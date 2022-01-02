Линарес Депортиво - Барселона онлайн трансляция матча

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

ФК Линарес выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Барселона выигрывает в 42%.

Когда ФК Линарес лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Линарес% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

ФК Линарес не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

ФК Линарес выигрывает первый тайм в 20% матчей, Барселона выигрывает в 42% матчей.

ФК Линарес забивает 1.1 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.91 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда ФК Линарес проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Линарес% своих матчей.

ФК Линарес не проигрывает в последних 8 играх.

ФК Линарес's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Барселона пропускает в каждом из последних 7 матчах.