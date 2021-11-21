Реал - Гранада онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал - Гранада 06.02.2022, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой Гранада (Гранада) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 06.02.2022

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Гранада (Гранада):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Гранада осталась с поражением. Столкновение Гранада и Реал в предыдущем футбольном матче 21.11.2021 закончилось с таким счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Moreno, Robert разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Гранада можно посмотреть 06.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Гранада, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Атлетик - 03.02.2022, в рамках турнира Кубок Испании 2021/2022 и закончился победой команды Атлетик.

Команда гостей

Название: Гранада (Гранада)

Год основания Гранада (Гранада): 1931

Страна: Испания

Тренер: Роберт Морено



Прошедший матч команды Гранада был сыгран против Осасуна - 23.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Осасуна.

Следите за результатами матча Реал - Гранада онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.