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Барселона - Атлетико онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 06 февраля 2022, 17:15 - Камп Ноу
Главный судья: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
3 - 1
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49'
Атлетико
Мадрид
Ход матча
8' Янник Феррейра Карраско 10' Альба, Жорди 21' Whyte Gavin 43' Араухо, Рональд
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
38%
Ничья
38%
Атлетико
25%
П1: 2.48 Х: 2.88 П2: 3.36
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 3.25
П1: 2.48 Х: 2.88 П2: 3.36
П1: 2.48 Х: 2.88 П2: 3.36
П1: 2.75 Х: 2.48 П2: 3.35
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иАтлетико Мадрид, когда Барселона играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • За последние 32 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 18 раз, 10 сыграла в ничью и 4 победы команды Атлетико Мадрид. Разница голов 70-38 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 66 встреч, команда Барселона выиграла 31 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 124-92 в пользу команды Барселона
  • Последняя гостевая победа Атлетико Мадрид над Барселона была в 2006
  • Игры прошлого года: 0-0 (Барселона дома) и 1-0 (Атлетико Мадрид дома).
  • Вы знали, что Барселона забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Барселона забил 3% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 36% голов между минутами 76-90?
  • Атлетико Мадрид не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Атлетико Мадрид в последних 21 встречах.
  • Барселона не забивает в 1 из их 10 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Атлетико Мадрид не забивает в 2 из их 11 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 8 голами. Angel Correa забил 8 раз за Атлетико Мадрид
  • Jordi Alba отдал больше всего передач в Барселона с 4 передачами. Yannick Carrasco лучший распасовщик Атлетико Мадрид (5 передач)
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 37% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 25% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 25%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Барселона (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 0, команда Атлетико Мадрид выиграла 3, 2 ничьи.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Команда Барселона выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Барселона забивает 0.8 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 1.6 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Атлетико Мадрид - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Атлетико Мадрид - 1.
  • Барселона забивает 2 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.39 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Барселона
16
Побед
32
Игр
5
Побед
Атлетико
Чемпионат Испании 2021/2022
02.10.2021 - 22:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
08.05.2021 - 17:15 Барселона 0 - 0 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
21.11.2020 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
30.06.2020 - 23:00 Барселона 2 - 2 Завершен Атлетико
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
23.01.2022 - 22:00 Алавес 0 - 1 Завершен Барселона В
Кубок Испании 2021/2022
20.01.2022 - 22:30 Атлетик 3 - 2 Завершен Барселона П
Суперкубок Испании 2022
12.01.2022 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Гранада 1 - 1 Завершен Барселона Н
Кубок Испании 2021/2022
05.01.2022 - 20:30 Линарес Депортиво 1 - 2 Завершен Барселона В
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2021/2022
22.01.2022 - 22:00 Атлетико 3 - 2 Завершен Валенсия В
Кубок Испании 2021/2022
19.01.2022 - 22:00 Реал Сосьедад 2 - 0 Завершен Атлетико П
Суперкубок Испании 2022
13.01.2022 - 21:00 Атлетико 1 - 2 Завершен Атлетик П
Чемпионат Испании 2021/2022
09.01.2022 - 22:00 Вильярреал 2 - 2 Завершен Атлетико Н
Кубок Испании 2021/2022
06.01.2022 - 22:30 Райо Махадахонда 0 - 5 Завершен Атлетико В
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Араухо, Рональд
43'
ГООЛ! Whyte Gavin
21'
ГООЛ! Альба, Жорди
10'
8'
Янник Феррейра Карраско ГООЛ!
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
38%
Ничья
38%
Атлетико
25%
П1: 2.48 Х: 2.88 П2: 3.36
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 3.25
П1: 2.48 Х: 2.88 П2: 3.36
П1: 2.48 Х: 2.88 П2: 3.36
П1: 2.75 Х: 2.48 П2: 3.35
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
3
Пике, Жерар
19
Араухо, Рональд
13
Даниэль Алвес
16
Gonzalez, Pedro
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
11
Смит, Адама
19
Ферран Торрес
30
Whyte Gavin
13
Ян Облак
24
Шиме Врсалько
2
Хосе Мария Хименес
15
Стефан Савич
22
Марио Хермосо
21
Янник Феррейра Карраско
7
Родриго де Пауль
8
Коке
11
Лемар Томас
23
Феликс, Жоао
9
Луис Суарес
Стартовый состав
  • 11
    Смит, Адама
    Нападающий
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 30
    Whyte Gavin
    21
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
    10
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
    43
  • 13
    Даниэль Алвес
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
    8
  • 7
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 11
    Лемар Томас
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 12
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 16
    Gonzalez Nicolas
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 33
    Ezzalzouli, Abdessamad
    Полузащитник
  • 25
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 29
    Jutgla Blanch, Ferran
    Полузащитник
  • 23
    Мандава, Рейнилдо
    Защитник
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 19
    Кнья, Матеус
    Нападающий
  • 16
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 18
    Даниэль Васс
    Полузащитник
  • 1
    Бенжамен Леком
    Вратарь
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
Тренеры
  • Xavi
  • Диего Симеоне
Статистика матча
56%
Владение мячом
44%
5
Удары мимо
3
6
Штрафные
9
8
Фолы
5
3
Удары в створ
2
2
Угловые
1
1
Сейвы
1
Офсайды
1
Трансляция
46'
Замена
Врсалько вместо Васса вышел на второй тайм у мадридцев.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
В целом, пока что очень качественный матч мы смотрим. Скорости, желание, борьба, агрессия (но без грубости). Атлетико первым забил уже на 8-й минуте, но Барса первой отыгралась и более того, вышла вперед, ведя по итогам тайма 3:1. Каталонцы более активно играют на атаку, так что пока что счет закономерный, хотя нужно признать, пару голов Барселона забила не без удачи. Но, что есть, то есть. В любом случае, Симеоне в перерыве нужно что-то менять.
45+1'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв, 3:1 после первого тайма в пользу Барсы.
45'
Инфо
1 минута компенсирована к первому тайму.
43'
Гоооол!!!
Гооол! Затолкали! 3:1 после навеса от дани Алвеса, Пике дал головой в перекладину, отскок – попытка Торреса добить не получилась и Араухо все-таки со второй попытки затолкал! 3:1!
40'
Офсайд
Эрмосо очень долго ждал, в итоге, отдал на Жоао Феликса в явный офсайд.
36'
Опасный момент
А вот Атлетико ответил – после углового Савич освободился от опеки и пробил головой – чуть мимо, а момент очень хороший!
35'
Инфо
4 на 4 по фолам.
34'
Опасный момент
Ой ой! Ферран Торрес после рикошета вывалился на убойную позицию, но с перепугу дал выше ворот! И офсайда не было, правда пробивать не совсем удобно было.
31'
Уголовой
Угловой для Барсы – ничего особо интересного не придумали хозяева.
30'
Вот Траоре по лицевой прошел, наварили что-то защитники мадридцев, в итоге, Адама пробил, но с острого угла мяч улетел куда-то поперек поля…
29'
Каталонцы контролируют мяч, но в последнюю треть пока что зайти не могут.
24'
Опасный момент
А вот момент для гостей – Жоао Феликс оказался в нужном месте, откликнулся на дальний пас, был в очень хорошей позиции, но вот пробил не лучшим образом – прямо в руки тер Штегену.
22'
Инфо
2:1 счет, 2:1 удары в створ, 100%-я статистика можно сказать,
21'
Гоооол!!!
Гооол! 2:1! Гави со своим ростом откликнулся на навес от Траоре и головой переправил мяч в сетку! Повела Барса! Ах да, там еще и рикошет от соперника был, который несколько дезориентировал Облака!
19'
Вот вроде и не грубая игра у нас, но много каких-то мелких стыков, контактов…
16'
А вот Траоре отмахнулся от Эрмосо. Первый фол и от Барсы.
14'
Уголовой
Угловой для Барсы – но навес на ближнюю выносит Суарес.
13'
Инфо
0:4 по фолам у нас на данный момент. Такая статистика.
10'
Гоооол!!!
Ой ой ой! Какой гол! После заброса с фланга от Алвеса Жорди Альба каким-то корявым парашютом, по безумной траектории дал в дальнюю девять! Облак не прыгнул, да и с боку казалось, что мяч идет мимо… Безумный гол!
8'
Гоооол!!!
Гооол!!! Карраско! Как он так ворвался в зону в штрафной, откликнулся на пас с фланга и пробил точно в дальний угол! Словно заправский форвард защитник разобрался! 1:0 для Атлетико!
5'
Ферран Торрес принял на линии штрафной и с разворота без раздумий пробил – мимо ворот.
3'
Адама Траоре заработал штрафной на фланге, навес с которого нейтрализовали защитники Атлетико.
1'
Свисток
Начался матч, мадридцы развели с центра поля.
На поле уже команды.
Инфо
Стартовый состав Атлетико: Ян Облак, Марио Эрмосо, Стефан Савич, Хосе Хименес, Шиме Врсалько, Тома Лемар, Коке, Родриго Де Пауль, Янник Карраско, Луис Суарес, Жоау Феликс
Инфо
Стартовый состав Барселоны: Марк-Андре тер Штеген, Жорди Альба, Жерар Пике, Рональд Араухо, Дани Алвес, Педри, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Гави, Адама Траоре, Ферран Торрес
Так что, как это странно и не звучит, это битва за зону Лиги чемпионов.
Барса на данный момент находится на 5-й строчке в турнирной таблице (35 очков), Атлетико расположился на 4-й строчке (36 пунктов).
Инфо
Начнется поединок в 17:15, судить игру будет Хесус Мансано.
Добрый вечер всем любителям хорошего и качественного футбола. В Испании на выходных проходят матчи 23 тура, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн поединка Барселона – Атлетико.
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Комментарии(1)
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Spokoyno (Київ)
06.02.2022 в 18:05
Поки ці КУЛЬГАВІ (визначення автора прогнозу) показують феєричний футбол! Питання у кого на другий тайм сил вистачить...
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Анонс матча "Барселона" - "Атлетико" 06.02.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 06.02.2022
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Атлетико", тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 02.10.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Xavi и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - "Атлетико" можно посмотреть 06.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против "Алавес" - 23.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против "Валенсия" - 22.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".

Следите за результатами матча "Барселона" - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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