Челси - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 23.01.2022
Время начала матча: 18:30
История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и Челси в предыдущем футбольном матче 12.01.2022 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Конте, Антонио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Прошедший матч команды Челси был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 18.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Антонио Конте
Прошедший поединок команды "Тоттенхэм" был сыгран против Лестер Сити - 19.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".
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