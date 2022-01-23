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Челси - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 23 января 2022, 18:30 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
Обновить
45'
Тоттенхэм
Лондон
Ход матча
24' Тьяго Силва 37' Танганга, Джафет
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Челси
40%
Ничья
30%
Тоттенхэм
30%
П1: 2.06 Х: 2.50 П2: 6.23
П1: 1.95 Х: 2.38 П2: 5.50
П1: 2.06 Х: 2.50 П2: 6.23
П1: 2.06 Х: 2.50 П2: 6.23
П1: 2.10 Х: 2.55 П2: 5.55
Интересные факты
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Тоттенхэм Хотспур - 1.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Mason Mount лучший бомбардир Челси с 7 голами. Son Heung-min забил 8 раз за Тоттенхэм Хотспур
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 4, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 0, 1 ничьи.
  • Челси не проигрывает в последних 13 домашних матчах.
  • Челси забивает 1.8 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 0.4 гола против команды Челси (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Челси и Тоттенхэм Хотспур 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 38%.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.
  • В домашних матчах Челси не проигрывает Тоттенхэм Хотспур в последних 6 встречах.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).
  • Год назад, Челси была на 8 месте в таблице с 36 очками. Сейчас они на 3 месте с 43 очками.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Тоттенхэм Хотспур - 2.2.
  • Челси выигрывает первый тайм в 50% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 38% матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Тоттенхэм Хотспур без побед над Челси в последних 3 играх.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Домашняя статистика Челси в сезоне 5-5-1
  • Marcos Alonso получил больше всего желтых карточек (6) в Челси. Oliver Skipp получил 6 в Тоттенхэм Хотспур.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • Челси забивает 1.84 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.46 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Во время последних 69 встреч, команда Челси выиграла 38 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 128-66 в пользу команды Челси
  • За последние 32 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 20 раз, 11 сыграла в ничью и 1 победы команды Тоттенхэм Хотспур. Разница голов 63-26 в пользу команды Челси.
  • Игры прошлого года: 0-0 (Челси дома) и 0-1 (Тоттенхэм Хотспур дома).
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 3 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Челси не забивает в 1 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 26% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 23% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Челси забил 22% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
15
Побед
28
Игр
5
Побед
Тоттенхэм
Кубок английской лиги 2021/2022
12.01.2022 - 21:45 Тоттенхэм 0 - 1 Завершен Челси
Кубок английской лиги 2021/2022
05.01.2022 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2021/2022
19.09.2021 - 18:30 Тоттенхэм 0 - 3 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
04.02.2021 - 22:00 Тоттенхэм 0 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
18.01.2022 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Челси П
Кубок английской лиги 2021/2022
12.01.2022 - 21:45 Тоттенхэм 0 - 1 Завершен Челси В
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Челси 5 - 1 Завершен Честерфилд В
Кубок английской лиги 2021/2022
05.01.2022 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Тоттенхэм В
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Последние матчи - Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2021/2022
19.01.2022 - 21:30 Лестер Сити 2 - 3 Завершен Тоттенхэм В
Кубок английской лиги 2021/2022
12.01.2022 - 21:45 Тоттенхэм 0 - 1 Завершен Челси П
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 16:00 Тоттенхэм 3 - 1 Завершен Морекамбе В
Кубок английской лиги 2021/2022
05.01.2022 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.01.2022 - 17:00 Уотфорд 0 - 1 Завершен Тоттенхэм В
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Главные события
37'
Танганга, Джафет
Тьяго Силва
24'
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Челси
40%
Ничья
30%
Тоттенхэм
30%
П1: 2.06 Х: 2.50 П2: 6.23
П1: 1.95 Х: 2.38 П2: 5.50
П1: 2.06 Х: 2.50 П2: 6.23
П1: 2.06 Х: 2.50 П2: 6.23
П1: 2.10 Х: 2.55 П2: 5.55
Составы команд
1
Кепа Аррисабалага
31
Маланг Сарр
2
Антонио Рюдигер
6
Тьяго Силва
28
Сезар Аспиликуета
8
Жоржиньо
8
Матео Ковачич
19
Мэйсон Маунт
22
Хаким Зиеш
9
Ромелу Лукаку
20
Каллум Хадсон-Одой
1
Уго Льорис
25
Танганга, Джафет
15
Эрик Дайер
23
Давинсон Санчес
10
Доэрти, Матт
8
Винкс, Гарри
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
19
Сессеньон, Райан
33
Бен Дэвис
23
Стевен Бергвейн
10
0Гарри Кейн
Стартовый состав
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 20
    Каллум Хадсон-Одой
  • 19
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
  • 22
    Хаким Зиеш
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
    24
  • 28
    Сезар Аспиликуета
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 23
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 10
    Доэрти, Матт
    Защитник
  • 8
    Винкс, Гарри
    Полузащитник
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 19
    Сессеньон, Райан
    Полузащитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 25
    Танганга, Джафет
    Защитник
    37
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 23
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
Запасные игроки
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 18
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 13
    Маркус Беттинелли
    Вратарь
  • 14
    Трево Чалоба
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 22
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 13
    Эмерсон
    Защитник
  • 27
    Лукас Моура
    Защитник
  • 3
    Регилон, Серхио
    Защитник
  • 14
    Джо Родон
    Защитник
  • 21
    Сальватьерра, Бриан
    Полузащитник
  • 44
    Scarlett, Dane
    Нападающий
  • 29
    Оливер Скипп
  • 42
    Уайт, Харви
    Полузащитник
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Конте, Антонио
Статистика матча
8
Штрафные
8
8
Фолы
8
4
Удары мимо
74%
Владение мячом
26%
1
Блокировано ударов
5
Угловые
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
2
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
42'
Желтая карточка
Якраз у тій атаці Жоржиньйо (Челсі) затримав Бергвейна, за що отримав жовту карточку.
42'
Після перегляду VAR судді своє рішення не змінили - гол не буде зарахований.
40'
Опасный момент
Кейн забив, але гол скасували! Англієць отримав передачу з лівого флангу, прийняв її і пробив в лівий кут. Прбітр свиснув, адже вважає, що Гаррі сфолив на Сілві. Той хоч і впав, але порушення натягнуте.
38'
Сессеньйон (Тоттенгем) втік від Аспілікуети, увірвався у штрафний майданчик, але не зміг ні віддати точно, ні пробити.
37'
Желтая карточка
Танганга (Тоттенгем) завалив на фланзі Хадсона-Одої і отримав жовту карточку. Арбітр продемонстрував, що це за сукупність фолів.
35'
Дві подачі "аристократів" винесли зі свого штрафного майданчика гості.
33'
Знову Лукаку у центрі подій. Цього разу він головою пробив повз ворота після сильного прострілу Хадсона-Одої.
32'
Маунт (Челсі) передачею влучив точно в зону Лукаку, але ось Ромелу не зміг влучити по м'ячу.
32'
Челсі продовжує контролювати м'яч. Перевага у володінні повністю на користь господарів.
31'
Жоржиньйо (Челсі) розрізною передачею намагався знайти Лукаку у штрафному майданчику суперника, але віддав занадто сильно.
26'
Кейн (Тоттенгем) з центрального кола не зміг розвити контратаку, віддавши неточну передачу вперед на Бергвейна.
24'
Желтая карточка
Жовта для Сілви (Челсі) за зрив атаки. Бразилець грубо зупинив прорив Бергвейна.
24'
Даєр перехопив навіс Зієша (Челсі) на Лукаку.
20'
Догерті (Тоттенгем) не спеціально наступив на гомілкостоп Сарру і арбітри перевіряли цей момент з VAR на предмет вилучення. Проте це було випадково. Та і Сарр після допомоги медиків теж зможе продовжити гру.
17'
Уголовой
Сессеньйон головою вибив м'яч після навісу Маунта (Челсі) від кута поля.
14'
Ось нарешті і нагода від гостей. Вінкс метрів 30 тягнув м'яч, пройшов Жоржиньйо і пробив з метрів 25-ти низом - Кепа забрав м'яч до рук.
12'
Зієш (Челсі) технічно змістився з правого флангу до лінії штрафного майданчика і пробив. Удар вийшов по центру, але Льоріс був змушений парирувати кулаками.
11'
Тоттенгем поки мовчить.
10'
Уголовой
Два кутових "аристократів" за дві хвилини призвели тільки до одного удару Сілви вище воріт.
8'
Зієш (Челсі) спробувавв завдати дальнього удару, але заробив лише кутовий - м'яч після рикошету пішов за лицьову лінію.
4'
Знову "аристократи" в атаці. Зієш навісив на ділбню ліву стійку, а звідти головою повз ворота пробив Хадсон-Одой. Надто гострий був кут.
1'
Вілразу загострення від господарів! Лукаку в дотик пробив правою ногою з меж штрафного майданчика після навісу Маунта з правого флангу, але м'яч полетів вище воріт.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Це вже третя зустріч Челсі і Тоттенгема у цьому місяці. Раніше двічі були сильнішими підопічні Тухеля: 1:0 в гостях та 2:0 вдома.
Запасні гостей: Голліні, Емерсон, Моура, Вайт, Родон, Регілон, Скарлетт, Скіпп, Хіль.
Тоттенгем: Льоріс - Санчес, Даєр, Танганга - Догерті, Вінкс, Хойб'єрг, Девіс - Бергвейн, Кейн, Сессеньйон.
Заміни господарів: Беттінеллі, Алонсо, Барклі, Вернер, Гаверц, Канте, Сауль, Пулішич, Чалоба.
Челсі: Аррісабалага - Аспілікуета, Сілва, Рюдігер, Сарр - Ковачич, Жоржиньйо - Зієш, Маунт - Хадсон-Одой, Лукаку.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансялцію матчу 23-го туру АПЛ, в якому Челсі прийме Тоттенгем.
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Анонс матча Челси - "Тоттенхэм" 23.01.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 23.01.2022
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и Челси в предыдущем футбольном матче 12.01.2022 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Конте, Антонио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - "Тоттенхэм" можно посмотреть 23.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - "Тоттенхэм", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший матч команды Челси был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 18.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший поединок команды "Тоттенхэм" был сыгран против Лестер Сити - 19.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Следите за результатами матча Челси - "Тоттенхэм" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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