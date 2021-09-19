Реал - Валенсия онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал - "Валенсия" 08.01.2022, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой "Валенсия" (Валенсия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 08.01.2022

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Реал (Мадрид) и командой "Валенсия" (Валенсия):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Валенсия" осталась с поражением. Столкновение "Валенсия" и Реал в предыдущем футбольном матче 19.09.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Хосе Бордалас разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший матч команды Реал был сыгран против Алькояно - 05.01.2022, в рамках турнира Кубок Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Валенсия" (Валенсия)

Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919

Страна: Испания

Тренер: Хосе Бордалас



Прошедший матч команды "Валенсия" был сыгран против Картагена - 05.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Валенсия".

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