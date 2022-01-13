Ливерпуль - Арсенал онлайн трансляция матча

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

Ливерпуль не проигрывает в последних 21 домашних матчах.

Ливерпуль забивает 1.74 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 41% матчей, Арсенал выигрывает в 38% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Арсенал - 1.

Недавнее выступление команды Арсенал в "Кубок АФЛ" лучше, чем у команды Ливерпуль.

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 3, команда Арсенал выиграла 2, 0 ничьи.

Ливерпуль забивает 2.2 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 0.4 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.

Команда Ливерпуль выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Кубок АФЛ" против команды Арсенал.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 4 гол(а).

Ливерпуль выиграл 8 домашних матчей подряд.

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Арсенал - 2.6.

Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Арсенал 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Арсенал выигрывает в 38%.

Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Кубок АФЛ" против команды Ливерпуль.

Арсенал забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Ливерпуль пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Последняя гостевая победа Арсенал над Ливерпуль была в 2012

Во время последних 66 встреч, команда Ливерпуль выиграла 24 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 117-92 в пользу команды Ливерпуль