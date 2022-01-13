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Ливерпуль - Арсенал онлайн трансляция матча

Кубок английской лиги - 13 января 2022, 21:45 - Энфилд
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
0 - 0
Обновить
9'
Арсенал
Лондон
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
45%
Ничья
18%
Арсенал
36%
П1: 1.97 Х: 2.80 П2: 5.44
П1: 1.91 Х: 2.63 П2: 4.75
П1: 1.97 Х: 2.80 П2: 5.44
П1: 1.97 Х: 2.80 П2: 5.44
П1: 1.95 Х: 2.90 П2: 5.25
Интересные факты
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 21 домашних матчах.
  • Ливерпуль забивает 1.74 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 41% матчей, Арсенал выигрывает в 38% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Арсенал - 1.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Кубок АФЛ" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 3, команда Арсенал выиграла 2, 0 ничьи.
  • Ливерпуль забивает 2.2 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 0.4 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Команда Ливерпуль выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Кубок АФЛ" против команды Арсенал.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 4 гол(а).
  • Ливерпуль выиграл 8 домашних матчей подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Арсенал - 2.6.
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Арсенал 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Арсенал выигрывает в 38%.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Кубок АФЛ" против команды Ливерпуль.
  • Арсенал забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Ливерпуль пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Последняя гостевая победа Арсенал над Ливерпуль была в 2012
  • Во время последних 66 встреч, команда Ливерпуль выиграла 24 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 117-92 в пользу команды Ливерпуль
  • За последние 34 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 17 раз, 10 сыграла в ничью и 7 победы команды Арсенал. Разница голов 82-47 в пользу команды Ливерпуль.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
9
Побед
24
Игр
6
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 3 Завершен Ливерпуль
Кубок английской лиги 2021
01.10.2020 - 21:45 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
28.09.2020 - 22:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Арсенал
Последние матчи - Ливерпуль
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 16:00 Ливерпуль 4 - 1 Завершен Шрусбери Таун В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2021/2022
28.12.2021 - 22:00 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Ливерпуль П
Кубок английской лиги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Ливерпуль 3 - 3 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 18:30 Тоттенхэм 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Показать больше
Последние матчи - Арсенал
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 19:10 Ноттингем Форест 1 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.01.2022 - 14:30 Арсенал 1 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Норвич Сити 0 - 5 Завершен Арсенал В
Кубок английской лиги 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Арсенал 5 - 1 Завершен Сандерленд В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.12.2021 - 19:30 Лидс Юнайтед 1 - 4 Завершен Арсенал В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
45%
Ничья
18%
Арсенал
36%
П1: 1.97 Х: 2.80 П2: 5.44
П1: 1.91 Х: 2.63 П2: 4.75
П1: 1.97 Х: 2.80 П2: 5.44
П1: 1.97 Х: 2.80 П2: 5.44
П1: 1.95 Х: 2.90 П2: 5.25
Составы команд
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
4
Вирджил ван Дейк
32
Жоэль Матип
66
Александер-Арнолд, Трент
7
Джеймс Милнер
15
Фабиньо
14
Джордан Хендерсон
21
Диого Жота
20
Роберто Фирмино
18
Такуми Минамино
32
Рамсдейл, Аарон
17
Соарес, Седрик
4
Бен Уайт
22
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
6
Киран Тирни
23
Самби Локонга, Альберт-Мбойо
34
Гранит Джака
7
Букайо Сака
9
Александр Лаказетт
35
Мартинелли, Габриэль
30
Эдвард Нкетиа
Стартовый состав
  • 21
    Диого Жота
  • 20
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 7
    Букайо Сака
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 23
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 4
    Бен Уайт
  • 22
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 80
    Morton, Tyler
    Полузащитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 17
    Кертис Джонс
  • 49
    Gordon, Kaide
    Нападающий
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 87
    Patino, Charlie
    Полузащитник
  • 65
    Oulad M'Hand, Salah Eddine
    Полузащитник
  • 22
    Пабло Мари
    Полузащитник
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 82
    Hutchinson, Omari
    Полузащитник
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 21
    Калум Чэмберс
  • 58
    Biereth, Mika
    Нападающий
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
1
Штрафные
Фолы
1
2
Угловые
Live Zone
Трансляция
9'
Хендерсон (Ліверпуль) закидав на Мінаміно, але Вайт головою зняв цю вертикальну передачу.
8'
Мартінеллі (Арсенал) грубо врізався в ван Дейка у центрі поля, проте сам і довше пролежав на газоні. Зрештою обидва підвелися - все в нормі.
7'
Після навісу Робертсона (Ліверпуль) м'яч дійшов до рук Рамсдейла. Міг замикати Фірміно, проте все одно бразилець перебував в офсайді.
6'
Уголовой
Ще одна подача Александера-Арнольда (Ліверпуль) від кута поля була винесена.
5'
Сака (Арсенал) засильно віддав на Нкетію у штрафний майданчик, але Аліссон був перший на м'ячі.
4'
Уголовой
Перший кутовий у матчі був біля воріт гостей і завершився виносом Нкетії.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі склади команд:
Ліверпуль: Аліссон - Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабінью, Мілнер - Мінаміно, Фірміно, Жота.
Запасні господарів: Келлехер, Вільямс, Гомес, Гордон, Джонс, Конате, Мортон, Окслейд-Чемберлен, Цімікас.
Арсенал: Рамсдейл - Соареш, Вайт, Габріел, Тірні - Локонга, Джака - Сака, Лаказетт, Мартінеллі - Нкетіа.
Запасні гостей: Лено, Марі, Патіно, Тавареш, Холдінг, Чамберс, Жіро-Гучінсон, Мхенд, Біерітх.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу півфіналу Кубку англійської ліги, в якому Ліверпуль прийме Арсенал на "Енфілді".
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Анонс матча "Ливерпуль" - Арсенал 13.01.2022, Кубок английской лиги

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок английской лиги 2021/2022, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 13.01.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Арсенал (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 20.11.2021 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Арсенал можно посмотреть 13.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок английской лиги. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Шрусбери Таун - 09.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против Ноттингем Форест - 09.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Ноттингем Форест.

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Арсенал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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