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Саутгемптон - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 22 января 2022, 19:30 - Сент-Мэри
Главный судья: Саймон Хупер
Рейтинг матча:
Саутгемптон
Саутгемптон
1 - 0
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56'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
7' Кайл Уокер-Питерс 33' Ян Беднарек
46' Нейтан Редмонд Вышел: Элйоноусси, Мохамед
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Саутгемптон
33%
Ничья
33%
Манчестер Сити
33%
П1: 14.10 Х: 4.21 П2: 1.36
П1: 12.00 Х: 3.60 П2: 1.33
П1: 14.10 Х: 4.21 П2: 1.36
П1: 14.10 Х: 4.21 П2: 1.36
П1: 7.60 Х: 3.25 П2: 1.59
Интересные факты
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Саутгемптон выигрывает первый тайм в 36% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 52% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Саутгемптон и Манчестер Сити - 1.4.
  • Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 9-1-1
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Саутгемптон.
  • Саутгемптон не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Саутгемптон (во всех соревнованиях).
  • Саутгемптон забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 1.6 гола против команды Саутгемптон (в среднем).
  • Когда Саутгемптон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Домашняя статистика Саутгемптон в сезоне 3-6-1
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Саутгемптон's.
  • Nathan Redmond отдал больше всего передач в Саутгемптон с 4 передачами. Gabriel Jesus лучший распасовщик Манчестер Сити (7 передач)
  • Команда Саутгемптон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 8 матчей.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Саутгемптон и Манчестер Сити - 2.4.
  • Наиболее популярный результат в играх между Саутгемптон иМанчестер Сити, когда Саутгемптон играет дома, 0- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Саутгемптон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Саутгемптон выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 52%.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Саутгемптон.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Из последних 5 встреч команда Саутгемптон выиграла 1, команда Манчестер Сити выиграла 3, 1 ничьи.
  • Саутгемптон забивает 1.3 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.17 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Саутгемптон пропускает в каждом из последних 11 матчах.
  • Саутгемптон забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Манчестер Сити выиграл последние 12 матчи в Премьер-лига.
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Саутгемптон (5-2 дома и 1-0 на выезде)
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.
  • Манчестер Сити не забивает в 1 из их 11 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Саутгемптон не забивает в 2 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 35 встреч, команда Саутгемптон выиграла 7 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 66-38 в пользу команды Манчестер Сити
  • За последние 16 встреч когда команда Саутгемптон играла дома, команда Саутгемптон выиграла 4 раз, 4 сыграла в ничью и 8 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 23-15 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Вы знали, что Саутгемптон забил 20% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 22% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
Саутгемптон
3
Побед
19
Игр
13
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Манчестер Сити 0 - 0 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2020/2021
10.03.2021 - 20:00 Манчестер Сити 5 - 2 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2020/2021
19.12.2020 - 17:00 Саутгемптон 0 - 1 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021
05.07.2020 - 21:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Саутгемптон
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 17:00 Вулверхэмптон 3 - 1 Завершен Саутгемптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
11.01.2022 - 21:45 Саутгемптон 4 - 1 Завершен Брентфорд В
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Суонси 2 - 3 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.12.2021 - 17:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Тоттенхэм Н
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 3 Завершен Саутгемптон В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Челси В
Кубок Англии 2021/2022
07.01.2022 - 22:00 Суиндон Таун 1 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.01.2022 - 14:30 Арсенал 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
29.12.2021 - 22:15 Брентфорд 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Манчестер Сити 6 - 3 Завершен Лестер Сити В
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Главные события
Нейтан Редмонд
Вышел: Элйоноусси, Мохамед
46'
Ян Беднарек
33'
ГООЛ! Кайл Уокер-Питерс
7'
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Саутгемптон
33%
Ничья
33%
Манчестер Сити
33%
П1: 14.10 Х: 4.21 П2: 1.36
П1: 12.00 Х: 3.60 П2: 1.33
П1: 14.10 Х: 4.21 П2: 1.36
П1: 14.10 Х: 4.21 П2: 1.36
П1: 7.60 Х: 3.25 П2: 1.59
Составы команд
44
Фрейзер Форстер
15
Ромен Перро
22
Мохаммед Салису
35
Ян Беднарек
14
Кайл Уокер-Питерс
17
Армстронг, Стьюарт
6
Ориоль Ромеу
21
Уорд-Проуз Джеймс
11
Нейтан Редмонд
18
Broja, Armando
10
Че Адамс
31
Эдерсон
15
Кайл Уокер
4
Рубен Диаш
15
Ляпорт, Эмерик
27
Жоао Кансело
20
Силва, Бернардо
16
Родри
10
Рахим Стерлинг
17
Де Брeйне, Кевин
14
Джек Грилиш
47
Филип Фоден
Стартовый состав
  • 18
    Broja, Armando
    Нападающий
  • 10
    Че Адамс
    Полузащитник
  • 17
    Армстронг, Стьюарт
    Полузащитник
  • 6
    Ориоль Ромеу
    Полузащитник
  • 21
    Уорд-Проуз Джеймс
  • 11
    Нейтан Редмонд
    Полузащитник
    46
  • 15
    Ромен Перро
    Нападающий
  • 22
    Мохаммед Салису
  • 35
    Ян Беднарек
    Защитник
    33
  • 14
    Кайл Уокер-Питерс
    Защитник
    7
  • 44
    Фрейзер Форстер
    Вратарь
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 14
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 15
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 7
    Шейн Лонг
  • 4
    Лянко Войнович
  • 43
    Валери, Янн
    Защитник
  • 13
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
  • 5
    Джек Стивенс
    Защитник
  • 27
    Дьялло, Ибрахима
    Полузащитник
  • 9
    Адам Армстронг
    Нападающий
  • 32
    Тео Уолкотт
    Полузащитник
  • 24
    Элйоноусси, Мохамед
    Нападающий
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 87
    Mcatee, James John
    Полузащитник
  • 84
    Slicker, Cieran
    Вратарь
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 97
    Wilson Esbrand, Josh
    Защитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 16
    Джон Стоунз
    Защитник
Тренеры
  • Ральф Хассенхюттль
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
3
Штрафные
9
7
Фолы
3
2
Угловые
7
2
Удары в створ
2
2
Офсайды
26%
Владение мячом
74%
1
ЖК
1
Удары мимо
3
2
Сейвы
1
Блокировано ударов
1
Трансляция
54'
Опасный момент
Охохо! После навеса с углового Броя пробил в штангу! Моментище у Саутгемптона!
53'
А вот святые разогнали контру – Броя снова вывалился на удар, но Ляпорт в последний момент успел в подкате заблокировать.
52'
И вот снова не прошла передача на Стерлинга. Разрядили защитники святых.
51'
Сити снова катает во второй трети. Типичная как для сегодня игра.
48'
Опасный момент
Сити ответил – Де Брюйне опасно навесил со штрафного, но мяч перелетел всех, хотя подача была хорошая!
47'
Опасный момент
А вот сразу опасность от святых – угловой, навес и удар головой Эльюнусси Эдерсон тянет!
46'
Замена
В перерыве Эльюнусси вместо Редмонда вышел у хозяев.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Саутгемптон в первом тайме очень хорош. Святые забили быстрый гол, очень уверенно держат оборону и при возможности стараются выбегать в контры. А Сити пока что действует как-то очень академично. Без скорости, зон, стараясь нагнетать через фланги. Лишь в концовке тайма главный претендент создал пару опасных моментов, да и то после индивидуальных действий Стерлинга. После перерыва горожане должны играть повеселее, так что ждем второй тайм.
45+2'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв. 1:0, Саутгемптон к перерыву обыгрывает Манчестер Сити!
45+2'
Возил Сити возил мяч, доставил, в итоге, во вратарскую, где снова Форстер забрал.
45'
Инфо
2 минуты компенсировано к первому тайму.
44'
Уокер прострел с фланга – снова во вратарскую, и снова Форстер первый на мяче.
42'
Поддавливает Сити под концовку тайма.
39'
Опасный момент
А вот да, вывели Стерлинга на убойную позицию, но Форстер тянет удар буквально с 5 метров! Сейвище кипера святых!
36'
Грилиш на Фодена, Фоден на Грилиша – так и не дошло дело до удара.
35'
Опасный момент
А вот это да! Стерлинг на индивидуалках обыграл защитника, с угла штрафной вошел и закрутил в дальнюю девять! Чуть мимо! А эпизод очень красивый!
33'
Желтая карточка
Нервы. Судья успокаивает Грилиша и Беднарека после стыка. Ну и Беднареку желтая за фол.
31'
Вроде и неплохо Саутгемптон развернул атаку с фланга, но вот одного игрока в центральной зоне не хватило – а туда под удар пошла слепая передача.
29'
Офсайд
И снова Брои ворвался в штрафную на Эдерсона, очень красиво упал, выпрашивая пенальти, но судья раньше зажег флажок – офсайд.
27'
А вот Грилиш неплохо ворвался с фланга в штрафную, протянул, но его прострел-удар все-таки заблокировали защитники.
26'
Стерлинг сфолил на фланге – активно помогал в борьбе руками, хотя и недоволен Рахим решением судьи.
23'
Офсайд
Ой ой, Бройя вывели один на один и тот переиграл Эдерсона! И все было бы хорошо для хозяев, если бы не офсайд!
22'
Инфо
2 удара у Саутгемптона и ни одного у Сити – такая статистика на данный момент.
19'
Пока что святые довольно уверенно отмахиваются – за 19 минут Сити не создал ни одного момента.
18'
А вот на Канселу в штрафную прошел очень хороший разрезной пас от Де Брюйне, тот залез ближе к лицевой, и уже оттуда снова прострелил в руки Форстеру.
16'
Стерлинг ускорился по флангу, навесил – прямо в руки киперу Саутгемптона.
14'
А вот святые сгоняли в контру – правда, на этот раз не получилось.
12'
Сити снова взял мяч под контроль. Но все спокойно на подступах к владениям Форстера.
8'
Инфо
Для Уокера-Питерса это, кстати, первый гол в АПЛ!
7'
Гоооол!!!
Гооол! Вот это да! Саутгемптон! Уокер-Питерс принял передачу с фланга, обработал и дал точно в дальний угол! Красота! 1:0!
5'
А вот штрафной заработал Саутгемптон – после навеса дело даже до удара дошло. Вернее, попытки удара – очень уж неточно.
4'
Катают мяч горожане во второй трети – без особых обострений.
2'
Уголовой
И сразу фол от святых – штрафной завершился навесом и угловым. А вот с угла поля гости разыграли не лучшим образом.
1'
Свисток
Начался матч, Сити развел с центра поля.
Инфо
Матч первого круга между командами закончился вничью 0:0.
На поле уже команды.
Отметим, что Александра Зинченко нет в заявке Сити – украинец продолжает восстанавливаться после перенесённого ковида.
Инфо
Стартовый состав Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Джек Грилиш, Кевин Де Брёйне, Фил Фоден, Рахим Стерлинг
Инфо
Стартовый состав Саутгемптона: Фрейзер Форстер, Ромен Перро, Мохаммед Салису, Ян Беднарек, Кайл Уолкер-Питерс, Стюарт Армстронг, Ориоль Ромеу, Джеймс Уорд-Праус, Нейтан Редмонд, Армандо Броя, Че Адамс
Инфо
Напомним, что Сити с 56 очками лидирует в турнирной таблице, Саутгемптон же с 24 пунктами расположился на 13-м месте.
Игра начнется в 19:30, судить поединок будет Саймон Купер.
Добрый вечер всем любителям английского футбола! В АПО на выходных проходят матчи 23-го тура АПЛ, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча, в котором Саутгемптон примет Манчестер Сити.
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Анонс матча "Саутгемптон" - "Манчестер Сити" 22.01.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Сент-Мэри.

Дата проведения матча: 22.01.2022
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Саутгемптон" (Саутгемптон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Сити" и "Саутгемптон" в предыдущем футбольном матче 18.09.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Ральф Хассенхюттль и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Саутгемптон" - "Манчестер Сити" можно посмотреть 22.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Саутгемптон" - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Страна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Прошедший поединок команды "Саутгемптон" был сыгран против Вулверхэмптон - 15.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вулверхэмптон .

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Челси - 15.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча "Саутгемптон" - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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