Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Манчестер Юнайтед забивает 1.4 гола за матч против команды Вест Хэм Юнайтед, а Вест Хэм Юнайтед забивает 0.6 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иВест Хэм Юнайтед, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 45%.

Недавнее выступление команды Вест Хэм Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.

Cristiano Ronaldo лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 8 голами. Michail Antonio забил 8 раз за Вест Хэм Юнайтед

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Вест Хэм Юнайтед (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Вест Хэм Юнайтед победила в 1 гол(а).

Вест Хэм Юнайтед имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Вест Хэм Юнайтед - 2.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 29% матчей, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 45% матчей.

Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Команда Вест Хэм Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Bruno Fernandes получил больше всего желтых карточек (6) в Манчестер Юнайтед. Declan Rice получил 5 в Вест Хэм Юнайтед.

Победителем прошлой встречи была команда Вест Хэм Юнайтед.

Манчестер Юнайтед забивает 2.09 гола, играя дома, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1.79 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Вест Хэм Юнайтед - 0.8.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.

Paul Pogba отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 7 передачами. Jarrod Bowen лучший распасовщик Вест Хэм Юнайтед (7 передач)

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 1, 0 ничьи.

Вест Хэм Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Вест Хэм Юнайтед выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Вест Хэм Юнайтед (1-0 дома и 3-1 на выезде)

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 3% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.

Вест Хэм Юнайтед не забивает в 4 из их 11 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Манчестер Юнайтед не забивает в 4 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 60 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 35 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 117-56 в пользу команды Манчестер Юнайтед

За последние 31 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 23 раз, 5 сыграла в ничью и 3 победы команды Вест Хэм Юнайтед. Разница голов 67-16 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 24% голов между минутами 76-90?