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Реал - Гранада онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 06 февраля 2022, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
Обновить
59'
Гранада
Гранада
Ход матча
46' Эдуардо Камавинга Вышел: Федерико Вальверде
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Реал
46%
Ничья
23%
Гранада
31%
П1: 1.59 Х: 3.56 П2: 7.26
П1: 1.53 Х: 3.10 П2: 7.00
П1: 1.59 Х: 3.56 П2: 7.26
П1: 1.59 Х: 3.56 П2: 7.26
П1: 1.55 Х: 3.25 П2: 8.30
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Гранада 2-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 8 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 8 раз, 0 сыграла в ничью и 0 победы команды Гранада. Разница голов 31-4 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 17 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 16 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Гранада выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 54-10 в пользу команды Реал Мадрид
  • В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Гранада (2-0 дома и 4-1 на выезде)
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Гранада забил 31% голов между минутами 76-90?
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 6 играх.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Гранада без побед в последних 4 играх.
  • Гранада без побед над Реал Мадрид в последних 13 играх.
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Гранада в последних 8 встречах.
  • Реал Мадрид не забивает в 3 из их 11 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Гранада не забивает в 5 из их 11 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 7-4-0
  • Выездная статистика Гранада в сезоне 1-6-4
  • Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 17 голами. Jorge Molina забил 7 раз за Гранада
  • Karim Benzema отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 7 передачами. Ruben Rochina лучший распасовщик Гранада (4 передач)
  • Год назад, Гранада была на 8 месте в таблице с 30 очками. Сейчас они на 14 месте с 24 очками.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 41% матчей, Гранада выигрывает в 26% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Гранада выигрывает в 26%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 3 гол(а).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Гранада лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Гранада проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Гранада.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Гранада's.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Гранада (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 5, команда Гранада выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Гранада.
  • Команда Гранада выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид забивает 3.2 гола за матч против команды Гранада, а Гранада забивает 1 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Гранада - 4.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Гранада - 1.8.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Реал Мадрид забивает 1.9 гола, играя дома, а Гранада забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
Личные встречи
Реал
17
Побед
18
Игр
1
Побед
Гранада
Чемпионат Испании 2021/2022
21.11.2021 - 17:15 Гранада 1 - 4 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
13.05.2021 - 23:00 Гранада 1 - 4 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
23.12.2020 - 20:45 Реал 2 - 0 Завершен Гранада
Чемпионат Испании 2019/2020
13.07.2020 - 22:45 Гранада 1 - 2 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Кубок Испании 2021/2022
03.02.2022 - 22:30 Атлетик 1 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
23.01.2022 - 17:15 Реал 2 - 2 Завершен Эльче Н
Кубок Испании 2021/2022
20.01.2022 - 20:00 Эльче 1 - 2 Завершен Реал В
Суперкубок Испании 2021/2022
16.01.2022 - 20:30 Реал 2 - 0 Завершен Атлетик В
Суперкубок Испании 2022
12.01.2022 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Реал В
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Последние матчи - Гранада
Чемпионат Испании 2021/2022
23.01.2022 - 15:00 Гранада 0 - 2 Завершен Осасуна П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.01.2022 - 20:00 Хетафе 4 - 2 Завершен Гранада П
Чемпионат Испании 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Гранада 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 17:15 Эльче 0 - 0 Завершен Гранада Н
Чемпионат Испании 2021/2022
22.12.2021 - 20:00 Гранада 2 - 1 Завершен Атлетико В
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Новости команд
Главные события
Эдуардо Камавинга
Вышел: Федерико Вальверде
46'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Реал
46%
Ничья
23%
Гранада
31%
П1: 1.59 Х: 3.56 П2: 7.26
П1: 1.53 Х: 3.10 П2: 7.00
П1: 1.59 Х: 3.56 П2: 7.26
П1: 1.59 Х: 3.56 П2: 7.26
П1: 1.55 Х: 3.25 П2: 8.30
Составы команд
1
Тибо Куртуа
12
Марсело
8
Давид Алаба
14
Милитан, Эдер
20
Даниэль Карвахаль
8
Тони Кроос
25
Эдуардо Камавинга
10
Лука Модрич
21
Родриго
22
Иско
11
Марко Асенсио
1
Максимиано, Луис
17
Кини
6
Санчес, Херман
28
Torrente, Raul
15
Карлос Нева
35
Колладо, Алекс
5
Milla, Luis
4
Максим Гоналонс
10
Антонио Пуэртас
20
Suarez, Luis
24
Узуни, Мюрто
Стартовый состав
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 25
    Эдуардо Камавинга
    46
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 20
    Suarez, Luis
    Нападающий
  • 24
    Узуни, Мюрто
    Нападающий
  • 35
    Колладо, Алекс
    Полузащитник
  • 5
    Milla, Luis
    Полузащитник
  • 4
    Максим Гоналонс
  • 10
    Антонио Пуэртас
    Нападающий
  • 17
    Кини
    Защитник
  • 6
    Санчес, Херман
    Защитник
  • 28
    Torrente, Raul
    Полузащитник
  • 15
    Карлос Нева
  • 1
    Максимиано, Луис
    Вратарь
Запасные игроки
  • 19
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 18
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 45
    Del Álamo, Diego Pineiro
    Вратарь
  • 29
    Latasa, Juan
    Нападающий
  • 3
    Серхио Эскудеро
    Защитник
  • 21
    Рубен Рочина
    Нападающий
  • 12
    Даниэль Раба
    Нападающий
  • 26
    Sanchez, Ismael Ruiz
    Полузащитник
  • 27
    Pepe Romero
  • 18
    Petrovic, Njegos
    Полузащитник
  • 22
    Домингуш Дуарте
    Защитник
  • 16
    Диаз, Виктор
    Защитник
  • 13
    Эсканделл, Аарон
    Вратарь
  • 14
    Arezo, Matias
    Нападающий
  • 23
    Хорхе Молина
    Нападающий
  • 19
    Анхель Монторо
    Полузащитник
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Moreno, Robert
Статистика матча
69%
Владение мячом
31%
3
Удары в створ
3
2
Сейвы
1
10
Штрафные
7
5
Угловые
1
7
Фолы
9
1
Удары мимо
2
3
Блокировано ударов
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
56'
В руки Максимиано пришелся удар в ближний угол с левого фланга штрафной от Родриго.
54'
Модрич пробил в блок из центра штрафной, получив скидку от Алабы с левого фланга чужих владений.
52'
Асенсио прямым ударом с близкой дистанции в центрально зоне угодил мячом в Торренте.
51'
Выстрел с отскока от Кини, после блокированной подачи штрафного с левого фланга, прошел над воротами.
49'
С правого фланга пошел заброс на ход к штрафной для Вальверде, но он умудрился отмахнуться от Торренте.
48'
С ноги у Вальверде снял мяч Максимиано у дальней штанге, после изящного навеса с левого фланга внешней от Марсело.
47'
Милитао решил ускориться по правому флангу атаки, но навес ему сделать не дали.
46'
Замена
Камавинга был заменен на Вальверде.
Свисток
Второй тайм начался!
Реал играл слишком сумбурно в обороне на первых минутах, но обошелся без пропущенного мяча, после чего постепенно начал восстанавливать контроль над ситуацией. Гранада проводит исключительно контратаки, поэтому моментов имеет не так уж и много, в то время как соперники уже усиленно терзают Максимиано, но не могу его пробить. Оборона гостей не всегда успевает за соперниками, поэтому Реалу будет достаточно просто поднять темп во второй половине.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
44'
Опасный момент
Удар слету от Иско у дальнего угла вратарской завершался навес с левого фланга от Асенсио, но Максимиано был прекрасен в реакции!
42'
Опасный момент
Асенсио приложился с дальней дистанции на правом фланге в центре ворот, но голкипер сумел парировать тяжелый мяч!
40'
Совершенно не получился удар с правой ноги с левого фланга штрафной у Невы, который завершал подачу с противоположной стороны поля..
39'
Офсайд
В ноги Узуни, который стоял в офсайде, ударился мяч, после попытки Суареса пробросить мяч себе за спину, после подачи с левого фланга.
37'
Гости пытаются подержать мяч в своих ногах, но не рискуют лезть глубоко.
35'
Опасный момент
Простенький удар в касание в руки Куртуа от Узуни завершил тонкий пас Суареса на левый фланг штрафной!
33'
Опасный момент
Фирменная подкрутка от Крооса с левого фланга из-за пределов штрафной с отскока с острого угла прошла над воротами!
32'
Опасный момент
Перекладина! Кроос исполнил перевод на правый фланг штрафной, Карвахаль влет простреливал в центр, но Нева вмешался, отправив мяч в перекладину собственных ворот!
31'
Модрича не пропустили с мячом на левый фланг атаки.
29'
Смотрим на позиционные атаки Реала, которые не приводят впрочем к должному обострению.
27'
Марсело получал передачу из глубины к левому углу штрафной, но Кини тут же его сбил.
25'
Милитао принял на себя попытку дальнего удара Суареса из центральной зоны перед штрафной.
23'
Асенсио со штрафного на левом фланге подавал в центр штрафной, но Милитао так и не смог пробить слету.
22'
Против Марсело нарушил правила Суарес в прессинге на правом фланге.
20'
С Милитао тоже не все в порядке, после подката против Суареса у своей штрафной.
18'
Камавинга приземлился из верховой борьбы прямиком на ногу Гоналону, над которым теперь колдуют врачи.
17'
Родриго явно не догонял сильный перевод мяча верхом на левый фланг от Алабы.
15'
Уголовой
Иско заработал угловой на правом фланге, но, когда пошла подача со стандарта, то на дальней штанге не смог зацепиться за мяч.
12'
Опасный момент
Максимиано потащил удар в ближний с правого фланга штрафной от Асенсио, которому мяч удачно сбросил от лицевой Иско.
11'
Карвахаль загрузил мяч с правого фланга в чужую штрафную, но там был только голкипер.
9'
Иско сыграл как мастерский защитник, встретив мяч затылком, после подачи со штрафного на правом фланге в центр чужих владений.
8'
Затоптали Модрича, пока тот на правом фланге старался протолкнуть мяч на партнеров.
6'
Опасный момент
Подача углового с левого фланга была завершена ударом головой от Кольядо, после которого Куртуа забрал мяч на линии ворот.
5'
Опасный момент
Гоналон из центрального круга забросил на ход Пуэртасу на правый фланг штрафной, и тот сходу пробил в ближний, но Куртуа спас!
4'
В построении 4-4-2 Гранада запаковалась на своей половине поля, но не у штрафной.
2'
Защитники не допустили удар от Родриго в завершении рывка на левый фланг штрафной.
1'
Суарес отобрал мяч у Камавинги перед чужой штрафной, но Кроос тут же подстраховал партнера.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Инфо
Реал в турнирной таблице идет на первой строчке с 50 очками за 22 матча, а Гранада располагается на 16 месте с 24 баллами.
Запасные: Эсканделл, Эскудеро, Раба, Мончу, Диас, Петрович, Монторо, Рочина, Дуарте, Руис, Пепе.
Гранада: Максимиано — Кини, Санчес, Торренте, Нева — Кольядо, Милья, Гоналон, Пуэртас — Суарес, Узуни.
Запасные: Лунин, Диего, Вальехо, Начо, Азар, Вальверде, Йович, Бэйл, Себальос, Латаса.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело — Модрич, Камавинга, Кроос — Асенсио, Иско, Родриго.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Антонио Мигель Матеу Лаос (Валенсия, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 23-го тура испанской Примеры. На поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания) сыграют мадридский Реал и Гранада.
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Анонс матча Реал - Гранада 06.02.2022, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой Гранада (Гранада) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 06.02.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Гранада (Гранада):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Гранада осталась с поражением. Столкновение Гранада и Реал в предыдущем футбольном матче 21.11.2021 закончилось с таким счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Moreno, Robert разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Гранада можно посмотреть 06.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Гранада, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Атлетик - 03.02.2022, в рамках турнира Кубок Испании 2021/2022 и закончился победой команды Атлетик.

Команда гостей

Название: Гранада (Гранада)
Год основания Гранада (Гранада): 1931
Страна: Испания
Тренер: Роберт Морено

Прошедший матч команды Гранада был сыгран против Осасуна - 23.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Осасуна.

Следите за результатами матча Реал - Гранада онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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