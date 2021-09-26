Ювентус - Сампдория онлайн трансляция матча

Сампдория без побед над Ювентус в последних 5 играх.

Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сампдория (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 1 гол(а).

Сампдория проиграл 3 матчей подряд.

Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Сампдория - 3.

Наиболее популярный результат в играх между Ювентус иСампдория, когда Ювентус играет дома, 2- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Ювентус выигрывает первый тайм в 47% матчей, Сампдория выигрывает в 28% матчей.

Сампдория без побед в последних 5 играх.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Сампдория's.

Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.

Ювентус не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Ювентус забивает 1.9 гола, играя дома, а Сампдория забивает 1.1 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Сампдория лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сампдория% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Сампдория - 1.8.

Обе команды проиграли их последние матчи.

В домашних матчах Ювентус не проигрывает Сампдория в последних 9 встречах.

Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 5, команда Сампдория выиграла 0, 0 ничьи.

Ювентус не проигрывает в последних 8 играх.

Ювентус забивает 2.4 гола за матч против команды Сампдория, а Сампдория забивает 0.6 гола против команды Ювентус (в среднем).

Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Ювентус и Сампдория 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.

Когда Сампдория проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сампдория% своих матчей.

Ювентус выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Сампдория выигрывает в 28%.

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Сампдория пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Последняя гостевая победа Сампдория над Ювентус была в 2013

За последние 23 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 15 раз, 5 сыграла в ничью и 3 победы команды Сампдория. Разница голов 50-19 в пользу команды Ювентус.