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Эвертон - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 22 января 2022, 14:30 - Гудисон Парк
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
0 - 0
Обновить
12'
Астон Вилла
Бирмингем
Ход матча
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
40%
Ничья
30%
Астон Вилла
30%
П1: 2.85 Х: 2.89 П2: 2.85
П1: 2.88 Х: 2.50 П2: 2.75
П1: 2.85 Х: 2.89 П2: 2.85
П1: 2.85 Х: 2.89 П2: 2.85
П1: 3.05 Х: 2.60 П2: 2.95
Интересные факты
  • Команда Астон Вилла проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Demarai Gray лучший бомбардир Эвертон с 5 голами. Ollie Watkins забил 5 раз за Астон Вилла
  • Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 0, команда Астон Вилла выиграла 3, 2 ничьи.
  • Эвертон забивает 0.4 гола за матч против команды Астон Вилла, а Астон Вилла забивает 1.6 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Эвертон и Астон Вилла 0-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Астон Вилла выигрывает в 34%.
  • Когда Астон Вилла проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Астон Вилла без побед в последних 4 играх.
  • Недавнее выступление команды Астон Вилла в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Команда Астон Вилла проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Астон Вилла победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Астон Вилла - 2.
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 22% матчей, Астон Вилла выигрывает в 34% матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.
  • Выездная статистика Астон Вилла в сезоне 3-0-7
  • Команда Эвертон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.
  • Астон Вилла проиграл 3 матчей подряд.
  • Победителем прошлой встречи была команда Астон Вилла.
  • Эвертон забивает 1.36 гола, играя дома, а Астон Вилла забивает 1.38 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Астон Вилла лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Астон Вилла - 0.6.
  • Эвертон забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Эвертон пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Вы знали, что Эвертон забил 29% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.
  • За последние 26 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 9 раз, 10 сыграла в ничью и 7 победы команды Астон Вилла. Разница голов 42-33 в пользу команды Эвертон.
  • Игры прошлого года: 1-2 (Эвертон дома) и 0-0 (Астон Вилла дома).
  • Астон Вилла не забивает в 3 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Эвертон забил 4% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • Эвертон не забивает в 2 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 52 встреч, команда Эвертон выиграла 13 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Астон Вилла выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 75-67 в пользу команды Астон Вилла
  • Вы знали, что Астон Вилла забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Астон Вилла забил 28% голов между минутами 61-75?
  • Если Richarlison забьет в матче против Астон Вилла, то это будет его 5-й гол за Эвертон в этом сезоне.
Прогноз на матч
Личные встречи
Эвертон
6
Побед
14
Игр
4
Побед
Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 19:30 Астон Вилла 3 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2022
13.05.2021 - 20:00 Астон Вилла 0 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 22:00 Эвертон 1 - 2 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021
16.07.2020 - 20:00 Эвертон 1 - 1 Завершен Астон Вилла
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 17:00 Норвич Сити 2 - 1 Завершен Эвертон П
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Халл Сити 2 - 3 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 16:00 Эвертон 2 - 3 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Чемпионат Англии 2021/2022
16.12.2021 - 21:45 Челси 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
12.12.2021 - 18:30 Кристал Пэлас 3 - 1 Завершен Эвертон П
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Последние матчи - Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 19:30 Астон Вилла 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англии 2021/2022
10.01.2022 - 21:55 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 16:00 Брентфорд 2 - 1 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 19:30 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021/2022
14.12.2021 - 21:45 Норвич Сити 0 - 2 Завершен Астон Вилла В
Показать больше
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
40%
Ничья
30%
Астон Вилла
30%
П1: 2.85 Х: 2.89 П2: 2.85
П1: 2.88 Х: 2.50 П2: 2.75
П1: 2.85 Х: 2.89 П2: 2.85
П1: 2.85 Х: 2.89 П2: 2.85
П1: 3.05 Х: 2.60 П2: 2.95
Составы команд
22
Джордан Пикфорд
22
Бен Годфри
4
Мейсон Холгейт
13
Йерри Мина
2
Джонджо Кенни
11
Грэй, Демарай
21
Андре Гомиш
16
Абдулайе Дукуре
14
Таунсенд, Андрос
7
Ришарлисон
9
Калверт-Левин, Доминик
23
Эмилиано Мартинес
2
Кэш, Мэтти
4
Эзри Конса
6
Тайрон Мингс
27
Люка Динь
7
Джон МакГинн
6
Луиз, Дуглас
41
Рэмси, Джейкоб
10
Буэндиа, Эмилиано
11
Олли Уоткинс
23
Филиппе Коутиньо
Стартовый состав
  • 7
    Ришарлисон
  • 9
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
  • 11
    Грэй, Демарай
    Полузащитник
  • 21
    Андре Гомиш
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 14
    Таунсенд, Андрос
    Полузащитник
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 13
    Йерри Мина
    Защитник
  • 2
    Джонджо Кенни
    Защитник
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 10
    Буэндиа, Эмилиано
    Нападающий
  • 11
    Олли Уоткинс
  • 23
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 7
    Джон МакГинн
    Полузащитник
  • 6
    Луиз, Дуглас
    Полузащитник
  • 41
    Рэмси, Джейкоб
    Полузащитник
  • 2
    Кэш, Мэтти
    Полузащитник
  • 4
    Эзри Конса
  • 6
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 27
    Люка Динь
    Защитник
  • 23
    Эмилиано Мартинес
Запасные игроки
  • 24
    Энтони Гордон
  • 25
    Жан-Филипп Гбамен
  • 61
    Dobbin, Lewis Norman
    Нападающий
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 6
    Аллан
    Полузащитник
  • 33
    Хосе Саломон Рондон
    Нападающий
  • 15
    Асмир Бегович
    Вратарь
  • 62
    Onyango, Tyler
    Полузащитник
  • 33
    Chukwuemeka, Carney
    Полузащитник
  • 30
    Хаусе, Кортни
    Защитник
  • 29
    Hayden, Kaine
    Полузащитник
  • 47
    Iroegbunam, Tim
    Полузащитник
  • 8
    Морган Сансон
    Полузащитник
  • 18
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 25
    Робин Ольсен
    Вратарь
  • 3
    Мэтт Таргетт
    Защитник
  • 20
    Ингз, Дэнни
    Нападающий
Тренеры
  • Ferguson, Duncan
  • Джеррард, Стивен
Статистика матча
2
Штрафные
1
1
Фолы
2
22%
Владение мячом
78%
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
1'
Штрафной удар - (Эвертон)
8'
Опасный момент
Метров 30 до ворот, но Дуглас Луис все-татки прибивает – и пробивает неплохо, хоть и выше ворот! Первый намек на опасность в матче!
7'
Вилланы попробовали организовать атаку – пока что заработали только штрафной.
5'
А Миколенко на скамейке, но вне заявки.
3'
В целом, все спокойно пока что. Больше в центре поля игра.
2'
Эвертон заработал штрафной, навес с которого забрал кипер Виллы.
Свисток
Матч начался
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Анонс матча Эвертон - Астон Вилла 22.01.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Астон Вилла (Бирмингем) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 22.01.2022
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Эвертон (Ливерпуль) и командой Астон Вилла (Бирмингем):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Астон Вилла, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Астон Вилла и Эвертон в предыдущем футбольном матче 18.09.2021 закончилось со следующими результатом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Ferguson, Duncan и Джеррард, Стивен разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - Астон Вилла можно посмотреть 22.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - Астон Вилла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Рафаэль Бенитес

Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против Норвич Сити - 15.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Норвич Сити.

Команда гостей

Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Стивен Джеррард

Предыдущий поединок команды Астон Вилла был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 15.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Эвертон - Астон Вилла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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