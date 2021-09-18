Саутгемптон - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча "Саутгемптон" - "Манчестер Сити" 22.01.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Сент-Мэри.

Дата проведения матча: 22.01.2022

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Сити" и "Саутгемптон" в предыдущем футбольном матче 18.09.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Ральф Хассенхюттль и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)

Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885

Страна: Англия

Тренер: Ральф Хассенхюттль



Прошедший поединок команды "Саутгемптон" был сыгран против Вулверхэмптон - 15.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вулверхэмптон .

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Челси - 15.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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