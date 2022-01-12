Тоттенхэм - Челси онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок английской лиги 2021/2022, матч состоится на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.
Дата проведения матча: 12.01.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Челси (Лондон):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 05.01.2022 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Конте, Антонио и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Антонио Конте
Предыдущий поединок команды "Тоттенхэм" был сыгран против Морекамбе - 09.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Честерфилд - 08.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
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