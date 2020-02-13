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Алькояно - Реал онлайн трансляция матча

Кубок Испании - 05 января 2022, 22:30 - Estadio El Collao
Рейтинг матча:
Алькояно
Алькой
0 - 0
Обновить
28'
Реал
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Алькояно
27%
Ничья
20%
Реал
53%
П1: 6.99 Х: 2.98 П2: 1.68
П1: 5.50 Х: 2.88 П2: 1.67
П1: 6.99 Х: 2.98 П2: 1.68
П1: 6.99 Х: 2.98 П2: 1.68
П1: 5.90 Х: 3.05 П2: 1.80
Интересные факты
  • В их последнюю встречу команда ФК Алкойано победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами ФК Алкойано и Реал Мадрид - 3.67.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 7 матчей на выезде
  • Когда ФК Алкойано проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Алкойано% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Команда ФК Алкойано выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Кубок Короля" против команды Реал Мадрид.
  • Победителем прошлой встречи была команда ФК Алкойано.
  • ФК Алкойано забивает 1.39 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.86 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 15 играх.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • ФК Алкойано выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 40%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между ФК Алкойано и Реал Мадрид - 1.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Кубок Короля" против команды ФК Алкойано.
  • Из последних 3 встреч команда ФК Алкойано выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 2, 0 ничьи.
  • ФК Алкойано забивает 1 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2.67 гола против команды ФК Алкойано (в среднем).
  • Когда ФК Алкойано лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Алкойано% своих матчей.
  • ФК Алкойано выигрывает первый тайм в 26% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 40% матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than ФК Алкойано's.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды ФК Алкойано (во всех соревнованиях).
Последние матчи - Алькояно
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 14:00 Алькояно 1 - 3 Завершен Сабуртало Тбилиси П
Клубные товарищеские матчи 2019
06.08.2019 - 21:30 Муро КФ 2 - 0 Завершен Алькояно П
Клубные товарищеские матчи 2019
03.08.2019 - 20:45 Силла 1 - 2 Завершен Алькояно В
Клубные товарищеские матчи 2019
14.02.2019 - 11:45 Алькояно 0 - 0 Завершен Локомотив Тбилиси Н
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 15:00 Хетафе 1 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
22.12.2021 - 22:30 Атлетик 1 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
19.12.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Кадис Н
Чемпионат Испании 2021/2022
12.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Атлетико В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Интер В
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Алькояно
27%
Ничья
20%
Реал
53%
П1: 6.99 Х: 2.98 П2: 1.68
П1: 5.50 Х: 2.88 П2: 1.67
П1: 6.99 Х: 2.98 П2: 1.68
П1: 6.99 Х: 2.98 П2: 1.68
П1: 5.90 Х: 3.05 П2: 1.80
Статистика матча
2
Угловые
Live Zone
Трансляция
23'
Мариано проиграл сопернику борьбу один в один, упустив отличную возможность забить.
18'
Удар Марсело заблокирован защитником.
15'
Эскудеро мощным ударом с левой посылает мяч в сетку с внешней стороны.
11'
Обоюдоострую игру мы наблюдаем на первых минутах встречи.
8'
Подача Родриго со штрафного не нашла своего адресата в штрафной площади.
4'
Опасный момент
Камавинга выносит мяч с линии ворот! Алькояно имел отличный шанс забить.
4'
Лунин переводит мяч на угловой после удара Веги из-за пределов штрафной.
3'
Офсайд
Мариано попадает в положение вне игры.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Алькояно: Хосе Хуан – Карбонель, Феррис, Бланко – Эскудеро, Миранда, Казанова, Антон – Эль-Гезауни, Вега.
Инфо
Стартовый состав мадридского Реала: Лунин – Марсело (к) Алаба, Милитан, Начо – Камавинга, Каземиро, Вальверде – Азар, Мариано, Родриго.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка Испании Алькояно – Реал Мадрид.
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Анонс матча Алькояно - Реал 05.01.2022, Кубок Испании

Поединок между командой Алькояно (Алькой) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Estadio El Collao.

Дата проведения матча: 05.01.2022
Время начала матча: 22:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Алькояно - Реал можно посмотреть 05.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Испании. Текстовую трансляцию матча Алькояно - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Алькояно (Алькой)
Год основания Алькояно (Алькой): 1928
Страна: Испания

Предыдущий матч команды Алькояно был сыгран против Сабуртало Тбилиси - 13.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Сабуртало Тбилиси.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Хетафе - 02.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Хетафе.

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