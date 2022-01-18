Коньяспор - Адана Демирспор онлайн трансляция матча

Когда Коньяспор лидирует 1-0 дома, они побеждают в Коньяспор% своих матчей.

ФК Адана Демирспор не проигрывает в последних 7 играх.

Когда ФК Адана Демирспор проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Адана Демирспор% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Суперлига".

Недавнее выступление команды Коньяспор в "Суперлига" лучше, чем у команды ФК Адана Демирспор.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Домашняя статистика Коньяспор в сезоне 7-3-1

Среднее количество голов во встречах между командами Коньяспор и ФК Адана Демирспор - 3.5.

Abdulkerim Bardakci получил больше всего желтых карточек (6) в Коньяспор. Mario Balotelli получил 8 в ФК Адана Демирспор.

Когда Коньяспор проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Коньяспор% своих матчей.

Коньяспор выигрывает первую половину матча в 17% случаев, ФК Адана Демирспор выигрывает в 47%.

ФК Адана Демирспор's performance of the last 5 matches is better than Коньяспор's.

Из последних 4 встреч команда Коньяспор выиграла 1, команда ФК Адана Демирспор выиграла 1, 2 ничьи.

Коньяспор забивает 1.32 гола, играя дома, а ФК Адана Демирспор забивает 1.75 гола, играя на выезде (в среднем).

Serdar Gurler отдал больше всего передач в Коньяспор с 6 передачами. Matias Vargas лучший распасовщик ФК Адана Демирспор (8 передач)

Когда ФК Адана Демирспор лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Адана Демирспор% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Коньяспор и ФК Адана Демирспор - 1.

Коньяспор выигрывает первый тайм в 17% матчей, ФК Адана Демирспор выигрывает в 47% матчей.

Коньяспор's performance of the last 5 matches is better than ФК Адана Демирспор's.

Недавнее выступление команды ФК Адана Демирспор в "Суперлига" лучше, чем у команды Коньяспор.

Коньяспор забивает 1.5 гола за матч против команды ФК Адана Демирспор, а ФК Адана Демирспор забивает 2 гола против команды Коньяспор (в среднем).

Sokol Cikalleshi лучший бомбардир Коньяспор с 5 голами. Mario Balotelli забил 7 раз за ФК Адана Демирспор

ФК Адана Демирспор забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

ФК Адана Демирспор не забивает в 2 из их 11 выездных матчах в Суперлига в этом сезоне

Коньяспор не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Суперлига в этом сезоне

Вы знали, что Коньяспор забил 3% голов между минутами 31-45? Это худший процент в лиге.

Вы знали, что Коньяспор забил 34% голов между минутами 76-90?