Челси - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Тоттенхэм Хотспур - 1.

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.

Mason Mount лучший бомбардир Челси с 7 голами. Son Heung-min забил 8 раз за Тоттенхэм Хотспур

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 4, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 0, 1 ничьи.

Челси не проигрывает в последних 13 домашних матчах.

Челси забивает 1.8 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 0.4 гола против команды Челси (в среднем).

Наиболее популярный счет между Челси и Тоттенхэм Хотспур 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 38%.

Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.

В домашних матчах Челси не проигрывает Тоттенхэм Хотспур в последних 6 встречах.

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).

Год назад, Челси была на 8 месте в таблице с 36 очками. Сейчас они на 3 месте с 43 очками.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Тоттенхэм Хотспур - 2.2.

Челси выигрывает первый тайм в 50% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 38% матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Тоттенхэм Хотспур без побед над Челси в последних 3 играх.

Команда Тоттенхэм Хотспур выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

Домашняя статистика Челси в сезоне 5-5-1

Marcos Alonso получил больше всего желтых карточек (6) в Челси. Oliver Skipp получил 6 в Тоттенхэм Хотспур.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

Челси забивает 1.84 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.46 гола, играя на выезде (в среднем).

Во время последних 69 встреч, команда Челси выиграла 38 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 128-66 в пользу команды Челси

За последние 32 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 20 раз, 11 сыграла в ничью и 1 победы команды Тоттенхэм Хотспур. Разница голов 63-26 в пользу команды Челси.

Игры прошлого года: 0-0 (Челси дома) и 0-1 (Тоттенхэм Хотспур дома).

Тоттенхэм Хотспур не забивает в 3 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Челси не забивает в 1 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 26% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 23% голов между минутами 31-45?