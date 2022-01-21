Эвертон - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Матч между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Астон Вилла (Бирмингем) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.
Дата проведения матча: 22.01.2022
Время начала матча: 14:30
История противостояний между Эвертон (Ливерпуль) и командой Астон Вилла (Бирмингем):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Астон Вилла, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Астон Вилла и Эвертон в предыдущем футбольном матче 18.09.2021 закончилось со следующими результатом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Ferguson, Duncan и Джеррард, Стивен разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
Онлайн трансляцию матча Эвертон - Астон Вилла можно посмотреть 22.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - Астон Вилла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.
Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Рафаэль Бенитес
Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против Норвич Сити - 15.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Норвич Сити.
Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Стивен Джеррард
Предыдущий поединок команды Астон Вилла был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 15.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
Следите за результатами матча Эвертон - Астон Вилла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.
Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.