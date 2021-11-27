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Интер - Венеция онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 22 января 2022, 19:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Marchetti, Matteo
Рейтинг матча:
Интер
Милан
1 - 1
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87'
Венеция
Венеция
Ход матча
19' Томас Хенри 25' Антонио Вакка Вышел: Фиордилино, Антонио Лука 25' Николо Барелла 27' Алессандро Бастони 40' Николо Барелла 41' Лука Леззерини 45' Модоло, Мичеле
46' Алессандро Бастони Вышел: Федерико Димарко 66' Tessmann, Tanner Вышел: Кийин, Софьян 66' Кьюсен, Микаэль Вышел: Дор Перетц 68' Кийин, Софьян 72' Николо Барелла Вышел: Артуро Видаль 73' Лаутаро Мартинес Вышел: Алексис Санчес 73' Маттео Дармиан Вышел: Дензел Думфрис
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Интер
25%
Ничья
38%
Венеция
38%
П1: 1.26 Х: 4.90 П2: 18.50
П1: 1.25 Х: 4.33 П2: 15.00
П1: 1.26 Х: 4.90 П2: 18.50
П1: 1.26 Х: 4.90 П2: 18.50
П1: 1.33 Х: 4.20 П2: 12.50
Интересные факты
  • Победителем прошлой встречи была команда Интер.
  • Интер имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Интер забивает 2.66 гола, играя дома, а Венеция забивает 1.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Когда Венеция проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Венеция% своих матчей.
  • Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Венеция.
  • Hakan Calhanoglu получил больше всего желтых карточек (6) в Интер. Ethan Ampadu получил 7 в Венеция.
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 3, команда Венеция выиграла 1, 1 ничьи.
  • Интер выиграл 9 домашних матчей подряд.
  • Интер забивает 1.6 гола за матч против команды Венеция, а Венеция забивает 0.6 гола против команды Интер (в среднем).
  • У команды Венеция серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Венеция выигрывает в 30%.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • В домашних матчах Интер не проигрывает Венеция в последних 3 встречах.
  • Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Венеция.
  • Lautaro Martinez лучший бомбардир Интер с 11 голами. Mattia Aramu забил 5 раз за Венеция
  • Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Венеция (во всех соревнованиях).
  • Интер не проигрывает в последних 13 домашних матчах.
  • В их последнюю встречу команда Интер победила в 2 гол(а).
  • Венеция проиграл 3 матчей подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Венеция - 2.2.
  • Интер выигрывает первый тайм в 48% матчей, Венеция выигрывает в 30% матчей.
  • Когда Венеция лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Венеция% своих матчей.
  • Венеция без побед в последних 5 играх.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Венеция's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Венеция - 0.6.
  • Домашняя статистика Интер в сезоне 8-2-0
  • Команда Венеция выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.
  • Интер не проигрывает в последних 7 играх.
  • Интер выиграл последние 8 матчи в Серия А.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Венеция пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Во время последних 7 встреч, команда Интер выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Венеция выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-8 в пользу команды Интер
  • Венеция не забивает в 5 из их 10 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Интер не забивает в 0 из их 10 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Венеция забил 26% голов между минутами 61-75?
  • В Серия А, Интер одержала 6 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Венеция забил 22% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Интер забил 20% голов между минутами 61-75?
Личные встречи
Интер
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Венеция
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 21:45 Венеция 0 - 2 Завершен Интер
Последние матчи - Интер
Кубок Италии 2021/2022
19.01.2022 - 22:00 Интер 3 - 2 Завершен Эмполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
16.01.2022 - 21:45 Аталанта 0 - 0 Завершен Интер Н
Суперкубок Италии 2022
12.01.2022 - 22:00 Интер 2 - 1 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 21:45 Интер 2 - 1 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 19:30 Интер 1 - 0 Завершен Торино В
Показать больше
Последние матчи - Венеция
Чемпионат Италии 2021/2022
16.01.2022 - 16:00 Венеция 1 - 1 Завершен Эмполи Н
Кубок Италии 2021/2022
12.01.2022 - 18:30 Аталанта 2 - 0 Завершен Венеция П
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 13:30 Венеция 0 - 3 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 17:30 Венеция 1 - 3 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2021/2022
19.12.2021 - 19:00 Сампдория 1 - 1 Завершен Венеция Н
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Новости команд
Главные события
Лаутаро Мартинес
Вышел: Алексис Санчес
73'
Маттео Дармиан
Вышел: Дензел Думфрис
73'
Николо Барелла
Вышел: Артуро Видаль
72'
68'
Кийин, Софьян
66'
Tessmann, Tanner
Вышел: Кийин, Софьян
66'
Кьюсен, Микаэль
Вышел: Дор Перетц
Алессандро Бастони
Вышел: Федерико Димарко
46'
45'
Модоло, Мичеле
41'
Лука Леззерини
ГООЛ! Николо Барелла
40'
Алессандро Бастони
27'
25'
Антонио Вакка
Вышел: Фиордилино, Антонио Лука
Николо Барелла
25'
19'
Томас Хенри ГООЛ!
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Интер
25%
Ничья
38%
Венеция
38%
П1: 1.26 Х: 4.90 П2: 18.50
П1: 1.25 Х: 4.33 П2: 15.00
П1: 1.26 Х: 4.90 П2: 18.50
П1: 1.26 Х: 4.90 П2: 18.50
П1: 1.33 Х: 4.20 П2: 12.50
Составы команд
1
Самир Ханданович
95
Алессандро Бастони
6
Де Ври, Стефан
37
Милан Шкриниар
14
Иван Перишич
20
Хакан Чалханоглу
77
Марцело Брозович
23
Николо Барелла
36
Маттео Дармиан
11
Эдин Джеко
22
Лаутаро Мартинес
12
Лука Леззерини
31
Маттиа Кальдара
13
Модоло, Мичеле
32
Пьетро Чеккарони
44
Ампаду, Итан
21
Кьюсен, Микаэль
5
Антонио Вакка
8
Tessmann, Tanner
19
Ульманн, Максимилиан
14
Томас Хенри
77
Okereke, David
Стартовый состав
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
    73
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
    72 40 25
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
    73
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
    46 27
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 14
    Томас Хенри
    Нападающий
    19
  • 77
    Okereke, David
    Нападающий
  • 44
    Ампаду, Итан
    Защитник
  • 21
    Кьюсен, Микаэль
    Полузащитник
    66
  • 5
    Антонио Вакка
    25
  • 8
    Tessmann, Tanner
    Полузащитник
    66
  • 19
    Ульманн, Максимилиан
    Защитник
  • 31
    Маттиа Кальдара
    Защитник
  • 13
    Модоло, Мичеле
    Защитник
    45
  • 32
    Пьетро Чеккарони
    Защитник
  • 12
    Лука Леззерини
    41
Запасные игроки
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 21
    Кордаз, Алекс
    Вратарь
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 56
    Mozzo, Filippo
    Полузащитник
  • 58
    Pecile, Damiano
    Полузащитник
  • 42
    Дор Перетц
    Полузащитник
  • 40
    Makadji, Morre
    Защитник
  • 23
    Кийин, Софьян
    Полузащитник
    68
  • 20
    Нани
    Полузащитник
  • 16
    Фиордилино, Антонио Лука
    Полузащитник
  • 11
    Арнор Сигурдссон
  • 3
    Кристиан Молинаро
    Защитник
  • 91
    Neri, Filippo
    Вратарь
  • 1
    Мяенпя Ники
  • 57
    Bah, Issa
    Нападающий
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Паоло Занетти
Статистика матча
72%
Владение мячом
28%
6
Удары мимо
10
Штрафные
12
11
Фолы
9
8
Удары в створ
3
6
Блокировано ударов
2
Сейвы
7
4
Угловые
2
ЖК
4
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
80'
Желтая карточка
Де Врей нарушил правила при попытке пробить через себя.
79'
Желтая карточка
Перишич убегал в контратаку, Кальдара осознанно ударил соперника по ногам.
77'
Давит соперника Интер в позиционных атаках, но Венеция пока не допускает ошибок в обороне.
72'
Замена
Тройная замена от Индзаги. Видаль вместо Бареллы, Санчес вместо Мартинеса и Думфрис вместо Дармиана.
69'
Димарко хотел поразить вратарский угол, но Леццерини защитил его.
68'
Желтая карточка
Барелла получил по ногам от Кьюина. Интер выполнит перспективный штрафной.
65'
Замена
Кьюин и Перец вышли на поле в составе Венеции. Тессманн и Кюизанс отправились отдыхать.
65'
Окереке качнул Шкриньяра и нанёс плотный удар по воротам. Хандановичу пришлось потрудиться, чтобы отбить мяч.
63'
Чалханоглу подключил к атаке Дармиана, но Леццерини не позволил латералю Интера выполнить прострел, самоотверженно бросившись под мяч.
62'
Брозович вошёл в штрафную с фланга и прострелит в центр. Никого из партнёров не было в той зоне.
58'
Опасный момент
Джеко совершил ужасающий промах! С этой позиции было проще забить, чем не забить.
57'
Интер закрыл соперника на своей половине поля. Венеции тяжело даётся выход из обороны в атаку.
54'
Окереке был готов принять мяч в штрафной, но фланговая передача оказалась неточной.
51'
Джеко не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть навес с левого фланга.
48'
Первое действие Димарко на поле сложно назвать удачным. Он отправил мяч за лицевую подачей с фланга.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Замена
Димарко в перерыве заменил Бастони.
Интер сегодня выглядит словно бледная тень самого себя. Индзаги нужно срочно вносить изменения в игру своей команды, если он хочет предотвратить потерю очков.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+2'
Желтая карточка
Модоло локтем ударил соперника и едва не спровоцировал массовую потасовку.
45'
Инфо
Добавлена 1 минута.
41'
Желтая карточка
Леццерини слишком активно спорил с арбитром.
40'
Гоооол!!!
Интер восстанавливает паритет! Барелла удачно сыграл на добивании после мощного выстрела Перишича.
36'
Красиво играет Мартинес, но мяч после его удара в падении через себя проходит над перекладиной.
29'
Парировать удар Брозовича Леццерини удалось без особого труда.
27'
Желтая карточка
Спустя минуту ещё один игрок Интера получает жёлтую карточку. Бастони ударил соперника сзади.
26'
Желтая карточка
Барелла пошёл в необязательный подкат и был наказан.
25'
Замена
Вакка получил мышечное повреждение и не сможет продолжить игру. Вместо него на поле вышел Фьордилино.
23'
Де Врей не видел вариантов продолжения атаки помимо удара. Бесхитростная попытка была заблокирована защитником.
19'
Гоооол!!!
Неожиданно! Венеция открывает счёт! Анри головой пробивает под перекладину и оставляет Хандановича не у дел. Стоит так же отметить великолепный ассист Ампаду.
15'
Окереке заметил, что Ханданович потерял ворота и решил пробить издали. Голкипер Интера успел среагировать.
12'
Мяч в результате верховой борьбы отскочил к Перишичу, но хорват нанёс удар в защитника.
11'
Ампаду опережает Перишича в борьбе за мяч и переводит снаряд на угловой.
8'
Неудачная подача в исполнении Бареллы. Не было у партнёров возможности получить этот мяч.
6'
Чалханоглу попадает в стенку.
5'
Брозович заработал для своей команды право исполнить штрафной удар из хорошей позиции.
3'
Мяч срезался с ноги у Чалханоглу и улетел на трибуны.
2'
Бастони выполнил навесную передачу в штрафную, но Джеко не сумел добраться до мяча. Леццерини перехватил этот пас.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Интера: Ханданович (к) – Бастони, де Врей, Шкриньяр – Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дармиан – Джеко, Мартинес.
Инфо
Стартовый состав Венеции: Леццерини – Чеккарони, Модоло (к), Кальдара – Ульманн, Кюизанс, Вакка, Тессманн, Ампаду – Окереке, Анри.
После 21 матча Серии А Интер возглавляет таблицу с 50 очками, Венеция идёт на 17 месте с 18 баллами.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 23-го тура Серии А между Интером и Венецией.
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Анонс матча "Интер" - "Венеция" 22.01.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Интер" (Милан) и командой "Венеция" (Венеция) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 22.01.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Интер" (Милан) и командой "Венеция" (Венеция):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Интер", тогда как команда "Венеция" осталась с поражением. Столкновение "Венеция" и "Интер" в предыдущем футбольном матче 27.11.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Паоло Занетти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - "Венеция" можно посмотреть 22.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Интер" - "Венеция", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Эмполи - 19.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: "Венеция" (Венеция)
Год основания "Венеция" (Венеция): 1907
Страна: Италия
Тренер: Паоло Дзанетти

Предыдущий матч команды "Венеция" был сыгран против Эмполи - 16.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Интер" - "Венеция" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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