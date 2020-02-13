Алькояно - Реал онлайн трансляция матча

В их последнюю встречу команда ФК Алкойано победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами ФК Алкойано и Реал Мадрид - 3.67.

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 7 матчей на выезде

Когда ФК Алкойано проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Алкойано% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Команда ФК Алкойано выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Кубок Короля" против команды Реал Мадрид.

Победителем прошлой встречи была команда ФК Алкойано.

ФК Алкойано забивает 1.39 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).

Реал Мадрид не проигрывает в последних 15 играх.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

ФК Алкойано выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 40%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между ФК Алкойано и Реал Мадрид - 1.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Кубок Короля" против команды ФК Алкойано.

Из последних 3 встреч команда ФК Алкойано выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 2, 0 ничьи.

ФК Алкойано забивает 1 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2.67 гола против команды ФК Алкойано (в среднем).

Когда ФК Алкойано лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Алкойано% своих матчей.

ФК Алкойано выигрывает первый тайм в 26% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 40% матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than ФК Алкойано's.