стартует в Кубке Италии со стадии 1/8 финала. Сампдория же прошла два предварительных раунда, обыграв одного из аутсайдеров Серии B Алессандрию (3:2) и представителя элитного дивизиона Торино (2:1).
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии Ювентус – Сампдория.
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Анонс матча "Ювентус" - Сампдория 18.01.2022, Кубок Италии

Матч между командой "Ювентус" (Турин) и командой Сампдория (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 18.01.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой Сампдория (Генуя):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Сампдория осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Сампдория в предыдущем футбольном матче 26.09.2021 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Сампдория можно посмотреть 18.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Сампдория, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против Удинезе - 15.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Сампдория (Генуя)
Год основания Сампдория (Генуя): 1946
Страна: Италия
Тренер: Роберто Д'Аверса

Предыдущий матч команды Сампдория был сыгран против Торино - 15.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Торино.

Следите за результатами матча "Ювентус" - Сампдория онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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