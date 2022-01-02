Линарес Депортиво - Барселона онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Линарес Депортиво (Линарес) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Estadio Municipal de Linarejos.
Дата проведения матча: 05.01.2022
Время начала матча: 20:30
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Линарес Депортиво (Линарес)
Год основания Линарес Депортиво (Линарес): 2009
Страна: Испания
Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави
Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Мальорка - 02.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".
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