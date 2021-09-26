Ювентус - Сампдория онлайн трансляция матча

Матч между командой "Ювентус" (Турин) и командой Сампдория (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Альянц Стадиум.
Дата проведения матча: 18.01.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой Сампдория (Генуя):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда Сампдория осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Сампдория в предыдущем футбольном матче 26.09.2021 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против Удинезе - 15.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".
Название: Сампдория (Генуя)
Год основания Сампдория (Генуя): 1946
Страна: Италия
Тренер: Роберто Д'Аверса
Предыдущий матч команды Сампдория был сыгран против Торино - 15.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Торино.
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