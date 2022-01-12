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Тоттенхэм - Челси онлайн трансляция матча

Кубок английской лиги - 12 января 2022, 21:45 - Tottenham Hotspur Stadium
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Тоттенхэм
Лондон
0 - 1
Обновить
45'
Челси
Лондон
Ход матча
18' Антонио Рюдигер
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
29%
Ничья
39%
Челси
32%
П1: 4.56 Х: 2.76 П2: 2.15
П1: 4.00 Х: 2.60 П2: 2.10
П1: 4.56 Х: 2.76 П2: 2.15
П1: 4.56 Х: 2.76 П2: 2.15
П1: 3.80 Х: 2.65 П2: 2.40
Интересные факты
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Челси - 0.8.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.
  • Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 0, команда Челси выиграла 3, 2 ничьи.
  • Челси не проигрывает в последних 10 играх.
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 0.4 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.6 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).
  • Тоттенхэм Хотспур выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Тоттенхэм Хотспур и Челси 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Челси выигрывает в 47%.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 2 гол(а).
  • Челси не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Челси - 2.
  • Наиболее популярный результат в играх между Тоттенхэм Хотспур иЧелси, когда Тоттенхэм Хотспур играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 41% матчей, Челси выигрывает в 47% матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Кубок АФЛ" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • Результат первой игры Челси - Тоттенхэм Хотспур 2-0.
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 2.03 гола, играя дома, а Челси забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Во время последних 68 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 8 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 37 раз. Разница забитых и пропущенных голов 127-66 в пользу команды Челси
  • За последние 32 встреч когда команда Тоттенхэм Хотспур играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 7 раз, 11 сыграла в ничью и 14 победы команды Челси. Разница голов 52-36 в пользу команды Челси.
Прогноз на матч
Личные встречи
Тоттенхэм
5
Побед
27
Игр
14
Побед
Челси
Кубок английской лиги 2021/2022
05.01.2022 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2021/2022
19.09.2021 - 18:30 Тоттенхэм 0 - 3 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
04.02.2021 - 22:00 Тоттенхэм 0 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
29.11.2020 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен Тоттенхэм
Последние матчи - Тоттенхэм
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 16:00 Тоттенхэм 3 - 1 Завершен Морекамбе В
Кубок английской лиги 2021/2022
05.01.2022 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.01.2022 - 17:00 Уотфорд 0 - 1 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.12.2021 - 17:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Тоттенхэм Н
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Тоттенхэм 3 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
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Последние матчи - Челси
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Челси 5 - 1 Завершен Честерфилд В
Кубок английской лиги 2021/2022
05.01.2022 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2021/2022
29.12.2021 - 21:30 Челси 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 19:30 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Челси В
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Главные события
18'
Антонио Рюдигер ГООЛ!
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
29%
Ничья
39%
Челси
32%
П1: 4.56 Х: 2.76 П2: 2.15
П1: 4.00 Х: 2.60 П2: 2.10
П1: 4.56 Х: 2.76 П2: 2.15
П1: 4.56 Х: 2.76 П2: 2.15
П1: 3.80 Х: 2.65 П2: 2.40
Составы команд
22
Пьерлуиджи Голлини
33
Бен Дэвис
23
Давинсон Санчес
25
Танганга, Джафет
10
Доэрти, Матт
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
8
Винкс, Гарри
13
Эмерсон
20
Ло Сельсо, Джовани
10
0Гарри Кейн
27
Лукас Моура
1
Кепа Аррисабалага
6
Андреас Кристенсен
31
Маланг Сарр
2
Антонио Рюдигер
28
Сезар Аспиликуета
8
Жоржиньо
8
Матео Ковачич
20
Каллум Хадсон-Одой
19
Мэйсон Маунт
9
Ромелу Лукаку
11
Тимо Вернер
Стартовый состав
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 27
    Лукас Моура
    Защитник
  • 10
    Доэрти, Матт
    Защитник
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 8
    Винкс, Гарри
    Полузащитник
  • 13
    Эмерсон
    Защитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 23
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 25
    Танганга, Джафет
    Защитник
  • 22
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 19
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 28
    Сезар Аспиликуета
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одой
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
    18
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
Запасные игроки
  • 44
    Scarlett, Dane
    Нападающий
  • 42
    Уайт, Харви
    Полузащитник
  • 29
    Оливер Скипп
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 19
    Сессеньон, Райан
    Полузащитник
  • 14
    Джо Родон
    Защитник
  • 21
    Сальватьерра, Бриан
    Полузащитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 48
    Paskotsi, Maksim
    Защитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 13
    Маркус Беттинелли
    Вратарь
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 22
    Хаким Зиеш
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
Тренеры
  • Конте, Антонио
  • Томас Тухель
Статистика матча
4
Штрафные
3
3
Фолы
4
28%
Владение мячом
72%
2
Удары мимо
2
3
Блокировано ударов
2
1
Удары в створ
3
2
Угловые
5
2
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
45'
Инфо
Три хвилини додав арбітр до першого тайму.
44'
Ло Чельсо (Тоттенгем) несильно перекидав стінку зі стандарту з 17 метрів, але влучив у вершечок стінки.
43'
Опасный момент
Все-таки після перегляду VAR врбітр призначив штрафний, а не пенальті.
41'
Опасный момент
Щоправда, повтор показує, що фол міг бути поза штрафним майданчиком!
40'
Опасный момент
Пенальті! З героя в антигероя. Рюдігер фолить на Хойб'єргу!
37'
Емерсон... Не дивиться бразилець по сторонах. Міг віддати на вільного партнера ліворуч при контратаці, але затягнув і пробив з кута - невдало.
34'
Лукаку (Челсі) міг пробити головою після м'якого накидання від Вернера, але лише зачепив маківуою круглий снаряд.
32'
Опасный момент
Ще один момент для господарів! Кейн зовсім трохи не досягнув до м'яча, щоб перевести його у порожні ворота після скидання від Санчеса.
32'
Опасный момент
Хойб'єрг (Тоттенгем) ледь не поклав м'яч у праву дев'ятку! Данець підібрав круглий снаряд на межі штрафного і закручував у правий верхній кут, але невеличкий рикошет від захисника відправив м'яч поруч зі стійкою.
30'
Голліні (Тоттенгем) звбрав до рук навіс Крістенсена.
Инфо
Для Рюдігера сьогоднішній гол став 10-м у складі Челсі.
27'
Инфо
26%:74% володіння м'ячем на даний момент.
27'
Маунт (Челсі) навісив зі стандарту з лівого флангу - Моура вдало зіграв головою.
25'
Вернер з Хадсоном-Одої (Челсі) дуже дрібно намагалися зіграти у штрафному майданчику суперника, але цей футзал не вийшов - англієць втратив м'яч.
23'
Хадсон-Одої (Челсі) пробив з-за меж штрафного майданчика ще й з рикошетом від Санчеса, але Голліні парирував цей удар низом.
Инфо
Уже в три м'ячі має перевагу Челсі за сумою двох матчів.
18'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Помилився Голліні при виході з воріт, завдяки чому Рюдігер зміг замкнути подачу Маунта від кутового прапорця! Повели гості в рахунку.
17'
Вернер (Челсі) отримав м'яч від Ковачіча у штрафному майданчику і пробив - влучив у захисників. Буде кутовий.
16'
Уголовой
Кейн виніс подачу Маунта (Челсі) від кута поля.
15'
Лукаку (Челсі) віддав на хід Вернеру у штрафний майданчик, а з прострілу німця зміг пробити лише Сарр - влучив у Ло Чельсо.
13'
Моура (Тоттенгем) з центра поля протягнув м'яч майже до штрафного майданчика і відразу ж пробив, але круглий снаряд звалився з ноги і покотився в бік від воріт.
11'
Опасный момент
Сарр (Челсі) прекрасною передачею зі своєї частини поля знайшов Лукаку, Ромелу прийняв грудьми на хід і з-під Девіса потужно пробив - влучив у голкіпера.
9'
Вернер (Челсі) знайшов момент, щоб перекинути голкіпера з меж штрафного майданчика, але відправив м'яч зовсім повз ворота.
7'
Не використав момент Кейн - пробив на силу просто у стінку.
6'
Ло Чельсо (Тоттенгем) заробив небезпечний стандарт за 18 метрів від воріт гостей. Крістенсен записав фол у свій пасив.
6'
Кейн (Тоттенгем) опинився на правому фланзі, прострілив, але влучив у першого ж захисника.
3'
Хадсон-Одої (Челсі) навісив з лівого флангу, а Санчес виніс головою.
2'
Інтенсивно розпочали команди. В обидві сторони атакують і Тоттенгем і Челсі.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
У першому матчі переміг "Челсі" з рахунком 2:0.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Тоттенгем": Голліні - Танганга, Санчес, Девіс - Емерсон, Вінкс, Хойб'єрг, Догерті - Моура, Ло Чельсо - Кейн.
"Челсі": Кепа - Рюдігер, Крістенсен, Сарр - Аспілікуета, Жоржиньйо, Ковачіч, Хадсон-Одої - Маунт, Лукаку, Вернер.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію другої півфінальної зустрічі "Тоттенгема" та "Челсі" у рамках Кубка ліги.
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Анонс матча "Тоттенхэм" - Челси 12.01.2022, Кубок английской лиги

Поединок между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок английской лиги 2021/2022, матч состоится на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведения матча: 12.01.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Челси (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 05.01.2022 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Конте, Антонио и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - Челси можно посмотреть 12.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок английской лиги. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий поединок команды "Тоттенхэм" был сыгран против Морекамбе - 09.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Честерфилд - 08.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча "Тоттенхэм" - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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