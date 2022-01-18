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Коньяспор - Адана Демирспор онлайн трансляция матча

Чемпионат Турции - 18 января 2022, 19:00 - Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium
Главный судья: Kol, Yasin
Рейтинг матча:
Коньяспор
Конья
1 - 0
Матч завершен
Адана Демирспор
Адана
Ход матча
26' Алпер Улудаг 29' Demirbag, Adil 36' Амар Рахманович
53' Амар Рахманович 69' Ахмед Хассан Вышел: Соколь Чикалеши 69' Алпер Улудаг Вышел: Cokcalis, Ismail 72' Скубич, Нейжк 75' Бритт Ассомбалонга 77' Матиас Варгас Вышел: Бабаджиде, Давид 77' Синан Курт Вышел: Лукас Кастро 78' Амар Рахманович Вышел: М`Поку, Поль-Хосе
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Коньяспор
27%
Ничья
36%
Адана Демирспор
36%
П1: 2.50 Х: 2.51 П2: 3.94
П1: 2.30 Х: 2.63 П2: 3.20
П1: 2.50 Х: 2.51 П2: 3.94
П1: 2.50 Х: 2.51 П2: 3.94
П1: 2.55 Х: 2.50 П2: 3.40
Интересные факты
  • Когда Коньяспор лидирует 1-0 дома, они побеждают в Коньяспор% своих матчей.
  • ФК Адана Демирспор не проигрывает в последних 7 играх.
  • Когда ФК Адана Демирспор проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Адана Демирспор% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Суперлига".
  • Недавнее выступление команды Коньяспор в "Суперлига" лучше, чем у команды ФК Адана Демирспор.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Домашняя статистика Коньяспор в сезоне 7-3-1
  • Среднее количество голов во встречах между командами Коньяспор и ФК Адана Демирспор - 3.5.
  • Abdulkerim Bardakci получил больше всего желтых карточек (6) в Коньяспор. Mario Balotelli получил 8 в ФК Адана Демирспор.
  • Когда Коньяспор проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Коньяспор% своих матчей.
  • Коньяспор выигрывает первую половину матча в 17% случаев, ФК Адана Демирспор выигрывает в 47%.
  • ФК Адана Демирспор's performance of the last 5 matches is better than Коньяспор's.
  • Из последних 4 встреч команда Коньяспор выиграла 1, команда ФК Адана Демирспор выиграла 1, 2 ничьи.
  • Коньяспор забивает 1.32 гола, играя дома, а ФК Адана Демирспор забивает 1.75 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Serdar Gurler отдал больше всего передач в Коньяспор с 6 передачами. Matias Vargas лучший распасовщик ФК Адана Демирспор (8 передач)
  • Когда ФК Адана Демирспор лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Адана Демирспор% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Коньяспор и ФК Адана Демирспор - 1.
  • Коньяспор выигрывает первый тайм в 17% матчей, ФК Адана Демирспор выигрывает в 47% матчей.
  • Коньяспор's performance of the last 5 matches is better than ФК Адана Демирспор's.
  • Недавнее выступление команды ФК Адана Демирспор в "Суперлига" лучше, чем у команды Коньяспор.
  • Коньяспор забивает 1.5 гола за матч против команды ФК Адана Демирспор, а ФК Адана Демирспор забивает 2 гола против команды Коньяспор (в среднем).
  • Sokol Cikalleshi лучший бомбардир Коньяспор с 5 голами. Mario Balotelli забил 7 раз за ФК Адана Демирспор
  • ФК Адана Демирспор забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • ФК Адана Демирспор не забивает в 2 из их 11 выездных матчах в Суперлига в этом сезоне
  • Коньяспор не забивает в 2 из их 11 домашних матчах в Суперлига в этом сезоне
  • Вы знали, что Коньяспор забил 3% голов между минутами 31-45? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Коньяспор забил 34% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что ФК Адана Демирспор забил 30% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Коньяспор
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Адана Демирспор
Чемпионат Турции 2021/2022
18.01.2022 - 19:00 Коньяспор 1 - 0 Завершен Адана Демирспор
Клубные товарищеские матчи 2019
27.03.2019 - 13:00 Коньяспор 2 - 1 Завершен Адана Демирспор
Последние матчи - Коньяспор
Чемпионат Турции 2021/2022
18.01.2022 - 19:00 Коньяспор 1 - 0 Завершен Адана Демирспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
09.01.2022 - 12:30 Коньяспор 0 - 1 Завершен Сивасспор П
Чемпионат Турции 2021/2022
27.12.2021 - 19:00 Коньяспор 1 - 0 Завершен Бешикташ В
Чемпионат Турции 2021/2022
22.12.2021 - 16:00 Хатайспор 1 - 3 Завершен Коньяспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
18.12.2021 - 15:00 Коньяспор 1 - 0 Завершен Антальяспор В
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Последние матчи - Адана Демирспор
Чемпионат Турции 2021/2022
18.01.2022 - 19:00 Коньяспор 1 - 0 Завершен Адана Демирспор П
Чемпионат Турции 2021/2022
15.01.2022 - 12:30 Адана Демирспор 1 - 1 Завершен Кайсериспор Н
Чемпионат Турции 2021/2022
10.01.2022 - 19:00 Фенербахче 1 - 2 Завершен Адана Демирспор В
Кубок Турции 2021/2022
29.12.2021 - 16:00 Адана Демирспор 3 - 2 Завершен Османлиспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
26.12.2021 - 15:00 Гезтепе 1 - 1 Завершен Адана Демирспор Н
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Главные события
Амар Рахманович
Вышел: М`Поку, Поль-Хосе
78'
77'
Матиас Варгас
Вышел: Бабаджиде, Давид
77'
Синан Курт
Вышел: Лукас Кастро
75'
Бритт Ассомбалонга
Скубич, Нейжк
72'
Ахмед Хассан
Вышел: Соколь Чикалеши
69'
69'
Алпер Улудаг
Вышел: Cokcalis, Ismail
ГООЛ! Амар Рахманович
53'
Амар Рахманович
36'
Demirbag, Adil
29'
26'
Алпер Улудаг
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Коньяспор
27%
Ничья
36%
Адана Демирспор
36%
П1: 2.50 Х: 2.51 П2: 3.94
П1: 2.30 Х: 2.63 П2: 3.20
П1: 2.50 Х: 2.51 П2: 3.94
П1: 2.50 Х: 2.51 П2: 3.94
П1: 2.55 Х: 2.50 П2: 3.40
Составы команд
13
Сехич, Ибрахим
12
Ситиа Гильерме, Хауберт
42
Бардакци, Абдулкерим
4
Demirbag, Adil
89
Скубич, Нейжк
14
Dikmen, Soner
18
Амир Хаджиахметович
23
Битикви, Зимер
8
Амар Рахманович
77
Михаляк, Конрад
9
Ахмед Хассан
49
Мурич, Ариянет
22
Йонас Свенссон
5
Akaydin, Samet
2
Sanuc, Tayyib
25
Алпер Улудаг
90
Бенжамен Стамбули
8
Синан Курт
23
Акгун, Юнус
67
Биркир Бьярнасон
77
Матиас Варгас
19
Бритт Ассомбалонга
Стартовый состав
  • 9
    Ахмед Хассан
    Нападающий
    69
  • 23
    Битикви, Зимер
    Нападающий
  • 8
    Амар Рахманович
    78 53 36
  • 77
    Михаляк, Конрад
    Полузащитник
  • 14
    Dikmen, Soner
    Полузащитник
  • 18
    Амир Хаджиахметович
    Полузащитник
  • 12
    Ситиа Гильерме, Хауберт
    Защитник
  • 42
    Бардакци, Абдулкерим
    Защитник
  • 4
    Demirbag, Adil
    Защитник
    29
  • 89
    Скубич, Нейжк
    Защитник
    72
  • 13
    Сехич, Ибрахим
    Вратарь
  • 19
    Бритт Ассомбалонга
    Нападающий
    75
  • 23
    Акгун, Юнус
    Нападающий
  • 67
    Биркир Бьярнасон
  • 77
    Матиас Варгас
    77
  • 90
    Бенжамен Стамбули
    Полузащитник
  • 8
    Синан Курт
    77
  • 22
    Йонас Свенссон
    Полузащитник
  • 5
    Akaydin, Samet
    Защитник
  • 2
    Sanuc, Tayyib
    Защитник
  • 25
    Алпер Улудаг
    Полузащитник
    69 26
  • 49
    Мурич, Ариянет
    Вратарь
Запасные игроки
  • 54
    Эртен Эрсу
    Вратарь
  • 17
    Соколь Чикалеши
  • 28
    Кагиран, Муса
    Полузащитник
  • 40
    М`Поку, Поль-Хосе
    Полузащитник
  • 23
    Цекичи, Эндри
    Полузащитник
  • 35
    Ulgun, Ogulcan
    Полузащитник
  • 49
    Karademir, Ahmet
    Нападающий
  • 45
    Biber, Huseyin
    Полузащитник
  • 19
    Yardimci, Nafican
    Защитник
  • 64
    Erdogan, Mehmet
    Вратарь
  • 30
    Uzun, Emercan
    Полузащитник
  • 11
    Бабаджиде, Давид
    Полузащитник
  • 19
    Лукас Кастро
    Полузащитник
  • 10
    Юнес Беланда
    Полузащитник
  • 96
    Atas, Emircan
    Защитник
  • 79
    Cokcalis, Ismail
    Защитник
  • 35
    Ферхат Каплан
    Вратарь
  • 39
    Karakus, Vedat
    Вратарь
  • 17
    Mimaroglu, Metehan
    Нападающий
Тренеры
  • Palut, Ilhan
  • Винченцо Монтелла
Статистика матча
8
Удары мимо
4
7
Удары в створ
5
1
Блокировано ударов
2
8
Угловые
7
5
Сейвы
6
52%
Владение мячом
48%
13
Штрафные
12
9
Фолы
13
3
ЖК
2
3
Офсайды
Трансляция
86'
Здається, команди вже просто дограють матч. Жоден з клубів не намагається акцентовано йти вперед з бажанням змінити рахунок.
82'
Опасный момент
Який же момент у Асомбалонги! Вінгер на фланзі накручує двох суперників, проходить до воротарського майданчика та спрямовує м'яч у ближній кут. Воротар рятує свій клуб класним сейвом!
78'
Замена
І в Коньяспорі такоє заміна: Рахмановіч відпочиватиме, а замість нього виходить Мпоку.
77'
Замена
Подвійна заміна в складі Демірспору. Кастро та Акінтола на полі замість Варгаса та Курта.
75'
Желтая карточка
Асомалонга також на жовтій тепер. Гравець в боротьбі сильно зачепив ліктем суперника.
72'
Желтая карточка
Гірчичник для Скубіча. Гравець досить жорстко грав у відборі.
69'
Замена
В складі одразу обох клубів відбуваються заміни. В Коньяспорі Чікалеші замінює Коку, а в Демірспорі Чоксаліс виходить замість Улудага.
65'
Демірспор всіма силами намагається підійти до воріт суперника. Клуб грає на досить високих обертах і, здається, заміни зараз би не завадили.
61'
Після якісної подачі зі стандартного положення Дікмен завдавав удару головою в падінні. Воротар справляється.
57'
Команда господарів мала можливість вийти в контратаку центром поля. Демірспор дуже вчасно перехоплює м'яч.
53'
Гоооол!!!
Тепер вже забиває Коньяспор! Після подачі з кутового Рахмані намагався пробити головою. Воротар відбив, але прямо в ноги Дікмену. Хавбек без проблем кладе м'яч в правий кут воріт.
49'
Опасный момент
Як же зараз не забив Коньяспор?! Пройшла атака правим флангом, і першим в боротьбу вступив Муріч, але він лише трохи торкнувся м'яча. Потім господарі ще двічі намагалися завдати удару, але Улудаг вибив м'яч з лінії воріт!
46'
Свисток
Лунає свисток судді! Розпочинається другий тайм зустрічі!
Важко сказати, що в першій половині матчу одна з команд мала серйозну перевагу. Адана більше володіла м'ячем, проте потенційно небезпечних моментів створила вкрай мало. Коньяспор в свою чергу грав, читаючи футбол суперника.
45+4'
Свисток
Лунає свисток про завершення першого тайму. Поки що нулі на табло.
45+2'
Опасный момент
Спроба удару від Дікмена. Удар з гострого удару не вдався - круглий у руках воротаря.
45'
Три хвилини додає до першої половини зустрічі арбітр.
41'
Опасный момент
Удар від Бітікі! Вінгер зупиняє м'яч після діагонального переведення Міхаляка та закручує в дальню дев'ятку. Воротар на місці!
39'
Желтая карточка
Гірчичник для Рахмановіча. Півзахисник занадто грубо грав у відборі.
37'
Опасный момент
Який момент у Курта! Опорник опинився на позиції форварда та міг замикати простріл Б'ярнасона, але захисник Коньяспору в останній момент блокує!
34'
Трохи зменшилися оберти нашої гри. Коньяспор в ці хвилини закрився у захисті, а противник намагається атакувати позиційно.
30'
Желтая карточка
Отримує гірчичник Демірбаг. Футболіст команди господарів грубо намагався відібрати м'яч.
28'
Опасный момент
Коньяспор класно подав кутовий. Була непогана можливість для удару головою Рахмановіча, але той спрямував круглого дугою.
24'
Гості змущені опускатися досить низько, щоб зберегти володіння м'ячем. Свенсон віддав на Муріча, а той розпасовує з захисниками.
20'
Опасный момент
Адана знову мала хороший момент! Слідує закидання з глибини на Б'ярнасона, а той в штрафному обробляє м'яч і пробиває через себе. Не зовсім влучно.
16'
Демірспор класно відповідає своєю атакою. Вінгер зблизився з воротарем та намагався скинути на партнера, проте страж воріт все контролює.
13'
Опасный момент
Коньяспор отримав право на кутовий. Після навісу одразу два гравці намагалися пробити головою, але суперник не дав зробити це результативно.
9'
Опасный момент
Міхаляк прострілив на Бутікі, і той з гстрого кута намагався пробити в ближній кут. М'яч у руках воротаря.
5'
Опасный момент
Яка ж помилка голкіпера! Воротар Коньяспора дуже високо вийшов зустрічати Міхаляк на правому фланзі, хоча особливої загрози не було. Вінгер ледь не закинув за комірець голкіперу!
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочався!
Инфо
Вже відомі склади команд. Коньяспор: Чалік, Шехіч, Скубіч, Аділь, Абдулкерім, Гільєрме, Міхаляк, Амір, Сонер, Бутікі, Амар, Нассан. Адана Демірспор: Муріч, Свенссон, Таїп, Самет, Алпер, Стамбулі, Сінан, Юнус, Б'ярнасон, Варгас, Брітт.
Инфо
Адана Демірспор на даний момент розташувалася на на 5-му місці таблиці з 34 заліковими пунктами. В останніх п'яти зустрічах клуб тричі перемагав та двічі грав внічию.
Инфо
Коньяспор в останніх п'яти матчах чемпіонату чотири рази виграв та лише одного разу програв у зустрічі з Сівасспором. Команда наразі займає 2-е місце в таблиці, маючи в активі 39 очок.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до перегляду текстову трансляцію матчу турецької Суперліги Коньяспор - Адана Демірспор.
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Анонс матча Коньяспор - Адана Демирспор 18.01.2022, Чемпионат Турции

Поединок между командой Коньяспор (Конья) и командой Адана Демирспор (Адана) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Турции 2021/2022, матч начнется на стадионе Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium.

Дата проведения матча: 18.01.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Коньяспор (Конья) и командой Адана Демирспор (Адана):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Коньяспор, тогда как команда Адана Демирспор осталась с поражением. Столкновение Коньяспор и Адана Демирспор в предыдущем футбольном матче 18.01.2022 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Palut, Ilhan и Винченцо Монтелла разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Коньяспор - Адана Демирспор можно посмотреть 18.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Турции. Текстовую трансляцию матча Коньяспор - Адана Демирспор, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Коньяспор (Конья)
Год основания Коньяспор (Конья): 1922
Страна: Турция
Тренер: Айкут Коджаман

Прошедший поединок команды Коньяспор был сыгран против Адана Демирспор - 18.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Турции 2021/2022 и закончился победой команды Коньяспор.

Команда гостей

Название: Адана Демирспор (Адана)
Страна: Турция

Прошедший поединок команды Адана Демирспор был сыгран против Коньяспор - 18.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Турции 2021/2022 и закончился победой команды Коньяспор.

Следите за результатами матча Коньяспор - Адана Демирспор онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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