Коньяспор - Адана Демирспор онлайн трансляция матча

Поединок между командой Коньяспор (Конья) и командой Адана Демирспор (Адана) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Турции 2021/2022, матч начнется на стадионе Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium.
Дата проведения матча: 18.01.2022
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами Коньяспор (Конья) и командой Адана Демирспор (Адана):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Коньяспор, тогда как команда Адана Демирспор осталась с поражением. Столкновение Коньяспор и Адана Демирспор в предыдущем футбольном матче 18.01.2022 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Palut, Ilhan и Винченцо Монтелла разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Коньяспор (Конья)
Год основания Коньяспор (Конья): 1922
Страна: Турция
Тренер: Айкут Коджаман
Прошедший поединок команды Коньяспор был сыгран против Адана Демирспор - 18.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Турции 2021/2022 и закончился победой команды Коньяспор.
Название: Адана Демирспор (Адана)
Страна: Турция
Прошедший поединок команды Адана Демирспор был сыгран против Коньяспор - 18.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Турции 2021/2022 и закончился победой команды Коньяспор.
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