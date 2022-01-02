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Линарес Депортиво - Барселона онлайн трансляция матча

Кубок Испании - 05 января 2022, 20:30 - Estadio Municipal de Linarejos
Рейтинг матча:
Линарес Депортиво
Линарес
1 - 0
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39'
Барселона
Барселона
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Линарес Депортиво
34%
Ничья
38%
Барселона
28%
П1: 18.00 Х: 4.98 П2: 1.26
П1: 13.00 Х: 4.00 П2: 1.25
П1: 18.00 Х: 4.98 П2: 1.26
П1: 18.00 Х: 4.98 П2: 1.26
П1: 11.00 Х: 4.10 П2: 1.38
Интересные факты
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • ФК Линарес выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Барселона выигрывает в 42%.
  • Когда ФК Линарес лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Линарес% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • ФК Линарес не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • ФК Линарес выигрывает первый тайм в 20% матчей, Барселона выигрывает в 42% матчей.
  • ФК Линарес забивает 1.1 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.91 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда ФК Линарес проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Линарес% своих матчей.
  • ФК Линарес не проигрывает в последних 8 играх.
  • ФК Линарес's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Барселона пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
21.12.2021 - 22:30 Севилья 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
18.12.2021 - 19:30 Барселона 3 - 2 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2021/2022
12.12.2021 - 17:15 Осасуна 2 - 2 Завершен Барселона Н
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Бавария 3 - 0 Завершен Барселона П
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Линарес Депортиво
34%
Ничья
38%
Барселона
28%
П1: 18.00 Х: 4.98 П2: 1.26
П1: 13.00 Х: 4.00 П2: 1.25
П1: 18.00 Х: 4.98 П2: 1.26
П1: 18.00 Х: 4.98 П2: 1.26
П1: 11.00 Х: 4.10 П2: 1.38
Статистика матча
Угловые
3
Live Zone
Трансляция
36'
Попытка Пуча пробить со входа в левый фланг штрафной с подкруткой прошла над воротами.
34'
Нето забрал в руки навес с правого фланга от Санчидриана.
33'
Неудачная подача с правого фланга от Алвеса.
32'
Фол от Родри на левом фланге атаки против Араухо.
30'
Араухо простреливал/пробивал с дальне дистанции на правом фланге, но мяч отправил в сторону от дальней штанги.
28'
Офсайд
Диас уже из офсайда пробивал в падении, после заброса на левый фланг штрафной. Еще и пвреждение получил.
27'
Ютгла от левого угла штрафной закрутил в сторону от дальней штанги.
26'
Пуч потерять мяч в центре поля, но Копете запорол контратаку передачей в ноги Букетсу на левый фланг.
24'
Опасный момент
Удар Гонсалес из центральной зоны перед штрафной низом забрал в руки Разак.
23'
Очередной фол в атаке от Акхомаша на правом фланге. Пострадал Родри.
22'
Подача с правого фланга штрафной от лицевой в исполнении Алвеса была неточной.
21'
Навес от Акхомаша был вынесен из штрафной.
19'
Гоооол!!!
ГОЛ! Карнисер с правого фланга подал в центр штрафной, где Араухо не стал мешать Диасу пробить головой в дальний угол!
17'
Опасный момент
Акхомаша вывели Алвес и Гонсалес на правый фланг штрафной, но партнер пробил мимо дальней штанги.
16'
Подача Альбы с левого фланга была переведена на угловой.
16'
Гонсалес смещался с левого фланга, но пробить забыл, а соперники накрыли.
14'
Барселона постепенно забрала мяч под свой контроль.
13'
Акхомаш был сбит Карнисером на правом фланге атаки.
12'
Карнисер с дальней дистанции на правом фланге запустил мяч над воротами.
11'
Много верхового мяча в данные минуты, и ни одной команде не удается цепляться.
9'
Фол в атаке от Ютглы против Санчидриана на левом фланге атаки Барсы.
7'
Неудачной передачей на левый фланг контратаки попытался развернуть в центре поля наступление своей команды Родри.
5'
Опасный момент
Алвеш с углового на левом фланге подал на ближний угол вратарской, куда набежал Араухо, но пробил головой мимо дальней штанги.
5'
Альба с левого фланга контратаки простреливал, но попал мячом в Герреро.
3'
Офсайд
На ход Диасу пошел заброс на правый фланг штрафной, но форварда на мяче опередит Нето.
2'
Барселона оказалась поджата с первых минут.
1'
Фол в атаке от Копете на правом фланге против Гарсии.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: тер Штеген, Пенья, Пике, Дембеле, Ф. де Йонг, Санс, Комас, Гиллем, Этанис, Мармоль.
Барселона: Нето — Мингеса, Араухо, Гарсия, Альба — Гонсалес, Бускетс, Пуч — Алвес, Ютгла, Акхомаш.
Запасные: Эрнесто, Луна, Марин, Этшанис, Кастильо, Оливера, Карраседо, Хуан, Каньете.
Линарес Депортиво: Разак — Перехон, Герреро, Хосема, Барбоса — Санчидриан, Родри, Мелендес, Карнисер — Копете, Диас.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Гильермо Куадра Фернандес (Балеарские о-ва, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/16 финала Кубка Испании. На поле стадиона "Городской стадион" (Линарес, Испания) сыграют андалузский Линарес Депортиво и каталонская Барселона.
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Анонс матча Линарес Депортиво - "Барселона" 05.01.2022, Кубок Испании

Противостояние между командой Линарес Депортиво (Линарес) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Estadio Municipal de Linarejos.

Дата проведения матча: 05.01.2022
Время начала матча: 20:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Линарес Депортиво - "Барселона" можно посмотреть 05.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Испании. Текстовую трансляцию матча Линарес Депортиво - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Линарес Депортиво (Линарес)
Год основания Линарес Депортиво (Линарес): 2009
Страна: Испания

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Мальорка - 02.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

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