Тоттенхэм - Челси онлайн трансляция матча

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Челси - 0.8.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.

Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 0, команда Челси выиграла 3, 2 ничьи.

Челси не проигрывает в последних 10 играх.

Тоттенхэм Хотспур забивает 0.4 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.6 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).

Тоттенхэм Хотспур выиграл 3 домашних матчей подряд.

Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Тоттенхэм Хотспур и Челси 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Челси выигрывает в 47%.

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Челси победила в 2 гол(а).

Челси не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Челси - 2.

Наиболее популярный результат в играх между Тоттенхэм Хотспур иЧелси, когда Тоттенхэм Хотспур играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом

Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 41% матчей, Челси выигрывает в 47% матчей.

Недавнее выступление команды Челси в "Кубок АФЛ" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

Результат первой игры Челси - Тоттенхэм Хотспур 2-0.

Тоттенхэм Хотспур забивает 2.03 гола, играя дома, а Челси забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Челси забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Во время последних 68 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 8 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 37 раз. Разница забитых и пропущенных голов 127-66 в пользу команды Челси