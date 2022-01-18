Брайтон энд Хоув Альбион - Челси онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Фолмер Amex Стэдиум.
Дата проведения матча: 18.01.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) и командой Челси (Лондон):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Челси и Брайтон энд Хоув Альбион в предыдущем футбольном матче 29.12.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Поттер, Грэм и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув)
Год основания Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Страна: Англия
Тренер: Грэм Поттер
Прошедший поединок команды Брайтон энд Хоув Альбион был сыгран против Кристал Пэлас - 14.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Манчестер Сити" - 15.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
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