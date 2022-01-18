  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Брайтон энд Хоув Альбион - Челси Смотреть онлайн
В тренде

Брайтон энд Хоув Альбион - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 18 января 2022, 22:00 - Фолмер Amex Стэдиум
Главный судья: Кевин Фрэнд
Рейтинг матча:
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0 - 1
Обновить
51'
Челси
Лондон
Ход матча
28' Хаким Зиеш
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Брайтон энд Хоув Альбион
43%
Ничья
29%
Челси
29%
П1: 3.96 Х: 2.32 П2: 2.75
П1: 3.75 Х: 2.20 П2: 2.50
П1: 3.96 Х: 2.32 П2: 2.75
П1: 3.96 Х: 2.32 П2: 2.75
П1: 5.00 Х: 2.50 П2: 2.14
Интересные факты
  • Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Из последних 5 встреч команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 0, команда Челси выиграла 1, 4 ничьи.
  • Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1.09 гола, играя дома, а Челси забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Домашняя статистика Брайтон энд Хоув Альбион в сезоне 3-4-3
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брайтон энд Хоув Альбион и Челси - 0.8.
  • Neal Maupay лучший бомбардир Брайтон энд Хоув Альбион с 7 голами. Mason Mount забил 7 раз за Челси
  • Челси не проигрывает в последних 11 играх.
  • Недавнее выступление команды Брайтон энд Хоув Альбион в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.
  • Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Брайтон энд Хоув Альбион (во всех соревнованиях).
  • Брайтон энд Хоув Альбион забивает 0.8 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.2 гола против команды Брайтон энд Хоув Альбион (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Брайтон энд Хоув Альбион и Челси 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Челси выигрывает в 48%.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Год назад, Челси была на 8 месте в таблице с 36 очками. Сейчас они на 3 месте с 43 очками.
  • Брайтон энд Хоув Альбион's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Челси не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Брайтон энд Хоув Альбион и Челси - 2.
  • Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первый тайм в 29% матчей, Челси выигрывает в 48% матчей.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Выездная статистика Челси в сезоне 7-2-1
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Брайтон энд Хоув Альбион's.
  • Yves Bissouma получил больше всего желтых карточек (6) в Брайтон энд Хоув Альбион. Marcos Alonso получил 5 в Челси.
  • Брайтон энд Хоув Альбион не проигрывает в последних 5 играх.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Вы знали, что Брайтон энд Хоув Альбион забил 38% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Брайтон энд Хоув Альбион забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Последняя домашняя победа Брайтон энд Хоув Альбион над Челси была в 2012
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Брайтон энд Хоув Альбион не забивает в 4 из их 10 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 11 встреч, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 20-8 в пользу команды Челси
  • Игры прошлого года: 1-3 (Брайтон энд Хоув Альбион дома) и 0-0 (Челси дома).
  • Челси не забивает в 2 из их 11 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 6 встреч когда команда Брайтон энд Хоув Альбион играла дома, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Челси. Разница голов 12-7 в пользу команды Челси.
  • Вы знали, что Брайтон энд Хоув Альбион забил 35% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Челси забил 22% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Брайтон энд Хоув Альбион
0
Побед
8
Игр
5
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
29.12.2021 - 21:30 Челси 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2020/2021
20.04.2021 - 22:00 Челси 0 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2019/2020
14.09.2020 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 3 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 14:15 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - Брайтон энд Хоув Альбион
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Челси П
Кубок английской лиги 2021/2022
12.01.2022 - 21:45 Тоттенхэм 0 - 1 Завершен Челси В
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Челси 5 - 1 Завершен Честерфилд В
Кубок английской лиги 2021/2022
05.01.2022 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
28'
Хаким Зиеш ГООЛ!
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Брайтон энд Хоув Альбион
43%
Ничья
29%
Челси
29%
П1: 3.96 Х: 2.32 П2: 2.75
П1: 3.75 Х: 2.20 П2: 2.50
П1: 3.96 Х: 2.32 П2: 2.75
П1: 3.96 Х: 2.32 П2: 2.75
П1: 5.00 Х: 2.50 П2: 2.14
Составы команд
13
Санчес, Роберт
33
Дэниел Бёрн
4
Уэбстер, Адам
34
Вельтман, Йоэль
11
Кукурелья, Марк
46
Альзате, Стивен
13
Паскаль Гросс
2
Lamptey, Tariq
10
Макаллистер, Алексис
16
Moder, Jakub
18
Дэнни Уэлбек
1
Кепа Аррисабалага
28
Сезар Аспиликуета
6
Тьяго Силва
2
Антонио Рюдигер
20
Каллум Хадсон-Одой
13
Н'Голо Канте
8
Жоржиньо
3
Маркос Алонсо
22
Хаким Зиеш
19
Мэйсон Маунт
9
Ромелу Лукаку
Стартовый состав
  • 18
    Дэнни Уэлбек
  • 10
    Макаллистер, Алексис
    Полузащитник
  • 16
    Moder, Jakub
    Полузащитник
  • 11
    Кукурелья, Марк
    Защитник
  • 46
    Альзате, Стивен
    Полузащитник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Полузащитник
  • 2
    Lamptey, Tariq
    Защитник
  • 33
    Дэниел Бёрн
    Защитник
  • 4
    Уэбстер, Адам
    Защитник
  • 34
    Вельтман, Йоэль
    Защитник
  • 13
    Санчес, Роберт
    Вратарь
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 22
    Хаким Зиеш
    28
  • 19
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одой
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 28
    Сезар Аспиликуета
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
Запасные игроки
  • 11
    Леандро Троссард
    Нападающий
  • 16
    Схерпен, Кьелл
    Вратарь
  • 42
    Leonard, Marc
    Полузащитник
  • 38
    Mcgill, Thomas
    Вратарь
  • 25
    Caicedo, Moises
    Полузащитник
  • 9
    Нил Маупай
  • 58
    Ferguson, Evan
    Нападающий
  • 28
    Roberts, Haydon
    Защитник
  • 20
    Марч, Солли
    Полузащитник
  • 75
    Hall, Lewis
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 13
    Маркус Беттинелли
    Вратарь
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
Тренеры
  • Поттер, Грэм
  • Томас Тухель
Статистика матча
43%
Владение мячом
57%
3
Удары мимо
2
3
Штрафные
1
1
Фолы
3
Удары в створ
2
1
Угловые
1
1
Сейвы
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
48'
Зієш (Челсі) перший був на підбиранні після неточної подачу від кута поля, але пробив в суперника.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Спокійний перший тайм від обох команд. Брайтон краще розпочав матч, проте гол Зієша дав впевненості Челсі. Після цього "аристократи" почали контролювати гру і не давали особливих моментів господарям. Щоправда, все-таки "чайки" більш активні поблизу штрафного майданчика суперника, а підопічні Тухеля обмежуються менш небезпечними позиційними наступами.
Свисток
Свисток на перерву!
45+2'
Уголовой
Відбилися "аристократи" від подачі Гросса від кута поля.
45'
Инфо
Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.
45'
Швидку атаку провели гості. Лукаку віддав м'яч на Хадсона-Одої у штрафний майданчик, і англієць пробивв вище воріт.
42'
В останні хвилин Челсі проводить більше часу з м'ячем. Брайтон має змогу грати лише в контратаці.
40'
Велбек (Брайтон) увійшов до штрафного майданчика, перебрав м'яч під праву ногу і пробив у дальній правий кут. Не вийшло - надто повз ціль.
38'
Гросс (Брайтон) виконав високий навіс до штрафного майданчика з правої частини поля, але Кепа кулаком зняв цю подачу.
33'
Кепа вчасно вийшов з воріт і перервав довгу вертикальну передачу на Модера (Брайтон). Багато господарі вантажать за спини захисникам гостей.
32'
Жоржиньйо (Челсі) в дотик пробив з підбирання - значно вище воріт.
30'
Сілва (Челсі) головою виніс подачу Макаллістера зі стандарту з правого флангу.
Инфо
Другий гол в поточному чемпіонаті для Зієша.
28'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Челсі відкрив рахунок! Зієш пробив з метрів 22-х в правий ближній кут, а Санчес не зміг врятувати. Хоча удар і був сильний, але вирішальним став стрибок м'яча перед рукою голкіпера Брайтона: круглий набрав швидкість, і Роберт не зміг вдало покласти кисть - від неї м'яч полетів у ворота.
27'
Кукурелья (Брайтон) черговий раз активний на лівому фланзі і знову він грає вперед на загострення, але Велбек і цього разу не дістався до м'яча.
24'
Алонсо (Челсі) з лівого флангу подав точно в руки Санчесу. Жодного гравця у футболі Челсі не було у тій зоні.
22'
Макаллістер (Брайтон) влучив в опонента, пробивши з меж штрафного майданчика.
21'
Лемпті (Брайтон) при виході з оборони обіграв чотирьох гравців Челсі, проте при контратаці віддав передачу в спину Модеру, збивши темп наступу.
18'
Поки команди в центрі поля. Більше ініціативи в "аристократів".
15'
Опасный момент
Ось і непогана відповідь Челсі. Лукаку скинув на Аспілікуету, а той в один дотик з меж штрафного майданчика м'яко пробив у праву дев'ятку - Санчес перевів м'яч на кутовий.
13'
І Кукурелья (Брайтон) занадто сильно віддав на Велбека. Іспанець з лівого флангу намагався запустити вперед англійця.
10'
"Чайки" запресингували Челсі на половині поля гостей і відібрали в них м'яч. У підсумку Гросс віддав в розріз на Велбека, проте трохи засильно - Кепа зіграв на виході.
8'
Старт матчу однозначно за Брайтоном. Поки гості діють без конструктиву.
6'
Навіс Зієша (Челсі) не долетів до Лукаку - його перехопив Велтман.
4'
Тьягу Сілва (Челсі) відчуває певний дискомфорт в ногах після єдиноборства, але поки центрбек "аристократів" матч продовжує.
3'
Опасный момент
Перша небезпека від господарів! Велбек п'ятою скинув на Модера, а той з меж штранфого майданчика відправив м'яч поруч із лівою стійкою.
Свисток
Матч розпочався!
Текстову трансляцію проведе для вас Кучер Максим.
Инфо
Стали відомі склади команд:
"Брайтон": Санчес - Велтман, Вебстер, Берн - Лемпті, Гросс, Альзате, Кукурелья - Модер, Макаллістер - Велбек.
Запасні господарів: Макгілл, Схерпен, Кайседо, Леонард, Марч, Мопе, Робертс, Троссард, Фергюсон.
"Челсі": Аррісабалага - Аспілікуета, Сілва, Рюдігер - Хадсон-Одої, Канте, Жоржинью, Алонсо - Зієш, Маунт, Лукаку.
Запасні гостей: Беттінеллі - Вернер, Гаверц, Ковачич, Лофтус-Чік, Ньїгес, Пулішич, Сарр, Холл.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу між Брайтоном і Челсі, котрі зустрінуться в рамках 24-го туру АПЛ.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 21:00 - Сегодня Гана Гана 2 Коморские острова Коморские острова 3 Завершен 21:00 - Сегодня Бетис Бетис 4 Алавес Алавес 0 Завершен 21:00 - Сегодня Габон Габон 2 Марокко Марокко 2 Завершен 19:45 - Сегодня Валвейк Валвейк 2 Ден Хааг Ден Хааг 2 Завершен 19:30 - Сегодня Кёльн Кёльн 0 Гамбург Гамбург 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Брайтон энд Хоув Альбион - Челси 18.01.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведения матча: 18.01.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Челси и Брайтон энд Хоув Альбион в предыдущем футбольном матче 29.12.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Поттер, Грэм и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брайтон энд Хоув Альбион - Челси можно посмотреть 18.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Брайтон энд Хоув Альбион - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув)
Год основания Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Страна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший поединок команды Брайтон энд Хоув Альбион был сыгран против Кристал Пэлас - 14.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Манчестер Сити" - 15.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Брайтон энд Хоув Альбион - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен