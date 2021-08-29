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Пари Сен-Жермен - Реймс онлайн трансляция матча

Чемпионат Франции - 23 января 2022, 21:45 - Парк-де-Пренс
Главный судья: Ваттелье, Эрик
Рейтинг матча:
Пари Сен-Жермен
Париж
1 - 0
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перерыв
Реймс
Реймс
Ход матча
44' Марко Верратти
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
37%
Ничья
32%
Реймс
32%
П1: 1.64 Х: 3.19 П2: 8.00
П1: 1.57 Х: 3.00 П2: 7.00
П1: 1.64 Х: 3.19 П2: 8.00
П1: 1.64 Х: 3.19 П2: 8.00
П1: 1.55 Х: 3.25 П2: 8.70
Интересные факты
  • Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 10 играх.
  • В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 2 гол(а).
  • Пари Сен-Жермен выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Реймс - 2.6.
  • Когда Реймс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реймс% своих матчей.
  • Реймс без побед над Пари Сен-Жермен в последних 4 играх.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 56% матчей, Реймс выигрывает в 20% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Реймс - 1.4.
  • Выездная статистика Реймс в сезоне 2-6-3
  • Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Реймс.
  • Kylian Mbappe отдал больше всего передач в Пари Сен-Жермен с 9 передачами. Alexis Flips лучший распасовщик Реймс (3 передач)
  • Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.
  • Реймс не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Пари Сен-Жермен забивает 2.2 гола, играя дома, а Реймс забивает 0.96 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Реймс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реймс% своих матчей.
  • Домашняя статистика Пари Сен-Жермен в сезоне 9-1-0
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Реймс's.
  • Kylian Mbappe лучший бомбардир Пари Сен-Жермен с 11 голами. Hugo Ekitike забил 8 раз за Реймс
  • Из последних 5 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 4, команда Реймс выиграла 1, 0 ничьи.
  • Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 19 домашних матчах.
  • Пари Сен-Жермен забивает 2.2 гола за матч против команды Реймс, а Реймс забивает 0.4 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).
  • У команды Реймс серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Наиболее популярный счет между Пари Сен-Жермен и Реймс 3-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 56% случаев, Реймс выигрывает в 20%.
  • Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реймс (во всех соревнованиях).
  • Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • В прошлом сезоне Пари Сен-Жермен выиграл обе игры против Реймс (4-0 дома и 2-0 на выезде)
  • Реймс не забивает в 3 из их 11 выездных матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • Пари Сен-Жермен не забивает в 1 из их 10 домашних матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 5% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.
  • Во время последних 15 встреч, команда Пари Сен-Жермен выиграла 10 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Реймс выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 33-13 в пользу команды Пари Сен-Жермен
  • За последние 7 встреч когда команда Пари Сен-Жермен играла дома, команда Пари Сен-Жермен выиграла 6 раз, 0 сыграла в ничью и 1 победы команды Реймс. Разница голов 19-6 в пользу команды Пари Сен-Жермен.
  • Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Реймс забил 23% голов между минутами 61-75?
Личные встречи
Пари Сен-Жермен
9
Побед
14
Игр
3
Побед
Реймс
Чемпионат Франции 2021/2022
29.08.2021 - 21:45 Реймс 0 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
16.05.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 4 - 0 Завершен Реймс
Чемпионат Франции 2019/2020
27.09.2020 - 22:15 Реймс 0 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2019/2020
25.09.2019 - 21:45 Пари Сен-Жермен 0 - 2 Завершен Реймс
Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
15.01.2022 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Брест В
Чемпионат Франции 2021/2022
09.01.2022 - 21:45 Лион 1 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Чемпионат Франции 2021/2022
22.12.2021 - 22:00 Лорьян 1 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Чемпионат Франции 2021/2022
12.12.2021 - 21:45 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Монако В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 19:45 Пари Сен-Жермен 4 - 1 Завершен Брюгге В
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Последние матчи - Реймс
Чемпионат Франции 2021/2022
16.01.2022 - 16:00 Реймс 0 - 1 Завершен Метц П
Чемпионат Франции 2021/2022
09.01.2022 - 16:00 Клермон 0 - 0 Завершен Реймс Н
Чемпионат Франции 2021/2022
22.12.2021 - 22:00 Марсель 1 - 1 Завершен Реймс Н
Чемпионат Франции 2021/2022
11.12.2021 - 22:00 Реймс 2 - 0 Завершен Сент-Этьен В
Чемпионат Франции 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Реймс 1 - 2 Завершен Анже П
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Главные события
ГООЛ! Марко Верратти
44'
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
37%
Ничья
32%
Реймс
32%
П1: 1.64 Х: 3.19 П2: 8.00
П1: 1.57 Х: 3.00 П2: 7.00
П1: 1.64 Х: 3.19 П2: 8.00
П1: 1.64 Х: 3.19 П2: 8.00
П1: 1.55 Х: 3.25 П2: 8.70
Составы команд
1
Кейлор Навас
25
Tavares Mendes, Nuno Alexandre
5
Маркиньос
4
Серхио Рамос
24
Тило Керер
15
Данилу
6
Марко Верратти
8
Леандро Паредес
10
Килиан Мбаппе
9
Мауро Икарди
11
Анхель Ди Мария
12
Предраг Райкович
13
Busi, Maxime
6
Эндрю Гравильон
4
Ваут Фас
5
Юнис Абдельхамид
28
Locko, Bradley
32
Томас Фокет
21
Азор Матусива
17
Cajuste, Jens-Lys
22
Ekitike, Hugo
11
Mbuku, Nathanael
Стартовый состав
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 15
    Данилу
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
    44
  • 8
    Леандро Паредес
  • 25
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
  • 11
    Mbuku, Nathanael
    Нападающий
  • 32
    Томас Фокет
  • 21
    Азор Матусива
  • 17
    Cajuste, Jens-Lys
    Полузащитник
  • 22
    Ekitike, Hugo
    Нападающий
  • 13
    Busi, Maxime
    Защитник
  • 6
    Эндрю Гравильон
    Защитник
  • 4
    Ваут Фас
    Защитник
  • 5
    Юнис Абдельхамид
    Защитник
  • 28
    Locko, Bradley
    Защитник
  • 12
    Предраг Райкович
    Вратарь
Запасные игроки
  • 38
    Edouard Michut
  • 30
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 40
    Franchi, Denis
    Вратарь
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 28
    Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
    Полузащитник
  • 17
    Колин Дагба
  • 34
    Simons, Xavi
    Полузащитник
  • 33
    Adeline, Martin
    Полузащитник
  • 23
    Касама, Морету
    Полузащитник
  • 17
    Анастасиос Донис
    Полузащитник
  • 12
    Флипс, Алексис
    Нападающий
  • 20
    Kebbal, Ilan
    Полузащитник
  • 27
    Koffi, N Dri Philippe
    Нападающий
  • 26
    Лопи, Дион
    Полузащитник
  • 29
    Мбоу, Мамаду
    Защитник
  • 30
    Пеннетяу, Николас
    Вратарь
Тренеры
  • Маурисио Почеттино
  • Garcia, Oscar
Статистика матча
4
Удары мимо
2
1
Блокировано ударов
6
Угловые
62%
Владение мячом
38%
7
Штрафные
3
1
Офсайды
1
2
Фолы
6
2
Удары в створ
2
2
Сейвы
1
Трансляция
Конечно, ПСЖ в первом тайме выглядел получше, но и Реймс, отбив стартовый натиск, все чаще стал беспокоить оборону парижан. И все-таки, хозяева в самой концовке забили – мяч удачно отскочил под удар Верратти, который и открыл счет. 1:0, но без тотального преимущества гранда.
45+1'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв. 1:0, ПСЖ после первого тайма обыгрывает Реймс.
44'
Гоооол!!!
Гооол!!! ПСЖ! Верратти! После заблокированного удара Икарди мяч отлетел к Верратти, который и добавил его в сетку! 1:0!
41'
А вот Экитике активен – еще раз пробил, правда Наваса таким ударом не проймешь.
40'
Интересно, что сейчас Париж больше пытается обострять в контрактах. Такая вот игра.
37'
Инфо
Между тем, дождь начался в Париже, а Икарди залез в офсайд.
35'
Опасный момент
Огого! Экитики с линии штрафной жахнул очень хорошо – но чуть неточно!
33'
Опасный момент
Ой ой! Разогнали быструю атаку парижане – Мбаппе вывалился на удар и пробил с довольно острого угла. А мог катнуть в центр, где совершенно одинокий партнер стоял!
31'
Реймс уверенно сейчас себя чувствует – катают мяч в центре поля и никуда гости не спешат.
28'
Опасный момент
Ох! После атаки Реймса и скидки Матусива пробивал с линии штрафной, но Навас на месте! Первый момент от гостей!
24'
Опасный момент
А вот это момент – после углового Перрейра головой пробил – опасно. Буквально на несколько сантиметров выше!
23'
А вот неплохую контру разогнали парижане – три в два разогнали атаку, но Мбаппе не очень удачно отдал на Ди Марию, в борьбу под защитника.
21'
Несколько отодвинул Реймс от своих ворот – больше в центре поля возятся команды
18'
А вот и первый удар от Реймса – после неплохой атаки Экитике зарядил выше ворот.
15'
Ух, Ди Мария метров с 25-ти дал – мощно, но неточно.
13'
Уголовой
Пару угловых подали парижане – до удара дело не дошло.
12'
Фас дал по ногам Мбаппе. Затем еще и по Верратти прошелся.
8'
Офсайд
Реймс огрызнулся – пошла острая передача в контре, но офсайд, офсайд.
4'
ПСЖ взял мяч под контроль, пытаются что-то придумать хозяева в атаке
2'
Первый удар по воротам – Мбаппе дал мимо рамки метров с 20-ти.
1'
Свисток
Начался матч, Париж начал с центра поля!
Выходят на поле команды
Инфо
Стартовый состав Реймса: Предраг Райкович, Юнис Абдельхамид, Ваут Фас, Эндрю Гравильон, Брэдли Локо, Максим Бузи, Томас Фоке, Азор Матусива, Йенс Каюсте, Уго Экитике, Натанаэль Мбюкю
Лионель Месси остался в запасе на матч!
Инфо
Стартовый состав ПСЖ: Кейлор Навас, Нуну Мендеш, Маркиньос, Серхио Рамос, Тило Керер, Леандро Паредес, Перейра Данилу, Марко Верратти, Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Мауро Икарди
Инфо
Напомним, что сейчас ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции (50 очков), а Реймс расположился на 14 месте с 24 очками.
Инфо
Игра начнется в 21:45, судить игру будет Эрик Ваттеллье.
Добрый вечер всем любителям качественного европейского, и в частности, французского футбола. В чемпионате Франции на выходных проходят матчи 22-го тура, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн поединка, в котором ПСЖ примет Реймс.
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Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - Реймс 23.01.2022, Чемпионат Франции

Противостояние между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Реймс (Реймс) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч состоится на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 23.01.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Реймс (Реймс):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Реймс осталась с поражением. Столкновение Реймс и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 29.08.2021 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Garcia, Oscar разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Реймс можно посмотреть 23.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Франции. Текстовую трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Реймс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Брест - 15.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: Реймс (Реймс)
Год основания Реймс (Реймс): 1931
Страна: Франция

Предыдущий поединок команды Реймс был сыгран против Метц - 16.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Метц.

Следите за результатами матча "Пари Сен-Жермен" - Реймс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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