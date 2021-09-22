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Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 22 января 2022, 17:00 - Олд Траффорд
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
31%
Ничья
31%
Вест Хэм Юнайтед
38%
П1: 2.34 Х: 2.69 П2: 3.62
П1: 2.34 Х: 2.69 П2: 3.62
П1: 2.34 Х: 2.69 П2: 3.62
П1: 2.33 Х: 2.80 П2: 3.50
Интересные факты
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.4 гола за матч против команды Вест Хэм Юнайтед, а Вест Хэм Юнайтед забивает 0.6 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иВест Хэм Юнайтед, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 45%.
  • Недавнее выступление команды Вест Хэм Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Cristiano Ronaldo лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 8 голами. Michail Antonio забил 8 раз за Вест Хэм Юнайтед
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Вест Хэм Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Вест Хэм Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Вест Хэм Юнайтед имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Вест Хэм Юнайтед - 2.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 29% матчей, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 45% матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Команда Вест Хэм Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Bruno Fernandes получил больше всего желтых карточек (6) в Манчестер Юнайтед. Declan Rice получил 5 в Вест Хэм Юнайтед.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вест Хэм Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.09 гола, играя дома, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1.79 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Вест Хэм Юнайтед - 0.8.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Paul Pogba отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 7 передачами. Jarrod Bowen лучший распасовщик Вест Хэм Юнайтед (7 передач)
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 1, 0 ничьи.
  • Вест Хэм Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Вест Хэм Юнайтед выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Вест Хэм Юнайтед (1-0 дома и 3-1 на выезде)
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 3% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • Вест Хэм Юнайтед не забивает в 4 из их 11 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 4 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 60 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 35 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 117-56 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • За последние 31 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 23 раз, 5 сыграла в ничью и 3 победы команды Вест Хэм Юнайтед. Разница голов 67-16 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 23% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
13
Побед
25
Игр
4
Побед
Вест Хэм Юнайтед
Кубок английской лиги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
19.09.2021 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
14.03.2021 - 21:15 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Кубок Англии 2020/2021
09.02.2021 - 21:30 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
19.01.2022 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 19:30 Астон Вилла 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англии 2021/2022
10.01.2022 - 21:55 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.01.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
30.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли В
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Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
16.01.2022 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 3 Завершен Лидс Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
12.01.2022 - 21:45 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Норвич Сити В
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.01.2022 - 19:30 Кристал Пэлас 2 - 3 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.12.2021 - 17:00 Уотфорд 1 - 4 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Показать больше
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
31%
Ничья
31%
Вест Хэм Юнайтед
38%
П1: 2.34 Х: 2.69 П2: 3.62
П1: 2.34 Х: 2.69 П2: 3.62
П1: 2.34 Х: 2.69 П2: 3.62
П1: 2.33 Х: 2.80 П2: 3.50
Трансляция
Перед матчем команди знаходяться зовсім поруч у турнірній таблиці. Вест Гем посідає четверте місце, в той же час Манчестер Юнайтед іде сьомим. Між колективами розрив всього в два очки, тож за умови перемоги "манкуніанці" вже сьогодні можуть обігнати "молотобійців".
Запасні гостей: Рандольф, Діоп, Фредерікс, Масуаку, Джонсон, Крал, Нобл, Влашич, Ярмоленко.
Вест Гем Юнайтед: Ареоля - Цоуфал, Доусон, Зума, Крессвелл - Райс, Соучек - Лансіні, Форнальс, Боуен - Антоніо.
Запасні господарів: Хендерсон, Джонс, Лінгард, Мата, Матич, ван де Бек, Кавані, Марсьяль, Рашфорд.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Магвайр, Варан, Теллес - Мактоміней, Фред - Грінвуд, Фернандеш, Еланга - Роналду.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Пряму трансляцію для Вас проведе Кучер Максим.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 23-го туру АПЛ, в якому Манчестер Юнайтед прийме Вест Гем Юнайтед на Олд Траффорд.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Вест Хэм Юнайтед 22.01.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 22.01.2022
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Вест Хэм Юнайтед, тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Вест Хэм Юнайтед в предыдущем футбольном матче 22.09.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Вест Хэм Юнайтед можно посмотреть 22.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Вест Хэм Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Брентфорд - 19.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Предыдущий матч команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Лидс Юнайтед - 16.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Лидс Юнайтед.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - Вест Хэм Юнайтед онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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