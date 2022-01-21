Эвертон - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Команда Астон Вилла проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Demarai Gray лучший бомбардир Эвертон с 5 голами. Ollie Watkins забил 5 раз за Астон Вилла

Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 0, команда Астон Вилла выиграла 3, 2 ничьи.

Эвертон забивает 0.4 гола за матч против команды Астон Вилла, а Астон Вилла забивает 1.6 гола против команды Эвертон (в среднем).

Наиболее популярный счет между Эвертон и Астон Вилла 0-0. 7 игры закончились с этим результатом.

Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Эвертон выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Астон Вилла выигрывает в 34%.

Когда Астон Вилла проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Астон Вилла без побед в последних 4 играх.

Недавнее выступление команды Астон Вилла в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

Команда Астон Вилла проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Астон Вилла победила в 3 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Астон Вилла - 2.

Эвертон выигрывает первый тайм в 22% матчей, Астон Вилла выигрывает в 34% матчей.

Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.

Выездная статистика Астон Вилла в сезоне 3-0-7

Команда Эвертон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.

Астон Вилла проиграл 3 матчей подряд.

Победителем прошлой встречи была команда Астон Вилла.

Эвертон забивает 1.36 гола, играя дома, а Астон Вилла забивает 1.38 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Астон Вилла лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Астон Вилла - 0.6.

Эвертон забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Эвертон пропускает в каждом из последних 9 матчах.

Вы знали, что Эвертон забил 29% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.

За последние 26 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 9 раз, 10 сыграла в ничью и 7 победы команды Астон Вилла. Разница голов 42-33 в пользу команды Эвертон.

Игры прошлого года: 1-2 (Эвертон дома) и 0-0 (Астон Вилла дома).

Астон Вилла не забивает в 3 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Эвертон забил 4% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.

Эвертон не забивает в 2 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 52 встреч, команда Эвертон выиграла 13 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Астон Вилла выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 75-67 в пользу команды Астон Вилла

Вы знали, что Астон Вилла забил 33% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Астон Вилла забил 28% голов между минутами 61-75?