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Реал - Валенсия онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 08 января 2022, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
3 - 0
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77'
Валенсия
Валенсия
Ход матча
14' Карлос Каземиро 26' Милитан, Эдер 43' Карим Бензема
51' Кристиано Пиччини 52' Винисиус Жуниор 58' Musah, Yunus 61' Винисиус Жуниор 66' Кошта, Хелдер Вышел: Koindredi, Koba 66' Musah, Yunus Вышел: Денис Черышев 66' Макси Гомес Вышел: Маркос Андре де Соуза 70' Лука Модрич Вышел: Даниель Себальос 71' Карлос Каземиро Вышел: Эдуардо Камавинга
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Реал
45%
Ничья
36%
Валенсия
18%
П1: 1.01 Х: 23.00 П2: 101.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 101.00
П1: 1.01 Х: 23.00 П2: 101.00
П1: 1.01 Х: 23.00 П2: 101.00
П1: 1.65 Х: 3.20 П2: 6.60
Интересные факты
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Валенсия.
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Валенсия выиграла 1, 0 ничьи.
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Валенсия в последних 15 встречах.
  • Реал Мадрид забивает 2.2 гола за матч против команды Валенсия, а Валенсия забивает 1.2 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 41% матчей, Валенсия выигрывает в 26% матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 15 голами. Carlos Soler забил 7 раз за Валенсия
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Когда Валенсия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 15 играх.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Валенсия.
  • Валенсия имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Валенсия (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Валенсия получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Ла Лига
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Валенсия - 3.4.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Casemiro получил больше всего желтых карточек (6) в Реал Мадрид. Omar Alderete получил 9 в Валенсия.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Валенсия's.
  • Валенсия не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Команда Валенсия выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иВаленсия, когда Реал Мадрид играет дома, 2- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Реал Мадрид забивает 1.75 гола, играя дома, а Валенсия забивает 1.23 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 6-3-0
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Валенсия выигрывает в 26%.
  • Когда Валенсия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Karim Benzema отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 7 передачами. Goncalo Guedes лучший распасовщик Валенсия (4 передач)
  • Валенсия's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Валенсия - 1.4.
  • Валенсия пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Валенсия забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Валенсия не забивает в 2 из их 9 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Последняя гостевая победа Валенсия над Реал Мадрид была в 2008
  • Реал Мадрид не забивает в 3 из их 9 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 64 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 36 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Валенсия выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 127-81 в пользу команды Реал Мадрид
  • Игры прошлого года: 2-0 (Реал Мадрид дома) и 4-1 (Валенсия дома).
  • За последние 31 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 20 раз, 7 сыграла в ничью и 4 победы команды Валенсия. Разница голов 63-32 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Валенсия забил 29% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Реал
11
Побед
22
Игр
4
Побед
Валенсия
Чемпионат Испании 2021/2022
19.09.2021 - 22:00 Валенсия 1 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
14.02.2021 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершен Валенсия
Чемпионат Испании 2019/2020
08.11.2020 - 21:45 Валенсия 4 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2021
18.06.2020 - 23:00 Реал 3 - 0 Завершен Валенсия
Последние матчи - Реал
Кубок Испании 2021/2022
05.01.2022 - 22:30 Алькояно 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 15:00 Хетафе 1 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
22.12.2021 - 22:30 Атлетик 1 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
19.12.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Кадис Н
Чемпионат Испании 2021/2022
12.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Атлетико В
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Последние матчи - Валенсия
Кубок Испании 2021/2022
05.01.2022 - 17:00 Картагена 1 - 2 Завершен Валенсия В
Чемпионат Испании 2021/2022
31.12.2021 - 17:15 Валенсия 1 - 2 Завершен Эспаньол П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.12.2021 - 22:00 Леванте 3 - 4 Завершен Валенсия В
Чемпионат Испании 2021/2022
11.12.2021 - 19:30 Валенсия 2 - 1 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2021/2022
05.12.2021 - 22:00 Сельта 1 - 2 Завершен Валенсия В
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Новости команд
Главные события
Карлос Каземиро
Вышел: Эдуардо Камавинга
71'
Лука Модрич
Вышел: Даниель Себальос
70'
66'
Кошта, Хелдер
Вышел: Koindredi, Koba
66'
Musah, Yunus
Вышел: Денис Черышев
66'
Макси Гомес
Вышел: Маркос Андре де Соуза
ГООЛ! Винисиус Жуниор
61'
58'
Musah, Yunus
ГООЛ! Винисиус Жуниор
52'
51'
Кристиано Пиччини
ГООЛ! Карим Бензема
43'
Милитан, Эдер
26'
Карлос Каземиро
14'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Реал
45%
Ничья
36%
Валенсия
18%
П1: 1.01 Х: 23.00 П2: 101.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 101.00
П1: 1.01 Х: 23.00 П2: 101.00
П1: 1.01 Х: 23.00 П2: 101.00
П1: 1.65 Х: 3.20 П2: 6.60
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
8
Давид Алаба
14
Милитан, Эдер
17
Лукас Васкес
8
Тони Кроос
14
Карлос Каземиро
10
Лука Модрич
20
Винисиус Жуниор
19
Карим Бензема
11
Марко Асенсио
13
Киллессен, Джаспер
24
Кристиано Пиччини
15
Alderete, Omar
12
Муктар Диакаби
14
Гайа, Хосе Луис
7
Musah, Yunus
6
Гильямон, Хуго
18
Даниэль Васс
11
Кошта, Хелдер
18
Макси Гомес
17
Гонсало Гуэдес
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
    61 52
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
    43
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
    14
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
    26
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 18
    Макси Гомес
    Полузащитник
    66
  • 17
    Гонсало Гуэдес
    Нападающий
  • 7
    Musah, Yunus
    Полузащитник
    66 58
  • 6
    Гильямон, Хуго
    Защитник
  • 18
    Даниэль Васс
    Полузащитник
  • 11
    Кошта, Хелдер
    Нападающий
    66
  • 24
    Кристиано Пиччини
    Защитник
    51
  • 15
    Alderete, Omar
    Защитник
  • 12
    Муктар Диакаби
  • 14
    Гайа, Хосе Луис
    Защитник
  • 13
    Киллессен, Джаспер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 19
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 45
    Del Álamo, Diego Pineiro
    Вратарь
  • 37
    Mosquera, Cristhian
    Защитник
  • 22
    Маркос Андре де Соуза
  • 19
    Урош Рачич
    Полузащитник
  • 32
    Vazquez, Jesus
    Защитник
  • 1
    Хауме Доменек
    Вратарь
  • 28
    Mamardashvili, Giorgi
    Вратарь
  • 39
    Iranzo Lendinez, Ruben
    Защитник
  • 26
    Serna, Pedro Aleman
    Полузащитник
  • 27
    Koindredi, Koba
    Полузащитник
  • 21
    Ману Вальехо
  • 16
    Бланко, Алекс
    Полузащитник
  • 17
    Денис Черышев
    Полузащитник
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Хосе Бордалас
Статистика матча
13
Штрафные
12
3
Угловые
7
9
Фолы
13
7
Удары в створ
2
3
Офсайды
2
Сейвы
4
2
ЖК
2
6
Удары мимо
1
66%
Владение мячом
34%
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
70'
Замена
Себальос заменил Модриа, Камавинга – Каземиро.
69'
Стенка блокирует удар Асенсио со штрафного.
66'
Замена
Тройная замена в составе Валенсии. С поля ушли Муса, Гомес и Кошта. Вместо них вышли Черышев, Андре и Коба.
63'
Опасный момент
Васс здорово приложился к мячу слёта, но Куртуа выполнил отличный сейв!
61'
Гоооол!!!
Силлессен парировал мощный удар Асенсио, но Валенсию это не спасло. Винисиус оказался первым на добивании и оформил дубль!
57'
Желтая карточка
Муса прыгнул в подкат, чтобы остановить убегающего в контратаку Каземиро.
55'
Футболисты Валенсии серьёзно активизировались после пропущенного мяча. Правда, серия угловых у ворот Реала ничем опасным не завершилась.
52'
Гоооол!!!
Винисиус и Бензема продемонстрировали великолепное взаимодействие в штрафной соперника, после чего бразилец уверенно покатил мяч в открытый угол ворот!
51'
Желтая карточка
Пиччини придержал соперника за футболку.
50'
Игра под полным контролем хозяев поля.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
На протяжении всего тайма мадридский Реал наращивал своё преимущество и под перерыв таки сумел повести в счёте.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлена 1 минута.
43'
Гоооол!!!
Бензема идеально исполнил одиннадцатиметровый удар!
41'
Опасный момент
Арбитр назначает пенальти в ворота Валенсии! Альдерете срубил Каземиро, прорывавшегося к воротам.
40'
Опасный момент
Модрич мощным выстрелом сотрясает перекладину! Хорват не скрывает своего разочарования, упущена отличная возможность.
39'
Кроос не сумел завершить атаку своей команды ударом. Техника подвела немца.
35'
Опасный момент
Бензема со средней дистанции пробил на исполнение. Мяч прошёл в считанных сантиметрах от штанги.
32'
Каземиро из хорошей позиции посылает мяч над перекладиной.
30'
Асенсио принял заброс из глубины, развернулся к воротам и пробил на силу. Вынужден был вступать в игру Силлессен.
28'
Мяч после дальнего удара Милитана стал лёгкой добычей для вратаря.
27'
Арбитр проявил непоследовательность, не наказав Васса за срыв атаки.
26'
Желтая карточка
Милитан неоправданно жёстко сыграл против Гайя. Абсолютно заслуженное предупреждение.
19'
Винисиус оказался на позиции центрального нападающего и головой пробивал по воротам. Далековато до попадания в створ.
17'
Крайне неудачный удар получился у Каземиро.
16'
Гедеш дальним ударом проверил на бдительность Куртуа. Голкипер без особого труда зафиксировал мяч в руках.
14'
Желтая карточка
Каземиро получает жёлтую карточку по совокупности фолов. Это уже третье нарушение бразильца в сегодняшнем матче.
13'
Перспективная атака Реала так и не завершилась ударом по воротам.
11'
Пиччини вынудил Каземиро сфолить.
7'
Опасный момент
Милитан выиграл верховую борьбу на стандарте и нанёс удар по воротам. Силлессен здорово действовал на линии и не позволил сопернику забить!
6'
Гайя ударил Асенсио по ногам. Мадридцы получили право выполнить штрафной удар.
4'
Васс попытался забить ударом из-за пределов штрафной. Один из защитников Реала встал на пути мяча.
3'
Рывок Гедеша к воротам в подкате прервал Каземиро.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Реала: Куртуа – Менди, Алаба, Милитан, Васкес – Кроос, Каземиро, Модрич – Винисиус, Бензема (к), Асенсио.
Инфо
Стартовый состав Валенсии: Силлесен – Гайя (к), Альдерете, Диакаби, Пиччини – Кошта, Гильямон, Васс, Муса – Лопес, Гедеш.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура Ла Лиги между мадридским Реалом и Валенсией.
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Анонс матча Реал - "Валенсия" 08.01.2022, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой "Валенсия" (Валенсия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 08.01.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Реал (Мадрид) и командой "Валенсия" (Валенсия):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Валенсия" осталась с поражением. Столкновение "Валенсия" и Реал в предыдущем футбольном матче 19.09.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Хосе Бордалас разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - "Валенсия" можно посмотреть 08.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - "Валенсия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Алькояно - 05.01.2022, в рамках турнира Кубок Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас

Прошедший матч команды "Валенсия" был сыгран против Картагена - 05.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Валенсия".

Следите за результатами матча Реал - "Валенсия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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