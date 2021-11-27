Интер - Венеция онлайн трансляция матча

Анонс матча "Интер" - "Венеция" 22.01.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Интер" (Милан) и командой "Венеция" (Венеция) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 22.01.2022

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Интер" (Милан) и командой "Венеция" (Венеция):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Интер", тогда как команда "Венеция" осталась с поражением. Столкновение "Венеция" и "Интер" в предыдущем футбольном матче 27.11.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Паоло Занетти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)

Год основания "Интер" (Милан): 1908

Страна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Эмполи - 19.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: "Венеция" (Венеция)

Год основания "Венеция" (Венеция): 1907

Страна: Италия

Тренер: Паоло Дзанетти



Предыдущий матч команды "Венеция" был сыгран против Эмполи - 16.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

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