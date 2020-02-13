Алькояно - Реал онлайн трансляция матча

Поединок между командой Алькояно (Алькой) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Estadio El Collao.
Дата проведения матча: 05.01.2022
Время начала матча: 22:30
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Алькояно (Алькой)
Год основания Алькояно (Алькой): 1928
Страна: Испания
Предыдущий матч команды Алькояно был сыгран против Сабуртало Тбилиси - 13.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Сабуртало Тбилиси.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Хетафе - 02.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Хетафе.
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