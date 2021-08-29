Пари Сен-Жермен - Реймс онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Реймс (Реймс) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч состоится на стадионе Парк-де-Пренс.
Дата проведения матча: 23.01.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Реймс (Реймс):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Реймс осталась с поражением. Столкновение Реймс и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 29.08.2021 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Garcia, Oscar разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино
Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Брест - 15.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".
Название: Реймс (Реймс)
Год основания Реймс (Реймс): 1931
Страна: Франция
Предыдущий поединок команды Реймс был сыгран против Метц - 16.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Метц.
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