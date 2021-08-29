Пари Сен-Жермен - Реймс онлайн трансляция матча

Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 10 играх.

В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 2 гол(а).

Пари Сен-Жермен выиграл 3 домашних матчей подряд.

Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Реймс - 2.6.

Когда Реймс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реймс% своих матчей.

Реймс без побед над Пари Сен-Жермен в последних 4 играх.

Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 56% матчей, Реймс выигрывает в 20% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Реймс - 1.4.

Выездная статистика Реймс в сезоне 2-6-3

Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Реймс.

Kylian Mbappe отдал больше всего передач в Пари Сен-Жермен с 9 передачами. Alexis Flips лучший распасовщик Реймс (3 передач)

Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.

Реймс не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Пари Сен-Жермен забивает 2.2 гола, играя дома, а Реймс забивает 0.96 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Когда Реймс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реймс% своих матчей.

Домашняя статистика Пари Сен-Жермен в сезоне 9-1-0

Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Реймс's.

Kylian Mbappe лучший бомбардир Пари Сен-Жермен с 11 голами. Hugo Ekitike забил 8 раз за Реймс

Из последних 5 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 4, команда Реймс выиграла 1, 0 ничьи.

Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 19 домашних матчах.

Пари Сен-Жермен забивает 2.2 гола за матч против команды Реймс, а Реймс забивает 0.4 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).

У команды Реймс серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Наиболее популярный счет между Пари Сен-Жермен и Реймс 3-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 56% случаев, Реймс выигрывает в 20%.

Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реймс (во всех соревнованиях).

Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

В прошлом сезоне Пари Сен-Жермен выиграл обе игры против Реймс (4-0 дома и 2-0 на выезде)

Реймс не забивает в 3 из их 11 выездных матчах в Лига 1 в этом сезоне

Пари Сен-Жермен не забивает в 1 из их 10 домашних матчах в Лига 1 в этом сезоне

Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 5% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.

Во время последних 15 встреч, команда Пари Сен-Жермен выиграла 10 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Реймс выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 33-13 в пользу команды Пари Сен-Жермен

За последние 7 встреч когда команда Пари Сен-Жермен играла дома, команда Пари Сен-Жермен выиграла 6 раз, 0 сыграла в ничью и 1 победы команды Реймс. Разница голов 19-6 в пользу команды Пари Сен-Жермен.

Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 33% голов между минутами 76-90?