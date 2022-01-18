Брайтон энд Хоув Альбион - Челси онлайн трансляция матча

Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Из последних 5 встреч команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 0, команда Челси выиграла 1, 4 ничьи.

Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1.09 гола, играя дома, а Челси забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Домашняя статистика Брайтон энд Хоув Альбион в сезоне 3-4-3

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брайтон энд Хоув Альбион и Челси - 0.8.

Neal Maupay лучший бомбардир Брайтон энд Хоув Альбион с 7 голами. Mason Mount забил 7 раз за Челси

Челси не проигрывает в последних 11 играх.

Недавнее выступление команды Брайтон энд Хоув Альбион в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.

Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Брайтон энд Хоув Альбион (во всех соревнованиях).

Брайтон энд Хоув Альбион забивает 0.8 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.2 гола против команды Брайтон энд Хоув Альбион (в среднем).

Наиболее популярный счет между Брайтон энд Хоув Альбион и Челси 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.

Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.

Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Челси выигрывает в 48%.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Год назад, Челси была на 8 месте в таблице с 36 очками. Сейчас они на 3 месте с 43 очками.

Брайтон энд Хоув Альбион's performance of the last 5 matches is better than Челси's.

Челси не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Среднее количество голов во встречах между командами Брайтон энд Хоув Альбион и Челси - 2.

Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первый тайм в 29% матчей, Челси выигрывает в 48% матчей.

Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.

Выездная статистика Челси в сезоне 7-2-1

Челси's performance of the last 5 matches is better than Брайтон энд Хоув Альбион's.

Yves Bissouma получил больше всего желтых карточек (6) в Брайтон энд Хоув Альбион. Marcos Alonso получил 5 в Челси.

Брайтон энд Хоув Альбион не проигрывает в последних 5 играх.

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Вы знали, что Брайтон энд Хоув Альбион забил 38% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

Брайтон энд Хоув Альбион забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Последняя домашняя победа Брайтон энд Хоув Альбион над Челси была в 2012

Челси забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Брайтон энд Хоув Альбион не забивает в 4 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 11 встреч, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 20-8 в пользу команды Челси

Игры прошлого года: 1-3 (Брайтон энд Хоув Альбион дома) и 0-0 (Челси дома).

Челси не забивает в 2 из их 11 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 6 встреч когда команда Брайтон энд Хоув Альбион играла дома, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Челси. Разница голов 12-7 в пользу команды Челси.

Вы знали, что Брайтон энд Хоув Альбион забил 35% голов между минутами 76-90?